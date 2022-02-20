Купить Чит Chams++ для EFT | Чамсы++ для ЕФТ
Информация о чите
Представляем вашему вниманию Chams++ - продвинутый EFT чит для истинных ценителей игры по легиту. Данный продукт представляет из себя расширенную версию легендарного Chams(StealthChams) для Таркова, который зарекомендовал себя как самый надёжный и стабильный софт для ЕФТ. Chams++ не уступает классическому софту в стабильности и безопасности, но при этом значительно расширяет ваши возможности благодаря новому классному функционалу. Помимо классических чамсов на игроков вы также получаете бесконечную выносливость, отключение отдачи и детально настраиваемый ВХ на лут. Кроме того, стоит отметить и высокую степень оптимизации Чамс++, ведь данный софт почти не повлияет на ваш FPS в игре, поэтому это один из немногих читов, который подойдёт даже для относительно слабых ПК. Говорить о преимуществах столь отличного продукта можно очень долго, поэтому советуем вам не терять время и как можно скорее отправиться испытывать его в рейде!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10(20h1-22h2), Windows 11(21h2, 22h2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher
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ВХ на Игроков(ЕФТ Чамсы++)
- Wallhack - позволяет видеть игроков и ботов через стены
- Chams - вх в виде чамсов, полной закраски моделей игроков
- Players(PMC) - esp против вражеских игроков
- Scavs - вх показывающий диких
- Bots - вх в чите работает против AI
- Bosses - также показывает всех боссов на карте
- TeamCheck - союзники(тимейты) подсвечиваются отдельным цветом
- Visible Check - игроки за стенами и в прямой видимости окрашены в разные цвета
- Custom Colors - возможность выбрать цвета на свой вкус для различных целей
- Chams Distance - настройка дистанции рендера чамсов
- Local Chams - активирует чамсы на вашего персонажа, позволяет закрасить ваши руки в любой цвет
Loot ESP для ЕФТ(ВХ на Лут)
- Loot ESP - валлхак позволяет видеть необходимый лут за стенами и другими препятствиями
- All Items - режим в котором будет показано расположение всего лута вокруг вас
- Add Item - вы можете выбирать предметы который будут отображаться читом
- Item Filter - удобный фильтр вещей, позволяет включать лут по категориям или искать по названию
- Item Prices Color - разные цвета предметов в зависимости от их цены
- Item Categories Color - разные цвета для для лута из разных категорий
- Early Quest Items Access - позволяет лутать квестовые предметы до получения квестов
Misc (Другие Функции в Chams++)
- No Recoil - отключает отдачу оружия при стрельбе
- No Stamina(Infinite Stamina) - бесконечная выносливость(для спринта и прочего)
- Instant ADS - мгновенный переход в режим прицела(без анимации)
- No Malfunctions - отключает сбоиу оружия
- No Sway - убирает покачивание оружия при стрельбе
- No intertia - убирает инерцию вашего персонажа при движении(мгновенная остановка, резкие повороты во время спринта)
- Always Sprint - возможность использовать спринт в любом состоянии/положении
- No Visor - убрать эффект забрала используемого шлема/визора
- Loot Through Walls - позволяет лутать предметы за стенами(на небольшом расстоянии)
- CFG - все настройки сохраняются в конфиг файл, нет нужды настраивать чит заново каждый раз
- Multilang - меню чита поддерживает английский, русский и китайский язык
- Grenades Chams - чамсы для гранат и траектории их полёта