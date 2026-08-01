Mason Full для Enlisted (Енлистед)

Информация о чите

Mason Full для Enlisted — полноценная версия популярного софта, объединяющая все необходимые функции для комфортной и результативной игры. Решение отлично подойдет как любителям легитного геймплея, так и тем, кто хочет получить максимум информации о происходящем на поле боя без перегруженного интерфейса. В основе функционала находится гибко настраиваемый Аимбот с регулировкой плавности, радиуса захвата целей, скорости наведения и максимальной дистанции работы. Визуальная часть включает информативный ESP (ВХ) на игроков, технику и полезные объекты с отображением боксов, скелетов, никнеймов, расстояния и других параметров. Дополняют возможности встроенный 2D Радар-хак, настраиваемый прицел, горячие клавиши для быстрого управления, режим снижения нагрузки на процессор и удобная система конфигураций. Mason Full — универсальное решение для тех, кто хочет получить полный набор действительно полезных функций в одном мод-меню.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот (Aim)

  • Aimbot – включает автоматическое наведение на цель
  • Invert Aim Pitch – инвертирует вертикальное наведение аимбота
  • Aim Key – назначает клавишу активации аимбота
  • Aim Smooth – регулирует плавность наведения (настраивается)
  • Aim Radius – позволяет изменить область захвата целей аимботом (настраивается)
  • Aim Step – регулирует скорость наведения аимбота (настраивается)
  • Aim Radius – отображает область работы аимбота

ЕСП ВХ (Visuals)

  • ESP – включает отображение визуальных элементов
  • Soldiers – отображает игроков
  • Box – отображает рамки вокруг игроков
  • Name – отображает игровые ники игроков
  • Skeleton – отображает скелет игроков
  • Snapline – отображает линии до игроков
  • Distance – отображает расстояние до игроков
  • Vehicles – отображает технику
  • Ignore Team – скрывает союзников
  • Player Distance Limit – ограничивает максимальную дистанцию отображения игроков (настраивается)
  • Vehicle Distance Limit – ограничивает максимальную дистанцию отображения техники (настраивается)
  • Ammo Boxes – отображает ящики с боеприпасами

Другие фичи Mason Full Enlisted

  • Radar – отображает радар поверх игры
  • Radar Size – позволяет изменить размер радара (настраивается)
  • Radar Radius – позволяет изменить радиус радара (настраивается)
  • Crosshair – отображает дополнительный прицел
  • Save CPU – снижает нагрузку на процессор при игре с читом
  • Menu Key – назначает клавишу открытия меню
  • Panic Key – назначает клавишу экстренного отключения чита
  • Load Config from Clipboard – загружает конфигурацию чита из буфера обмена
  • Save Config to Clipboard – копирует текущий конфиг чита в буфер обмена
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