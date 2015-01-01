Vengeance Lite для Rust (Вендженс Лайт)

Информация о чите

Vengeance Rust Lite — это облегчённая версия популярного приватного софта для Rust, ориентированная исключительно на визуальные возможности. В данной версии отсутствует аимбот и агрессивные боевые фичи — акцент сделан на информативность, ориентирование и грамотное планирование действий. Софт оснащён детализированным Players & NPC ESP. Отображаются игроки, NPC, спящие персонажи, оружие в руках, дистанция, ники, а также 2D-боксы и скелеты с возможностью настройки толщины и цветов. Визуалы легко кастомизируются — можно настроить цвета боксов, костей, оружия и т.п. World ESP охватывает ключевые элементы окружения: транспорт, животных, еду, природные ресурсы (сера, руда, дерево), ловушки, важные объекты и постройки игроков. Отдельного внимания заслуживает полноценный MapHack — мини-карта с отображением игроков и рельефа местности, что значительно упрощает навигацию. Также реализованы Debug Camera для безопасной разведки баз, Remove Layers и скрытие построек, воды или рельефа для более точного планирования рейдов. Дополняют функционал Stream Proof, кастомный прицел и система конфигов. Vengeance Rust Lite — это идеальный выбор для тех, кто хочет максимум информации без аимбота и рейдж-функций.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2. 26H1)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Players & NPC ESP (ВХ)

  • Players – отображение игроков через ESP
  • NPC – отображение NPC (ученые, военные и т.п.)
  • Box – отображение игроков и ботов в виде боксов (коробок)
  • Box Type – стиль отображения боксов (полный или без боксов)
  • Box Thickness – настройка толщины линий 2D бокса
  • Skeleton – отображает скелет модели персонажа
  • Names – показывает имя игрока или NPC
  • Distance – отображает расстояние до цели в метрах
  • Weapons – показывает оружие в руках персонажа
  • Sleepers – отображает спящих игроков

World ESP (Лут, Объекты)

  • Food – отображение еды и съедобных предметов
  • Transport – отображение транспорта на карте
  • Important – отображение важных объектов и лута
  • Nature – отображение природных ресурсов и объектов окружения
  • Animals – отображение животных
  • Trap – отображение ловушек и опасных объектов
  • House – отображение построек и объектов домов
  • Items Max Distance – настройка максимальной дистанции отображения предметов
  • Traps Max Distance – настройка максимальной дистанции отображения ловушек

Эксплойты

  • Debug Camera – включает режим отладочной камеры для свободного обзора
  • Remove Layers – убирает визуальные слои окружения у сооружений
  • Remove Constructions – скрывает некоторые постройки игроков на карте
  • Remove Water – отключает отображение воды
  • Remove Terrain – отключает отображение рельефа местности

Кастомизация ESP

  • Preview ESP – окно предпросмотра выбранных цветов и визуальные элементы ESP на модели персонажа
  • Color NPC – настройка цвета NPC
  • Color Name – настройка цвета никнеймов
  • Color Distance – настройка цвета дистанции
  • Color 2D Box – настройка цвета 2D боксов
  • Color Bone – настройка цвета скелета
  • Color Weapons – настройка цвета оружия
  • Color Team – настройка цвета союзников
  • Color Wounded – настройка цвета раненых игроков
  • Color Crosshair – настройка цвета прицела

Другие фичи Vengeance Rust Lite

  • MapHack – полноценная миникарта-радар отображает игроков и рельеф карты
  • Stream Proof – скрывает визуалы и элементы чита на скриншотах, видео и стримах (опционально)
  • Crosshair – отображает статичный прицел в центре экрана
  • Debug Camera Key – клавиша активации отладочной камеры
  • Remove Layers Key – клавиша активации удаления слоев
  • Config list – список сохранённых конфигураций настроек
  • Save – сохраняет текущие настройки в выбранный конфиг
  • Load – загружает сохранённую конфигурацию настроек

