Чит Softhub для Arma Reforger (Софтхаб Арма Рефорджер)
Информация о чите
Приватный чит Softhub для Arma Reforger – это надежное решение для игроков, которые хотят получить преимущество, сохраняя при этом максимальную безопасность. Разработчик Softhub уже долгие годы выпускает качественные и защищенные читы, которые заслужили доверие пользователей магазина Wh-Satano. Конкретно этом софте есть всё необходимое для легитной игры: Player ESP (WH) для отслеживания врагов, World ESP для отображения важных объектов и Radar, который помогает контролировать ситуацию на карте. Благодаря отличной оптимизации чит не снижает FPS, а его надёжная защита минимизирует шанс бана. Softhub Arma Reforger (Софтхаб Арма Рефорджер) – это лучший выбор для тех, кто ищет стабильный, безопасный и удобный чит для тактического шутера.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Player ESP (ВХ)
- Players / Bots ESP - вх для показа игроков и ботов
- 2D Box - wh в виде 2Д коробок
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Health Bar - индикатор в виде полоски показывающий количество ХП
- Weapon - оружие в руках у цели
- Name - никнеймы игроков
- Faction - фракция игрока
- Distance - расстояние до целей ЕСП (в метрах)
- Direction - направление взгляда персонажей
- Snapline - есп в виде линий
- Max Distance - настройка дальности ESP
- Teammates - можно включить показ союзников
- Corpses - показывать трупы игроков
Misc (Другие Возможности Softhub Arma Reforger)
- Vehicle ESP - отображение транспортных средств с помощью ESP
- Dropped Weapons ESP - показывать брошенное на землю оружие
- Radar - окно радара с отображением различной полезной информации, есть настройки
- Infinite Stamina - включить бесконечную выносливость
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Local Health Bar - отображение вашего запаса ХП
- Local Stamina Bar - показывать ваш запас выносливости
- Hotkey Bar - показывать горячие клавиши чита и статус функций с помощью оверлея
- Custom Colors - в чите софтхаб для Arma Reforger вы можете настроить цвета ESP на свой вкус
- Clothes - показывать различную одежду