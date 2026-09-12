Pussycat External для Arma Reforger

Информация о чите

Встречайте Pussycat External для Arma Reforger — многофункциональное внешнее решение с мощным набором возможностей для комфортной и уверенной игры. Софт объединяет два типа аимбота, детализированный ESP на игроков, ботов, технику и лут, а также полезные игровые функции и настраиваемый HUD. В арсенале доступны Vector Aimbot и Silent Aimbot с настройкой FOV, хитбоксов, дистанции и категорий целей. Можно отдельно выбрать игроков или ботов, исключить союзников и настроить визуальное отображение рабочей области. Особого внимания заслуживает детальный ESP на игроков и технику. Доступны боксы, скелеты, имена, фракции, здоровье, предметы в руках, информация об инвентаре и даже отображение администраторов сервера. Отдельно реализован обширный Items ESP с фильтрами для оружия, боеприпасов, медицины, одежды и экипировки. Дополняют функционал Third Person, No Recoil, No Sway, Infinite Stamina, Compass, ESP на карте, Noclip и возможность изменения игрового времени. Для удобства доступны HP HUD, Ammo HUD, кастомный прицел, система конфигов и русская локализация.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот (Aim)

  • Silent Aimbot – скрытое наведение на выбранную цель
  • Vector Aimbot – включает автоматическое наведение на противников
  • Aim Key – назначение клавиши для активации аимбота
  • Aim FOV – настройка размера области захвата цели
  • Aim Hitbox – выбор части тела, в которую будет наводиться аимбот
  • Players – аимбот работает по игрокам
  • Bots – аимбот работает по ботам
  • Ignore Team – игнорировать игроков из своей команды
  • Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота
  • Draw FOV – отображает область работы аимбота на экране
  • Filled FOV – заполняет область FOV цветом

ВХ Игроки, Боты, Техника

  • Show Players – включает отображение игроков
  • Ignore Team – скрывает союзников и игроков своей команды
  • Draw Box – отображает рамку вокруг модели игрока
  • Box Style – выбор стиля рамки
  • Max Distance – максимальная дальность отображения игроков
  • Snaplines – отображает линии до игроков
  • Snaplines Style – выбор расположения и стиля линий
  • Skeleton – отображает скелет модели игрока
  • Name – показывает имя игрока
  • Show Faction – отображает фракцию игрока
  • Show AdminServer – показывает администраторов сервера
  • Inventory – отображает информацию об инвентаре игрока
  • Inventory List – показывает список предметов в инвентаре
  • Item in Hands – отображает предмет в руках игроков
  • Health Value – показывает числовое значение здоровья
  • Health Bar – отображает полоску здоровья игрока
  • Dead – отображает мёртвых игроков
  • Dead Distance – максимальная дальность отображения мёртвых игроков
  • Vehicle – включает отображение транспорта

ВХ Предметы и Лут (Items ESP)

  • Max Distance – максимальное расстояние отображения предметов
  • Medical – показывает медицинские предметы
  • Building Items – показывает предметы для строительства
  • Show Clothing – включает отображение одежды
  • Headgear – показывает головные уборы и шлемы
  • Tops – показывает верхнюю одежду
  • Backpacks – показывает рюкзаки
  • Vests – показывает жилеты
  • Gloves – показывает перчатки
  • Pants – показывает брюки
  • Shoes – показывает обувь
  • All Clothing – показывает все предметы одежды
  • Show Weapons – включает отображение оружия
  • Firearms – показывает огнестрельное оружие
  • Pistols – показывает пистолеты
  • Magazines – показывает магазины
  • Ammo – показывает боеприпасы
  • Optics – показывает оптические прицелы
  • Bayonet – показывает штыки и штык-ножи
  • Explosives – показывает взрывчатые предметы
  • All Attachments – показывает все оружейные модификации
  • All Weapons – показывает все виды оружия

Эксплойты

  • Show World Time – отображает текущее игровое время
  • Unlock Thirdperson – разблокирует вид от третьего лица
  • Time Set – позволяет изменить игровое время
  • Time – настройка игрового времени
  • No Recoil – отключает отдачу оружия
  • No Sway – отключает покачивание оружия
  • Infinite Stamina – включает бесконечную выносливость
  • Compass – отображает компас
  • Show Map Points – отображает дополнительные точки на карте
  • Noclip – режим прохождения сквозь объекты (настраивается бинд и скорость)

Другие функции Pussycat Arma Reforger

  • ESP On Map – показывает ESP на карте
  • Crosshair – отображает кастомный прицел по центру экрана
  • Ammo HUD – отображает информацию о боеприпасах
  • HP HUD – отображает информацию о здоровье
  • Entity Font Size – настройка размера текста для объектов
  • Item Font Size – настройка размера текста для предметов
  • Count Players – показывает количество игроков
  • Lock Overlay FPS – ограничивает FPS оверлея
  • Save Config – сохраняет текущие настройки в конфиг
  • Load Config – загружает сохранённый конфиг
  • Menu Key – назначение клавиши для открытия меню
  • Localizations – меню доступно на английском и русском языках
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