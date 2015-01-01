Масон на Сквад (Mason Squad)
Информация о чите
Mason для Squad — сбалансированный приватный софт, сочетающий удобное меню, качественный ESP и уверенный аимбот с большим количеством настроек. Решение отлично подойдет как для спокойной легитной игры, так и для более агрессивного стиля благодаря гибкой настройке всех основных параметров. Аимбот поддерживает работу во время прицеливания или без нее в зависимсти от настройки, случайный выбор костей или только выбранная кость, регулировку плавности наведения, FOV и задержку переключения между целями, что позволяет добиться максимально естественного поведения или рейдж-аим. ESP отображает всю необходимую информацию о противниках и союзниках: боксы, скелеты, здоровье, оружие, дистанцию и многое другое. Дополнительные функции делают Mason особенно удобным для Squad. Софт показывает расположение ФОБов и ХАБов, отображает технику вместе с экипажем и точками появления, выводит статистику матча, количество тикетов команд и позволяет использовать Admin Camera для обзора местности. Все функции объединены в современном и интуитивном интерфейсе с гибкой настройкой.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enabled – включает или отключает аимбот
- Only When ADS – аимбот активируется только во время прицеливания через прицел (ADS)
- Random Bone – автоматически выбирает случайную точку попадания из списка доступных костей
- FOV Draw – отображает на экране круг радиуса срабатывания аимбота
- FOV Radius – настройка области для срабатывания аимбота
- Smooth – регулирует плавность наведения на цель
- Switch Delay – задает задержку перед переключением на новую цель
- Target Bone – выбор части тела в которую будет наводиться аимбот (голова, шея, грудь, живот, таз, локти, плечи)
- Vector Aimbot – тип аимбота с плавным наведением на цель
- Silent Aimbot – позволяет направлять попадания в цель без заметного перемещения прицела на экране
- Silent Aim Max Distance – дальность работы сайлент аимбота
ВХ Игроки (ESP)
- Enabled – включает или отключает отображение ESP на игроков (ВХ)
- Boxes – отображает рамки вокруг игроков (боксы)
- Names – отображает никнеймы игроков
- Distance – показывает расстояние до игроков
- Health Bars – отображает шкалу здоровья игроков
- Skeleton – отображает скелетную модель игроков
- Weapon Name – отображает название оружия в руках игроков
- Show Friendlies – отображает союзников через ESP
- Max Distance – настраивает максимальную дальность отображения ESP
- Enemy Color – выбор цвета ESP для противников
- Friend Color – выбор цвета ESP для союзников
ВХ Окружение (World)
- FOB/HAB ESP – отображает расположение ФОБов и ХАБов на карте
- Friendly FOBs – отображает только союзные фобы/хабы
- Vehicle ESP – отображает технику через ЕСП
- Vehicle Name – показывает название техники
- Vehicle Crew – отображает количество или состав экипажа техники
- Vehicle Distance – показывает расстояние до техники
- Vehicle Spawners – отображает точки спавна техники
- Vehicle Max Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения техники
Другие фичи Mason Squad
- Ticket Tracker – отображает текущее количество тикетов у каждой команды
- Admin Camera – включает свободную камеру админа для обзора карты
- Stats – отображение различной сводки о ходе игры и другая информация в меню чита
- Crosshair – отображает пользовательский прицел в центре экрана
- Size – настройка размера прицела
- Gap – настройка расстояния между линиями прицела
- Thickness – настройка толщины линий прицела
- Big Player – увеличивает размер модели вашего персонажа
- Big Enemies – увеличивает размер моделей других игроков
- Players K/D Counter – показывает количество убийств и смертей остальных игроков
- Local K/D Counter – отображает количество ваших убийств и смертей во время матча
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