Информация о чите

Arcane для Море Воров – это универсальное и современное решение для покорителей морей. В обновлённом меню, которое стало ещё удобнее и стильнее, вы найдёте множество настроек для тонкой персонализации под свой стиль игры, а также полезную строку поиска островов. В арсенале Arcane – мощный Аимбот для точной стрельбы и детализированный ESP на игроков и корабли, позволяющий всегда контролировать обстановку. С помощью ESP для сокровищ, бочек, предметов и ценного лута вы больше не пропустите добычу, а метки островов и форпостов помогут быстро ориентироваться в мире. Из дополнительных функций доступны Underwater Walk, удобный режим Battle Mode, а также уникальная система визуализации траектории пушечных и гарпунных снарядов, делающая стрельбу предельно точной. Безопасность обеспечивается отличным обходом античита, StreamProof и встроенного Spoofer, так что вы можете играть уверенно и комфортно.