Софтхаб ЕСП для Сквад (Softhub Squad ESP)
Информация о чите
SoftHub ESP для Squad — облегчённая версия популярного чита, ориентированная на игроков, которым нужен исключительно качественный ESP и полезные вспомогательные функции без аимбота. За счёт отсутствия автоматических систем наведения (Аим Бота) решение отличается более доступной стоимостью и отлично подходит для любителей легитного стиля игры. Софт предоставляет информативный ESP на игроков и технику с гибкой настройкой отображения. Вы можете видеть здоровье, никнеймы, направление взгляда, расстояние, различную бронетехнику и транспорт, а также использовать встроенный радар для контроля ситуации на поле боя. Дополняют функционал гибкая настройка цветов ESP, горячие клавиши управления и поддержка нескольких языков интерфейса.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
ВХ (ESP)
- Box – отображает вокруг игроков рамки (боксы)
- Vehicle Box – отображает вокруг техники рамки (коробки)
- Health Bar – отображает запас здоровья игроков
- Names – отображает никнеймы игроков
- Eye Direction – отображает направление взгляда игроков
- Snaplines – отображает линии от вашего персонажа до игроков
- Distance – отображает расстояние до игроков
- Local Info (K/D) – отображает вашу игровую статистику, включая соотношение убийств и смертей (K/D)
- Vehicle – отображает всю технику
- Tanks – отображает танки
- Boats – отображает лодки
- IFV/APC – отображает боевые машины пехоты, бронетранспортеры и другую бронетехнику
Misc-функции SoftHub Squad ESP
- Radar – отображает игровой радар с расположением объектов и игроков, а также позволяет настроить его размер и отображаемую дистанцию
- Colors – позволяет изменить цвета всех визуальных элементов ESP
- Keys – позволяет назначить горячие клавиши для быстрого управления функциями меню
- Languages – позволяет выбрать язык интерфейса (английский, испанский, русский)
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