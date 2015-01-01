Информация о чите

Arcane — это продвинутый и стабильный приватный софт для Arma Reforger, ориентированный на тактический геймплей, точность и максимальную информативность. Решение отлично подходит для PvP-сражений и командной игры, предоставляя полный контроль над обстановкой без перегруженного интерфейса. В основе функционала находится гибкий аимбот с тонкой настройкой. Можно выбрать кость наведения, режим работы (постоянно или по удержанию клавиши), настроить адаптивный FOV, плавность, максимальную дистанцию и визуальное отображение зоны аима. Аим работает аккуратно и предсказуемо, позволяя подстроиться под легитный или более уверенный стиль стрельбы. ESP на игроков реализован максимально детализировано. Софт отображает 2D-боксы с различными стилями и заливками, линии к целям, полоску и текст здоровья, скелет с настройкой толщины, круг головы, ник игрока, текущее оружие, название команды и дистанцию. Также предусмотрено отображение союзников и ограничение дальности ESP для чистой и читаемой картинки. В разделе настроек доступны кастомный прицел, управление масштабом интерфейса, лимит FPS, VSync, а также горячие клавиши для меню и быстрой выгрузки софта. Система конфигов позволяет создавать, сохранять и быстро переключать профили под разные стили игры. Arcane для Arma Reforger — это надёжное и сбалансированное решение для уверенной и комфортной игры.