Масон для Калибр (Masonhax Caliber)
Информация о чите
Mason — это мощный и практичный приватный чит для игры Калибр (Caliber), созданный для уверенного прохождения миссий и полного контроля ситуации на поле боя. Софт сочетает в себе необходимый функционал, высокую точность и отличную оптимизацию, что делает его доступным для широкой аудитории игроков. В основе боевых возможностей находится приятный и высокоточный аимбот, который помогает стабильно попадать в цель и значительно упрощает прохождение сложных миссий. Аим работает аккуратно и естественно, не перегружая игровой процесс и сохраняя комфорт при игре. ESP / WallHack выполнен в фирменном стиле продуктов Mason и отображает всю ключевую информацию, необходимую для понимания происходящего на карте. Вы всегда будете в курсе расположения врагов и важных объектов, что позволяет заранее планировать действия и избегать неожиданных ситуаций. Отдельно предусмотрен режим экономии ресурсов ПК — полезная опция для систем с ограниченной производительностью. меню в стиле минимализм, удобно в использовании и не отвлекает от игры. Также доступна опциональная Stream Proof защита, скрывающая визуалы от записи. Mason — это доступное и сбалансированное решение для уверенных побед в Caliber.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Caliber Launcher
Аимбот (Aim Assist)
- Enabled - включает или отключает работу аим ассиста
- Aim Key - назначение клавиши для активации аим ассиста
- Aim Radius - настройка радиуса, в пределах которого происходит захват целей
- Aim Precision - регулирует плавность и точность наведения на цель
- Aim Spot - выбор части тела для наведения (голова или грудь)
- Auto Switch - автоматическое переключение на следующую цель в радиусе аима
Players ESP (ВХ Игроки)
- Enabled - включает визуальное ESP на противников
- Box - отображает 2D-бокс вокруг модели противника
- Snaplines - показывает линии от экрана до противников
- Player Role - отображает роль или класс противника
- Weapon - показывает оружие в руках противника
- Health - отображает уровень здоровья противников
- Distance - показывает расстояние до противника
- Ignore Team - отключает ESP и аим по союзникам
- Max Distance - максимальная дистанция отображения противников
- Ignore Player on Crosshair - добавляет игрока под прицелом в список игнорирования
- Clear Ignore List - очищает список игнорируемых игроков
Другие фичи Масон Калибр
- Menu Key - назначение клавиши для открытия меню программы
- Save CPU - снижает нагрузку на процессор за счёт оптимизации работы
- Show Crosshair - отображает статичное перекрестие в центре экрана
- Show Aim FOV - показывает радиус срабатывания аим ассиста на экране
- StreamProof - опциональная защита от записи (софт не видно на скринах, видео, стримах)
