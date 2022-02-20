Купить Приватный чит на Калибр

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Информация о чите

На сей раз наш магазин пополнился читом для игры Калибр. Данный приватный софт уже долго и стабильно работает, поэтому мы решили добавить его в наш ассортимент. Наша команда провела тесты и мы оказались довольны качеством чита: программа сочетает в себе удобный аимбот с гибкой настройкой и красивый Валлхак. Вы сможете видеть врагов через стены, а аим сильно облегчит стрельбу. Аккаунты при игре с читом не банит, что позволит читерить очень долго. Наши партнёры из Софтхаб сделали очень качественный и безопасный продукт, мы надеемся, что он и вам придётся по вкусу. Стоит отметить, что это самый безопасный и недорогой чит для Калибр в 2023 году, поэтому не проходите мимо столь интересного предложения.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Caliber

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Aimbot(АИМ)

  • Enable - возможность включать/отключать аимбот, для тех кто любить поиграть только с ВХ
  • Aim Bone - выбор части тела(кости, хитбокса) на которую будет наводиться аимбот при работе
  • Aim Key - собственные бинды для активации наводки с помощью аима
  • Aim Marker - показывает на какую точку аимбот в данный момент наводится при помощи маркера
  • FOV - регулирование размера рабочей области аимбота
  • Sticky Aim - если эта опция активна, то аимбот будет фиксироваться на цели до её уничтожения или до остановки огня
  • Smooth - плавность движений аимбота, чем выше значение, тем более медленно и плавно двигается аимбот
  • Aim Priority - приоритет выбора целей аимботом, доступны варианты по расстоянию(Distance) и по прицелу(Crosshair)
  • FOV Circle - показывать рабочий радиус аимбота в виде окружности вокруг прицела
  • Crosshair - постоянная отрисовка статичного прицела посередине экрана

ESP(ВХ)

  • Players ESP - различные виды ВХ на игроков
  • Boxes - классический ЕСП в виде коробок(квадратов)
  • Skeletons - подсветка игроков с помощью скелетов поверх их моделей
  • Role - показывать роли игроков
  • Distance - расстояние до игроков в метрах
  • Health ESP - позволяет видеть количество ХП у врагов
  • Armor - показывает количество брони у противников
  • Snaplines - ВХ в виде линий до моделек игроков
  • Limit Distance - возможность установить рабочую дистанцию для валлхака
  • Players Color - выбор цвета в который будут окрашены игроки
  • Bots Color - отдельный выбор цвета для ботов