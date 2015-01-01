Unnamed Full для Rust (Раст Unnamedtech)

Информация о чите

Встречайте премиальный приватный чит для Rust — Annamed Full. Этот продукт включает два вида аимбота: векторный и сайлент, с гибкими настройками для различных стилей игры — как для легитных, так и для рейдж-игроков. Встроенный ESP отображает игроков, ботов, лут, шкаф владельца и другие объекты, помогая быстро ориентироваться в мире. Также есть функция управления отдачей — включайте частичное подавление или полностью отключайте отдачу, а для точной стрельбы – отключение разброса. Дополнительно доступно ВХ в виде Chams, который позволяет закрашивать модели в выбранные материалы для точного определения целей. Среди прочих функций – StreamProof (скрытие меню и ESP при стриме), кастомный прицел, конфиги и другие параметры настроек для полного контроля.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Vector & Silent)

  • Vector Aimbot - вид аимбота с плавной наводкой на цель
  • Silent Aimbot - аим попадает по целям в радиусе действия без наводки на цель
  • Enabled - включить/выключить аимбот
  • Aim Key - активация аимбота по кнопке
  • Prediction - наведение с учетом траектории движения целей
  • Ignore Wounded - игнорировать раненых/упавших игроков
  • Ignore Scientist - аимбот игнорирует ученых NPC
  • Draw FOV - показывать область действия аимбота в виде окружности
  • Draw Target Line - рисует линии до хитбоксов врагов в области аимбота
  • FOV - рабочая область аимбота
  • Smooth - сглаживание движений векторного аимбота
  • Bone - выбор кости (хитбокса) куда будет попадать аимбот
  • Filter - приоритет выбора целей (по расстоянию к игроку, рядом с прицелом и т.п.)
  • Aimbot Colors - возможность выбрать свои цвета для окружности и линий аимбота

Visuals (ВХ)

  • Player - настройки отображения игроков
  • Scientist - настройки отображения ученых NPC
  • Chams - вид ВХ закрашивающий модели игроков в выбранный материал
  • Enabled - включить/выключить ЕСП/ВХ
  • Box - ВХ в виде ЕСП коробок (боксов)
  • Head Circle - отображает круг на голове игроков/NPC
  • Held Item - показывать активный предмет в руках
  • Name - отображать ники игроков
  • Distance - расстояние до цели в метрах
  • Hide Team - ВХ не будет работать на ваших союзников из отряда
  • Show Sleepers - показывать спящих игроков
  • Belt Bar - показывает быстрые слоты игроков
  • Wear Bar - показывает надетую броню игроков
  • Max Distance - дальность работы ЕСП/ВХ в метрах

World ESP (Окружение)

  • Дерево
  • Железная руда
  • Серная руда
  • Залежи камней
  • Конопля
  • Еда (грибы, ягоды и т.п.)
  • Бочки
  • Контейнеры (ящики) с лутом
  • Брошенные на землю предметы
  • Шкаф владельца
  • Тела убитых игроков
  • Животные

Другие фичи Unnamed Full Rust

  • No Recoil - возможность настраивать уровень отдачи
  • No Spread - отключит разброс пуль (всё летит в одну точку)
  • No Sway - отключить тряску оружия
  • Crosshair - кастомный прицел по центру экрана
  • Battle Mode - отключает весь ВХ оставляя только ЕСП на игроков
  • Font Size - настройка размера шрифта для ЕСП
  • Configs - система профилей с настройками (создать, сохранить, загрузить, удалить)
  • Stream-Proof - элементы ЕСП не видно на скриншотах

