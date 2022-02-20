Rage Hack для Escape From Tarkov
Информация о чите
EFT RageHack - супер мощный чит для Escape From Tarkov. В данном софте присутствует огромный функционал, который позволит вам жестко расправляться с другими игроками. Хак включает в себя: мощный аимбот с множеством настроек, валлхак с большим количеством параметров для детальной настройки отображаемой информации и множество других дополнительных функций. Огромное количество различных функций делают данный чит идеальным как для рейдж игры так и для легитной игры в Тарков. Рейдж чит без бана показывает лут на карте и много другой полезной информации. Стреляйте без отдачи и убивайте всех в Таркове с помощью жесткого аимбота!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (2104 - 22H2), Windows 11(21h2, 22H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: BSG Launcher
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Аимбот(наводка) и опции для стрельбы
- Enable No Recoil - если данная опция активна, то у оружия при стрельбе будет отключена отдача
- Enable Aimbot - активировать наведение прицела на врагов при стрельбе с помощью чита
- Enable Silent Aimbot - мощный вид аимбота, пули летят в цели в радиусе вашего FOV, но прицел при этом не двигается
- Prioritize Visible Targets - приоритет на видимые цели, аимбот будет в первую очередь поражать врагов в прямой видимости(не за стенами)
- Target Bone - выбор кости(хитбокса) в которую будет целиться аим при стрельбе
- FOV - радиус захвата целей, выглядит как окружность с указанным радиусом расположенная вокруг прицела
- Smooth - плавность движений чита при наведении на цель, чем больше значение, тем более медленно и плавно будет двигаться прицел
- Smooth X - плавность движений при наведении по горизонтали(влево-вправо)
- Smooth Y - плавность движений при наведении по вертикали(вверх-вниз)
Wallhack и ЕСП на игроков
- Player ESP - визуальные функции против игроков
- Boxes - подсветка персонажей за стенами с помощью коробок, самый удобный и популярный вид вх
- Skeleton - рисует скелеты поверх моделей игроков, позволяет через стены понять в какой позе в данный момент противник
- Name ESP - валлхак фича дающая информацию о никнеймах игроков
- Distance - показывает расстояние в метрах до врагов
- Weapon - позволяет видеть какое оружие в данный момент в руках у противников
- Bots - визуальные ЕСП функции чита также работают против ботов
- Scavs - валлхак работает против диких(игроков)
- Skeleton Thickness - толщина линий используемых для отрисовки скелетов персонажей
- Snapline - проводит снаплайн до целей, которые зашли в радиус работы аимбота(FOV)
- Corpse - показывает трупы других игроков и лут в них
- ESP Distance - ограничение дистанции отрисовки есп фич в метрах
- Visible Check - существа в прямой видимости и за стенами окрашиваются разными цветами для удобства
- Anti-Clutter - по умному размещает визуальные функции на экране, предотвращая наложение друг на друга
Лут и предметы на карте(World)
- Show Items - показывать предметы разбросанные по карте
- Show Meds - показывать медицинские предметы
- Lootable Containers - показывает расположение различных контейнеров которые можно обчистить
- Guns - расположение оружий спрятанных и разбросанных по локациям
- Valuables - даёт информацию где лежат различные ценности
- Attachments - показывает где лежат обвесы для оружий
- Clothing - подсвечивает одежду которая лежит на карте
- Food - позволяет видеть где находится различная еда
- Grenades - показывать гранаты и другое метательное оружие
- Show Corpse - трупы игроков и их лут
- Item Price - также показывает стоимость предметов, помимо их названия и расстояния до них
- Chinese Item Names - показывать названия итемов на китайском языке
- Minimum Item Price - фильтр предметов по минимальной цене
Misc(Дополнительные функции софта)
- Loot Through Walls - позволяет лутаться через стены
- Run and Shoot - даёт возможность стрелять на бегу(во время спринта)
- Unlimited Stamina - бесконечная выносливость, различные действия(спринт) не тратят стамину
- Flyhack - флайхак, возможность перемещаться по воздуху
- Show FOV Circle - показывает размер рабочей области аимбота, выглядит как окружность вокруг прицела
- Enable Crosshair - постоянно рисует прицел посередине экрана
- Crosshair Size - размер рисуемого прицела
- Font Size - размер шрифта используемого есп фичами чита
- Detailed Color Customization - детальная настройка цветов для практически всех визуальных функций данного софта
- Spoofer