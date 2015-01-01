Купить Arcane Sea of Thieves (Аркейн Море Воров)

Arcane для Море Воров – это универсальное и современное решение для покорителей морей. В обновлённом меню, которое стало ещё удобнее и стильнее, вы найдёте множество настроек для тонкой персонализации под свой стиль игры, а также полезную строку поиска островов. В арсенале Arcane – мощный Аимбот для точной стрельбы и детализированный ESP на игроков и корабли, позволяющий всегда контролировать обстановку. С помощью ESP для сокровищ, бочек, предметов и ценного лута вы больше не пропустите добычу, а метки островов и форпостов помогут быстро ориентироваться в мире. Из дополнительных функций доступны Underwater Walk, удобный режим Battle Mode, а также уникальная система визуализации траектории пушечных и гарпунных снарядов, делающая стрельбу предельно точной. Безопасность обеспечивается отличным обходом античита, StreamProof и встроенного Spoofer, так что вы можете играть уверенно и комфортно.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Microsoft Store (XBOX PC)
Аимбот (Aimbot)

  • Enable – активировать/выключить Аимбот
  • Aim Mode (Hold, Always) – тип работы аимбота (при нажатии клавиши, работать всегда)
  • Aim Key – клавиша активации Аима
  • Target Lock – аим фиксируется на цели до момента уничтожения
  • Bones – выбор хитбоксов куда будет целиться аимбот (Голова, Шея, Грудь, Таз)
  • FOV – область действия аимбота
  • Draw FOV – показывает область работы аимбота в виде окружности
  • FOV Color – настройка цвета и толщины для окружности зоны действия аимбота
  • Smooth – сглаживание Аимбота (чем выше, тем плавнее сглаживание)
  • Max Distance – дальность работы аимбота

Players & NPC ESP (ВХ на Игроков и Ботов)

  • Box – ВХ в виде 2D боксов
  • Box Style (2D, Corners, Filled, Gradient) - настройки отображения боксов
  • Name – показывать имя игрока/бота
  • Distance – расстояние до целей в метрах
  • Health Bar – показывает ХП игроков в виде полоски
  • Oxygen Bar – показывает уровень кислорода полоской
  • Skeleton – ВХ в виде скелетов
  • View Line – показывает направление взгляда
  • Render Distance – дальность работы ВХ

Objects / Ships ESP (ВХ на Корабли)

  • Name – показать название объектов (корабли, пушки, гарпуны)
  • Box Owned – отображает свой корабль боксом (коробкой)
  • Box Enemy – ВХ на вражеские корабли в виде боксов
  • Box AI – отображает корабли скелетов в виде боксов
  • Prediction Line – показывает траекторию куда попадет ядро или гарпун
  • Circle – отображает место попадания ядра или гарпуна
  • Min Distance – минимальное расстояние отображения кораблей
  • Max Distance – дальность работы ВХ

World ESP (ВХ на Предметы и Сокровища)

  • Items – ВХ на предметы
  • Islands – показывает расположение и расстояние до островов
  • Other – ВХ для других объектов
  • Treasures – отображать сокровища (ящики, рубины, черепа и т.п.)
  • Barrel – показывать бочки с лутом (доски, еда, ядра, общие)
  • Animal – показывать животных (дружественных и/или враждебных)
  • Damage Zone – показывать места с получаемым уроном
  • Event – отображает активные ивенты на карте
  • Raid – показывает активные налеты на карте
  • Creature – отображение подводных существ (мегалодон, кракен и т.п.)
  • Emissary Table – показывает расположение эмиссарского стола
  • Misc Items – отображение квестовых предметов, флаги фракций, мясо, ресурсы и т.п.
  • Islands Filter – выбрать определенные острова для отображения по фильтрам
  • Search – поиск острова по названию в меню чита

Категории предметов (Categories)

  • Chest - Различные Сундуки (сокровища, для хранения и т.п.)
  • Skull - Черепа для Ордена Душ
  • Gem - Рубины Русалок, Сапфиры и т.п.
  • Pouch - Мешочки с деньгами, боеприпасами
  • Gift - Различные подарки (скромные/щедрые)
  • Tome - Различные книги (Проклятия, Пламени и пепла, Воскрешения и т.п.)
  • Special - Особые и редкие предметы
  • Buried Treasure - Зарытый на острове клад
  • Key - Ключи для сундуков и дверей (ключ пепла, квестовые ключи и т.п.)
  • Merchant Commodity - Торговцы/Златодержцы
  • Resource - Различные ресурсы (ядра, книппели, бомбы, наживка и т.п.)
  • Quest Item - Квестовые предметы
  • Fraction Flag - Флаги эмиссаров (Златодержцы, Орден Душ, Торговый союз и т.п.)
  • Raw Food - Сырые продукты (мясо, фрукты)
  • Smugglers Items – Предметы Контрабандистов (17 сезон)
  • Others - Другие предметы не включенные в список категорий

Другие возможности Arcane SoT

  • Underwater Walk – возможность ходить под водой
  • Battle Mode – при активации выключает весь ВХ кроме ESP на игроков
  • Crosshair – отображать статичный прицел по центру экрана
  • Camera FOV – позволяет значительно увеличить поле зрения
  • Oxygen – выводит уровень кислорода в худ
  • Crews – показывает список экипажа в худе
  • Configs (Save, Load, Reset, Share) – возможность сохранять, загружать и делиться своими настройками
  • Custom Colors – позволяет задать свой цвет многим ESP элементам
  • Menu Key – клавиша для вызова меню чита
  • Unload Key – клавиша для отключита чита из игры
  • HWID Spoofer – встроенный Спуфер для обхода бана по железу
  • StreamProof – защита от записи интерфейса. Меню чита и ESP не видно на скринах, видео и стримах.
  • Language (RU, EN, CN) – Arcane SoT поддерживает три языка: руский, английский, китайский

