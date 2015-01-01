Масон для Калибр (Masonhax Caliber)

Информация о чите

Mason — это мощный и практичный приватный чит для игры Калибр (Caliber), созданный для уверенного прохождения миссий и полного контроля ситуации на поле боя. Софт сочетает в себе необходимый функционал, высокую точность и отличную оптимизацию, что делает его доступным для широкой аудитории игроков. В основе боевых возможностей находится приятный и высокоточный аимбот, который помогает стабильно попадать в цель и значительно упрощает прохождение сложных миссий. Аим работает аккуратно и естественно, не перегружая игровой процесс и сохраняя комфорт при игре. ESP / WallHack выполнен в фирменном стиле продуктов Mason и отображает всю ключевую информацию, необходимую для понимания происходящего на карте. Вы всегда будете в курсе расположения врагов и важных объектов, что позволяет заранее планировать действия и избегать неожиданных ситуаций. Отдельно предусмотрен режим экономии ресурсов ПК — полезная опция для систем с ограниченной производительностью. меню в стиле минимализм, удобно в использовании и не отвлекает от игры. Также доступна опциональная Stream Proof защита, скрывающая визуалы от записи. Mason — это доступное и сбалансированное решение для уверенных побед в Caliber.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Caliber Launcher
Аимбот (Aim Assist)

  • Enabled - включает или отключает работу аим ассиста
  • Aim Key - назначение клавиши для активации аим ассиста
  • Aim Radius - настройка радиуса, в пределах которого происходит захват целей
  • Aim Precision - регулирует плавность и точность наведения на цель
  • Aim Spot - выбор части тела для наведения (голова или грудь)
  • Auto Switch - автоматическое переключение на следующую цель в радиусе аима

Players ESP (ВХ Игроки)

  • Enabled - включает визуальное ESP на противников
  • Box - отображает 2D-бокс вокруг модели противника
  • Snaplines - показывает линии от экрана до противников
  • Player Role - отображает роль или класс противника
  • Weapon - показывает оружие в руках противника
  • Health - отображает уровень здоровья противников
  • Distance - показывает расстояние до противника
  • Ignore Team - отключает ESP и аим по союзникам
  • Max Distance - максимальная дистанция отображения противников
  • Ignore Player on Crosshair - добавляет игрока под прицелом в список игнорирования
  • Clear Ignore List - очищает список игнорируемых игроков

Другие фичи Масон Калибр

  • Menu Key - назначение клавиши для открытия меню программы
  • Save CPU - снижает нагрузку на процессор за счёт оптимизации работы
  • Show Crosshair - отображает статичное перекрестие в центре экрана
  • Show Aim FOV - показывает радиус срабатывания аим ассиста на экране
  • StreamProof - опциональная защита от записи (софт не видно на скринах, видео, стримах)

