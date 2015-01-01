Arcane Dune Awakening (Аркейн для Дюны)

Информация о чите

Arcane для Dune Awakening — мощный приватный чит, созданный для тех, кто хочет уверенно доминировать в игре и получать максимум удовольствия от процесса. Софт оснащён современным и стильным меню, которое позволяет быстро управлять всеми функциями и гибко настраивать их под себя. В основе лежит точный и удобный Aimbot, гарантирующий меткие выстрелы и преимущество в любой перестрелке. Дополняет его детализированный ESP (Wallhack), который показывает игроков, ресурсы и предметы сквозь стены, а система фильтров помогает выводить только нужную информацию. Особое внимание уделено безопасности — встроенная защита StreamProof полностью скрывает меню и все визуальные элементы чита на стримах, скриншотах и видео. Дополнительно Arcane поддерживает три языка интерфейса (русский, английский и китайский), что делает его удобным и доступным выбором для широкой аудитории игроков.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & INTEL
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
Аимбот

  • Enable Aimbot - включить/выключить Аимбот
  • Draw FOV Border - отображает радиус работы Аима на экране
  • Visible Check - если активировать, то цели за стеной выбираться не будут
  • Target Player - при активации аим будет наводиться на игроков
  • Target BOT - при активации аим будет наводиться на ботов
  • Bone Selection - выбор костей куда будет целиться аимбот (Голова, Шея, Тело, Таз)
  • Smooth - сглаживание аимбота при наведении на цели

Players & Item (ВХ)

  • 2D Box - показывать игроков с помощью 2Д коробок
  • Box Filled - заливка боксов отдельным цветом
  • View Line - отображает направление взгляда врагов
  • Line - ВХ в виде линии
  • Weapon in Hands - отображает текущее оружие в руках персонажей
  • Nickname - показывает ники игроков
  • Skeleton - ВХ в виде скелета
  • Container - показывать расположение контейнеров
  • Distance - расстояние до игроков/контейнеров в метрах
  • Visible Check - окрашивает врагов в поле зрения другим цветом
  • Hide BOT - не показывать ботов
  • Hide Empty - не показывать пустые контейнеры
  • Render Distance - дистанция работы ВХ

Другие Функции Arcane Dune Awakening

  • Enable Particle - включает визуальные эффекты в меню чита
  • VSync - включить/выключить вертикальную синхронизацию прямо из меню чита
  • Watermark - отображать мини-панель с информацеий
  • Show Time - отображает текущее время
  • Show FPS - выводит FPS на экране
  • DPI Scale - позволяет регулировать масштаб интерфейса чита
  • Crosshair - позволяет вывести собственный прицел на экран
  • Off Screen - стрелки показывающие на игроков вне поля зрения
  • Watermark Posistion - настройка расположения вотермарки софта
  • Notify Position - настройка расположения оповещении от действий в чите
  • Language - чит Arcane поддерживает 3 языка (русский, английский, китайский)

