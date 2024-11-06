Unicore Marvel Rivals (Юникор Марвел Ривалс)
Информация о чите
Приватный чит Unicore для Marvel Rivals - это мощный инструмент, который делает игру комфортной и увлекательной. Среди ключевых возможностей стоит выделить удобный и продвинутый Aimbot, обеспечивающий точность в любой перестрелке. Для визуального контроля доступен ESP (WH) с гибкой настройкой отображаемой информации: видимость противников, их позиции, расстояния и другого важного контента. Функция Visible Check позволяет отличать врагов за стенами от тех, кто находится в прямой видимости, что делает использование чита максимально эффективным. Юникор выделяется стильным и удобным меню, через которое легко и быстро настраиваются все функции под личные предпочтения игрока. Чит разработан с особым вниманием к безопасности: минимальный шанс бана позволяет наслаждаться игрой без лишних рисков. При этом цена на софт немного ниже средней, а его качество значительно выше. Unicore для Марвел Ривалс - это одно из лучших решений на рынке по доступной цене, идеально подходящее как для новичков, так и для опытных игроков.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games (EGS)
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Aimbot (Аимбот)
- Enable - включить/выключить аимбот
- Legit Aimbot - в Unicore представлен легит аимбот, отлично подойдёт для аккуратной игры
- Category - возможность сделать отдельные настройки для каждого персонажа или одни для всех
- FOV - размер области в которой аим будет брать цели для прицеливания
- Show FOV - показывать область поля зрения аима на экране в виде окружности вокруг прицела
- Ignore Teammates (Team Check) - по умолчанию аим в юникор игнорирует ваших союзников
- Visible Only (Visible Check) - проверка на видимость, аим в качестве жертв выбирает только врагов в прямой видимости
- Prediction - предугадывание траектории движения движущихся целей
- Max Distance - позволяет вам ограничить дальность работы функции
- Hitboxes (Head, Neck, Chest, Arms, Legs) - выбор частей тела для прицеливания (голова, шея, грудь, руки, ноги)
- Smooth - сглаживание движений аимбота, больше значение - медленнее и незаметнее аим
- Smooth Type (Linear, Non-Linear) - вид сглаживания, линейный и нелинейный, второй вариант более хаотичный и рандомный
- Key Mode (Toggle, Hold On, Hold Off) - режим работы по клавише, переключение, удерживать клавишу, отпустить клавишу
Player ESP (Wallhack)
- Player ESP - есп показывающий расположение врагов и инфу о них
- Box - вх в виде боксов (коробок)
- Name - никнеймы игроков
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Snap Line - wh в виде линий
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Health Bar - показывает количество хп с помощью полоски
- Ammo - количество боеприпасов у врагов
- Ultimate Charge - статус зарядки ультимейта врага
- Flags - флаги
- Glow (Outline, Fill) - wallhack в виде подсветки (обводка, закрас модели)
- Show Teammates - показывать союзников
- Visible Check - по разному окрашивать игроков за стеной и в прямой видимости
- Offscreen ESP - стрелочки в направлении врагов вне экрана
- Max Distance - ограничить дальность работы Player ESP
- Visible Only - показывать только видимые цели
- Hero Name - имя героя за которого играет игрок
Misc (Остальные Возможности Unicore Marvel Rivals)
- Character Transparency - прозрачность модели вашего персонажа
- Camera FOV - возможность изменить угол обзора (FOV Changer)
- Color Grading (Saturation, Contrast, Gamma, Gain) - позволяет выставить свои фильтры для изображения игры
- Configs - вы можете сохранять и загружать свои настройки чита Unicore для Marvel Rivals
- Menu Key - выбор бинда для открытия/закрытия меню юникор
- Language (English, Russian) - меню софта доступно на английском и русском языках