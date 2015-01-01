Mason для Arma Reforger (Масон Арма)

Информация о чите

Mason для Arma Reforger — современный приватный чит от известного разработчика, построенный на Hypervisor-архитектуре. Такой подход обеспечивает высокую стабильность работы и делает продукт отличным выбором для игроков, которым нужен широкий функционал без лишней сложности в настройке. В составе чита присутствует векторный и мощный тихий аимбот (Silent Aim), гибкой настройкой FOV, плавности наведения и выбором приоритетных частей тела. Продвинутый ESP отображает игроков, транспорт, лут и оружие, поддерживает фильтрацию по фракциям, отображение здоровья, дистанции, скелетов и других полезных данных. Дополняют возможности встроенный радар, бесконечная выносливость, отключение отдачи, информация о боеприпасах, режим камеры от третьего лица и Fly Hack с регулировкой скорости полёта. Mason отлично подходит как для PvP, так и для исследования мира Arma Reforger.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот (Aim)

  • Enabled – включает и отключает работу векторного аимбота
  • Aim FOV – позволяет настроить область поиска целей для аимбота (настраивается)
  • Smooth – регулирует плавность наведения на цель, делая движение прицела более естественным (настраивается)
  • RMB Only (ADS) – активирует аимбот только при удержании правой кнопки мыши во время прицеливания
  • Bone – часть тела куда целит аим (голова, шея, грудь, таз)
  • Silent Aim – включает режим скрытого наведения, при котором пули попадают в цель без необходимости точно удерживать прицел на противнике
  • Silent FOV – позволяет настроить радиус поиска целей для Silent Aim (настраивается)
  • Show FOV Circle – отображает на экране окружность, обозначающую область действия Silent Aim

ВХ (Visuals)

  • Players ESP – включает и отключает систему ESP для отображения игроков
  • Vehicles ESP – отображает транспортные средства на карте и через ESP
  • Loot ESP – включает отображение предметов и контейнеров через ESP
  • Boxes – отображает боксы вокруг моделей игроков (рамки, коробки)
  • Corners – отображает игроков с помощью угловых рамок
  • Names – показывает имена игроков
  • Distance – отображает расстояние до каждого игрока
  • Health – отображает текущий уровень здоровья игроков
  • Snaplines – рисует линии от экрана или персонажа до обнаруженных игроков
  • Skeleton – отображает скелет модели игрока для определения положений частей тела
  • Player Weapon – показывает оружие в руках у игрока
  • My Team – позволяет выбрать фракцию, за которую вы играете (СССР, США, FIA)
  • Team Filter – какие игроки будут отображаться через ESP (все, только противники, только союзники)
  • Max Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию работы ESP на игроков, лут, трупы, технику

Другие фичи Mason Arma Reforger

  • Enable Radar – включает встроенный радар с отображением объектов вокруг игрока
  • Radar Zoom – позволяет настроить масштаб радара для удобного обзора окружающей местности (настраивается)
  • Infinite Stamina – убирает расход выносливости, позволяя бесконечно бегать и выполнять действия без усталости
  • Ammo Tracker – отображает информацию о боеприпасах в отдельном окне
  • No Recoil – полностью убирает отдачу оружия при стрельбе
  • Third-Person – разблокирует камеру от третьего лица (даже там, где недоступно)
  • Fly Hack – позволяет свободно перемещаться по воздуху
  • Fly Speed – регулирует скорость полета при использовании полета (настраивается)
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