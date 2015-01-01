Масон на Сквад (Mason Squad)

Информация о чите

Mason для Squad — сбалансированный приватный софт, сочетающий удобное меню, качественный ESP и уверенный аимбот с большим количеством настроек. Решение отлично подойдет как для спокойной легитной игры, так и для более агрессивного стиля благодаря гибкой настройке всех основных параметров. Аимбот поддерживает работу во время прицеливания или без нее в зависимсти от настройки, случайный выбор костей или только выбранная кость, регулировку плавности наведения, FOV и задержку переключения между целями, что позволяет добиться максимально естественного поведения или рейдж-аим. ESP отображает всю необходимую информацию о противниках и союзниках: боксы, скелеты, здоровье, оружие, дистанцию и многое другое. Дополнительные функции делают Mason особенно удобным для Squad. Софт показывает расположение ФОБов и ХАБов, отображает технику вместе с экипажем и точками появления, выводит статистику матча, количество тикетов команд и позволяет использовать Admin Camera для обзора местности. Все функции объединены в современном и интуитивном интерфейсе с гибкой настройкой.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Аимбот (Aim Bot)

  • Enabled – включает или отключает аимбот
  • Only When ADS – аимбот активируется только во время прицеливания через прицел (ADS)
  • Random Bone – автоматически выбирает случайную точку попадания из списка доступных костей
  • FOV Draw – отображает на экране круг радиуса срабатывания аимбота
  • FOV Radius – настройка области для срабатывания аимбота
  • Smooth – регулирует плавность наведения на цель
  • Switch Delay – задает задержку перед переключением на новую цель
  • Target Bone – выбор части тела в которую будет наводиться аимбот (голова, шея, грудь, живот, таз, локти, плечи)
  • Vector Aimbot – тип аимбота с плавным наведением на цель
  • Silent Aimbot – позволяет направлять попадания в цель без заметного перемещения прицела на экране
  • Silent Aim Max Distance – дальность работы сайлент аимбота

ВХ Игроки (ESP)

  • Enabled – включает или отключает отображение ESP на игроков (ВХ)
  • Boxes – отображает рамки вокруг игроков (боксы)
  • Names – отображает никнеймы игроков
  • Distance – показывает расстояние до игроков
  • Health Bars – отображает шкалу здоровья игроков
  • Skeleton – отображает скелетную модель игроков
  • Weapon Name – отображает название оружия в руках игроков
  • Show Friendlies – отображает союзников через ESP
  • Max Distance – настраивает максимальную дальность отображения ESP
  • Enemy Color – выбор цвета ESP для противников
  • Friend Color – выбор цвета ESP для союзников

ВХ Окружение (World)

  • FOB/HAB ESP – отображает расположение ФОБов и ХАБов на карте
  • Friendly FOBs – отображает только союзные фобы/хабы
  • Vehicle ESP – отображает технику через ЕСП
  • Vehicle Name – показывает название техники
  • Vehicle Crew – отображает количество или состав экипажа техники
  • Vehicle Distance – показывает расстояние до техники
  • Vehicle Spawners – отображает точки спавна техники
  • Vehicle Max Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения техники

Другие фичи Mason Squad

  • Ticket Tracker – отображает текущее количество тикетов у каждой команды
  • Admin Camera – включает свободную камеру админа для обзора карты
  • Stats – отображение различной сводки о ходе игры и другая информация в меню чита
  • Crosshair – отображает пользовательский прицел в центре экрана
  • Size – настройка размера прицела
  • Gap – настройка расстояния между линиями прицела
  • Thickness – настройка толщины линий прицела
  • Big Player – увеличивает размер модели вашего персонажа
  • Big Enemies – увеличивает размер моделей других игроков
  • Players K/D Counter – показывает количество убийств и смертей остальных игроков
  • Local K/D Counter – отображает количество ваших убийств и смертей во время матча
Оставить отзыв

Похожие Товары

Pussycat SQUAD
  • Silent Aim для точных попаданий на больших дистанциях
  • ESP на игроков, технику и тактические объекты
  • Радар, спидхак и полезные доп. функции
SQUAD
от 249

Byster Squad
  • Легитный ESP (Wallhack, ВХ) на игроков, технику и объекты
  • Есть Stream-Proof, система конфигов и 3 языка (EN, RU, CN)
  • Эксплойты: Спидхак, Big Player и Desync
SQUAD
от 299

Softhub Squad ESP
  • Проверенный временем софт для легитной игры в Squad
  • Информативный ESP на игроков, технику + 2D Радар-хак
  • Меню на нескольких языках (английский, русский, испанский)
SQUAD
от 199

Squad Softhub (Multihack)
  • Проверенный временем безопасный чит!
  • Легит Аимбот для улучшения стрельбы
  • Информативный ESP (ВХ) и Радар
SQUAD
от 299