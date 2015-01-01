TitanX EAC HWID Spoofer (Спуфер Титан)
Информация о чите
TitanX EAC Spoofer — продвинутое решение для изменения аппаратной идентичности Windows на уровне ядра. Софт использует kernel-level технологии, обеспечивая глубокую и стабильную подмену HWID без поверхностных методов. Продукт охватывает ключевые компоненты системы: накопители (NVMe/SATA) с изменением серийных номеров, GUID и параметров разделов, а также материнскую плату и BIOS с полной модификацией SMBIOS (UUID, Serial, Product, Chassis и др.). Дополнительно реализована подмена идентификаторов CPU и GPU, включая PCI-устройства и display-данные. Сетевой уровень также проработан: генерация новых MAC-адресов, обновление идентификаторов адаптеров и очистка сетевых следов. Важной частью является очистка системы — сброс MachineGuid, логов, драйверных кешей и телеметрии. TitanX — это комплексный инструмент для глубокой маскировки системы с высоким уровнем контроля и надежности. Этот инструмент представляет собой временный спуфер, который действует до следующей перезагрузки компьютера. После перезагрузки большая часть изменённых данных восстанавливается до исходных значений.
Обратите внимание, для корректной работы спуфера подходит только Pro версия Windows. Home, LTSC, IoT и прочие редакции не подойдут.
Системные требования
- Операционная система: Windows 11 Pro (24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Easy Anti-Cheat (EAC)
Поддерживаемые игры
- Rust
- Dead by Daylight
- 7 Days to Die
- Sea of Thieves
- SCUM
- Fortnite
- War Thunder
- Apex Legends
- Ark SE + Ark Ascended
- Insurgency: Sandstorm
- Некоторые другие игры использующие античит EAC
Подменяемые данные
- Серийные номера, модель и версия прошивки накопителей (HDD, SSD, M.2, NMVE, SATA)
- Подмена GPT и MBR разделов на дисках
- Модификация NGUID, EUI64 для NVMe
- Обновление Volume Serial и Partition Entry Array
- Подмена SMBIOS данных (System UUID, Serial, Manufacturer, Product)
- Подмена данных материнской платы (шасси, модель, ассет, дата релиза BIOS и т.д.)
- Подмена данных процессора
- Подмена данных видеокарты
- Подмена MAC-адресов для всех сетевых адаптеров
- Ротация ID компонентов для Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth
- Очистка следов в реестре (Registry)
- Очистка теневых копий и точек восстановления
- Очистка телеметрических данных
- Очистка записей в EventLog и кэше драйверов
- Очистка прочих следов связанных с EAC
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