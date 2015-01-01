SMG Dune Awakening (СМГ Дюна Авекинг)

Информация о чите

Встречайте свежую новинку — приватный чит SMG для Dune Awakening! Этот софт сочетает в себе надёжность, удобство и мощный функционал, при этом риск бана сведен к минимуму благодаря продвинутому обходу античита. Дополнительно в SMG встроен HWID-спуфер, который поможет обойти блокировку по железу или защитит от её получения в будущем. По возможностям всё на высшем уровне: в арсенале есть высокоточный Aimbot с гибкой системой настроек под ваш стиль игры. Также присутствует детализированный ESP / WH с возможностью выбора цвета для каждого элемента — боксов, ников игроков, оружия и даже предметов окружения. Для удобства предусмотрено окно предпросмотра, где можно сразу увидеть, как будут выглядеть выбранные настройки. Кроме того, чит показывает контейнеры с лутом, транспорт и другие важные объекты в пустынном мире Дюны, что позволяет всегда быть на шаг впереди противников. Интерфейс выполнен в современном стиле и поддерживает два языка — русский и английский. Приватный чит SMG для Dune Awakening — это мощный софт для тех, кто ценит стабильность, контроль и уверенность в каждой игре.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: AMD & INTEL
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim)

  • Enable - включить/выключить аимбот
  • Auto Switch - автоматическое переключение цели
  • Custom Prediction - настройка предсказания траектории для наведения
  • Visible Check - определяет виден враг в поле зрения или находится за преградой
  • Show Radius - показывать радиус работы аимбота
  • Show Crosshair - выводит собственный прицел на экран
  • Field of View (FOV) - задать радиус (угол) работы для аимбота
  • Smooth - уровень сглаживания работы аимбота при наведении
  • Max Distance - максимальное расстояние работы аима
  • Bone Selection - позволяет выбрать конечности куда будет целиться аим ассист (Голова, Шея, Тело, Таз)

Players ESP (ВХ на Игроков)

  • Box Mode - режим отображения боксов (полный или углы)
  • Name - отобразить имя игрока
  • Weapon - показать оружие в руках игрока
  • Skeleton - ВХ в виде скелета
  • Distance - расстояние до цели в метрах
  • Shield - показывает статус щита
  • Friendly (Guild) - показывать союзников
  • Visible State – проверка на видимость врага в поле зрения, окрашивает бокс другим цветом
  • Health - показывает уровень ХП игрока
  • Render Distance - дистанция работы ВХ
  • Preview ESP - превью того как ВХ будет выглядеть в игре

Bot ESP (ВХ на Ботов)

  • Box Mode - режим отображения боксов (полный или углы)
  • Name - отобразить имя бота
  • Weapon - показать оружие в руках бота
  • Skeleton - ВХ в виде скелета
  • Distance - расстояние до цели в метрах
  • Shield - показывает статус щита
  • Visible State – проверка на видимость врага (ботов) в поле зрения, окрашивает бокс другим цветом
  • Health - показывает уровень ХП ботов
  • Render Distance - дистанция работы ВХ
  • Preview ESP - превью того как ЕСП будет выглядеть в игре

Loot ESP (ВХ на предметы)

  • Loot Container - показывать контейнеры с лутом
  • Crash site - показать места крушения
  • Pentashield Key - показывать идентифицированные браслеты
  • Flying Vehicle - отображает воздушный транспорт
  • Wheeled Vehicle - показывает наземный транспорт
  • Sandworm - отображает расположение песчаного червя
  • Corpse - показывать тела
  • Information Points - показывать очки информации
  • Debug Objects - отображать все возможные объекты

Другие возможности SMG Dune Awakening

  • FOV Changer - позволяет изменить поле зрения (угол)
  • Zoom Hack - позволяет менять уровень приближения (зума)
  • Config System (Save, Load, Reset) - возможность сохранять, загружать и сбрасывать настройки
  • Font Settings (Name, Size, Change, Reset) - настройки шрифта для использования в чите (название, размер)
  • Menu Key - выбор клавиши для открытия меню чита
  • Panic Key - выбор клавиши при нажатии которой чит будет полностью закрыт
  • Battle Mode - клавиша активации боевого режима, в нём отключается весь ВХ кроме отображения врагов
  • Language (Русский, Английский) - язык меню чита СМГ для Дюны
  • Spoofer - встроенный спуфер для обхода блокировок по HWID

