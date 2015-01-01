Радар-Хак Аркана для Арк Райдерс (Arcane)
Информация о чите
Arcane Radar для ARC Raiders — современный браузерный радар от известного разработчика Arcane, позволяющий получать максимум информации о происходящем на карте без перегруженного интерфейса. Радар отображает местоположение рейдеров, дронов, контейнеров и ценного лута в режиме реального времени, помогая быстрее принимать решения и эффективнее планировать маршрут. Одной из главных особенностей является работа практически на любом устройстве. Вы можете открыть радар на втором мониторе, ноутбуке, планшете, смартфоне или даже через Steam Overlay. При необходимости ссылкой можно поделиться с напарником, чтобы вся команда одновременно видела актуальную информацию на карте. Помимо самого радара доступны дополнительные информационные панели со списками ближайших игроков, предметов и контейнеров. Для контейнеров отображается статус открытия, позволяющий не тратить время на уже залутанные места. Также предусмотрена система построения маршрутов до выбранной цели, что делает исследование карты значительно удобнее.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Epic Games, Steam, Microsoft Store (Xbox)
Игроки
- Show Team – отображает отряды всех игроков в матче (можно показывать всех или только выбранных игроков)
- Team Number – выводит номер команды рядом с каждым игроком
- Team Color – окрашивает игроков в соответствии с цветом их команды для более удобной навигации
- Nickname – отображает никнеймы игроков
- Distance – показывает расстояние до каждого игрока
- Show Aim Line – отображает линию направления взгляда игрока (куда смотрит игрок)
- Players Size – изменяет размер маркеров игроков на радаре
Предметы и Лут
- Show Items – отображает предметы находящиеся на карте
- Show Name – показывает название каждого предмета
- Show Distance – отображает расстояние до предметов
- Font Size – изменяет размер текста для предметов
- Opacity – регулирует прозрачность отображаемых предметов
- Category Selector – позволяет выбрать только нужные категории предметов для отображения
Дроны (ARCs)
- Show ARCs – отображает всех обнаруженных ARC на карте
- Show Name – показывает название каждого ARC
- Show Distance – отображает расстояние до ARC
- Font Size – изменяет размер текста для дронов
Контейнеры и Объекты
- Show Containers – отображает все доступные контейнеры на карте
- Hide Opened – скрывает уже открытые контейнеры
- Show Name – отображает название контейнера
- Show Distance – показывает расстояние до контейнера
- Font Size – изменяет размер шрифта для контейнеров
- Opacity – регулирует прозрачность маркеров контейнеров
- Types Selector – позволяет выбрать отображаемые типы контейнеров и объектов
- Extraction Points – точки эвакуации
- Supply Call Station – станции вызова припасов
- Supply Station – станции снабжения
- Power Station – энергетические станции
- Probe – зонды
- Mine – мины
- Quest – квестовые объекты
- Carryable – переносимые предметы
- Grenade – гранаты
Таблица игроков
- Team Number – отображает номер команды игрока
- Name – показывает никнейм игрока
- Weapon – отображает используемое оружие
- Health – показывает текущий уровень здоровья
- Distance – отображает расстояние до игрока
- Show – выделяет выбранного игрока на карте
- Route – прокладывает маршрут к выбранному игроку
Таблица ближайших предметов
- Search for Nearby Items – отображает список ближайших предметов
- Name – показывает название предмета
- Distance – отображает расстояние до предмета
- Show Item – выделяет предмет на карте
- Route to Item – прокладывает маршрут к выбранному предмету
Таблица ближайших контейнеров
- Status – отображает состояние контейнера (открыт или закрыт)
- Name – показывает название контейнера
- Type – отображает тип контейнера
- Distance – показывает расстояние до контейнера
- Show Container – выделяет контейнер на карте
- Route to Container – прокладывает маршрут к выбранному контейнеру
Другие фичи Arcane ARC Raiders Radar
- Browser Radar – этот вид радара работает через браузер и позволяет запускать карту на любом устройстве (второй монитор, ноутбук, планшет, Steam-оверлей, смартфон и т.п.)
- Share Link – возможность поделиться радаром с напарником с помощью ссылки
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