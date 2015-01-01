Информация о чите

Встречайте премиальный приватный чит для Rust — Annamed Full. Этот продукт включает два вида аимбота: векторный и сайлент, с гибкими настройками для различных стилей игры — как для легитных, так и для рейдж-игроков. Встроенный ESP отображает игроков, ботов, лут, шкаф владельца и другие объекты, помогая быстро ориентироваться в мире. Также есть функция управления отдачей — включайте частичное подавление или полностью отключайте отдачу, а для точной стрельбы – отключение разброса. Дополнительно доступно ВХ в виде Chams, который позволяет закрашивать модели в выбранные материалы для точного определения целей. Среди прочих функций – StreamProof (скрытие меню и ESP при стриме), кастомный прицел, конфиги и другие параметры настроек для полного контроля.