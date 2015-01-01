Информация о чите

Arcane Radar для ARC Raiders — современный браузерный радар от известного разработчика Arcane, позволяющий получать максимум информации о происходящем на карте без перегруженного интерфейса. Радар отображает местоположение рейдеров, дронов, контейнеров и ценного лута в режиме реального времени, помогая быстрее принимать решения и эффективнее планировать маршрут. Одной из главных особенностей является работа практически на любом устройстве. Вы можете открыть радар на втором мониторе, ноутбуке, планшете, смартфоне или даже через Steam Overlay. При необходимости ссылкой можно поделиться с напарником, чтобы вся команда одновременно видела актуальную информацию на карте. Помимо самого радара доступны дополнительные информационные панели со списками ближайших игроков, предметов и контейнеров. Для контейнеров отображается статус открытия, позволяющий не тратить время на уже залутанные места. Также предусмотрена система построения маршрутов до выбранной цели, что делает исследование карты значительно удобнее.