Информация о чите

Mason для Deadlock — доступный и продвинутый софт для игроков, которым нужен базовый набор действительно полезных функций без лишней перегруженности. Продукт сочетает в себе легитно настраиваемый аимбот, информативный ESP и удобный встроенный радар, позволяющий получать максимум информации о происходящем на карте. Аимбот поддерживает настройку плавности наведения, радиуса захвата целей, скорости работы и автоматического переключения между противниками. Отдельно реализована возможность наведения на души (Souls), что помогает быстрее собирать ресурсы и получать преимущество в матче. Визуальная часть включает отображение игроков с помощью боксов, полосок здоровья, дистанции, никнеймов, линий и отображения душ. Для удобства можно ограничить дальность работы ESP и скрыть союзников. Дополняет функционал встроенный радар с настройкой размера и радиуса обзора, а также простая система конфигов для быстрого сохранения и загрузки своих настроек.