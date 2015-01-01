Масон на Дедлок (Mason Deadlock)
Информация о чите
Mason для Deadlock — доступный и продвинутый софт для игроков, которым нужен базовый набор действительно полезных функций без лишней перегруженности. Продукт сочетает в себе легитно настраиваемый аимбот, информативный ESP и удобный встроенный радар, позволяющий получать максимум информации о происходящем на карте. Аимбот поддерживает настройку плавности наведения, радиуса захвата целей, скорости работы и автоматического переключения между противниками. Отдельно реализована возможность наведения на души (Souls), что помогает быстрее собирать ресурсы и получать преимущество в матче. Визуальная часть включает отображение игроков с помощью боксов, полосок здоровья, дистанции, никнеймов, линий и отображения душ. Для удобства можно ограничить дальность работы ESP и скрыть союзников. Дополняет функционал встроенный радар с настройкой размера и радиуса обзора, а также простая система конфигов для быстрого сохранения и загрузки своих настроек.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enabled – включение вкладки аимбота
- Invert Aim Pitch – инверсия вертикального движения аима
- Auto Switch – автоматическое переключение целей
- Aim At Souls – наведение на души/сферы противников
- Aim Key – настройка клавиши активации аимбота
- Aim Smooth – сглаживание движений аима для более легитной наводки
- Aim Radius – настройка радиуса работы аимбота
- Aim Step – настройка точности для перемещения аима
ВХ (Wallhack)
- Tab Enabled – включение вкладки визуалов
- Show Bounding Box – отображение боксов вокруг противников
- Show Health Bar – отображение полоски здоровья
- Show Name – отображение никнеймов игроков
- Show Snapline – отображение линий до противников
- Show Souls – отображение душ/сфер противников
- Show Distance – отображение расстояния до целей
- Ignore Team – игнорирование союзников в ESP
- Display Distance Limit – настройка максимальной дистанции отображения ESP
Другие функции Mason Deadlock
- Enabled – включение вкладки дополнительных функций
- Save CPU – режим снижения нагрузки на процессор
- Load Config From Clipboard – загрузка конфига из буфера обмена
- Save Config To Clipboard – сохранение конфига в буфер обмена
- Reset Widgets Position – сброс позиций интерфейсных элементов
- Show Radar – включить отображение радара
- Radar Size – настройка размера радара
- Radar Radius – настройка радиуса (расстояния) обзора радара
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