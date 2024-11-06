Fecurity для Marvel Rivals (Фекурити Марвел Ривалс)
Информация о чите
Встречайте новинку - чит Fecurity для Marvel Rivals. Продукция этого бренда не нуждается в лишнем представлении, т.к зарекомендовала себя преимущественно с хорошей стороны. Софт для Марвел Ривалс не станет исключением, ибо сделан он очень качественно и удобно. Благодаря тому, что данное ПО сделано по технологии Internal, аимбот и есп здесь работают очень плавно и качественно, аимбот четко и без промахов наводится на ваших врагов, а Боксы не отстают от моделей персонажей. В этом хаке использован обход, который справляется из более серьёзными играми и античитами, поэтому шанс бана и детекта в Марвел Ривалс должен быть по настоящему минимальным. Отдельно следует отметить меню настроек - оно очень стильное и удобное, в него невозможно не влюбиться. Если вы опытный читер и цените качественный взлом - Fecurity Marvel Rivals отлично подойдёт вам!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games (EGS)
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Aimbot (Аимбот)
- Aimbot Enabled - включить/выключить аимбот
- Visible Only - огонь с помощью аимбота только по видимым целям
- Enemy Only - прицеливание аимом только по соперникам
- Vertical / Horizontal Degree Per Second - скорость движения при наведении по вертикали / горизонтали
- FOV - размер области в рамках которой аим будет выбирать цели
- Draw FOV - показывать размер области аима в виде окружности
- Target Switch Delay - задержка перед сменой цели аимботом (в миллисекундах)
- Hitboxes - выбор частей тела для аима путём клика по ним на превью в меню
- Hitbox Priority - возможность задавать приоритет разным частям тела
- Nearest Coefficient - % выстрелов попаданий которые будут направлены в ближайшую к прицелу часть тела
ESP (WH)
- Players - показывает игроков с помощью WH
- Enemy Only - если активно, то ЕСП показывает только врагов
- Box - есп в виде коробок
- Box Outline - дополнительная обводка коробок
- Health - показывать кол-во ХП у игроков с помощью полоски
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
- Distance - расстояние до целей ESP
- Nickname - имена игроков
- Weapon - оружие в руках у игроков
- Max Distance - ограничить дальность работы ESP