Чит Softhub для Arma Reforger (Софтхаб Арма Рефорджер)

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Информация о чите

Приватный чит Softhub для Arma Reforger – это надежное решение для игроков, которые хотят получить преимущество, сохраняя при этом максимальную безопасность. Разработчик Softhub уже долгие годы выпускает качественные и защищенные читы, которые заслужили доверие пользователей магазина Wh-Satano. Конкретно этом софте есть всё необходимое для легитной игры: Player ESP (WH) для отслеживания врагов, World ESP для отображения важных объектов и Radar, который помогает контролировать ситуацию на карте. Благодаря отличной оптимизации чит не снижает FPS, а его надёжная защита минимизирует шанс бана. Softhub Arma Reforger (Софтхаб Арма Рефорджер) – это лучший выбор для тех, кто ищет стабильный, безопасный и удобный чит для тактического шутера.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Player ESP (ВХ)

  • Players / Bots ESP - вх для показа игроков и ботов
  • 2D Box - wh в виде 2Д коробок
  • Skeleton - есп в виде скелетов
  • Health Bar - индикатор в виде полоски показывающий количество ХП
  • Weapon - оружие в руках у цели
  • Name - никнеймы игроков
  • Faction - фракция игрока
  • Distance - расстояние до целей ЕСП (в метрах)
  • Direction - направление взгляда персонажей
  • Snapline - есп в виде линий
  • Max Distance - настройка дальности ESP
  • Teammates - можно включить показ союзников
  • Corpses - показывать трупы игроков

Misc (Другие Возможности Softhub Arma Reforger)

  • Vehicle ESP - отображение транспортных средств с помощью ESP
  • Dropped Weapons ESP - показывать брошенное на землю оружие
  • Radar - окно радара с отображением различной полезной информации, есть настройки
  • Infinite Stamina - включить бесконечную выносливость
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • Local Health Bar - отображение вашего запаса ХП
  • Local Stamina Bar - показывать ваш запас выносливости
  • Hotkey Bar - показывать горячие клавиши чита и статус функций с помощью оверлея
  • Custom Colors - в чите софтхаб для Arma Reforger вы можете настроить цвета ESP на свой вкус
  • Clothes - показывать различную одежду