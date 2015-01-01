Vengeance Lite для Rust (Вендженс Лайт)
Информация о чите
Vengeance Rust Lite — это облегчённая версия популярного приватного софта для Rust, ориентированная исключительно на визуальные возможности. В данной версии отсутствует аимбот и агрессивные боевые фичи — акцент сделан на информативность, ориентирование и грамотное планирование действий. Софт оснащён детализированным Players & NPC ESP. Отображаются игроки, NPC, спящие персонажи, оружие в руках, дистанция, ники, а также 2D-боксы и скелеты с возможностью настройки толщины и цветов. Визуалы легко кастомизируются — можно настроить цвета боксов, костей, оружия и т.п. World ESP охватывает ключевые элементы окружения: транспорт, животных, еду, природные ресурсы (сера, руда, дерево), ловушки, важные объекты и постройки игроков. Отдельного внимания заслуживает полноценный MapHack — мини-карта с отображением игроков и рельефа местности, что значительно упрощает навигацию. Также реализованы Debug Camera для безопасной разведки баз, Remove Layers и скрытие построек, воды или рельефа для более точного планирования рейдов. Дополняют функционал Stream Proof, кастомный прицел и система конфигов. Vengeance Rust Lite — это идеальный выбор для тех, кто хочет максимум информации без аимбота и рейдж-функций.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2. 26H1)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Players & NPC ESP (ВХ)
- Players – отображение игроков через ESP
- NPC – отображение NPC (ученые, военные и т.п.)
- Box – отображение игроков и ботов в виде боксов (коробок)
- Box Type – стиль отображения боксов (полный или без боксов)
- Box Thickness – настройка толщины линий 2D бокса
- Skeleton – отображает скелет модели персонажа
- Names – показывает имя игрока или NPC
- Distance – отображает расстояние до цели в метрах
- Weapons – показывает оружие в руках персонажа
- Sleepers – отображает спящих игроков
World ESP (Лут, Объекты)
- Food – отображение еды и съедобных предметов
- Transport – отображение транспорта на карте
- Important – отображение важных объектов и лута
- Nature – отображение природных ресурсов и объектов окружения
- Animals – отображение животных
- Trap – отображение ловушек и опасных объектов
- House – отображение построек и объектов домов
- Items Max Distance – настройка максимальной дистанции отображения предметов
- Traps Max Distance – настройка максимальной дистанции отображения ловушек
Эксплойты
- Debug Camera – включает режим отладочной камеры для свободного обзора
- Remove Layers – убирает визуальные слои окружения у сооружений
- Remove Constructions – скрывает некоторые постройки игроков на карте
- Remove Water – отключает отображение воды
- Remove Terrain – отключает отображение рельефа местности
Кастомизация ESP
- Preview ESP – окно предпросмотра выбранных цветов и визуальные элементы ESP на модели персонажа
- Color NPC – настройка цвета NPC
- Color Name – настройка цвета никнеймов
- Color Distance – настройка цвета дистанции
- Color 2D Box – настройка цвета 2D боксов
- Color Bone – настройка цвета скелета
- Color Weapons – настройка цвета оружия
- Color Team – настройка цвета союзников
- Color Wounded – настройка цвета раненых игроков
- Color Crosshair – настройка цвета прицела
Другие фичи Vengeance Rust Lite
- MapHack – полноценная миникарта-радар отображает игроков и рельеф карты
- Stream Proof – скрывает визуалы и элементы чита на скриншотах, видео и стримах (опционально)
- Crosshair – отображает статичный прицел в центре экрана
- Debug Camera Key – клавиша активации отладочной камеры
- Remove Layers Key – клавиша активации удаления слоев
- Config list – список сохранённых конфигураций настроек
- Save – сохраняет текущие настройки в выбранный конфиг
- Load – загружает сохранённую конфигурацию настроек
