Информация о чите

Vengeance Rust Lite — это облегчённая версия популярного приватного софта для Rust, ориентированная исключительно на визуальные возможности. В данной версии отсутствует аимбот и агрессивные боевые фичи — акцент сделан на информативность, ориентирование и грамотное планирование действий. Софт оснащён детализированным Players & NPC ESP. Отображаются игроки, NPC, спящие персонажи, оружие в руках, дистанция, ники, а также 2D-боксы и скелеты с возможностью настройки толщины и цветов. Визуалы легко кастомизируются — можно настроить цвета боксов, костей, оружия и т.п. World ESP охватывает ключевые элементы окружения: транспорт, животных, еду, природные ресурсы (сера, руда, дерево), ловушки, важные объекты и постройки игроков. Отдельного внимания заслуживает полноценный MapHack — мини-карта с отображением игроков и рельефа местности, что значительно упрощает навигацию. Также реализованы Debug Camera для безопасной разведки баз, Remove Layers и скрытие построек, воды или рельефа для более точного планирования рейдов. Дополняют функционал Stream Proof, кастомный прицел и система конфигов. Vengeance Rust Lite — это идеальный выбор для тех, кто хочет максимум информации без аимбота и рейдж-функций.