Unicore Marvel Rivals (Юникор Марвел Ривалс)

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Информация о чите

Приватный чит Unicore для Marvel Rivals - это мощный инструмент, который делает игру комфортной и увлекательной. Среди ключевых возможностей стоит выделить удобный и продвинутый Aimbot, обеспечивающий точность в любой перестрелке. Для визуального контроля доступен ESP (WH) с гибкой настройкой отображаемой информации: видимость противников, их позиции, расстояния и другого важного контента. Функция Visible Check позволяет отличать врагов за стенами от тех, кто находится в прямой видимости, что делает использование чита максимально эффективным. Юникор выделяется стильным и удобным меню, через которое легко и быстро настраиваются все функции под личные предпочтения игрока. Чит разработан с особым вниманием к безопасности: минимальный шанс бана позволяет наслаждаться игрой без лишних рисков. При этом цена на софт немного ниже средней, а его качество значительно выше. Unicore для Марвел Ривалс - это одно из лучших решений на рынке по доступной цене, идеально подходящее как для новичков, так и для опытных игроков.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games (EGS)

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Aimbot (Аимбот)

  • Enable - включить/выключить аимбот
  • Legit Aimbot - в Unicore представлен легит аимбот, отлично подойдёт для аккуратной игры
  • Category - возможность сделать отдельные настройки для каждого персонажа или одни для всех
  • FOV - размер области в которой аим будет брать цели для прицеливания
  • Show FOV - показывать область поля зрения аима на экране в виде окружности вокруг прицела
  • Ignore Teammates (Team Check) - по умолчанию аим в юникор игнорирует ваших союзников
  • Visible Only (Visible Check) - проверка на видимость, аим в качестве жертв выбирает только врагов в прямой видимости
  • Prediction - предугадывание траектории движения движущихся целей
  • Max Distance - позволяет вам ограничить дальность работы функции
  • Hitboxes (Head, Neck, Chest, Arms, Legs) - выбор частей тела для прицеливания (голова, шея, грудь, руки, ноги)
  • Smooth - сглаживание движений аимбота, больше значение - медленнее и незаметнее аим
  • Smooth Type (Linear, Non-Linear) - вид сглаживания, линейный и нелинейный, второй вариант более хаотичный и рандомный
  • Key Mode (Toggle, Hold On, Hold Off) - режим работы по клавише, переключение, удерживать клавишу, отпустить клавишу

Player ESP (Wallhack)

  • Player ESP - есп показывающий расположение врагов и инфу о них
  • Box - вх в виде боксов (коробок)
  • Name - никнеймы игроков
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Snap Line - wh в виде линий
  • Skeleton - есп в виде скелетов
  • Health Bar - показывает количество хп с помощью полоски
  • Ammo - количество боеприпасов у врагов
  • Ultimate Charge - статус зарядки ультимейта врага
  • Flags - флаги
  • Glow (Outline, Fill) - wallhack в виде подсветки (обводка, закрас модели)
  • Show Teammates - показывать союзников
  • Visible Check - по разному окрашивать игроков за стеной и в прямой видимости
  • Offscreen ESP - стрелочки в направлении врагов вне экрана
  • Max Distance - ограничить дальность работы Player ESP
  • Visible Only - показывать только видимые цели
  • Hero Name - имя героя за которого играет игрок

Misc (Остальные Возможности Unicore Marvel Rivals)

  • Character Transparency - прозрачность модели вашего персонажа
  • Camera FOV - возможность изменить угол обзора (FOV Changer)
  • Color Grading (Saturation, Contrast, Gamma, Gain) - позволяет выставить свои фильтры для изображения игры
  • Configs - вы можете сохранять и загружать свои настройки чита Unicore для Marvel Rivals
  • Menu Key - выбор бинда для открытия/закрытия меню юникор
  • Language (English, Russian) - меню софта доступно на английском и русском языках