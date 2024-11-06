Fecurity для Marvel Rivals (Фекурити Марвел Ривалс)

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Информация о чите

Встречайте новинку - чит Fecurity для Marvel Rivals. Продукция этого бренда не нуждается в лишнем представлении, т.к зарекомендовала себя преимущественно с хорошей стороны. Софт для Марвел Ривалс не станет исключением, ибо сделан он очень качественно и удобно. Благодаря тому, что данное ПО сделано по технологии Internal, аимбот и есп здесь работают очень плавно и качественно, аимбот четко и без промахов наводится на ваших врагов, а Боксы не отстают от моделей персонажей. В этом хаке использован обход, который справляется из более серьёзными играми и античитами, поэтому шанс бана и детекта в Марвел Ривалс должен быть по настоящему минимальным. Отдельно следует отметить меню настроек - оно очень стильное и удобное, в него невозможно не влюбиться. Если вы опытный читер и цените качественный взлом - Fecurity Marvel Rivals отлично подойдёт вам!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games (EGS)

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Aimbot (Аимбот)

  • Aimbot Enabled - включить/выключить аимбот
  • Visible Only - огонь с помощью аимбота только по видимым целям
  • Enemy Only - прицеливание аимом только по соперникам
  • Vertical / Horizontal Degree Per Second - скорость движения при наведении по вертикали / горизонтали
  • FOV - размер области в рамках которой аим будет выбирать цели
  • Draw FOV - показывать размер области аима в виде окружности
  • Target Switch Delay - задержка перед сменой цели аимботом (в миллисекундах)
  • Hitboxes - выбор частей тела для аима путём клика по ним на превью в меню
  • Hitbox Priority - возможность задавать приоритет разным частям тела
  • Nearest Coefficient - % выстрелов попаданий которые будут направлены в ближайшую к прицелу часть тела

ESP (WH)

  • Players - показывает игроков с помощью WH
  • Enemy Only - если активно, то ЕСП показывает только врагов
  • Box - есп в виде коробок
  • Box Outline - дополнительная обводка коробок
  • Health - показывать кол-во ХП у игроков с помощью полоски
  • Skeleton - есп в виде скелетов
  • Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
  • Distance - расстояние до целей ESP
  • Nickname - имена игроков
  • Weapon - оружие в руках у игроков
  • Max Distance - ограничить дальность работы ESP