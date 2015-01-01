Информация о чите

Встречайте свежую новинку — приватный чит SMG для Dune Awakening! Этот софт сочетает в себе надёжность, удобство и мощный функционал, при этом риск бана сведен к минимуму благодаря продвинутому обходу античита. Дополнительно в SMG встроен HWID-спуфер, который поможет обойти блокировку по железу или защитит от её получения в будущем. По возможностям всё на высшем уровне: в арсенале есть высокоточный Aimbot с гибкой системой настроек под ваш стиль игры. Также присутствует детализированный ESP / WH с возможностью выбора цвета для каждого элемента — боксов, ников игроков, оружия и даже предметов окружения. Для удобства предусмотрено окно предпросмотра, где можно сразу увидеть, как будут выглядеть выбранные настройки. Кроме того, чит показывает контейнеры с лутом, транспорт и другие важные объекты в пустынном мире Дюны, что позволяет всегда быть на шаг впереди противников. Интерфейс выполнен в современном стиле и поддерживает два языка — русский и английский. Приватный чит SMG для Dune Awakening — это мощный софт для тех, кто ценит стабильность, контроль и уверенность в каждой игре.