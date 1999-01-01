Collapse для Escape from Tarkov Arena (ЕФТ Арена Коллапс)
Информация о чите
Collapse для Escape from Tarkov: Arena – это адаптированная версия популярного приватного чита, созданная специально для динамичных боёв на аренах Таркова. В отличие от полной версии, здесь убраны лишние функции вроде Loot ESP, которые не нужны в формате быстрых матчей, а всё самое важное оставлено. В вашем распоряжении мощный и точный Аимбот с гибкой настройкой, удобный и информативный ESP на игроков, который можно подстроить под себя буквально за пару кликов. Также присутствуют дополнительные возможности: No Visor для снятия затемнения от забрала, улучшенные визуальные эффекты вроде Night Vision и Thermal Vision, а также инструменты для снижения отдачи и повышения контроля стрельбы. Collapse для EFT Arena сохраняет все ключевые преимущества основной версии - стильное и удобное меню, стабильность работы и высокий уровень защиты. Софт регулярно обновляется и отличается низким риском блокировки. Если Вам нужен продукт для классического Escape from Tarkov - рекомендуем обратить внимание на полную версию Collapse.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG)
Аимбот (AIM)
- Active – активировать/выключить Аимбот
- Silent Aimbot – вид аимбота при котором прицел не двигается, но пули попадают в цель
- Ignore Team – Аимбот не будет работать на тиммейтов
- Bind – выбор клавиши для активации аимбота
- Bone – часть тела куда целиться Аимбот (голова/шея/грудь/ближаяшая часть тела)
- FOV – рзамер рабочей области Аимбота
- Distance – расстояние работы Аимбота в метрах (1-500)
Visuals (ВХ)
- Player ESP – показывает игроков сквозь стены
- Skeleton – ВХ в виде скелетов
- Nickname – отображать ники игроков
- Weapon – отображает текущее оружие в руках игроков
- Distance – расстояние до цели в метрах
- Max Distance – дальность работы ВХ в метрах
Эксплойты (Exploits)
- No Visor – отключает визуальные эффекты от забрала шлемов
- Night Vision – активирует режим ПНВ
- Thermal Vision – активирует тепловое зрение
- Inertia – отключает задержку в передвижении, персонаж будет двигаться "свободнее" и чуть быстрее
- Oxygen – позволяет очень долго задерживать дыхание при прицеливании
- No Recoil – отключает отдачу при стрельбе
- No Sway – отключает покачивание оружия
- My Ammo – выводит количество оставшихся патронов в магазине
Другие возможности Collapse EFT Arena
- Draw FOV – отображает область работы Aimbot
- Draw Crosshair – выводит статичный прицел по середине экрана
- Draw Aim Target – визуально отмечает активную цель для Аимбота
- Show Grenades – рисует запущенные гранаты и область поражения
