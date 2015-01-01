Unnamed Full для Rust (Раст Unnamedtech)
Информация о чите
Встречайте премиальный приватный чит для Rust — Annamed Full. Этот продукт включает два вида аимбота: векторный и сайлент, с гибкими настройками для различных стилей игры — как для легитных, так и для рейдж-игроков. Встроенный ESP отображает игроков, ботов, лут, шкаф владельца и другие объекты, помогая быстро ориентироваться в мире. Также есть функция управления отдачей — включайте частичное подавление или полностью отключайте отдачу, а для точной стрельбы – отключение разброса. Дополнительно доступно ВХ в виде Chams, который позволяет закрашивать модели в выбранные материалы для точного определения целей. Среди прочих функций – StreamProof (скрытие меню и ESP при стриме), кастомный прицел, конфиги и другие параметры настроек для полного контроля.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Vector & Silent)
- Vector Aimbot - вид аимбота с плавной наводкой на цель
- Silent Aimbot - аим попадает по целям в радиусе действия без наводки на цель
- Enabled - включить/выключить аимбот
- Aim Key - активация аимбота по кнопке
- Prediction - наведение с учетом траектории движения целей
- Ignore Wounded - игнорировать раненых/упавших игроков
- Ignore Scientist - аимбот игнорирует ученых NPC
- Draw FOV - показывать область действия аимбота в виде окружности
- Draw Target Line - рисует линии до хитбоксов врагов в области аимбота
- FOV - рабочая область аимбота
- Smooth - сглаживание движений векторного аимбота
- Bone - выбор кости (хитбокса) куда будет попадать аимбот
- Filter - приоритет выбора целей (по расстоянию к игроку, рядом с прицелом и т.п.)
- Aimbot Colors - возможность выбрать свои цвета для окружности и линий аимбота
Visuals (ВХ)
- Player - настройки отображения игроков
- Scientist - настройки отображения ученых NPC
- Chams - вид ВХ закрашивающий модели игроков в выбранный материал
- Enabled - включить/выключить ЕСП/ВХ
- Box - ВХ в виде ЕСП коробок (боксов)
- Head Circle - отображает круг на голове игроков/NPC
- Held Item - показывать активный предмет в руках
- Name - отображать ники игроков
- Distance - расстояние до цели в метрах
- Hide Team - ВХ не будет работать на ваших союзников из отряда
- Show Sleepers - показывать спящих игроков
- Belt Bar - показывает быстрые слоты игроков
- Wear Bar - показывает надетую броню игроков
- Max Distance - дальность работы ЕСП/ВХ в метрах
World ESP (Окружение)
- Дерево
- Железная руда
- Серная руда
- Залежи камней
- Конопля
- Еда (грибы, ягоды и т.п.)
- Бочки
- Контейнеры (ящики) с лутом
- Брошенные на землю предметы
- Шкаф владельца
- Тела убитых игроков
- Животные
Другие фичи Unnamed Full Rust
- No Recoil - возможность настраивать уровень отдачи
- No Spread - отключит разброс пуль (всё летит в одну точку)
- No Sway - отключить тряску оружия
- Crosshair - кастомный прицел по центру экрана
- Battle Mode - отключает весь ВХ оставляя только ЕСП на игроков
- Font Size - настройка размера шрифта для ЕСП
- Configs - система профилей с настройками (создать, сохранить, загрузить, удалить)
- Stream-Proof - элементы ЕСП не видно на скриншотах
