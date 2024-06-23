Информация о чите

Рады презентовать вам новинку в нашем магазине - приватный чит Ancient для Rust. Данный хак реально стоит внимания, ведь здесь есть всё необходимое для кайфовой игры в Руст с использованием читов. В первую очередь обратите внимание на аимбот, тут вас ждёт мощный сайлент аим с гибкой настройкой, подойдёт как для Legit, так и для Rage гейминга. Следующий важный пункт - ЕСП, визуальных фич здесь очень много: разные виды ЕСП, чамсы, лут, радар, локальные чамсы и многое другое. Все визуальные функции имеют настройки и кастомизацию, поэтому никто не останется в равнодушии. Кроме того, в данном продукте есть и различные эксплойты, поэтому функционал не ограничивается аимом и WH. Короче говоря, если вам нужен реально мощный чит для Rust с большим количеством видов взлома, то Ancient Rust точно вас порадует! Мы надеемся, что вы оцените наше предложение.