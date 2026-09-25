Информация о чите

SoftHUB для WARDOGS — аккуратное легит-решение с удобным и минималистичным мод-меню, в котором собраны основные функции для комфортной игры. В основе находится настраиваемый Aimbot с выбором кости, FOV, плавностью наведения, приоритетом цели и подсветкой текущей цели. Prediction помогает учитывать движение противника, а встроенный RCS позволяет компенсировать отдачу с отдельной настройкой силы и максимального смещения. Вкладка Visuals предлагает подробный ESP для игроков: боксы, скелеты, имена, здоровье, броня, оружие, дистанция и информация об отряде. Отдельный World ESP отображает технику, стационарные объекты, контейнеры, ящики снабжения, общий и выброшенный лут. Для сохранения аккуратной картинки доступны отдельные настройки дистанции отображения противников, техники и предметов, а Render Pacing позволяет настроить частоту обновления визуальных элементов.