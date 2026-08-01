Mason Full для Enlisted (Енлистед)
Информация о чите
Mason Full для Enlisted — полноценная версия популярного софта, объединяющая все необходимые функции для комфортной и результативной игры. Решение отлично подойдет как любителям легитного геймплея, так и тем, кто хочет получить максимум информации о происходящем на поле боя без перегруженного интерфейса. В основе функционала находится гибко настраиваемый Аимбот с регулировкой плавности, радиуса захвата целей, скорости наведения и максимальной дистанции работы. Визуальная часть включает информативный ESP (ВХ) на игроков, технику и полезные объекты с отображением боксов, скелетов, никнеймов, расстояния и других параметров. Дополняют возможности встроенный 2D Радар-хак, настраиваемый прицел, горячие клавиши для быстрого управления, режим снижения нагрузки на процессор и удобная система конфигураций. Mason Full — универсальное решение для тех, кто хочет получить полный набор действительно полезных функций в одном мод-меню.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim)
- Aimbot – включает автоматическое наведение на цель
- Invert Aim Pitch – инвертирует вертикальное наведение аимбота
- Aim Key – назначает клавишу активации аимбота
- Aim Smooth – регулирует плавность наведения (настраивается)
- Aim Radius – позволяет изменить область захвата целей аимботом (настраивается)
- Aim Step – регулирует скорость наведения аимбота (настраивается)
- Aim Radius – отображает область работы аимбота
ЕСП ВХ (Visuals)
- ESP – включает отображение визуальных элементов
- Soldiers – отображает игроков
- Box – отображает рамки вокруг игроков
- Name – отображает игровые ники игроков
- Skeleton – отображает скелет игроков
- Snapline – отображает линии до игроков
- Distance – отображает расстояние до игроков
- Vehicles – отображает технику
- Ignore Team – скрывает союзников
- Player Distance Limit – ограничивает максимальную дистанцию отображения игроков (настраивается)
- Vehicle Distance Limit – ограничивает максимальную дистанцию отображения техники (настраивается)
- Ammo Boxes – отображает ящики с боеприпасами
Другие фичи Mason Full Enlisted
- Radar – отображает радар поверх игры
- Radar Size – позволяет изменить размер радара (настраивается)
- Radar Radius – позволяет изменить радиус радара (настраивается)
- Crosshair – отображает дополнительный прицел
- Save CPU – снижает нагрузку на процессор при игре с читом
- Menu Key – назначает клавишу открытия меню
- Panic Key – назначает клавишу экстренного отключения чита
- Load Config from Clipboard – загружает конфигурацию чита из буфера обмена
- Save Config to Clipboard – копирует текущий конфиг чита в буфер обмена
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- Подсветка игроков через стены
- Очень низкий шанс обнаружения