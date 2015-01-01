Arcane для Arma Reforger (Аркана Арма)
Информация о чите
Arcane — это продвинутый и стабильный приватный софт для Arma Reforger, ориентированный на тактический геймплей, точность и максимальную информативность. Решение отлично подходит для PvP-сражений и командной игры, предоставляя полный контроль над обстановкой без перегруженного интерфейса. В основе функционала находится гибкий аимбот с тонкой настройкой. Можно выбрать кость наведения, режим работы (постоянно или по удержанию клавиши), настроить адаптивный FOV, плавность, максимальную дистанцию и визуальное отображение зоны аима. Аим работает аккуратно и предсказуемо, позволяя подстроиться под легитный или более уверенный стиль стрельбы. ESP на игроков реализован максимально детализировано. Софт отображает 2D-боксы с различными стилями и заливками, линии к целям, полоску и текст здоровья, скелет с настройкой толщины, круг головы, ник игрока, текущее оружие, название команды и дистанцию. Также предусмотрено отображение союзников и ограничение дальности ESP для чистой и читаемой картинки. В разделе настроек доступны кастомный прицел, управление масштабом интерфейса, лимит FPS, VSync, а также горячие клавиши для меню и быстрой выгрузки софта. Система конфигов позволяет создавать, сохранять и быстро переключать профили под разные стили игры. Arcane для Arma Reforger — это надёжное и сбалансированное решение для уверенной и комфортной игры.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enable – включает или отключает работу аимбота
- Aim Key – клавиша активации аимбота
- Aim Type – режим работы аима (при удержании или постоянно)
- Bones – выбор кости для наведения (голова, шея и т.д.)
- Adaptive FOV – адаптивный круг FOV, подстраивающийся под цель
- Draw FOV Border – отображает границу круга FOV
- Draw FOV Background – отображает заливку круга FOV
- FOV Size – настраивает размер рабочей зоны аимбота
- Smooth – регулирует плавность наведения аима
- Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота
ВХ (Players ESP)
- Box – 2D бокс вокруг игроков
- Box Style – стиль боксов (тип, заливка и т.п.)
- Snaplines – линия от игрока до цели
- Health bar – отображает здоровье игрока полоской
- Health text – показывает здоровье в текстовом виде
- Skeleton – отображает скелет игрока с настройкой толщины
- Head circle – круг у головы игрока
- Name – отображает ник игрока
- Weapon – показывает оружие в руках игрока
- Team name – отображает название команды
- Show team – отображает игроков вашей команды
- Distance – показывает дистанцию до игрока
- Max Distance – максимальная дистанция отображения ESP
Другие фичи Arcane Arma Reforger
- Menu key – клавиша открытия меню
- Unload key – клавиша выгрузки чита
- Crosshair – статичный прицел в центре экрана
- Language (Russian, English, Chinese) - меню чита Arcane доступно на 3 языках (русский, английский, китайски)
- Configs (Create, Delete, Save, Load) - возможность сохранять свои настройки и взаимодействовать с ними
