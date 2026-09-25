SoftHUB для WARDOGS (External)
Информация о чите
SoftHUB для WARDOGS — аккуратное легит-решение с удобным и минималистичным мод-меню, в котором собраны основные функции для комфортной игры. В основе находится настраиваемый Aimbot с выбором кости, FOV, плавностью наведения, приоритетом цели и подсветкой текущей цели. Prediction помогает учитывать движение противника, а встроенный RCS позволяет компенсировать отдачу с отдельной настройкой силы и максимального смещения. Вкладка Visuals предлагает подробный ESP для игроков: боксы, скелеты, имена, здоровье, броня, оружие, дистанция и информация об отряде. Отдельный World ESP отображает технику, стационарные объекты, контейнеры, ящики снабжения, общий и выброшенный лут. Для сохранения аккуратной картинки доступны отдельные настройки дистанции отображения противников, техники и предметов, а Render Pacing позволяет настроить частоту обновления визуальных элементов.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аим
- Aimbot – включает/выключает аимбот
- Aim Bone – позволяет выбрать кость для наведения (голова, шея)
- Aim Key – клавиша активации аимбота
- Highlight Aiming Target – выделяет текущую цель аимбота
- FOV Value – настраивает размер области действия аимбота
- FOV Circle – отображает область FOV в виде окружности
- RCS – включает компенсацию отдачи
- RCS Max (px) – ограничивает максимальное смещение при компенсации отдачи
- RCS Power (px/tick) – настраивает силу компенсации отдачи
- Prediction – включает прогнозирование движения цели
- Smooth – регулирует плавность наведения
- Priority By – выбор приоритета цели (ближе к прицелу или по расстоянию)
Players ESP
- Box – отображает коробки вокруг игроков
- Skeletons – отображает скелеты игроков
- Squad Colors – использует разные цвета для игроков разных отрядов
- Info – отображает дополнительную информацию об игроках
- Health – показывает уровень здоровья
- Armor – показывает уровень брони
- Names – отображает имена игроков
- Weapon in Hands – показывает оружие в руках
- Distance – отображает расстояние до игроков
- Knocked – показывает иконку для нокнутых игроков
World ESP
- Boxes – отображает боксы вокруг лута и техники
- Vehicles/Stationaries – отображает технику и стационарные объекты
- Health – показывает состояние техники и объектов
- Loot – включает отображение объектов лута
- Dropped Items – отображает выброшенные предметы
- World Loot – отображает мировой лут
- Containers – отображает контейнеры
- Supply Crates – отображает ящики снабжения
- Distance – показывает расстояние до объектов
Другие фичи SOFTHUB WARDOGS
- Render Pacing – позволяет выбрать режим частоты обновления отрисовки
- Enemy Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения врагов
- Vehicles Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения техники
- Items Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения предметов
- Stream-Proof – меню чита и его элементы не видны при захвате игры через OBS/Discrod
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