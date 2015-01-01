Информация о чите

TitanX EAC Spoofer — продвинутое решение для изменения аппаратной идентичности Windows на уровне ядра. Софт использует kernel-level технологии, обеспечивая глубокую и стабильную подмену HWID без поверхностных методов. Продукт охватывает ключевые компоненты системы: накопители (NVMe/SATA) с изменением серийных номеров, GUID и параметров разделов, а также материнскую плату и BIOS с полной модификацией SMBIOS (UUID, Serial, Product, Chassis и др.). Дополнительно реализована подмена идентификаторов CPU и GPU, включая PCI-устройства и display-данные. Сетевой уровень также проработан: генерация новых MAC-адресов, обновление идентификаторов адаптеров и очистка сетевых следов. Важной частью является очистка системы — сброс MachineGuid, логов, драйверных кешей и телеметрии. TitanX — это комплексный инструмент для глубокой маскировки системы с высоким уровнем контроля и надежности. Этот инструмент представляет собой временный спуфер, который действует до следующей перезагрузки компьютера. После перезагрузки большая часть изменённых данных восстанавливается до исходных значений.

Обратите внимание, для корректной работы спуфера подходит только Pro версия Windows. Home, LTSC, IoT и прочие редакции не подойдут.