Информация о чите

Встречайте Pussycat External для Arma Reforger — многофункциональное внешнее решение с мощным набором возможностей для комфортной и уверенной игры. Софт объединяет два типа аимбота, детализированный ESP на игроков, ботов, технику и лут, а также полезные игровые функции и настраиваемый HUD. В арсенале доступны Vector Aimbot и Silent Aimbot с настройкой FOV, хитбоксов, дистанции и категорий целей. Можно отдельно выбрать игроков или ботов, исключить союзников и настроить визуальное отображение рабочей области. Особого внимания заслуживает детальный ESP на игроков и технику. Доступны боксы, скелеты, имена, фракции, здоровье, предметы в руках, информация об инвентаре и даже отображение администраторов сервера. Отдельно реализован обширный Items ESP с фильтрами для оружия, боеприпасов, медицины, одежды и экипировки. Дополняют функционал Third Person, No Recoil, No Sway, Infinite Stamina, Compass, ESP на карте, Noclip и возможность изменения игрового времени. Для удобства доступны HP HUD, Ammo HUD, кастомный прицел, система конфигов и русская локализация.