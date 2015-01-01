Unicore Мод Меню для Neverness to Everness (NTE)

Информация о чите

Unicore для Neverness to Everness (NTE) — одно из самых функциональных и популярных мод-меню для игры, выполненное в фирменном стиле разработчика. Софт сочетает огромный набор возможностей для исследования мира, ускорения прогресса и повышения комфорта игрового процесса, сохраняя при этом высокую стабильность работы и минимальные риски для аккаунта. Мод-меню предоставляет продвинутые боевые функции, включая Rapid Fire, отключение перезарядок способностей, заморозку противников, магнит для врагов и другие инструменты для эффективного прохождения PvE-контента. Встроенный ESP позволяет отслеживать монстров, предметы, ресурсы и коллекционные объекты, отображая расстояние, уровень, здоровье и дополнительную информацию даже за пределами экрана. Отдельного внимания заслуживает многофункциональная система телепортации. Доступны телепорт по клику мыши, к активным заданиям, пользовательским меткам, игровым объектам, коллекционным предметам и собственным сохранённым точкам. Для транспорта предусмотрены функции изменения цвета и номерных знаков, неуязвимость, режим полёта и встроенный спавнер автомобилей. Дополняют возможности Skin Changer, SpeedHack, Noclip, FPS Unlocker, Auto Fishing, Auto Pickup Loot, автоматический пропуск диалогов и кат-сцен, система профилей и множество других функций, которые позволяют получить максимум удовольствия от мира Neverness to Everness.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Official Neverness to Everness Launcher (Perfect World)
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Visuals (ВХ)

  • Monsters – включает или отключает ESP для всех монстров
  • Items – включает или отключает отображение предметов
  • Show Offscreen – отображает индикаторы на монстров/предметы за пределами экрана (стрелочки)
  • Max Distance – максимальное расстояние отображения монстров и предметов (настраивается)
  • Box – отображает рамку вокруг модели монстра или предмета
  • Name – показывает название монстра/айтема
  • Distance – отображает расстояние до монстра/предмета
  • Level – показывает уровень монстра
  • Snap Line – рисует линию от игрока к монстру или предмету для быстрого определения его местоположения
  • Health Bar – отображает полосу здоровья монстра
  • Filters – позволяет выбрать только определенный класс предметов для отображения в ЕСП
  • Shadow-n-Seek – включает ESP в режиме Теневые прятки

Combat (Комбат)

  • Rapid Fire – значительно увеличивает количество ударов выполняемых за одну атаку
  • Attacks Count – позволяет настроить количество дополнительных ударов при использовании Rapid Fire
  • No Skill Cooldowns – полностью отключает время восстановления способностей (использовать без задержек)
  • Freeze Enemies – замораживает всех противников в заданном радиусе (не могут двигаться и атаковать)
  • Radius – задает радиус действия заморозки
  • Harmless Enemies – делает противников безвредными
  • Magnetizer – притягивает выбранных противников к указанной точке или персонажу
  • Filters – позволяет выбрать категории противников для магнита
  • Direction – выброр направления для притягивания объектов
  • Radius – задает радиус поиска целей для магнита
  • Distance – позволяет настроить расстояние на котором будут удерживаться притянутые противники (настраивается)

Player (Игрок)

  • Glider Speed – увеличивает скорость полета на глайдере (настраивается)
  • Infinite Jumps – позволяет бесконечно прыгать без ограничений
  • Noclip – отключает столкновения с объектами, позволяя свободно проходить сквозь препятствия (настраивается)
  • Speed Hack – увеличивает скорость игры (настраивается)
  • Peeking – позволяет осматривать окружение без необходимости полностью выходить из укрытия
  • No Crime – предотвращает получение уровня розыска и других штрафов
  • Player Speed – изменяет базовую скорость передвижения персонажа

Vehicles (Транспорт)

  • No Speed Limit – снимает ограничение максимальной скорости транспорта
  • Vehicle Fly – включает режим полета на любом транспорте
  • Speed – настроить скорость полета транспорта (настраивается)
  • Ignore Damage – включить неуязвимость транспорта к повреждениям
  • Plate Number – изменяет номерной знак автомобиля
  • Color – позволяет выбрать цвет транспорта (настраивается)
  • Force Apply – мгновенно применяет выбранные изменения к текущему транспорту
  • Vehicle Spawner – позволяет мгновенно заспавнить выбранный транспорт
  • List – список доступных транспортных средств для быстрого спавна

Teleport (Телепорт)

  • Mouse Teleport – позволяет мгновенно телепортироваться в точку, на которую указывает курсор
  • Draw Circle – отображает круг вокруг курсора для телепорта по клику мышки
  • Max Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию телепортации
  • Quest Teleport – мгновенно телепортирует персонажа к активной цели задания
  • Map Pin Teleport – телепортирует персонажа к установленной метке на карте
  • Entity Teleport – включает систему телепортации к игровым объектам
  • Target Selection – позволяет выбрать способ определения цели для телепортации
  • Draw Target – отображает маркер выбранной цели перед выполнением телепортации
  • List – позволяет выбрать определенные категории объектов для телепортации (монстры, Камни Оракула, коллекционки, обзорные точки, тайники, подарки с ивентов и т.п.)
  • Loop Teleport – зацикливает телепортацию между выбранными точками (можно настроить задержку телепорта и т.п.)
  • Custom Points – возможность создавать и сохранять собственные точки для телепортации по миру игры

Другие функции Unicore NTE

  • Skin Changer – позволяеть изменить скин любого героя и включить любого героя
  • UID Changer – позволяет изменить/скрыть ваш ID игрока
  • Auto Skip – автоматически пропускает выбранные игровые события
  • Skip Dialogues – автоматически пропускает все диалоги с NPC
  • Skip Cutscenes – автоматически пропускает игровые кат-сцены
  • Camera FOV – позволяет изменить угол обзора камеры (настраивается)
  • FPS Unlocker – снимает ограничение на максимальное количество кадров в секунду
  • Auto Interaction – автоматически взаимодействует с доступными игровыми объектами без необходимости нажимать клавишу действия
  • Auto Fishing – автоматизирует процесс рыбалки и выполняет необходимые действия без участия игрока
  • Auto Pickup Loot – автоматически подбирает добычу в указанном радиусе (настраивается)
  • Instant Escape – позволяет мгновенно завершить ограбление банка без прохождения финального этапа
  • Escape – активирует мгновенный выход из ограбления банка
  • Complete Quest – автоматически завершает активный квест
  • Configs Profile – полноценная система профилей с различными настройками меню (создать, скопировать, удалить, загрузить, сохранить и т.п.)
  • Languages – меню поддерживает несколько языков (английский, русский)
  • Menu Key – возможность установить свою клавишу для открытия/закрытия меню
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