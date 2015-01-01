Информация о чите

Приватный чит Mason Rust Full — это мощный и надёжный external софт с широким набором функций. Разработка от опытного и проверенного временем автора, который стабильно поддерживает свой продукт и выпускает обновления. Программа оснащена продвинутым обходом античита, благодаря чему риск получения бана минимален. Аимбот с гибкой настройкой подойдёт как для аккуратной, так и для агрессивной игры. Удобный и стильный ESP отображает игроков, ресурсы, контейнеры и другие важные объекты с возможностью тонкой настройки внешнего вида. Дополнительно доступен полноценный радар для тактической игры. Конфигурации можно сохранять и загружать при необходимости. Mason Rust Full — это надёжный и безопасный выбор для тех, кто хочет максимум от чита по доступной цене.