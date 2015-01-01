Arcane для Arma Reforger (Аркана Арма)

Информация о чите

Arcane — это продвинутый и стабильный приватный софт для Arma Reforger, ориентированный на тактический геймплей, точность и максимальную информативность. Решение отлично подходит для PvP-сражений и командной игры, предоставляя полный контроль над обстановкой без перегруженного интерфейса. В основе функционала находится гибкий аимбот с тонкой настройкой. Можно выбрать кость наведения, режим работы (постоянно или по удержанию клавиши), настроить адаптивный FOV, плавность, максимальную дистанцию и визуальное отображение зоны аима. Аим работает аккуратно и предсказуемо, позволяя подстроиться под легитный или более уверенный стиль стрельбы. ESP на игроков реализован максимально детализировано. Софт отображает 2D-боксы с различными стилями и заливками, линии к целям, полоску и текст здоровья, скелет с настройкой толщины, круг головы, ник игрока, текущее оружие, название команды и дистанцию. Также предусмотрено отображение союзников и ограничение дальности ESP для чистой и читаемой картинки. В разделе настроек доступны кастомный прицел, управление масштабом интерфейса, лимит FPS, VSync, а также горячие клавиши для меню и быстрой выгрузки софта. Система конфигов позволяет создавать, сохранять и быстро переключать профили под разные стили игры. Arcane для Arma Reforger — это надёжное и сбалансированное решение для уверенной и комфортной игры.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)

  • Enable – включает или отключает работу аимбота
  • Aim Key – клавиша активации аимбота
  • Aim Type – режим работы аима (при удержании или постоянно)
  • Bones – выбор кости для наведения (голова, шея и т.д.)
  • Adaptive FOV – адаптивный круг FOV, подстраивающийся под цель
  • Draw FOV Border – отображает границу круга FOV
  • Draw FOV Background – отображает заливку круга FOV
  • FOV Size – настраивает размер рабочей зоны аимбота
  • Smooth – регулирует плавность наведения аима
  • Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота

ВХ (Players ESP)

  • Box – 2D бокс вокруг игроков
  • Box Style – стиль боксов (тип, заливка и т.п.)
  • Snaplines – линия от игрока до цели
  • Health bar – отображает здоровье игрока полоской
  • Health text – показывает здоровье в текстовом виде
  • Skeleton – отображает скелет игрока с настройкой толщины
  • Head circle – круг у головы игрока
  • Name – отображает ник игрока
  • Weapon – показывает оружие в руках игрока
  • Team name – отображает название команды
  • Show team – отображает игроков вашей команды
  • Distance – показывает дистанцию до игрока
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения ESP

Другие фичи Arcane Arma Reforger

  • Menu key – клавиша открытия меню
  • Unload key – клавиша выгрузки чита
  • Crosshair – статичный прицел в центре экрана
  • Language (Russian, English, Chinese) - меню чита Arcane доступно на 3 языках (русский, английский, китайски)
  • Configs (Create, Delete, Save, Load) - возможность сохранять свои настройки и взаимодействовать с ними

