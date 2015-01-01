Axe Rust Rage (Акс Раст Рейдж)

Информация о чите

Приватный чит Axe Rage для Rust — это мощное решение для игроков, предпочитающих агрессивный стиль и максимальный контроль над ситуацией. Софт оснащён расширенным функционалом: удобный Wallhack на игроков, Loot ESP для отображения предметов, ресурсов и объектов, а также Radar для тактического преимущества. Главная особенность — продвинутый Silent Aimbot, работающий стабильно и точно, идеально подходящий для Rage-игры. В дополнение к стандартным функциям Axe Rage предлагает набор полезных эксплойтов, включая надёжную Debug Camera, а также уникальные возможности вроде Spider-Man-мода и других Misc-опций. Софт выполнен по технологии External, что обеспечивает баланс между производительностью и скрытностью. Если вы хотите доминировать в Rust без компромиссов — Раст Акс Рейдж станет отличным выбором. Надёжный, мощный и продуманный — он оправдает ваши ожидания!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот (Rage)

  • Enable - включить/выключить аимбот
  • PSilent - совершенный сайлент аим, выстрелы поражают цель, прицел и камера не двигаются
  • FOV - размер области в которой работает аимбот
  • Draw FOV - показывать размер области аима на экране
  • Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
  • Target Line - отмечать текущую цель аима с помощью линии
  • Ignore Knocked - аим не будет выбирать нокнутых в качестве целей
  • Ignore Sleep - не выбирать спящих игроков как цель
  • Target NPC - аим против NPC
  • No Recoil - снижение отдачи оружия при стрельбе
  • No Spread - отключить разброс пуль (всё поражает 1 точку)
  • Aim Key - выбор клавиши для активации аима

Wallhack (Players, NPC)

  • Players - ВХ для отображения игроков
  • NPC (Bandit, Scientist, Tunnel, Underwater) - возможность отображения ботов, отдельные настройки для разных видов
  • Box - классический Wallhack в виде коробок
  • Skeleton - ЕСП в виде скелетов
  • Held (Text, Icon) - предмет в руках у цели
  • Name - имя персонажа
  • Distance - расстояние в метрах до цели
  • Team - ID команд игроков
  • Sleeping - показывать спящих игроков
  • Knocked - показывать нокнутых противников

World ESP (Лут, Ресурсы, Объекты и тд.)

  • Transport - отображение транспортных средств, фильтр по типу
  • Animals - отображение животных, фильтр по виду
  • Collectables - подбираемые предметы, конопля и разные ягоды
  • Ores - показывать камень, металл и серу, большие и малые жилы
  • Crates - показ всевозможных ящиков, бочек и аирдропов, много фильтров
  • Deployables - различные устанавливаемые объекты на базах игроков (хранилище, шкаф, спальник и тд.)
  • Traps - всевозможные ловушки, капканы, турели и другие оборонительные сооружения игроков
  • Corpse - показ расположения тел игроков
  • Backpacks - рюкзаки валяющиеся на земле

Misc (Другие Функции Axe Rust Rage)

  • Always Day - всегда будет светлое время суток
  • FOV Changer - позволяет увеличить угол обзора камеры
  • Spider Man - возможность лазать по стенам как человек паук
  • Debug Camera - активация режима свободной камеры, позволяет перемещаться камерой, тело остается на месте
  • Night Sky - делает небо более красивым
  • Save Mode - в этом режиме скрыты все рисковые функции
  • Radar Hack - все объекты могут отображаться на стильном окне радара
  • Custom Colors - вы можете выбрать цвета на свой вкус для всех видов отображаемых целей в Axe Rust Lite

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