Купить Чит Chams++ для EFT | Чамсы++ для ЕФТ

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Информация о чите

Представляем вашему вниманию Chams++ - продвинутый EFT чит для истинных ценителей игры по легиту. Данный продукт представляет из себя расширенную версию легендарного Chams(StealthChams) для Таркова, который зарекомендовал себя как самый надёжный и стабильный софт для ЕФТ. Chams++ не уступает классическому софту в стабильности и безопасности, но при этом значительно расширяет ваши возможности благодаря новому классному функционалу. Помимо классических чамсов на игроков вы также получаете бесконечную выносливость, отключение отдачи и детально настраиваемый ВХ на лут. Кроме того, стоит отметить и высокую степень оптимизации Чамс++, ведь данный софт почти не повлияет на ваш FPS в игре, поэтому это один из немногих читов, который подойдёт даже для относительно слабых ПК. Говорить о преимуществах столь отличного продукта можно очень долго, поэтому советуем вам не терять время и как можно скорее отправиться испытывать его в рейде!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10(20h1-22h2), Windows 11(21h2, 22h2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher

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ВХ на Игроков(ЕФТ Чамсы++)

  • Wallhack - позволяет видеть игроков и ботов через стены
  • Chams - вх в виде чамсов, полной закраски моделей игроков
  • Players(PMC) - esp против вражеских игроков
  • Scavs - вх показывающий диких
  • Bots - вх в чите работает против AI
  • Bosses - также показывает всех боссов на карте
  • TeamCheck - союзники(тимейты) подсвечиваются отдельным цветом
  • Visible Check - игроки за стенами и в прямой видимости окрашены в разные цвета
  • Custom Colors - возможность выбрать цвета на свой вкус для различных целей
  • Chams Distance - настройка дистанции рендера чамсов
  • Local Chams - активирует чамсы на вашего персонажа, позволяет закрасить ваши руки в любой цвет

Loot ESP для ЕФТ(ВХ на Лут)

  • Loot ESP - валлхак позволяет видеть необходимый лут за стенами и другими препятствиями
  • All Items - режим в котором будет показано расположение всего лута вокруг вас
  • Add Item - вы можете выбирать предметы который будут отображаться читом
  • Item Filter - удобный фильтр вещей, позволяет включать лут по категориям или искать по названию
  • Item Prices Color - разные цвета предметов в зависимости от их цены
  • Item Categories Color - разные цвета для для лута из разных категорий
  • Early Quest Items Access - позволяет лутать квестовые предметы до получения квестов

Misc (Другие Функции в Chams++)

  • No Recoil - отключает отдачу оружия при стрельбе
  • No Stamina(Infinite Stamina) - бесконечная выносливость(для спринта и прочего)
  • Instant ADS - мгновенный переход в режим прицела(без анимации)
  • No Malfunctions - отключает сбоиу оружия
  • No Sway - убирает покачивание оружия при стрельбе
  • No intertia - убирает инерцию вашего персонажа при движении(мгновенная остановка, резкие повороты во время спринта)
  • Always Sprint - возможность использовать спринт в любом состоянии/положении
  • No Visor - убрать эффект забрала используемого шлема/визора
  • Loot Through Walls - позволяет лутать предметы за стенами(на небольшом расстоянии)
  • CFG - все настройки сохраняются в конфиг файл, нет нужды настраивать чит заново каждый раз
  • Multilang - меню чита поддерживает английский, русский и китайский язык
  • Grenades Chams - чамсы для гранат и траектории их полёта