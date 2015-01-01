Масон для Арк Райдерс (Mason ARC Raiders)

Информация о чите

Mason для ARC Raiders — современный external-чит, разработанный с упором на надежность, стабильность и комфортную игру. Благодаря внешней архитектуре решение минимально вмешивается в игровой процесс, а весь функционал ориентирован на уверенный PvPvE-геймплей без лишних перегруженных возможностей. Основой софта является плавный аимбот с Humanizer, предиктом движения целей и компенсацией отдачи, который легко настроить как для максимально легитной игры, так и для более агрессивного стиля. Информативный ESP отображает игроков, дронов и ценный лут, при этом можно выбрать только интересующие категории предметов для выполнения квестов или эффективного фарма ресурсов. Дополняют возможности встроенный радар, Zoom Hack, FOV Changer и удобный Battle Mode, который одним нажатием скрывает отображение лута и дронов, оставляя на экране только игроков для полного сосредоточения во время перестрелок. В будущем ожидается расширение функционала чита, при этом стоимость останется неизменной.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Aim Bot (Аимбот)

  • Enabled – включает и отключает аимбот
  • Aim Key – позволяет назначить клавишу активации аимбота (удерживать кнопку)
  • FOV – позволяет насроить размер области захвата целей для аимбота
  • Show FOV Circle – отображает радиус работы аимбота в виде круга на экране
  • Smooth – регулирует плавность наведения на цель
  • Hitbox Selection – позволяет выбрать часть тела в которую будет наводиться аимбот
  • Prediction – учитывает движение цели, повышая точность наведения по перемещающимся противникам
  • RCS – компенсирует отдачу оружия во время стрельбы
  • Safe Preset – применяет более осторожные настройки аимбота для максимально естественного поведения
  • Humanizer – делает работу аимбота более естественной и иммитирует движения реального игрока

Wallhack (ESP/ВХ)

  • Local Skeleton – отображает ВХ скелет на вашего персонажа
  • Enemy Box – отображает вокруг противников рамки (боксы)
  • Enemy Armor – отображает уровень брони противников
  • Enemy HP – отображает запас здоровья противников
  • Enemy Skeleton – отображает скелет противников
  • Show Knocked – отображает нокнутых противников
  • Visible Check – боксы видимых игроков и за стенами будут окрашены по-разному
  • Enemy Weapon Name – отображает название оружия в руках противников
  • Enemy Ammo Count – отображает количество патронов в магазине оружия противников
  • Items – отображает предметы и добычу на карте
  • Choose Item Type – позволяет выбрать все или только нужные категории предметов
  • Drones – отображает дронов и других опасных существ

Другие фичи Mason ARC Raiders

  • Radar – отображает отдельный радар с расположением объектов и противников
  • Battle Mode Key – позволяет назначить клавишу активации боевого режима (скрыть лишний ЕСП на экране)
  • Hide Drones – скрывает отображение дронов во время боевого режима
  • Hide Items – скрывает отображение предметов во время боевого режима
  • FOV Changer – позволяет изменить угол обзора камеры
  • Zoom Hack – позволяет увеличить максимальное приближение камеры
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