Collapse для Escape from Tarkov Arena (ЕФТ Арена Коллапс)

Информация о чите

Collapse для Escape from Tarkov: Arena – это адаптированная версия популярного приватного чита, созданная специально для динамичных боёв на аренах Таркова. В отличие от полной версии, здесь убраны лишние функции вроде Loot ESP, которые не нужны в формате быстрых матчей, а всё самое важное оставлено. В вашем распоряжении мощный и точный Аимбот с гибкой настройкой, удобный и информативный ESP на игроков, который можно подстроить под себя буквально за пару кликов. Также присутствуют дополнительные возможности: No Visor для снятия затемнения от забрала, улучшенные визуальные эффекты вроде Night Vision и Thermal Vision, а также инструменты для снижения отдачи и повышения контроля стрельбы. Collapse для EFT Arena сохраняет все ключевые преимущества основной версии - стильное и удобное меню, стабильность работы и высокий уровень защиты. Софт регулярно обновляется и отличается низким риском блокировки. Если Вам нужен продукт для классического Escape from Tarkov - рекомендуем обратить внимание на полную версию Collapse.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG)
Аимбот (AIM)

  • Active – активировать/выключить Аимбот
  • Silent Aimbot – вид аимбота при котором прицел не двигается, но пули попадают в цель
  • Ignore Team – Аимбот не будет работать на тиммейтов
  • Bind – выбор клавиши для активации аимбота
  • Bone – часть тела куда целиться Аимбот (голова/шея/грудь/ближаяшая часть тела)
  • FOV – рзамер рабочей области Аимбота
  • Distance – расстояние работы Аимбота в метрах (1-500)

Visuals (ВХ)

  • Player ESP – показывает игроков сквозь стены
  • Skeleton – ВХ в виде скелетов
  • Nickname – отображать ники игроков
  • Weapon – отображает текущее оружие в руках игроков
  • Distance – расстояние до цели в метрах
  • Max Distance – дальность работы ВХ в метрах

Эксплойты (Exploits)

  • No Visor – отключает визуальные эффекты от забрала шлемов
  • Night Vision – активирует режим ПНВ
  • Thermal Vision – активирует тепловое зрение
  • Inertia – отключает задержку в передвижении, персонаж будет двигаться "свободнее" и чуть быстрее
  • Oxygen – позволяет очень долго задерживать дыхание при прицеливании
  • No Recoil – отключает отдачу при стрельбе
  • No Sway – отключает покачивание оружия
  • My Ammo – выводит количество оставшихся патронов в магазине

Другие возможности Collapse EFT Arena

  • Draw FOV – отображает область работы Aimbot
  • Draw Crosshair – выводит статичный прицел по середине экрана
  • Draw Aim Target – визуально отмечает активную цель для Аимбота
  • Show Grenades – рисует запущенные гранаты и область поражения

