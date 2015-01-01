Mason Rust Full (Мэйсон Раст Фулл)

Информация о чите

Приватный чит Mason Rust Full — это мощный и надёжный external софт с широким набором функций. Разработка от опытного и проверенного временем автора, который стабильно поддерживает свой продукт и выпускает обновления. Программа оснащена продвинутым обходом античита, благодаря чему риск получения бана минимален. Аимбот с гибкой настройкой подойдёт как для аккуратной, так и для агрессивной игры. Удобный и стильный ESP отображает игроков, ресурсы, контейнеры и другие важные объекты с возможностью тонкой настройки внешнего вида. Дополнительно доступен полноценный радар для тактической игры. Конфигурации можно сохранять и загружать при необходимости. Mason Rust Full — это надёжный и безопасный выбор для тех, кто хочет максимум от чита по доступной цене.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot (Silent, Legit)

  • Enabled - включить аим, помощь в прицеливании
  • Silent - мощный вид аима, выстрелы поражают цели в радиусе FOV, прицел и камера не двигаются
  • Prediction - предугадывание траектории движения противника
  • Auto Switch - авто-смена цели аимом
  • Ignore Team - игнорировать союзников
  • Ignore Wounded - игнорировать нокнутых врагов
  • Aim Key - выбор бинда для аима
  • Spot (Head, Chest) - часть тела для аима
  • Radius (FOV) - размер области работы аима
  • Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
  • Show FOV - показывать размер области аима в виде окружности на экране

Player ESP (WH)

  • Box - вх в виде коробок
  • Snapline - есп в виде линий
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Name - никнеймы игроков
  • Weapon - оружие в руках у игрока
  • Items - предметы в быстром доступе игроков
  • NPC - показывать ботов
  • Scientist - показывать ученых
  • Chams (Pink, Blue, Green, Red, Debug) - вх в виде чамсов, яркая закраска моделей
  • Ignore Team - не показывать тимейтов
  • Ignore Sleepers - не показывать спящих игроков
  • Max Distance - ограничить дальность WH

World & Loot (Ресурсы, Предметы, Объекты)

  • Animals - показывать представителей фауны
  • Vehicle - различный транспорт
  • Recycler - расположение утилизатора
  • Corpses - трупы игроков
  • Cupboards - шкафы на базах игроков
  • Traps - различные ловушки
  • Turrets - разные турели
  • Dropped Items - дропнутые предметы поблизости
  • Crates - всевозможные контейнеры с лутом
  • Food - провиант
  • Supply Drop - эирдропы
  • Resources (Sulfur, Metal, Stone, Wood) - руда и древесина

Misc (Другие Функции Mason Rust Full)

  • Full Bright - режим повышенной яркости, для лучшей видимости ночью
  • Free Camera - включить режим свободной камеры
  • Free Camera Speed - настройка скорости полёта в Debug Camera
  • Menu Key - выбор бинда для активации меню
  • Panic Key - при нажатии паник кей чит мэйсон полностью выключается
  • Battle Mode - при активации отключает весь ВХ кроме игроков
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • Radar - окно радара и его настройки
  • Custom Colors - выбор цветов на свой вкус для визуальных фич
  • CFG System - в Mason Rust вы можете сохранять и загружать свои настройки, а также легко делиться ими
  • Save CPU - режим в котором экономятся ресурсы вашего процессора

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