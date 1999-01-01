Софтхаб ЕСП для Сквад (Softhub Squad ESP)

Информация о чите

SoftHub ESP для Squad — облегчённая версия популярного чита, ориентированная на игроков, которым нужен исключительно качественный ESP и полезные вспомогательные функции без аимбота. За счёт отсутствия автоматических систем наведения (Аим Бота) решение отличается более доступной стоимостью и отлично подходит для любителей легитного стиля игры. Софт предоставляет информативный ESP на игроков и технику с гибкой настройкой отображения. Вы можете видеть здоровье, никнеймы, направление взгляда, расстояние, различную бронетехнику и транспорт, а также использовать встроенный радар для контроля ситуации на поле боя. Дополняют функционал гибкая настройка цветов ESP, горячие клавиши управления и поддержка нескольких языков интерфейса.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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ВХ (ESP)

  • Box – отображает вокруг игроков рамки (боксы)
  • Vehicle Box – отображает вокруг техники рамки (коробки)
  • Health Bar – отображает запас здоровья игроков
  • Names – отображает никнеймы игроков
  • Eye Direction – отображает направление взгляда игроков
  • Snaplines – отображает линии от вашего персонажа до игроков
  • Distance – отображает расстояние до игроков
  • Local Info (K/D) – отображает вашу игровую статистику, включая соотношение убийств и смертей (K/D)
  • Vehicle – отображает всю технику
  • Tanks – отображает танки
  • Boats – отображает лодки
  • IFV/APC – отображает боевые машины пехоты, бронетранспортеры и другую бронетехнику

Misc-функции SoftHub Squad ESP

  • Radar – отображает игровой радар с расположением объектов и игроков, а также позволяет настроить его размер и отображаемую дистанцию
  • Colors – позволяет изменить цвета всех визуальных элементов ESP
  • Keys – позволяет назначить горячие клавиши для быстрого управления функциями меню
  • Languages – позволяет выбрать язык интерфейса (английский, испанский, русский)
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