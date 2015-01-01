Unnamed для Arc Raiders (unnamedtech)

Встречайте премиальную новинку для ARC Raiders от разработчика Unnamed — визуальный приватный софт, созданный специально для комфортной и максимально легитной игры. В основе решения лежит гибко настраиваемый ESP, который аккуратно отображает игроков, роботов-Арков, контейнеры с лутом и даже тела поверженных врагов, позволяя моментально ориентироваться в динамичных ситуациях. Предусмотрена возможность установки собственного прицела и тонкой настройки отображения элементов под личный стиль игры. Приятное фирменное меню Unnamed делает работу с функциями простой и интуитивной, а система конфигов помогает мгновенно загружать нужные параметры при каждом запуске. Главное преимущество продукта — повышенная безопасность и уверенный обход античита, за что решения Unnamed давно ценятся в комьюнити. Если вам нужен надёжный, аккуратный и стильный визуальный софт для ARC Raiders — этот вариант стоит вашего внимания.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: INTEL & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store
Players ESP (ВХ Игроки)

  • Box - ВХ в виде боксов (коробок)
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Name - показывать ники игроков
  • Squad Name - показывать название отряда
  • Distance - расстояние до целей
  • Health Bar - уровень ХП в виде полоски
  • Shield Bar - уровень брони в виде полоски
  • View Line - показывает направление взгляда
  • Head Dot - отображает точку на голове
  • Max Distance - дальность отображения игроков в метрах

Arc ESP (ВХ Роботы)

  • Name - показывать название роботов
  • Distance - отображать расстояние до роботов в метрах
  • Icon - показывать иконку (тип) робота возле его имени
  • Arc Types - возможность выбрать на каких арков будет работать ВХ
  • Max Distance - дальность отображения арков в метрах
  • Outline Box - информация о роботах отображается в темном прямоугольнике для лучшей читаемости

World & Loot ESP (ВХ Лут)

  • Corpse - показывать тела убитых игроков и арков
  • Extraction Points - показывать точки эвакуации на карте
  • State - показывать текущий статус точки эвакуации
  • Loot - отображать различный лут
  • Container - показывать контейнеры (можно настроить тип отображаемых ящиков)
  • Distance - отображать дистанцию до объектов
  • Name - отображать название объектов
  • Max Distance - настройка дальности отображения объектов окружения

Другие фичи Unnamed Arc Raiders

  • Font Size - настройка размера шрифта
  • Crosshair - кастомный прицел по центру экрана
  • Battle Mode - при активации выключается весь World & Loot ESP, сохраняя только ВХ на игроков/арков
  • Configs - система профилей для разных стилей игры (создать, сохранить, загрузить, удалить)
  • Scale - настройка массштаба меню
  • Out of Arrows - показывать направление игроков и роботов вне поле вашего зрения (за экраном) в виде стрелочек

