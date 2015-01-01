Unnamed Delta Force Chams (unnamedtech Чамсы Дельта Форс)

Информация о чите

Unnamed Delta Force Chams — приватный софт для Delta Force, ориентированный на тех, кто предпочитает играть аккуратно и максимально безопасно. Данный продукт представляет собой классический Wallhack Only чит с использованием чамсов: модели противников подсвечиваются яркими цветами и остаются видимыми даже через стены и препятствия. Такой минималистичный подход делает чит гораздо менее рискованным по сравнению с аимботами и другими агрессивными функциями, снижает вероятность репортов и значительно уменьшает шансы на детект античитом. Оптимизация выполнена на высоком уровне — производительность игры остаётся стабильной, FPS не падает, а сам софт работает плавно и надёжно. Unnamed Chams прекрасно подойдёт для игроков, предпочитающих Legit-стиль, ведь он даёт необходимое информационное преимущество без перегибов и чрезмерного риска. Если вы ищете стабильный, безопасный и при этом простой в использовании Wallhack для Delta Force, который позволит комфортно играть и прокачиваться — Unnamed Delta Force Chams станет отличным выбором!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Возможности Unnamed Delta Force Chams

  • Wallhack - показывать противников за стенами с помощью чамсов
  • Chams - данный вид WH представляет из себя яркую закраску моделей персонажей
  • Visible Check - модели врагов за стенами/препятствиями окрашены полностью, модели врагов в прямой видимости обведены
  • Enemy Only - чамсы работают только против вражеских персонажей (союзники не подсвечены)
  • Unnamed Chams работают в режиме Havoc Warfare (Battlefield)
  • Unnamed Chams работают в режиме Hazard Operation (Extraction)

