Информация о чите

Mason для Arma Reforger — современный приватный чит от известного разработчика, построенный на Hypervisor-архитектуре. Такой подход обеспечивает высокую стабильность работы и делает продукт отличным выбором для игроков, которым нужен широкий функционал без лишней сложности в настройке. В составе чита присутствует векторный и мощный тихий аимбот (Silent Aim), гибкой настройкой FOV, плавности наведения и выбором приоритетных частей тела. Продвинутый ESP отображает игроков, транспорт, лут и оружие, поддерживает фильтрацию по фракциям, отображение здоровья, дистанции, скелетов и других полезных данных. Дополняют возможности встроенный радар, бесконечная выносливость, отключение отдачи, информация о боеприпасах, режим камеры от третьего лица и Fly Hack с регулировкой скорости полёта. Mason отлично подходит как для PvP, так и для исследования мира Arma Reforger.