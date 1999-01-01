Информация о чите

SoftHub ESP для Squad — облегчённая версия популярного чита, ориентированная на игроков, которым нужен исключительно качественный ESP и полезные вспомогательные функции без аимбота. За счёт отсутствия автоматических систем наведения (Аим Бота) решение отличается более доступной стоимостью и отлично подходит для любителей легитного стиля игры. Софт предоставляет информативный ESP на игроков и технику с гибкой настройкой отображения. Вы можете видеть здоровье, никнеймы, направление взгляда, расстояние, различную бронетехнику и транспорт, а также использовать встроенный радар для контроля ситуации на поле боя. Дополняют функционал гибкая настройка цветов ESP, горячие клавиши управления и поддержка нескольких языков интерфейса.