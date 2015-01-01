Unicore Мод Меню для Neverness to Everness (NTE)
Информация о чите
Unicore для Neverness to Everness (NTE) — одно из самых функциональных и популярных мод-меню для игры, выполненное в фирменном стиле разработчика. Софт сочетает огромный набор возможностей для исследования мира, ускорения прогресса и повышения комфорта игрового процесса, сохраняя при этом высокую стабильность работы и минимальные риски для аккаунта. Мод-меню предоставляет продвинутые боевые функции, включая Rapid Fire, отключение перезарядок способностей, заморозку противников, магнит для врагов и другие инструменты для эффективного прохождения PvE-контента. Встроенный ESP позволяет отслеживать монстров, предметы, ресурсы и коллекционные объекты, отображая расстояние, уровень, здоровье и дополнительную информацию даже за пределами экрана. Отдельного внимания заслуживает многофункциональная система телепортации. Доступны телепорт по клику мыши, к активным заданиям, пользовательским меткам, игровым объектам, коллекционным предметам и собственным сохранённым точкам. Для транспорта предусмотрены функции изменения цвета и номерных знаков, неуязвимость, режим полёта и встроенный спавнер автомобилей. Дополняют возможности Skin Changer, SpeedHack, Noclip, FPS Unlocker, Auto Fishing, Auto Pickup Loot, автоматический пропуск диалогов и кат-сцен, система профилей и множество других функций, которые позволяют получить максимум удовольствия от мира Neverness to Everness.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Official Neverness to Everness Launcher (Perfect World)
Visuals (ВХ)
- Monsters – включает или отключает ESP для всех монстров
- Items – включает или отключает отображение предметов
- Show Offscreen – отображает индикаторы на монстров/предметы за пределами экрана (стрелочки)
- Max Distance – максимальное расстояние отображения монстров и предметов (настраивается)
- Box – отображает рамку вокруг модели монстра или предмета
- Name – показывает название монстра/айтема
- Distance – отображает расстояние до монстра/предмета
- Level – показывает уровень монстра
- Snap Line – рисует линию от игрока к монстру или предмету для быстрого определения его местоположения
- Health Bar – отображает полосу здоровья монстра
- Filters – позволяет выбрать только определенный класс предметов для отображения в ЕСП
- Shadow-n-Seek – включает ESP в режиме Теневые прятки
Combat (Комбат)
- Rapid Fire – значительно увеличивает количество ударов выполняемых за одну атаку
- Attacks Count – позволяет настроить количество дополнительных ударов при использовании Rapid Fire
- No Skill Cooldowns – полностью отключает время восстановления способностей (использовать без задержек)
- Freeze Enemies – замораживает всех противников в заданном радиусе (не могут двигаться и атаковать)
- Radius – задает радиус действия заморозки
- Harmless Enemies – делает противников безвредными
- Magnetizer – притягивает выбранных противников к указанной точке или персонажу
- Filters – позволяет выбрать категории противников для магнита
- Direction – выброр направления для притягивания объектов
- Radius – задает радиус поиска целей для магнита
- Distance – позволяет настроить расстояние на котором будут удерживаться притянутые противники (настраивается)
Player (Игрок)
- Glider Speed – увеличивает скорость полета на глайдере (настраивается)
- Infinite Jumps – позволяет бесконечно прыгать без ограничений
- Noclip – отключает столкновения с объектами, позволяя свободно проходить сквозь препятствия (настраивается)
- Speed Hack – увеличивает скорость игры (настраивается)
- Peeking – позволяет осматривать окружение без необходимости полностью выходить из укрытия
- No Crime – предотвращает получение уровня розыска и других штрафов
- Player Speed – изменяет базовую скорость передвижения персонажа
Vehicles (Транспорт)
- No Speed Limit – снимает ограничение максимальной скорости транспорта
- Vehicle Fly – включает режим полета на любом транспорте
- Speed – настроить скорость полета транспорта (настраивается)
- Ignore Damage – включить неуязвимость транспорта к повреждениям
- Plate Number – изменяет номерной знак автомобиля
- Color – позволяет выбрать цвет транспорта (настраивается)
- Force Apply – мгновенно применяет выбранные изменения к текущему транспорту
- Vehicle Spawner – позволяет мгновенно заспавнить выбранный транспорт
- List – список доступных транспортных средств для быстрого спавна
Teleport (Телепорт)
- Mouse Teleport – позволяет мгновенно телепортироваться в точку, на которую указывает курсор
- Draw Circle – отображает круг вокруг курсора для телепорта по клику мышки
- Max Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию телепортации
- Quest Teleport – мгновенно телепортирует персонажа к активной цели задания
- Map Pin Teleport – телепортирует персонажа к установленной метке на карте
- Entity Teleport – включает систему телепортации к игровым объектам
- Target Selection – позволяет выбрать способ определения цели для телепортации
- Draw Target – отображает маркер выбранной цели перед выполнением телепортации
- List – позволяет выбрать определенные категории объектов для телепортации (монстры, Камни Оракула, коллекционки, обзорные точки, тайники, подарки с ивентов и т.п.)
- Loop Teleport – зацикливает телепортацию между выбранными точками (можно настроить задержку телепорта и т.п.)
- Custom Points – возможность создавать и сохранять собственные точки для телепортации по миру игры
Другие функции Unicore NTE
- Skin Changer – позволяеть изменить скин любого героя и включить любого героя
- UID Changer – позволяет изменить/скрыть ваш ID игрока
- Auto Skip – автоматически пропускает выбранные игровые события
- Skip Dialogues – автоматически пропускает все диалоги с NPC
- Skip Cutscenes – автоматически пропускает игровые кат-сцены
- Camera FOV – позволяет изменить угол обзора камеры (настраивается)
- FPS Unlocker – снимает ограничение на максимальное количество кадров в секунду
- Auto Interaction – автоматически взаимодействует с доступными игровыми объектами без необходимости нажимать клавишу действия
- Auto Fishing – автоматизирует процесс рыбалки и выполняет необходимые действия без участия игрока
- Auto Pickup Loot – автоматически подбирает добычу в указанном радиусе (настраивается)
- Instant Escape – позволяет мгновенно завершить ограбление банка без прохождения финального этапа
- Escape – активирует мгновенный выход из ограбления банка
- Complete Quest – автоматически завершает активный квест
- Configs Profile – полноценная система профилей с различными настройками меню (создать, скопировать, удалить, загрузить, сохранить и т.п.)
- Languages – меню поддерживает несколько языков (английский, русский)
- Menu Key – возможность установить свою клавишу для открытия/закрытия меню
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