Масон для Арк Райдерс (Mason ARC Raiders)
Информация о чите
Mason для ARC Raiders — современный external-чит, разработанный с упором на надежность, стабильность и комфортную игру. Благодаря внешней архитектуре решение минимально вмешивается в игровой процесс, а весь функционал ориентирован на уверенный PvPvE-геймплей без лишних перегруженных возможностей. Основой софта является плавный аимбот с Humanizer, предиктом движения целей и компенсацией отдачи, который легко настроить как для максимально легитной игры, так и для более агрессивного стиля. Информативный ESP отображает игроков, дронов и ценный лут, при этом можно выбрать только интересующие категории предметов для выполнения квестов или эффективного фарма ресурсов. Дополняют возможности встроенный радар, Zoom Hack, FOV Changer и удобный Battle Mode, который одним нажатием скрывает отображение лута и дронов, оставляя на экране только игроков для полного сосредоточения во время перестрелок. В будущем ожидается расширение функционала чита, при этом стоимость останется неизменной.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Aim Bot (Аимбот)
- Enabled – включает и отключает аимбот
- Aim Key – позволяет назначить клавишу активации аимбота (удерживать кнопку)
- FOV – позволяет насроить размер области захвата целей для аимбота
- Show FOV Circle – отображает радиус работы аимбота в виде круга на экране
- Smooth – регулирует плавность наведения на цель
- Hitbox Selection – позволяет выбрать часть тела в которую будет наводиться аимбот
- Prediction – учитывает движение цели, повышая точность наведения по перемещающимся противникам
- RCS – компенсирует отдачу оружия во время стрельбы
- Safe Preset – применяет более осторожные настройки аимбота для максимально естественного поведения
- Humanizer – делает работу аимбота более естественной и иммитирует движения реального игрока
Wallhack (ESP/ВХ)
- Local Skeleton – отображает ВХ скелет на вашего персонажа
- Enemy Box – отображает вокруг противников рамки (боксы)
- Enemy Armor – отображает уровень брони противников
- Enemy HP – отображает запас здоровья противников
- Enemy Skeleton – отображает скелет противников
- Show Knocked – отображает нокнутых противников
- Visible Check – боксы видимых игроков и за стенами будут окрашены по-разному
- Enemy Weapon Name – отображает название оружия в руках противников
- Enemy Ammo Count – отображает количество патронов в магазине оружия противников
- Items – отображает предметы и добычу на карте
- Choose Item Type – позволяет выбрать все или только нужные категории предметов
- Drones – отображает дронов и других опасных существ
Другие фичи Mason ARC Raiders
- Radar – отображает отдельный радар с расположением объектов и противников
- Battle Mode Key – позволяет назначить клавишу активации боевого режима (скрыть лишний ЕСП на экране)
- Hide Drones – скрывает отображение дронов во время боевого режима
- Hide Items – скрывает отображение предметов во время боевого режима
- FOV Changer – позволяет изменить угол обзора камеры
- Zoom Hack – позволяет увеличить максимальное приближение камеры
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