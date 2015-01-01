Mason Rust Full (Мэйсон Раст Фулл)
Информация о чите
Приватный чит Mason Rust Full — это мощный и надёжный external софт с широким набором функций. Разработка от опытного и проверенного временем автора, который стабильно поддерживает свой продукт и выпускает обновления. Программа оснащена продвинутым обходом античита, благодаря чему риск получения бана минимален. Аимбот с гибкой настройкой подойдёт как для аккуратной, так и для агрессивной игры. Удобный и стильный ESP отображает игроков, ресурсы, контейнеры и другие важные объекты с возможностью тонкой настройки внешнего вида. Дополнительно доступен полноценный радар для тактической игры. Конфигурации можно сохранять и загружать при необходимости. Mason Rust Full — это надёжный и безопасный выбор для тех, кто хочет максимум от чита по доступной цене.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Silent, Legit)
- Enabled - включить аим, помощь в прицеливании
- Silent - мощный вид аима, выстрелы поражают цели в радиусе FOV, прицел и камера не двигаются
- Prediction - предугадывание траектории движения противника
- Auto Switch - авто-смена цели аимом
- Ignore Team - игнорировать союзников
- Ignore Wounded - игнорировать нокнутых врагов
- Aim Key - выбор бинда для аима
- Spot (Head, Chest) - часть тела для аима
- Radius (FOV) - размер области работы аима
- Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
- Show FOV - показывать размер области аима в виде окружности на экране
Player ESP (WH)
- Box - вх в виде коробок
- Snapline - есп в виде линий
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Name - никнеймы игроков
- Weapon - оружие в руках у игрока
- Items - предметы в быстром доступе игроков
- NPC - показывать ботов
- Scientist - показывать ученых
- Chams (Pink, Blue, Green, Red, Debug) - вх в виде чамсов, яркая закраска моделей
- Ignore Team - не показывать тимейтов
- Ignore Sleepers - не показывать спящих игроков
- Max Distance - ограничить дальность WH
World & Loot (Ресурсы, Предметы, Объекты)
- Animals - показывать представителей фауны
- Vehicle - различный транспорт
- Recycler - расположение утилизатора
- Corpses - трупы игроков
- Cupboards - шкафы на базах игроков
- Traps - различные ловушки
- Turrets - разные турели
- Dropped Items - дропнутые предметы поблизости
- Crates - всевозможные контейнеры с лутом
- Food - провиант
- Supply Drop - эирдропы
- Resources (Sulfur, Metal, Stone, Wood) - руда и древесина
Misc (Другие Функции Mason Rust Full)
- Full Bright - режим повышенной яркости, для лучшей видимости ночью
- Free Camera - включить режим свободной камеры
- Free Camera Speed - настройка скорости полёта в Debug Camera
- Menu Key - выбор бинда для активации меню
- Panic Key - при нажатии паник кей чит мэйсон полностью выключается
- Battle Mode - при активации отключает весь ВХ кроме игроков
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Radar - окно радара и его настройки
- Custom Colors - выбор цветов на свой вкус для визуальных фич
- CFG System - в Mason Rust вы можете сохранять и загружать свои настройки, а также легко делиться ими
- Save CPU - режим в котором экономятся ресурсы вашего процессора
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