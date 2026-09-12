Pussycat External для Arma Reforger
Информация о чите
Встречайте Pussycat External для Arma Reforger — многофункциональное внешнее решение с мощным набором возможностей для комфортной и уверенной игры. Софт объединяет два типа аимбота, детализированный ESP на игроков, ботов, технику и лут, а также полезные игровые функции и настраиваемый HUD. В арсенале доступны Vector Aimbot и Silent Aimbot с настройкой FOV, хитбоксов, дистанции и категорий целей. Можно отдельно выбрать игроков или ботов, исключить союзников и настроить визуальное отображение рабочей области. Особого внимания заслуживает детальный ESP на игроков и технику. Доступны боксы, скелеты, имена, фракции, здоровье, предметы в руках, информация об инвентаре и даже отображение администраторов сервера. Отдельно реализован обширный Items ESP с фильтрами для оружия, боеприпасов, медицины, одежды и экипировки. Дополняют функционал Third Person, No Recoil, No Sway, Infinite Stamina, Compass, ESP на карте, Noclip и возможность изменения игрового времени. Для удобства доступны HP HUD, Ammo HUD, кастомный прицел, система конфигов и русская локализация.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim)
- Silent Aimbot – скрытое наведение на выбранную цель
- Vector Aimbot – включает автоматическое наведение на противников
- Aim Key – назначение клавиши для активации аимбота
- Aim FOV – настройка размера области захвата цели
- Aim Hitbox – выбор части тела, в которую будет наводиться аимбот
- Players – аимбот работает по игрокам
- Bots – аимбот работает по ботам
- Ignore Team – игнорировать игроков из своей команды
- Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота
- Draw FOV – отображает область работы аимбота на экране
- Filled FOV – заполняет область FOV цветом
ВХ Игроки, Боты, Техника
- Show Players – включает отображение игроков
- Ignore Team – скрывает союзников и игроков своей команды
- Draw Box – отображает рамку вокруг модели игрока
- Box Style – выбор стиля рамки
- Max Distance – максимальная дальность отображения игроков
- Snaplines – отображает линии до игроков
- Snaplines Style – выбор расположения и стиля линий
- Skeleton – отображает скелет модели игрока
- Name – показывает имя игрока
- Show Faction – отображает фракцию игрока
- Show AdminServer – показывает администраторов сервера
- Inventory – отображает информацию об инвентаре игрока
- Inventory List – показывает список предметов в инвентаре
- Item in Hands – отображает предмет в руках игроков
- Health Value – показывает числовое значение здоровья
- Health Bar – отображает полоску здоровья игрока
- Dead – отображает мёртвых игроков
- Dead Distance – максимальная дальность отображения мёртвых игроков
- Vehicle – включает отображение транспорта
ВХ Предметы и Лут (Items ESP)
- Max Distance – максимальное расстояние отображения предметов
- Medical – показывает медицинские предметы
- Building Items – показывает предметы для строительства
- Show Clothing – включает отображение одежды
- Headgear – показывает головные уборы и шлемы
- Tops – показывает верхнюю одежду
- Backpacks – показывает рюкзаки
- Vests – показывает жилеты
- Gloves – показывает перчатки
- Pants – показывает брюки
- Shoes – показывает обувь
- All Clothing – показывает все предметы одежды
- Show Weapons – включает отображение оружия
- Firearms – показывает огнестрельное оружие
- Pistols – показывает пистолеты
- Magazines – показывает магазины
- Ammo – показывает боеприпасы
- Optics – показывает оптические прицелы
- Bayonet – показывает штыки и штык-ножи
- Explosives – показывает взрывчатые предметы
- All Attachments – показывает все оружейные модификации
- All Weapons – показывает все виды оружия
Эксплойты
- Show World Time – отображает текущее игровое время
- Unlock Thirdperson – разблокирует вид от третьего лица
- Time Set – позволяет изменить игровое время
- Time – настройка игрового времени
- No Recoil – отключает отдачу оружия
- No Sway – отключает покачивание оружия
- Infinite Stamina – включает бесконечную выносливость
- Compass – отображает компас
- Show Map Points – отображает дополнительные точки на карте
- Noclip – режим прохождения сквозь объекты (настраивается бинд и скорость)
Другие функции Pussycat Arma Reforger
- ESP On Map – показывает ESP на карте
- Crosshair – отображает кастомный прицел по центру экрана
- Ammo HUD – отображает информацию о боеприпасах
- HP HUD – отображает информацию о здоровье
- Entity Font Size – настройка размера текста для объектов
- Item Font Size – настройка размера текста для предметов
- Count Players – показывает количество игроков
- Lock Overlay FPS – ограничивает FPS оверлея
- Save Config – сохраняет текущие настройки в конфиг
- Load Config – загружает сохранённый конфиг
- Menu Key – назначение клавиши для открытия меню
- Localizations – меню доступно на английском и русском языках
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