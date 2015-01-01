Информация о чите

Mason для Squad — сбалансированный приватный софт, сочетающий удобное меню, качественный ESP и уверенный аимбот с большим количеством настроек. Решение отлично подойдет как для спокойной легитной игры, так и для более агрессивного стиля благодаря гибкой настройке всех основных параметров. Аимбот поддерживает работу во время прицеливания или без нее в зависимсти от настройки, случайный выбор костей или только выбранная кость, регулировку плавности наведения, FOV и задержку переключения между целями, что позволяет добиться максимально естественного поведения или рейдж-аим. ESP отображает всю необходимую информацию о противниках и союзниках: боксы, скелеты, здоровье, оружие, дистанцию и многое другое. Дополнительные функции делают Mason особенно удобным для Squad. Софт показывает расположение ФОБов и ХАБов, отображает технику вместе с экипажем и точками появления, выводит статистику матча, количество тикетов команд и позволяет использовать Admin Camera для обзора местности. Все функции объединены в современном и интуитивном интерфейсе с гибкой настройкой.