Rage Hack для Escape From Tarkov

Информация о чите

EFT RageHack - супер мощный чит для Escape From Tarkov. В данном софте присутствует огромный функционал, который позволит вам жестко расправляться с другими игроками. Хак включает в себя: мощный аимбот с множеством настроек, валлхак с большим количеством параметров для детальной настройки отображаемой информации и множество других дополнительных функций. Огромное количество различных функций делают данный чит идеальным как для рейдж игры так и для легитной игры в Тарков. Рейдж чит без бана показывает лут на карте и много другой полезной информации. Стреляйте без отдачи и убивайте всех в Таркове с помощью жесткого аимбота!