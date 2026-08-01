Информация о чите

Mason Full для Enlisted — полноценная версия популярного софта, объединяющая все необходимые функции для комфортной и результативной игры. Решение отлично подойдет как любителям легитного геймплея, так и тем, кто хочет получить максимум информации о происходящем на поле боя без перегруженного интерфейса. В основе функционала находится гибко настраиваемый Аимбот с регулировкой плавности, радиуса захвата целей, скорости наведения и максимальной дистанции работы. Визуальная часть включает информативный ESP (ВХ) на игроков, технику и полезные объекты с отображением боксов, скелетов, никнеймов, расстояния и других параметров. Дополняют возможности встроенный 2D Радар-хак, настраиваемый прицел, горячие клавиши для быстрого управления, режим снижения нагрузки на процессор и удобная система конфигураций. Mason Full — универсальное решение для тех, кто хочет получить полный набор действительно полезных функций в одном мод-меню.