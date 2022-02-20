Купить Чит Chams++ для EFT | Чамсы++ для ЕФТ

Информация о чите

Представляем вашему вниманию Chams++ - продвинутый EFT чит для истинных ценителей игры по легиту. Данный продукт представляет из себя расширенную версию легендарного Chams(StealthChams) для Таркова, который зарекомендовал себя как самый надёжный и стабильный софт для ЕФТ. Chams++ не уступает классическому софту в стабильности и безопасности, но при этом значительно расширяет ваши возможности благодаря новому классному функционалу. Помимо классических чамсов на игроков вы также получаете бесконечную выносливость, отключение отдачи и детально настраиваемый ВХ на лут. Кроме того, стоит отметить и высокую степень оптимизации Чамс++, ведь данный софт почти не повлияет на ваш FPS в игре, поэтому это один из немногих читов, который подойдёт даже для относительно слабых ПК. Говорить о преимуществах столь отличного продукта можно очень долго, поэтому советуем вам не терять время и как можно скорее отправиться испытывать его в рейде!