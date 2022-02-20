Rage Hack для Escape From Tarkov

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Информация о чите

EFT RageHack - супер мощный чит для Escape From Tarkov. В данном софте присутствует огромный функционал, который позволит вам жестко расправляться с другими игроками. Хак включает в себя: мощный аимбот с множеством настроек, валлхак с большим количеством параметров для детальной настройки отображаемой информации и множество других дополнительных функций. Огромное количество различных функций делают данный чит идеальным как для рейдж игры так и для легитной игры в Тарков. Рейдж чит без бана показывает лут на карте и много другой полезной информации. Стреляйте без отдачи и убивайте всех в Таркове с помощью жесткого аимбота!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (2104 - 22H2), Windows 11(21h2, 22H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: BSG Launcher

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Аимбот(наводка) и опции для стрельбы

  • Enable No Recoil - если данная опция активна, то у оружия при стрельбе будет отключена отдача
  • Enable Aimbot - активировать наведение прицела на врагов при стрельбе с помощью чита
  • Enable Silent Aimbot - мощный вид аимбота, пули летят в цели в радиусе вашего FOV, но прицел при этом не двигается
  • Prioritize Visible Targets - приоритет на видимые цели, аимбот будет в первую очередь поражать врагов в прямой видимости(не за стенами)
  • Target Bone - выбор кости(хитбокса) в которую будет целиться аим при стрельбе
  • FOV - радиус захвата целей, выглядит как окружность с указанным радиусом расположенная вокруг прицела
  • Smooth - плавность движений чита при наведении на цель, чем больше значение, тем более медленно и плавно будет двигаться прицел
  • Smooth X - плавность движений при наведении по горизонтали(влево-вправо)
  • Smooth Y - плавность движений при наведении по вертикали(вверх-вниз)

Wallhack и ЕСП на игроков

  • Player ESP - визуальные функции против игроков
  • Boxes - подсветка персонажей за стенами с помощью коробок, самый удобный и популярный вид вх
  • Skeleton - рисует скелеты поверх моделей игроков, позволяет через стены понять в какой позе в данный момент противник
  • Name ESP - валлхак фича дающая информацию о никнеймах игроков
  • Distance - показывает расстояние в метрах до врагов
  • Weapon - позволяет видеть какое оружие в данный момент в руках у противников
  • Bots - визуальные ЕСП функции чита также работают против ботов
  • Scavs - валлхак работает против диких(игроков)
  • Skeleton Thickness - толщина линий используемых для отрисовки скелетов персонажей
  • Snapline - проводит снаплайн до целей, которые зашли в радиус работы аимбота(FOV)
  • Corpse - показывает трупы других игроков и лут в них
  • ESP Distance - ограничение дистанции отрисовки есп фич в метрах
  • Visible Check - существа в прямой видимости и за стенами окрашиваются разными цветами для удобства
  • Anti-Clutter - по умному размещает визуальные функции на экране, предотвращая наложение друг на друга

Лут и предметы на карте(World)

  • Show Items - показывать предметы разбросанные по карте
  • Show Meds - показывать медицинские предметы
  • Lootable Containers - показывает расположение различных контейнеров которые можно обчистить
  • Guns - расположение оружий спрятанных и разбросанных по локациям
  • Valuables - даёт информацию где лежат различные ценности
  • Attachments - показывает где лежат обвесы для оружий
  • Clothing - подсвечивает одежду которая лежит на карте
  • Food - позволяет видеть где находится различная еда
  • Grenades - показывать гранаты и другое метательное оружие
  • Show Corpse - трупы игроков и их лут
  • Item Price - также показывает стоимость предметов, помимо их названия и расстояния до них
  • Chinese Item Names - показывать названия итемов на китайском языке
  • Minimum Item Price - фильтр предметов по минимальной цене

Misc(Дополнительные функции софта)

  • Loot Through Walls - позволяет лутаться через стены
  • Run and Shoot - даёт возможность стрелять на бегу(во время спринта)
  • Unlimited Stamina - бесконечная выносливость, различные действия(спринт) не тратят стамину
  • Flyhack - флайхак, возможность перемещаться по воздуху
  • Show FOV Circle - показывает размер рабочей области аимбота, выглядит как окружность вокруг прицела
  • Enable Crosshair - постоянно рисует прицел посередине экрана
  • Crosshair Size - размер рисуемого прицела
  • Font Size - размер шрифта используемого есп фичами чита
  • Detailed Color Customization - детальная настройка цветов для практически всех визуальных функций данного софта
  • Spoofer