Crooked Arms для ARC Raiders (Крукед Армс Арк Райдерс)

Информация о чите

Crooked Arms — стабильный и удобный софт для ARC Raiders, предлагающий продуманный аимбот и информативные визуалы для уверенной игры. Меню выполнено в минималистичном стиле и позволяет быстро настроить все параметры под свой стиль. Главная особенность — проработанный аимбот с готовыми пресетами (Beginner, Intermediate, Pro, Rage), а также расширенной кастомизацией. Доступны настройки плавности, инерции, предикта, имитации поведения игрока (джиттер, микро-паузы, перелёты прицела), выбор костей и дистанции. Это позволяет максимально гибко адаптировать аим под легит или агрессивную игру. ESP отображает игроков и ботов с боксами, скелетами, здоровьем, бронёй, дистанцией и предметами в руках. Loot ESP предлагает фильтрацию по редкости и категориям, помогая быстро находить ценные ресурсы и контейнеры. Дополнительно доступен 2D радар, Battle Mode, отображение активностей и объектов, а также Stream-Proof защита для записи и стриминга. Crooked Arms — сбалансированное решение с акцентом на удобство и контроль.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Microsoft Store (Xbox Gamepass PC)
Aimbot (Аим)

  • Enable Aim – включает или отключает работу аимбота
  • Aim Key – выбор клавиши активации аимбота
  • Visible Check – аимбот работает только по видимым целям
  • Aim at ARCs – аимбот наводится на роботов
  • Aim at Knocked – аимбот на нокнутых игроков
  • Lock Target – фиксирует аимбот на текущей цели пока активен аим
  • Switch Delay – задержка переключения между целями в ms
  • Aim Preset – выбор пресета аимбота
  • Beginner — дерганные движения, похожие на поведение новичка (подходит для ботов-"манекенов" или легких противников)
  • Intermediate — сбалансированные движения и хорошая реакция на уровне опытного игрока
  • Pro — повышенная точность стрельбы и чуть выше реакция (для элитных ботов и хардкорных игроков)
  • Rage — очень быстрое наведение и высокая точность стрельбы
  • Custom — открывает все параметры аимбота для самостоятельной настройки
  • Jitter – иммитирует тряску и случайные колебания мыши во время наведения
  • Smooth – плавность наведения на цель (чем выше значение, тем медленнее и плавнее наведение)
  • Inertia – уровень инерции при наведении на противников
  • Micro Pause Chance – вероятность короткой паузы при наведении (иммитация реакции реального игрока)
  • Overshoot Chance – уровень шанса при котором прицел пролетит мимо цели
  • Overshoot Amount – насколько далеко прицел перелетает за цель
  • FOV Draw – отображает круг FOV на экране
  • FOV – размер области работы аимбота
  • Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота
  • Bones – выбор части тела для наведения (голова, шея, руки, тело, колени)

Players & Bots ESP (ВХ Игроки и Боты)

  • Only Visible – отображает только цели в поле зрения
  • Teammates – показывает союзников
  • Name – отображает никнеймы игроков и названия ботов
  • Items in Hands – показывает предметы в руках игроков
  • Snapline – рисует линии до целей
  • Health & Armor – отображает здоровье и броню целей в виде полоски
  • Box type – выбор типа боксов (None, 2D)
  • Skeleton – отображает ВХ скелет модели
  • Size line skeleton – толщина линий скелета
  • Skeleton draw distance – дистанция отображения скелета
  • Distance – отображает расстояние до целей
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения ESP
  • Show vulnerable parts – показывает уязвимые части тела ботов

Loot ESP (ВХ Лут)

  • Use item rarity color – окрашивает предметы по редкости
  • Show item count (if any) – показывает количество предметов (если есть)
  • Limit by rarity level – фильтр предметов по уровню редкости
  • Display distance – максимальная дистанция отображения лута
  • Activity – отображает активность на карте
  • Max Distance Activity – дистанция отображения активности
  • Containers – отображает контейнеры
  • Max Distance Containers – дистанция отображения контейнеров
  • Crafting Part – отображает крафтовые предметы
  • Misc – отображает прочий лут
  • Melee Weapon – показывает оружие ближнего боя
  • Generator – отображает генераторы
  • Currency – показывает валюту
  • Recipe – отображает рецепты
  • MetalItem – показывает металлические предметы
  • Unarmed – отображает предметы без категории
  • Augment – показывает улучшения
  • Launcher – показывает гранатомёты и пусковые устройства
  • Rifle – отображает винтовки
  • Consumable – показывает расходуемые предметы
  • Throwable – отображает метательные предметы
  • Deployable – показывает устанавливаемые предметы
  • Modification – отображает модификации
  • Gadget – показывает гаджеты
  • Armor – отображает броню
  • Crafting Reagent – показывает ресурсы для крафта

Радар (2D)

  • Enable – включает или отключает радар
  • Show Robots – отображает роботов на радаре
  • Backlight Distance – дистанция подсветки целей на радаре
  • Position by X – позиция радара по оси X
  • Position by Y – позиция радара по оси Y
  • Size – размер окна радара
  • Alpha – прозрачность радара

Другие фичи Crooked ARC Raiders

  • Battle-Mode – клавиша отключения отображения лута
  • Menu Key – клавиша открытия меню
  • Show Grenades & Mines – отображает активные гранаты и мины
  • Field Crate – показывает полевые ящики
  • Supply Call Station – отображает станции вызова снабжения
  • Stream-Proof – невидимость чита на видео или скриншотах, демонстрации экрана

