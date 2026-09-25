SoftHUB для WARDOGS (External)

Информация о чите

SoftHUB для WARDOGS — аккуратное легит-решение с удобным и минималистичным мод-меню, в котором собраны основные функции для комфортной игры. В основе находится настраиваемый Aimbot с выбором кости, FOV, плавностью наведения, приоритетом цели и подсветкой текущей цели. Prediction помогает учитывать движение противника, а встроенный RCS позволяет компенсировать отдачу с отдельной настройкой силы и максимального смещения. Вкладка Visuals предлагает подробный ESP для игроков: боксы, скелеты, имена, здоровье, броня, оружие, дистанция и информация об отряде. Отдельный World ESP отображает технику, стационарные объекты, контейнеры, ящики снабжения, общий и выброшенный лут. Для сохранения аккуратной картинки доступны отдельные настройки дистанции отображения противников, техники и предметов, а Render Pacing позволяет настроить частоту обновления визуальных элементов.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аим

  • Aimbot – включает/выключает аимбот
  • Aim Bone – позволяет выбрать кость для наведения (голова, шея)
  • Aim Key – клавиша активации аимбота
  • Highlight Aiming Target – выделяет текущую цель аимбота
  • FOV Value – настраивает размер области действия аимбота
  • FOV Circle – отображает область FOV в виде окружности
  • RCS – включает компенсацию отдачи
  • RCS Max (px) – ограничивает максимальное смещение при компенсации отдачи
  • RCS Power (px/tick) – настраивает силу компенсации отдачи
  • Prediction – включает прогнозирование движения цели
  • Smooth – регулирует плавность наведения
  • Priority By – выбор приоритета цели (ближе к прицелу или по расстоянию)

Players ESP

  • Box – отображает коробки вокруг игроков
  • Skeletons – отображает скелеты игроков
  • Squad Colors – использует разные цвета для игроков разных отрядов
  • Info – отображает дополнительную информацию об игроках
  • Health – показывает уровень здоровья
  • Armor – показывает уровень брони
  • Names – отображает имена игроков
  • Weapon in Hands – показывает оружие в руках
  • Distance – отображает расстояние до игроков
  • Knocked – показывает иконку для нокнутых игроков

World ESP

  • Boxes – отображает боксы вокруг лута и техники
  • Vehicles/Stationaries – отображает технику и стационарные объекты
  • Health – показывает состояние техники и объектов
  • Loot – включает отображение объектов лута
  • Dropped Items – отображает выброшенные предметы
  • World Loot – отображает мировой лут
  • Containers – отображает контейнеры
  • Supply Crates – отображает ящики снабжения
  • Distance – показывает расстояние до объектов

Другие фичи SOFTHUB WARDOGS

  • Render Pacing – позволяет выбрать режим частоты обновления отрисовки
  • Enemy Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения врагов
  • Vehicles Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения техники
  • Items Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения предметов
  • Stream-Proof – меню чита и его элементы не видны при захвате игры через OBS/Discrod
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