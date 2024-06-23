Чит Ancient для Rust
Информация о чите
Рады презентовать вам новинку в нашем магазине - приватный чит Ancient для Rust. Данный хак реально стоит внимания, ведь здесь есть всё необходимое для кайфовой игры в Руст с использованием читов. В первую очередь обратите внимание на аимбот, тут вас ждёт мощный сайлент аим с гибкой настройкой, подойдёт как для Legit, так и для Rage гейминга. Следующий важный пункт - ЕСП, визуальных фич здесь очень много: разные виды ЕСП, чамсы, лут, радар, локальные чамсы и многое другое. Все визуальные функции имеют настройки и кастомизацию, поэтому никто не останется в равнодушии. Кроме того, в данном продукте есть и различные эксплойты, поэтому функционал не ограничивается аимом и WH. Короче говоря, если вам нужен реально мощный чит для Rust с большим количеством видов взлома, то Ancient Rust точно вас порадует! Мы надеемся, что вы оцените наше предложение.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Silent / Memory)
- Enabled - включить/выключить аимбот
- Silent Aim - мощный вид аима, пули поражают цель в радиусе FOV, но прицел и камера неподвижны
- Memory Aim - данный вид аимбота наводится используя данные из памяти игры
- Aim Key - выбор клавиши для активации аима (удерживать)
- Smooth - плавность движений Memory Аима, больше значение - менее резкий аим
- Max Distance - дальность работы наведения
- FOV (Draw FOV, Color) - размер рабочей зоны аима, возможность рисовать её на экране и менять цвет
- Bone - хитбоксы в которые будет стрелять Aimbot
- Targets (Enemies, NPCs, Teammates, Sleepers, Friends) - выбор целей для аима (Враги, НПС, тимейты, спящие, друзья)
- Lock Target (Key) - при нажатии данной клавиши аим зафиксируется на текущей цели до остановки огня или уничтожения цели
- Target Line - отмечать текущую цель аима с помощью линии
- Prediction Dot - точка, показывающая куда будет целиться аимбот, если открыть огонь из текущего положения
- Show Belt Items - показывать предметы игроков в горячих слотах
- Recoil Modify (X / Y Value) - настройки для уменьшения отдачи оружия (RCS)
- Spread Modify - настройки для уменьшения разброса при стрельбе
- Fast Eoka - мгновенный выстрел с еки
- No Shotgun Spread - отключить разброс на дробовиках, все пули попадают в одну точку
- Crosshair (Gap/Lenth/Thickness/Dot Scale) - статичный прицел посередине экране и его настройки
Player ESP (WH)
- Players ESP - WH показывающий игроков с помощью различных визуалов
- Targets (Enemies, Teammates, NPCs, Sleepers) - отдельные настройки WH для врагов, союзников, нпс и слиперов
- Box ESP - WH в виде коробок
- Name - никнеймы игроков и имена NPC
- Weapon (Name, Icon) - оружие в руках у цели, название и иконка
- Team ID - из команды игрока, у игроков из одной тимы одинаковый ID
- Distance - расстояние в метрах до целей ESP
- Skeleton - ESP в виде скелетов
- Look Direction - направление взгляда персонажей
- Look Alert - предупреждение если на вас кто-то смотрит
- Explosive Flags - если у игрока есть взрывчатка, то это будет показано на экране
- OOF Arrows - показывать игроков вне поле зрения камеры с помощью стрелочек
- Max Distance - дальность работы ESP
- Custom Colors - настройка цветов для всех элементов Player ESP
- Radar Hack (Players, Count, Colors, Size) - окно радара с различными настройками
- Player List - выводить список игроков в отдельном окне и на радаре
Player Chams (14+ Видов Чамсов)
- Targets (Enemies, Teammates, NPCs, Sleepers) - отдельные настройки чамсов для разных ролей персонажей
- Fire - чамсы с огненной текстурой
- Red Glow - красные светящиеся чамсы
- Electric - мерцающие электрические чамсы
- Bubble - чамсы с текстурой пузырей
- Pink - розовые чамсы
- Blue Glow - светящиеся синие чамсы
- Gray Glass - чамсы с текстурой серого стекла
- Bubble Second - альтернативные пузырьковые чамсы
- Sun - ярко сияющие солнечные чамсы
- Purple Glow - пурпурные светящиеся чамсы
- White Electro - белые мерцающие электрические чамсы
- Yellow Glow - желтые светящиеся чамсы
- Yellow Glow Second - альтернативные желтые светящиеся чамсы
- Ghost - призрачные прозрачные чамсы
World ESP
- Enable - включить ESP на различные объекты
- Object Name - названия отображаемых объектов
- Distance - расстояние до ресурсов
- Max Distance - настройка дальности
- Colors - выбор цветов на свой вкус
- Ore (Stone, Metal, Sulfur) - отображение руд (камень, металл, сера)
- Crates (Normal, Military, Elite, Bradley, Heli, Locked, Basic, Advanced) - ящики (обычный, военный, элитный, Брэдли, Вертолет, закрытый, базовый, продвинутый)
- Animals (Horse, Wolf, Bear, Boar) - животные (лошади, волки, медведи, кабаны)
- Collectables (Hemp, Mushroom, Diesel Barrel, Berry Yellow/Blue/Red/White, Potato, Pumpkin, Corn) - собираемое (трава, грибы, ягоды, бочки с топливом, картофель, тыква, кукуруза)
- Deployables (Sleeping Bag, Tool Cupboard, Small/Large Wooden Box) - развертываемые объекты (спальник, верстак, большие/малые коробки)
- Traps (Turret, Gun Trap, Samsite, Landmine, FlameTurret) - различные ловушки и турели
- Transport (Minicopter, Chinook Heli, Rawboat, Rhib, Scrap Helicopter, Patrol Helicopter, Bradley APC, Bicycle, Motorbike) - транспортные средства
- Other (Dropped Items, Corpses, Supply Drop, Recycler, Tree Log, Loot Filter) - другие вещи
- Raids (Timer, Object Setup) - отображение рейдов в реальном времени
- Waypoints - возможность создавать свои отметки на карте с помощью чита
General Exploits (Misc)
- Local Chams (Hand, Weapon, Style) - чамсы локального игрока (руки, оружие, текстура)
- Last Death Position - отметка последнего места вашей смерти
- Debug Camera (Speed, Key) - возможность перейти в режим свободного полёта, помогает осматривать базы потенциальных жертв
- Bright Night - режим яркой ночи, светло как днем
- Change Time - возможность установить любое время суток
- Bright Caves - яркие пещеры, светло как под открытым небом
- Remove Layers - убрать отображение слоев (вода, постройки, небо и тд.)
- No Bob - отключает покачивание оружия при перемещении
- No Lower - оружия не убирается под себя при перемещении/возле стен
Movement Exploits
- No Fall Damage - убрать урон от падения с высоты
- Infinity Jump - бесконечные прыжки
- Shoot In Air - возможность стрелять в прыжке
- Omni Sprint - бег на полной скорости в любую сторону
- Force Ladder - особая анимация передвижения
- No Player Collision - отключает столкновение и игроками
- No Head Collision - ваша голова проходит сквозь текстуры
- NoClip (Key, Speed) - режим свободного полёта, как дебаг камера, только вы реально перемещаетесь
- Striptease Animation - перемещение с анимацией стриптиза, видят все
Misc (Others)
- Battle Mode - включить боевый режим (нажатием клавиши), отключает весь ESP кроме игроков
- Font Style - настройки шрифта для ESP
- Chinese Translation - переключить меню чита Ancient Rust на китайский язык
- Friendship (Add Friend) - позволяет добавить игроков в список друзей (показывать их отдельно, исключения для аима)
- Panic Key - клавиша по нажатию которой чит полностью отключится (когда вас вызвали на проверку)