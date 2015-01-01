Купить Arcane Sea of Thieves (Аркейн Море Воров)
Информация о чите
Arcane для Море Воров – это универсальное и современное решение для покорителей морей. В обновлённом меню, которое стало ещё удобнее и стильнее, вы найдёте множество настроек для тонкой персонализации под свой стиль игры, а также полезную строку поиска островов. В арсенале Arcane – мощный Аимбот для точной стрельбы и детализированный ESP на игроков и корабли, позволяющий всегда контролировать обстановку. С помощью ESP для сокровищ, бочек, предметов и ценного лута вы больше не пропустите добычу, а метки островов и форпостов помогут быстро ориентироваться в мире. Из дополнительных функций доступны Underwater Walk, удобный режим Battle Mode, а также уникальная система визуализации траектории пушечных и гарпунных снарядов, делающая стрельбу предельно точной. Безопасность обеспечивается отличным обходом античита, StreamProof и встроенного Spoofer, так что вы можете играть уверенно и комфортно.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Microsoft Store (XBOX PC)
Аимбот (Aimbot)
- Enable – активировать/выключить Аимбот
- Aim Mode (Hold, Always) – тип работы аимбота (при нажатии клавиши, работать всегда)
- Aim Key – клавиша активации Аима
- Target Lock – аим фиксируется на цели до момента уничтожения
- Bones – выбор хитбоксов куда будет целиться аимбот (Голова, Шея, Грудь, Таз)
- FOV – область действия аимбота
- Draw FOV – показывает область работы аимбота в виде окружности
- FOV Color – настройка цвета и толщины для окружности зоны действия аимбота
- Smooth – сглаживание Аимбота (чем выше, тем плавнее сглаживание)
- Max Distance – дальность работы аимбота
Players & NPC ESP (ВХ на Игроков и Ботов)
- Box – ВХ в виде 2D боксов
- Box Style (2D, Corners, Filled, Gradient) - настройки отображения боксов
- Name – показывать имя игрока/бота
- Distance – расстояние до целей в метрах
- Health Bar – показывает ХП игроков в виде полоски
- Oxygen Bar – показывает уровень кислорода полоской
- Skeleton – ВХ в виде скелетов
- View Line – показывает направление взгляда
- Render Distance – дальность работы ВХ
Objects / Ships ESP (ВХ на Корабли)
- Name – показать название объектов (корабли, пушки, гарпуны)
- Box Owned – отображает свой корабль боксом (коробкой)
- Box Enemy – ВХ на вражеские корабли в виде боксов
- Box AI – отображает корабли скелетов в виде боксов
- Prediction Line – показывает траекторию куда попадет ядро или гарпун
- Circle – отображает место попадания ядра или гарпуна
- Min Distance – минимальное расстояние отображения кораблей
- Max Distance – дальность работы ВХ
World ESP (ВХ на Предметы и Сокровища)
- Items – ВХ на предметы
- Islands – показывает расположение и расстояние до островов
- Other – ВХ для других объектов
- Treasures – отображать сокровища (ящики, рубины, черепа и т.п.)
- Barrel – показывать бочки с лутом (доски, еда, ядра, общие)
- Animal – показывать животных (дружественных и/или враждебных)
- Damage Zone – показывать места с получаемым уроном
- Event – отображает активные ивенты на карте
- Raid – показывает активные налеты на карте
- Creature – отображение подводных существ (мегалодон, кракен и т.п.)
- Emissary Table – показывает расположение эмиссарского стола
- Misc Items – отображение квестовых предметов, флаги фракций, мясо, ресурсы и т.п.
- Islands Filter – выбрать определенные острова для отображения по фильтрам
- Search – поиск острова по названию в меню чита
Категории предметов (Categories)
- Chest - Различные Сундуки (сокровища, для хранения и т.п.)
- Skull - Черепа для Ордена Душ
- Gem - Рубины Русалок, Сапфиры и т.п.
- Pouch - Мешочки с деньгами, боеприпасами
- Gift - Различные подарки (скромные/щедрые)
- Tome - Различные книги (Проклятия, Пламени и пепла, Воскрешения и т.п.)
- Special - Особые и редкие предметы
- Buried Treasure - Зарытый на острове клад
- Key - Ключи для сундуков и дверей (ключ пепла, квестовые ключи и т.п.)
- Merchant Commodity - Торговцы/Златодержцы
- Resource - Различные ресурсы (ядра, книппели, бомбы, наживка и т.п.)
- Quest Item - Квестовые предметы
- Fraction Flag - Флаги эмиссаров (Златодержцы, Орден Душ, Торговый союз и т.п.)
- Raw Food - Сырые продукты (мясо, фрукты)
- Smugglers Items – Предметы Контрабандистов (17 сезон)
- Others - Другие предметы не включенные в список категорий
Другие возможности Arcane SoT
- Underwater Walk – возможность ходить под водой
- Battle Mode – при активации выключает весь ВХ кроме ESP на игроков
- Crosshair – отображать статичный прицел по центру экрана
- Camera FOV – позволяет значительно увеличить поле зрения
- Oxygen – выводит уровень кислорода в худ
- Crews – показывает список экипажа в худе
- Configs (Save, Load, Reset, Share) – возможность сохранять, загружать и делиться своими настройками
- Custom Colors – позволяет задать свой цвет многим ESP элементам
- Menu Key – клавиша для вызова меню чита
- Unload Key – клавиша для отключита чита из игры
- HWID Spoofer – встроенный Спуфер для обхода бана по железу
- StreamProof – защита от записи интерфейса. Меню чита и ESP не видно на скринах, видео и стримах.
- Language (RU, EN, CN) – Arcane SoT поддерживает три языка: руский, английский, китайский
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
SMG Ark Ascended
- Стильный WH с детальной настройкой (Игроки, Дино, Лут и тд.)
- Неплохой базовый аимбот для улучшения вашей стрельбы
- Встроенный HWID-Spoofer и эргономичное меню
Phoenix Stalcraft
- ВХ на Игроков, ВХ на Мобов, ВХ на Артефакты
- Надёжный и безопасный софт для Сталкрафт
- Качественное ПО от проверенного разработчика
Ancient Marvel Rivals
- Legit Аимбот для Marvel Rivals с гибкой настройкой
- Базовый ESP (WH) с отображением всех элементов
- Встроенный HWID-Spoofer для обхода бана
MULTIHACK (Dullwave)
- Удобное меню
- Гибкий функционал
- Надёжный обход