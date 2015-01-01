Mason для Arma Reforger (Масон Арма)
Информация о чите
Mason для Arma Reforger — современный приватный чит от известного разработчика, построенный на Hypervisor-архитектуре. Такой подход обеспечивает высокую стабильность работы и делает продукт отличным выбором для игроков, которым нужен широкий функционал без лишней сложности в настройке. В составе чита присутствует векторный и мощный тихий аимбот (Silent Aim), гибкой настройкой FOV, плавности наведения и выбором приоритетных частей тела. Продвинутый ESP отображает игроков, транспорт, лут и оружие, поддерживает фильтрацию по фракциям, отображение здоровья, дистанции, скелетов и других полезных данных. Дополняют возможности встроенный радар, бесконечная выносливость, отключение отдачи, информация о боеприпасах, режим камеры от третьего лица и Fly Hack с регулировкой скорости полёта. Mason отлично подходит как для PvP, так и для исследования мира Arma Reforger.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim)
- Enabled – включает и отключает работу векторного аимбота
- Aim FOV – позволяет настроить область поиска целей для аимбота (настраивается)
- Smooth – регулирует плавность наведения на цель, делая движение прицела более естественным (настраивается)
- RMB Only (ADS) – активирует аимбот только при удержании правой кнопки мыши во время прицеливания
- Bone – часть тела куда целит аим (голова, шея, грудь, таз)
- Silent Aim – включает режим скрытого наведения, при котором пули попадают в цель без необходимости точно удерживать прицел на противнике
- Silent FOV – позволяет настроить радиус поиска целей для Silent Aim (настраивается)
- Show FOV Circle – отображает на экране окружность, обозначающую область действия Silent Aim
ВХ (Visuals)
- Players ESP – включает и отключает систему ESP для отображения игроков
- Vehicles ESP – отображает транспортные средства на карте и через ESP
- Loot ESP – включает отображение предметов и контейнеров через ESP
- Boxes – отображает боксы вокруг моделей игроков (рамки, коробки)
- Corners – отображает игроков с помощью угловых рамок
- Names – показывает имена игроков
- Distance – отображает расстояние до каждого игрока
- Health – отображает текущий уровень здоровья игроков
- Snaplines – рисует линии от экрана или персонажа до обнаруженных игроков
- Skeleton – отображает скелет модели игрока для определения положений частей тела
- Player Weapon – показывает оружие в руках у игрока
- My Team – позволяет выбрать фракцию, за которую вы играете (СССР, США, FIA)
- Team Filter – какие игроки будут отображаться через ESP (все, только противники, только союзники)
- Max Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию работы ESP на игроков, лут, трупы, технику
Другие фичи Mason Arma Reforger
- Enable Radar – включает встроенный радар с отображением объектов вокруг игрока
- Radar Zoom – позволяет настроить масштаб радара для удобного обзора окружающей местности (настраивается)
- Infinite Stamina – убирает расход выносливости, позволяя бесконечно бегать и выполнять действия без усталости
- Ammo Tracker – отображает информацию о боеприпасах в отдельном окне
- No Recoil – полностью убирает отдачу оружия при стрельбе
- Third-Person – разблокирует камеру от третьего лица (даже там, где недоступно)
- Fly Hack – позволяет свободно перемещаться по воздуху
- Fly Speed – регулирует скорость полета при использовании полета (настраивается)
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