External Софт для DBD (WH, Radar, Gamepass)

Информация о чите

Данный продукт многие давно просили - софт для ДБД с поддержкой клиента Microsoft Store (XBox Gamepass для ПК). Данный чит сделан по технологии экстернал и представляет из себя очень безопасный инструмент с базовым функционалом: здесь есть ЕСП показывающий игроков-выживающих, игроков-убийц, различные объекты (тотемы, крюки и прочее), а также радар и некоторые другие мелочи. Но основной особенностью этого продукта является возможность играть с любым клиентом игры: Стим, Эпик Геймс и Майкрософт Стор. Цена для столько эксклюзивного софта достаточно приятная и доступная. Мы знаем, что многие ищут именно взлом для XBox Game Pass версии ДБД, поэтому надеемся, что вы оцените наше предложение. Удачи вам всем!