Информация о чите

Mason — это мощный и практичный приватный чит для игры Калибр (Caliber), созданный для уверенного прохождения миссий и полного контроля ситуации на поле боя. Софт сочетает в себе необходимый функционал, высокую точность и отличную оптимизацию, что делает его доступным для широкой аудитории игроков. В основе боевых возможностей находится приятный и высокоточный аимбот, который помогает стабильно попадать в цель и значительно упрощает прохождение сложных миссий. Аим работает аккуратно и естественно, не перегружая игровой процесс и сохраняя комфорт при игре. ESP / WallHack выполнен в фирменном стиле продуктов Mason и отображает всю ключевую информацию, необходимую для понимания происходящего на карте. Вы всегда будете в курсе расположения врагов и важных объектов, что позволяет заранее планировать действия и избегать неожиданных ситуаций. Отдельно предусмотрен режим экономии ресурсов ПК — полезная опция для систем с ограниченной производительностью. меню в стиле минимализм, удобно в использовании и не отвлекает от игры. Также доступна опциональная Stream Proof защита, скрывающая визуалы от записи. Mason — это доступное и сбалансированное решение для уверенных побед в Caliber.