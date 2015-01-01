Arcane Dune Awakening (Аркейн для Дюны)
Информация о чите
Arcane для Dune Awakening — мощный приватный чит, созданный для тех, кто хочет уверенно доминировать в игре и получать максимум удовольствия от процесса. Софт оснащён современным и стильным меню, которое позволяет быстро управлять всеми функциями и гибко настраивать их под себя. В основе лежит точный и удобный Aimbot, гарантирующий меткие выстрелы и преимущество в любой перестрелке. Дополняет его детализированный ESP (Wallhack), который показывает игроков, ресурсы и предметы сквозь стены, а система фильтров помогает выводить только нужную информацию. Особое внимание уделено безопасности — встроенная защита StreamProof полностью скрывает меню и все визуальные элементы чита на стримах, скриншотах и видео. Дополнительно Arcane поддерживает три языка интерфейса (русский, английский и китайский), что делает его удобным и доступным выбором для широкой аудитории игроков.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & INTEL
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enable Aimbot - включить/выключить Аимбот
- Draw FOV Border - отображает радиус работы Аима на экране
- Visible Check - если активировать, то цели за стеной выбираться не будут
- Target Player - при активации аим будет наводиться на игроков
- Target BOT - при активации аим будет наводиться на ботов
- Bone Selection - выбор костей куда будет целиться аимбот (Голова, Шея, Тело, Таз)
- Smooth - сглаживание аимбота при наведении на цели
Players & Item (ВХ)
- 2D Box - показывать игроков с помощью 2Д коробок
- Box Filled - заливка боксов отдельным цветом
- View Line - отображает направление взгляда врагов
- Line - ВХ в виде линии
- Weapon in Hands - отображает текущее оружие в руках персонажей
- Nickname - показывает ники игроков
- Skeleton - ВХ в виде скелета
- Container - показывать расположение контейнеров
- Distance - расстояние до игроков/контейнеров в метрах
- Visible Check - окрашивает врагов в поле зрения другим цветом
- Hide BOT - не показывать ботов
- Hide Empty - не показывать пустые контейнеры
- Render Distance - дистанция работы ВХ
Другие Функции Arcane Dune Awakening
- Enable Particle - включает визуальные эффекты в меню чита
- VSync - включить/выключить вертикальную синхронизацию прямо из меню чита
- Watermark - отображать мини-панель с информацеий
- Show Time - отображает текущее время
- Show FPS - выводит FPS на экране
- DPI Scale - позволяет регулировать масштаб интерфейса чита
- Crosshair - позволяет вывести собственный прицел на экран
- Off Screen - стрелки показывающие на игроков вне поля зрения
- Watermark Posistion - настройка расположения вотермарки софта
- Notify Position - настройка расположения оповещении от действий в чите
- Language - чит Arcane поддерживает 3 языка (русский, английский, китайский)
