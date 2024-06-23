Чит Ancient для Rust

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Информация о чите

Рады презентовать вам новинку в нашем магазине - приватный чит Ancient для Rust. Данный хак реально стоит внимания, ведь здесь есть всё необходимое для кайфовой игры в Руст с использованием читов. В первую очередь обратите внимание на аимбот, тут вас ждёт мощный сайлент аим с гибкой настройкой, подойдёт как для Legit, так и для Rage гейминга. Следующий важный пункт - ЕСП, визуальных фич здесь очень много: разные виды ЕСП, чамсы, лут, радар, локальные чамсы и многое другое. Все визуальные функции имеют настройки и кастомизацию, поэтому никто не останется в равнодушии. Кроме того, в данном продукте есть и различные эксплойты, поэтому функционал не ограничивается аимом и WH. Короче говоря, если вам нужен реально мощный чит для Rust с большим количеством видов взлома, то Ancient Rust точно вас порадует! Мы надеемся, что вы оцените наше предложение.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot (Silent / Memory)

  • Enabled - включить/выключить аимбот
  • Silent Aim - мощный вид аима, пули поражают цель в радиусе FOV, но прицел и камера неподвижны
  • Memory Aim - данный вид аимбота наводится используя данные из памяти игры
  • Aim Key - выбор клавиши для активации аима (удерживать)
  • Smooth - плавность движений Memory Аима, больше значение - менее резкий аим
  • Max Distance - дальность работы наведения
  • FOV (Draw FOV, Color) - размер рабочей зоны аима, возможность рисовать её на экране и менять цвет
  • Bone - хитбоксы в которые будет стрелять Aimbot
  • Targets (Enemies, NPCs, Teammates, Sleepers, Friends) - выбор целей для аима (Враги, НПС, тимейты, спящие, друзья)
  • Lock Target (Key) - при нажатии данной клавиши аим зафиксируется на текущей цели до остановки огня или уничтожения цели
  • Target Line - отмечать текущую цель аима с помощью линии
  • Prediction Dot - точка, показывающая куда будет целиться аимбот, если открыть огонь из текущего положения
  • Show Belt Items - показывать предметы игроков в горячих слотах
  • Recoil Modify (X / Y Value) - настройки для уменьшения отдачи оружия (RCS)
  • Spread Modify - настройки для уменьшения разброса при стрельбе
  • Fast Eoka - мгновенный выстрел с еки
  • No Shotgun Spread - отключить разброс на дробовиках, все пули попадают в одну точку
  • Crosshair (Gap/Lenth/Thickness/Dot Scale) - статичный прицел посередине экране и его настройки

Player ESP (WH)

  • Players ESP - WH показывающий игроков с помощью различных визуалов
  • Targets (Enemies, Teammates, NPCs, Sleepers) - отдельные настройки WH для врагов, союзников, нпс и слиперов
  • Box ESP - WH в виде коробок
  • Name - никнеймы игроков и имена NPC
  • Weapon (Name, Icon) - оружие в руках у цели, название и иконка
  • Team ID - из команды игрока, у игроков из одной тимы одинаковый ID
  • Distance - расстояние в метрах до целей ESP
  • Skeleton - ESP в виде скелетов
  • Look Direction - направление взгляда персонажей
  • Look Alert - предупреждение если на вас кто-то смотрит
  • Explosive Flags - если у игрока есть взрывчатка, то это будет показано на экране
  • OOF Arrows - показывать игроков вне поле зрения камеры с помощью стрелочек
  • Max Distance - дальность работы ESP
  • Custom Colors - настройка цветов для всех элементов Player ESP
  • Radar Hack (Players, Count, Colors, Size) - окно радара с различными настройками
  • Player List - выводить список игроков в отдельном окне и на радаре

Player Chams (14+ Видов Чамсов)

  • Targets (Enemies, Teammates, NPCs, Sleepers) - отдельные настройки чамсов для разных ролей персонажей
  • Fire - чамсы с огненной текстурой
  • Red Glow - красные светящиеся чамсы
  • Electric - мерцающие электрические чамсы
  • Bubble - чамсы с текстурой пузырей
  • Pink - розовые чамсы
  • Blue Glow - светящиеся синие чамсы
  • Gray Glass - чамсы с текстурой серого стекла
  • Bubble Second - альтернативные пузырьковые чамсы
  • Sun - ярко сияющие солнечные чамсы
  • Purple Glow - пурпурные светящиеся чамсы
  • White Electro - белые мерцающие электрические чамсы
  • Yellow Glow - желтые светящиеся чамсы
  • Yellow Glow Second - альтернативные желтые светящиеся чамсы
  • Ghost - призрачные прозрачные чамсы

World ESP

  • Enable - включить ESP на различные объекты
  • Object Name - названия отображаемых объектов
  • Distance - расстояние до ресурсов
  • Max Distance - настройка дальности
  • Colors - выбор цветов на свой вкус
  • Ore (Stone, Metal, Sulfur) - отображение руд (камень, металл, сера)
  • Crates (Normal, Military, Elite, Bradley, Heli, Locked, Basic, Advanced) - ящики (обычный, военный, элитный, Брэдли, Вертолет, закрытый, базовый, продвинутый)
  • Animals (Horse, Wolf, Bear, Boar) - животные (лошади, волки, медведи, кабаны)
  • Collectables (Hemp, Mushroom, Diesel Barrel, Berry Yellow/Blue/Red/White, Potato, Pumpkin, Corn) - собираемое (трава, грибы, ягоды, бочки с топливом, картофель, тыква, кукуруза)
  • Deployables (Sleeping Bag, Tool Cupboard, Small/Large Wooden Box) - развертываемые объекты (спальник, верстак, большие/малые коробки)
  • Traps (Turret, Gun Trap, Samsite, Landmine, FlameTurret) - различные ловушки и турели
  • Transport (Minicopter, Chinook Heli, Rawboat, Rhib, Scrap Helicopter, Patrol Helicopter, Bradley APC, Bicycle, Motorbike) - транспортные средства
  • Other (Dropped Items, Corpses, Supply Drop, Recycler, Tree Log, Loot Filter) - другие вещи
  • Raids (Timer, Object Setup) - отображение рейдов в реальном времени
  • Waypoints - возможность создавать свои отметки на карте с помощью чита

General Exploits (Misc)

  • Local Chams (Hand, Weapon, Style) - чамсы локального игрока (руки, оружие, текстура)
  • Last Death Position - отметка последнего места вашей смерти
  • Debug Camera (Speed, Key) - возможность перейти в режим свободного полёта, помогает осматривать базы потенциальных жертв
  • Bright Night - режим яркой ночи, светло как днем
  • Change Time - возможность установить любое время суток
  • Bright Caves - яркие пещеры, светло как под открытым небом
  • Remove Layers - убрать отображение слоев (вода, постройки, небо и тд.)
  • No Bob - отключает покачивание оружия при перемещении
  • No Lower - оружия не убирается под себя при перемещении/возле стен

Movement Exploits

  • No Fall Damage - убрать урон от падения с высоты
  • Infinity Jump - бесконечные прыжки
  • Shoot In Air - возможность стрелять в прыжке
  • Omni Sprint - бег на полной скорости в любую сторону
  • Force Ladder - особая анимация передвижения
  • No Player Collision - отключает столкновение и игроками
  • No Head Collision - ваша голова проходит сквозь текстуры
  • NoClip (Key, Speed) - режим свободного полёта, как дебаг камера, только вы реально перемещаетесь
  • Striptease Animation - перемещение с анимацией стриптиза, видят все

Misc (Others)

  • Battle Mode - включить боевый режим (нажатием клавиши), отключает весь ESP кроме игроков
  • Font Style - настройки шрифта для ESP
  • Chinese Translation - переключить меню чита Ancient Rust на китайский язык
  • Friendship (Add Friend) - позволяет добавить игроков в список друзей (показывать их отдельно, исключения для аима)
  • Panic Key - клавиша по нажатию которой чит полностью отключится (когда вас вызвали на проверку)