Axe Rust Lite (Акс Раст Лайт)
Информация о чите
Приватный чит Axe Rust Lite — это надёжный альтернативный софт от команды разработчиков Mason, ориентированный на безопасную и стабильную игру. Продукт включает только легитные функции: Wallhack для отображения игроков, ESP для лута, ресурсов и других объектов, а также полноценный Radar Hack. Все настройки чита производятся через простое и понятное меню. Софт работает по технологии External, что обеспечивает дополнительную скрытность и минимальный шанс бана. Отсутствие аимбота и агрессивных функций делает Axe Lite отличным выбором для тех, кто хочет играть с минимальным вмешательством и не привлекать внимание. Такой функционал не убивает интерес к игре, а только облегчает поиск врагов и фарм. Если вы ищете безопасный ESP и радар без лишних рисков — Акс Раст Лайт станет отличным выбором!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Wallhack (Players, NPC)
- Players - ВХ для отображения игроков
- NPC (Bandit, Scientist, Tunnel, Underwater) - возможность отображения ботов, отдельные настройки для разных видов
- Box - классический Wallhack в виде коробок
- Skeleton - ЕСП в виде скелетов
- Held (Text, Icon) - предмет в руках у цели
- Name - имя персонажа
- Distance - расстояние в метрах до цели
- Team - ID команд игроков
- Sleeping - показывать спящих игроков
- Knocked - показывать нокнутых противников
World ESP (Лут, Ресурсы, Объекты и тд.)
- Transport - отображение транспортных средств, фильтр по типу
- Animals - отображение животных, фильтр по виду
- Collectables - подбираемые предметы, конопля и разные ягоды
- Ores - показывать камень, металл и серу, большие и малые жилы
- Crates - показ всевозможных ящиков, бочек и аирдропов, много фильтров
- Deployables - различные устанавливаемые объекты на базах игроков (хранилище, шкаф, спальник и тд.)
- Traps - всевозможные ловушки, капканы, турели и другие оборонительные сооружения игроков
- Corpse - показ расположения тел игроков
- Backpacks - рюкзаки валяющиеся на земле
Misc (Другие Возможности Axe Rust Lite)
- Radar Hack - все объекты могут отображаться на стильном окне радара
- Custom Colors - вы можете выбрать цвета на свой вкус для всех видов отображаемых целей в Axe Rust Lite
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