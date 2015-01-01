Axe Rust Rage (Акс Раст Рейдж)
Информация о чите
Приватный чит Axe Rage для Rust — это мощное решение для игроков, предпочитающих агрессивный стиль и максимальный контроль над ситуацией. Софт оснащён расширенным функционалом: удобный Wallhack на игроков, Loot ESP для отображения предметов, ресурсов и объектов, а также Radar для тактического преимущества. Главная особенность — продвинутый Silent Aimbot, работающий стабильно и точно, идеально подходящий для Rage-игры. В дополнение к стандартным функциям Axe Rage предлагает набор полезных эксплойтов, включая надёжную Debug Camera, а также уникальные возможности вроде Spider-Man-мода и других Misc-опций. Софт выполнен по технологии External, что обеспечивает баланс между производительностью и скрытностью. Если вы хотите доминировать в Rust без компромиссов — Раст Акс Рейдж станет отличным выбором. Надёжный, мощный и продуманный — он оправдает ваши ожидания!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Rage)
- Enable - включить/выключить аимбот
- PSilent - совершенный сайлент аим, выстрелы поражают цель, прицел и камера не двигаются
- FOV - размер области в которой работает аимбот
- Draw FOV - показывать размер области аима на экране
- Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
- Target Line - отмечать текущую цель аима с помощью линии
- Ignore Knocked - аим не будет выбирать нокнутых в качестве целей
- Ignore Sleep - не выбирать спящих игроков как цель
- Target NPC - аим против NPC
- No Recoil - снижение отдачи оружия при стрельбе
- No Spread - отключить разброс пуль (всё поражает 1 точку)
- Aim Key - выбор клавиши для активации аима
Wallhack (Players, NPC)
- Players - ВХ для отображения игроков
- NPC (Bandit, Scientist, Tunnel, Underwater) - возможность отображения ботов, отдельные настройки для разных видов
- Box - классический Wallhack в виде коробок
- Skeleton - ЕСП в виде скелетов
- Held (Text, Icon) - предмет в руках у цели
- Name - имя персонажа
- Distance - расстояние в метрах до цели
- Team - ID команд игроков
- Sleeping - показывать спящих игроков
- Knocked - показывать нокнутых противников
World ESP (Лут, Ресурсы, Объекты и тд.)
- Transport - отображение транспортных средств, фильтр по типу
- Animals - отображение животных, фильтр по виду
- Collectables - подбираемые предметы, конопля и разные ягоды
- Ores - показывать камень, металл и серу, большие и малые жилы
- Crates - показ всевозможных ящиков, бочек и аирдропов, много фильтров
- Deployables - различные устанавливаемые объекты на базах игроков (хранилище, шкаф, спальник и тд.)
- Traps - всевозможные ловушки, капканы, турели и другие оборонительные сооружения игроков
- Corpse - показ расположения тел игроков
- Backpacks - рюкзаки валяющиеся на земле
Misc (Другие Функции Axe Rust Rage)
- Always Day - всегда будет светлое время суток
- FOV Changer - позволяет увеличить угол обзора камеры
- Spider Man - возможность лазать по стенам как человек паук
- Debug Camera - активация режима свободной камеры, позволяет перемещаться камерой, тело остается на месте
- Night Sky - делает небо более красивым
- Save Mode - в этом режиме скрыты все рисковые функции
- Radar Hack - все объекты могут отображаться на стильном окне радара
- Custom Colors - вы можете выбрать цвета на свой вкус для всех видов отображаемых целей в Axe Rust Lite
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