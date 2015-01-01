Unnamed для Arc Raiders (unnamedtech)
Информация о чите
Встречайте премиальную новинку для ARC Raiders от разработчика Unnamed — визуальный приватный софт, созданный специально для комфортной и максимально легитной игры. В основе решения лежит гибко настраиваемый ESP, который аккуратно отображает игроков, роботов-Арков, контейнеры с лутом и даже тела поверженных врагов, позволяя моментально ориентироваться в динамичных ситуациях. Предусмотрена возможность установки собственного прицела и тонкой настройки отображения элементов под личный стиль игры. Приятное фирменное меню Unnamed делает работу с функциями простой и интуитивной, а система конфигов помогает мгновенно загружать нужные параметры при каждом запуске. Главное преимущество продукта — повышенная безопасность и уверенный обход античита, за что решения Unnamed давно ценятся в комьюнити. Если вам нужен надёжный, аккуратный и стильный визуальный софт для ARC Raiders — этот вариант стоит вашего внимания.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: INTEL & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store
Players ESP (ВХ Игроки)
- Box - ВХ в виде боксов (коробок)
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Name - показывать ники игроков
- Squad Name - показывать название отряда
- Distance - расстояние до целей
- Health Bar - уровень ХП в виде полоски
- Shield Bar - уровень брони в виде полоски
- View Line - показывает направление взгляда
- Head Dot - отображает точку на голове
- Max Distance - дальность отображения игроков в метрах
Arc ESP (ВХ Роботы)
- Name - показывать название роботов
- Distance - отображать расстояние до роботов в метрах
- Icon - показывать иконку (тип) робота возле его имени
- Arc Types - возможность выбрать на каких арков будет работать ВХ
- Max Distance - дальность отображения арков в метрах
- Outline Box - информация о роботах отображается в темном прямоугольнике для лучшей читаемости
World & Loot ESP (ВХ Лут)
- Corpse - показывать тела убитых игроков и арков
- Extraction Points - показывать точки эвакуации на карте
- State - показывать текущий статус точки эвакуации
- Loot - отображать различный лут
- Container - показывать контейнеры (можно настроить тип отображаемых ящиков)
- Distance - отображать дистанцию до объектов
- Name - отображать название объектов
- Max Distance - настройка дальности отображения объектов окружения
Другие фичи Unnamed Arc Raiders
- Font Size - настройка размера шрифта
- Crosshair - кастомный прицел по центру экрана
- Battle Mode - при активации выключается весь World & Loot ESP, сохраняя только ВХ на игроков/арков
- Configs - система профилей для разных стилей игры (создать, сохранить, загрузить, удалить)
- Scale - настройка массштаба меню
- Out of Arrows - показывать направление игроков и роботов вне поле вашего зрения (за экраном) в виде стрелочек
