Информация о чите

Mason для ARC Raiders — современный external-чит, разработанный с упором на надежность, стабильность и комфортную игру. Благодаря внешней архитектуре решение минимально вмешивается в игровой процесс, а весь функционал ориентирован на уверенный PvPvE-геймплей без лишних перегруженных возможностей. Основой софта является плавный аимбот с Humanizer, предиктом движения целей и компенсацией отдачи, который легко настроить как для максимально легитной игры, так и для более агрессивного стиля. Информативный ESP отображает игроков, дронов и ценный лут, при этом можно выбрать только интересующие категории предметов для выполнения квестов или эффективного фарма ресурсов. Дополняют возможности встроенный радар, Zoom Hack, FOV Changer и удобный Battle Mode, который одним нажатием скрывает отображение лута и дронов, оставляя на экране только игроков для полного сосредоточения во время перестрелок. В будущем ожидается расширение функционала чита, при этом стоимость останется неизменной.