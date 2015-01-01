Crooked Arms для ARC Raiders (Крукед Армс Арк Райдерс)
Информация о чите
Crooked Arms — стабильный и удобный софт для ARC Raiders, предлагающий продуманный аимбот и информативные визуалы для уверенной игры. Меню выполнено в минималистичном стиле и позволяет быстро настроить все параметры под свой стиль. Главная особенность — проработанный аимбот с готовыми пресетами (Beginner, Intermediate, Pro, Rage), а также расширенной кастомизацией. Доступны настройки плавности, инерции, предикта, имитации поведения игрока (джиттер, микро-паузы, перелёты прицела), выбор костей и дистанции. Это позволяет максимально гибко адаптировать аим под легит или агрессивную игру. ESP отображает игроков и ботов с боксами, скелетами, здоровьем, бронёй, дистанцией и предметами в руках. Loot ESP предлагает фильтрацию по редкости и категориям, помогая быстро находить ценные ресурсы и контейнеры. Дополнительно доступен 2D радар, Battle Mode, отображение активностей и объектов, а также Stream-Proof защита для записи и стриминга. Crooked Arms — сбалансированное решение с акцентом на удобство и контроль.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Microsoft Store (Xbox Gamepass PC)
Aimbot (Аим)
- Enable Aim – включает или отключает работу аимбота
- Aim Key – выбор клавиши активации аимбота
- Visible Check – аимбот работает только по видимым целям
- Aim at ARCs – аимбот наводится на роботов
- Aim at Knocked – аимбот на нокнутых игроков
- Lock Target – фиксирует аимбот на текущей цели пока активен аим
- Switch Delay – задержка переключения между целями в ms
- Aim Preset – выбор пресета аимбота
- Beginner — дерганные движения, похожие на поведение новичка (подходит для ботов-"манекенов" или легких противников)
- Intermediate — сбалансированные движения и хорошая реакция на уровне опытного игрока
- Pro — повышенная точность стрельбы и чуть выше реакция (для элитных ботов и хардкорных игроков)
- Rage — очень быстрое наведение и высокая точность стрельбы
- Custom — открывает все параметры аимбота для самостоятельной настройки
- Jitter – иммитирует тряску и случайные колебания мыши во время наведения
- Smooth – плавность наведения на цель (чем выше значение, тем медленнее и плавнее наведение)
- Inertia – уровень инерции при наведении на противников
- Micro Pause Chance – вероятность короткой паузы при наведении (иммитация реакции реального игрока)
- Overshoot Chance – уровень шанса при котором прицел пролетит мимо цели
- Overshoot Amount – насколько далеко прицел перелетает за цель
- FOV Draw – отображает круг FOV на экране
- FOV – размер области работы аимбота
- Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота
- Bones – выбор части тела для наведения (голова, шея, руки, тело, колени)
Players & Bots ESP (ВХ Игроки и Боты)
- Only Visible – отображает только цели в поле зрения
- Teammates – показывает союзников
- Name – отображает никнеймы игроков и названия ботов
- Items in Hands – показывает предметы в руках игроков
- Snapline – рисует линии до целей
- Health & Armor – отображает здоровье и броню целей в виде полоски
- Box type – выбор типа боксов (None, 2D)
- Skeleton – отображает ВХ скелет модели
- Size line skeleton – толщина линий скелета
- Skeleton draw distance – дистанция отображения скелета
- Distance – отображает расстояние до целей
- Max Distance – максимальная дистанция отображения ESP
- Show vulnerable parts – показывает уязвимые части тела ботов
Loot ESP (ВХ Лут)
- Use item rarity color – окрашивает предметы по редкости
- Show item count (if any) – показывает количество предметов (если есть)
- Limit by rarity level – фильтр предметов по уровню редкости
- Display distance – максимальная дистанция отображения лута
- Activity – отображает активность на карте
- Max Distance Activity – дистанция отображения активности
- Containers – отображает контейнеры
- Max Distance Containers – дистанция отображения контейнеров
- Crafting Part – отображает крафтовые предметы
- Misc – отображает прочий лут
- Melee Weapon – показывает оружие ближнего боя
- Generator – отображает генераторы
- Currency – показывает валюту
- Recipe – отображает рецепты
- MetalItem – показывает металлические предметы
- Unarmed – отображает предметы без категории
- Augment – показывает улучшения
- Launcher – показывает гранатомёты и пусковые устройства
- Rifle – отображает винтовки
- Consumable – показывает расходуемые предметы
- Throwable – отображает метательные предметы
- Deployable – показывает устанавливаемые предметы
- Modification – отображает модификации
- Gadget – показывает гаджеты
- Armor – отображает броню
- Crafting Reagent – показывает ресурсы для крафта
Радар (2D)
- Enable – включает или отключает радар
- Show Robots – отображает роботов на радаре
- Backlight Distance – дистанция подсветки целей на радаре
- Position by X – позиция радара по оси X
- Position by Y – позиция радара по оси Y
- Size – размер окна радара
- Alpha – прозрачность радара
Другие фичи Crooked ARC Raiders
- Battle-Mode – клавиша отключения отображения лута
- Menu Key – клавиша открытия меню
- Show Grenades & Mines – отображает активные гранаты и мины
- Field Crate – показывает полевые ящики
- Supply Call Station – отображает станции вызова снабжения
- Stream-Proof – невидимость чита на видео или скриншотах, демонстрации экрана
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
