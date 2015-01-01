SMG Dune Awakening (СМГ Дюна Авекинг)
Информация о чите
Встречайте свежую новинку — приватный чит SMG для Dune Awakening! Этот софт сочетает в себе надёжность, удобство и мощный функционал, при этом риск бана сведен к минимуму благодаря продвинутому обходу античита. Дополнительно в SMG встроен HWID-спуфер, который поможет обойти блокировку по железу или защитит от её получения в будущем. По возможностям всё на высшем уровне: в арсенале есть высокоточный Aimbot с гибкой системой настроек под ваш стиль игры. Также присутствует детализированный ESP / WH с возможностью выбора цвета для каждого элемента — боксов, ников игроков, оружия и даже предметов окружения. Для удобства предусмотрено окно предпросмотра, где можно сразу увидеть, как будут выглядеть выбранные настройки. Кроме того, чит показывает контейнеры с лутом, транспорт и другие важные объекты в пустынном мире Дюны, что позволяет всегда быть на шаг впереди противников. Интерфейс выполнен в современном стиле и поддерживает два языка — русский и английский. Приватный чит SMG для Dune Awakening — это мощный софт для тех, кто ценит стабильность, контроль и уверенность в каждой игре.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: AMD & INTEL
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim)
- Enable - включить/выключить аимбот
- Auto Switch - автоматическое переключение цели
- Custom Prediction - настройка предсказания траектории для наведения
- Visible Check - определяет виден враг в поле зрения или находится за преградой
- Show Radius - показывать радиус работы аимбота
- Show Crosshair - выводит собственный прицел на экран
- Field of View (FOV) - задать радиус (угол) работы для аимбота
- Smooth - уровень сглаживания работы аимбота при наведении
- Max Distance - максимальное расстояние работы аима
- Bone Selection - позволяет выбрать конечности куда будет целиться аим ассист (Голова, Шея, Тело, Таз)
Players ESP (ВХ на Игроков)
- Box Mode - режим отображения боксов (полный или углы)
- Name - отобразить имя игрока
- Weapon - показать оружие в руках игрока
- Skeleton - ВХ в виде скелета
- Distance - расстояние до цели в метрах
- Shield - показывает статус щита
- Friendly (Guild) - показывать союзников
- Visible State – проверка на видимость врага в поле зрения, окрашивает бокс другим цветом
- Health - показывает уровень ХП игрока
- Render Distance - дистанция работы ВХ
- Preview ESP - превью того как ВХ будет выглядеть в игре
Bot ESP (ВХ на Ботов)
- Box Mode - режим отображения боксов (полный или углы)
- Name - отобразить имя бота
- Weapon - показать оружие в руках бота
- Skeleton - ВХ в виде скелета
- Distance - расстояние до цели в метрах
- Shield - показывает статус щита
- Visible State – проверка на видимость врага (ботов) в поле зрения, окрашивает бокс другим цветом
- Health - показывает уровень ХП ботов
- Render Distance - дистанция работы ВХ
- Preview ESP - превью того как ЕСП будет выглядеть в игре
Loot ESP (ВХ на предметы)
- Loot Container - показывать контейнеры с лутом
- Crash site - показать места крушения
- Pentashield Key - показывать идентифицированные браслеты
- Flying Vehicle - отображает воздушный транспорт
- Wheeled Vehicle - показывает наземный транспорт
- Sandworm - отображает расположение песчаного червя
- Corpse - показывать тела
- Information Points - показывать очки информации
- Debug Objects - отображать все возможные объекты
Другие возможности SMG Dune Awakening
- FOV Changer - позволяет изменить поле зрения (угол)
- Zoom Hack - позволяет менять уровень приближения (зума)
- Config System (Save, Load, Reset) - возможность сохранять, загружать и сбрасывать настройки
- Font Settings (Name, Size, Change, Reset) - настройки шрифта для использования в чите (название, размер)
- Menu Key - выбор клавиши для открытия меню чита
- Panic Key - выбор клавиши при нажатии которой чит будет полностью закрыт
- Battle Mode - клавиша активации боевого режима, в нём отключается весь ВХ кроме отображения врагов
- Language (Русский, Английский) - язык меню чита СМГ для Дюны
- Spoofer - встроенный спуфер для обхода блокировок по HWID
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Dullwave Dune Awakening
- Высокоточный Aimbot для улучшения меткости
- Wallhack для отображения игроков, NPC и лута
- Teleport Bot, Instant kill, No Clip и Speedhack
Arcane Dune Awakening
- Удобное и понятное меню, много параметров WH
- Высокоточный Аимбот с базовым набором настроек
- Надёжный обход античита и полный StreamProof