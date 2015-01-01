Масон на Дедлок (Mason Deadlock)

Информация о чите

Mason для Deadlock — доступный и продвинутый софт для игроков, которым нужен базовый набор действительно полезных функций без лишней перегруженности. Продукт сочетает в себе легитно настраиваемый аимбот, информативный ESP и удобный встроенный радар, позволяющий получать максимум информации о происходящем на карте. Аимбот поддерживает настройку плавности наведения, радиуса захвата целей, скорости работы и автоматического переключения между противниками. Отдельно реализована возможность наведения на души (Souls), что помогает быстрее собирать ресурсы и получать преимущество в матче. Визуальная часть включает отображение игроков с помощью боксов, полосок здоровья, дистанции, никнеймов, линий и отображения душ. Для удобства можно ограничить дальность работы ESP и скрыть союзников. Дополняет функционал встроенный радар с настройкой размера и радиуса обзора, а также простая система конфигов для быстрого сохранения и загрузки своих настроек.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот (Aim Bot)

  • Enabled – включение вкладки аимбота
  • Invert Aim Pitch – инверсия вертикального движения аима
  • Auto Switch – автоматическое переключение целей
  • Aim At Souls – наведение на души/сферы противников
  • Aim Key – настройка клавиши активации аимбота
  • Aim Smooth – сглаживание движений аима для более легитной наводки
  • Aim Radius – настройка радиуса работы аимбота
  • Aim Step – настройка точности для перемещения аима

ВХ (Wallhack)

  • Tab Enabled – включение вкладки визуалов
  • Show Bounding Box – отображение боксов вокруг противников
  • Show Health Bar – отображение полоски здоровья
  • Show Name – отображение никнеймов игроков
  • Show Snapline – отображение линий до противников
  • Show Souls – отображение душ/сфер противников
  • Show Distance – отображение расстояния до целей
  • Ignore Team – игнорирование союзников в ESP
  • Display Distance Limit – настройка максимальной дистанции отображения ESP

Другие функции Mason Deadlock

  • Enabled – включение вкладки дополнительных функций
  • Save CPU – режим снижения нагрузки на процессор
  • Load Config From Clipboard – загрузка конфига из буфера обмена
  • Save Config To Clipboard – сохранение конфига в буфер обмена
  • Reset Widgets Position – сброс позиций интерфейсных элементов
  • Show Radar – включить отображение радара
  • Radar Size – настройка размера радара
  • Radar Radius – настройка радиуса (расстояния) обзора радара
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