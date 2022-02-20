Чит для Геншин Импакт
Информация о чите
На данной странице нашего сайта вы можете приобрести доступ к приватному читу для геншина. Данный чит сделан совместно с нашими партнёрами и является лучшим софтом для Genshin Impact. Огромное количество рабочих функций, регулярные обновления и низкий шанс бана: всё это вы найдёте в Unicore чите для Геншина. Мы настолько уверены в работоспособности и стабильности данного чита, что добавили даже тариф для покупки программы на 90 дней, хотя мы редко предоставляем возможность покупки более чем на 30 дней. Говорить можно очень долго, поэтому скорее опробуйте данный чит в игре.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Genshin Impact, Epic Games
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Visuals(ВХ и Визуальные функции)
- Enemies - включает ESP на врагов
- Animals - выбор отображаемых животных
- Chest - показывает сундуки
- Boxes - ESP в виде боксов
- Special Items - остальные категории предметов для esp
- Names - отображать название предметов и врагов
- Distance - показывать дистанцию до объектов
- Max Distance - максимальная дистанция работы wh
- Show Offscreen - показывать объекты вне поля зрения(за экраном)
- Map Hack - показывает выбранные объекте на карте
- No Fog - отключение тумана
Gameplay(Боевые и игровые Функции)
- Freeze Monsters - заморозка противников
- Monsters won't attack - враги не смогут атаковать вас
- Infinite Stamina - бесконечная выносливость
- AOE Damage - включение урона по области
- Kill Aura - аура наносящая урон врагам
- God Mod - режим неуязвимости
- Infinite Ult - ультимейт становится бесконечным
- CD Reducer - уменьшение перезарядок
- NoClip - позволяет проходить сквозь объекты
- FlyHack - режим полёта без ограничений
Loot
- Auto Loot - автоматический лутинг
- Magnetizer - притягивает лут к игроку
- Objects Logger - регистрация выбранных объектов
- Item Adder - позволяет добавить нужный предмет в ESP
- Auto Seelies - "светлячки" сами прилетают к нужному месту
Other(Misc)
- FPS Unlocker - помогает увеличить максимальный FPS
- Custom Time - выбор нужного времени суток
- Camera Zoom - приближение/отдаление камеры
- Skip Dialogues - автоматический пропуск диалогов
- Skinchanger - выбор скинов
- Binds - клавиши для быстрой активации функций