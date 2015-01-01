Axe Rust Lite (Акс Раст Лайт)

Информация о чите

Приватный чит Axe Rust Lite — это надёжный альтернативный софт от команды разработчиков Mason, ориентированный на безопасную и стабильную игру. Продукт включает только легитные функции: Wallhack для отображения игроков, ESP для лута, ресурсов и других объектов, а также полноценный Radar Hack. Все настройки чита производятся через простое и понятное меню. Софт работает по технологии External, что обеспечивает дополнительную скрытность и минимальный шанс бана. Отсутствие аимбота и агрессивных функций делает Axe Lite отличным выбором для тех, кто хочет играть с минимальным вмешательством и не привлекать внимание. Такой функционал не убивает интерес к игре, а только облегчает поиск врагов и фарм. Если вы ищете безопасный ESP и радар без лишних рисков — Акс Раст Лайт станет отличным выбором!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Wallhack (Players, NPC)

  • Players - ВХ для отображения игроков
  • NPC (Bandit, Scientist, Tunnel, Underwater) - возможность отображения ботов, отдельные настройки для разных видов
  • Box - классический Wallhack в виде коробок
  • Skeleton - ЕСП в виде скелетов
  • Held (Text, Icon) - предмет в руках у цели
  • Name - имя персонажа
  • Distance - расстояние в метрах до цели
  • Team - ID команд игроков
  • Sleeping - показывать спящих игроков
  • Knocked - показывать нокнутых противников

World ESP (Лут, Ресурсы, Объекты и тд.)

  • Transport - отображение транспортных средств, фильтр по типу
  • Animals - отображение животных, фильтр по виду
  • Collectables - подбираемые предметы, конопля и разные ягоды
  • Ores - показывать камень, металл и серу, большие и малые жилы
  • Crates - показ всевозможных ящиков, бочек и аирдропов, много фильтров
  • Deployables - различные устанавливаемые объекты на базах игроков (хранилище, шкаф, спальник и тд.)
  • Traps - всевозможные ловушки, капканы, турели и другие оборонительные сооружения игроков
  • Corpse - показ расположения тел игроков
  • Backpacks - рюкзаки валяющиеся на земле

Misc (Другие Возможности Axe Rust Lite)

  • Radar Hack - все объекты могут отображаться на стильном окне радара
  • Custom Colors - вы можете выбрать цвета на свой вкус для всех видов отображаемых целей в Axe Rust Lite

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