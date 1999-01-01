Информация о чите

Collapse для Escape from Tarkov: Arena – это адаптированная версия популярного приватного чита, созданная специально для динамичных боёв на аренах Таркова. В отличие от полной версии, здесь убраны лишние функции вроде Loot ESP, которые не нужны в формате быстрых матчей, а всё самое важное оставлено. В вашем распоряжении мощный и точный Аимбот с гибкой настройкой, удобный и информативный ESP на игроков, который можно подстроить под себя буквально за пару кликов. Также присутствуют дополнительные возможности: No Visor для снятия затемнения от забрала, улучшенные визуальные эффекты вроде Night Vision и Thermal Vision, а также инструменты для снижения отдачи и повышения контроля стрельбы. Collapse для EFT Arena сохраняет все ключевые преимущества основной версии - стильное и удобное меню, стабильность работы и высокий уровень защиты. Софт регулярно обновляется и отличается низким риском блокировки. Если Вам нужен продукт для классического Escape from Tarkov - рекомендуем обратить внимание на полную версию Collapse.