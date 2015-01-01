Satano для КУБУМ (Phoenix Kuboom)

Информация о чите

Хотите снова почувствовать атмосферу детства и при этом играть на совершенно новом уровне? Встречайте Phoenix для KUBOOM на ПК – мощное приватное решение, созданное для полного доминирования в легендарной кубической стрелялке. Главная фишка – невероятно сильный Аимбот, который легко настраивается и позволяет попадать по врагам даже через всю карту, превращая каждый бой в уверенную победу. В дополнение к этому предусмотрен удобный ESP (ВХ) на игроков, а также снэплайны, показывающие линии до противников – вы всегда будете знать, где находится враг. Особое внимание уделено удобству: в софте реализовано понятное и минималистичное меню, в котором разберется даже новичок. В плане безопасности Phoenix показывает себя исключительно надежно – благодаря продвинутой защите риск блокировки сведен к минимуму. Phoenix для KUBOOM – это сочетание простоты, эффективности и стабильности, которое позволит вам без лишних усилий взять под контроль карту и наслаждаться каждой победой.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & Nvidia
  • Клиент: Steam
Аимбот

  • Enabled - включить или выключить Аимбот
  • FOV - область (зона) действия Аимбота вокруг прицела
  • Draw FOV - показать зону действия аима в виде окружности
  • Colors Settings - настройка цвета для элементов аимбота
  • Cirlce - настройка цвета для окружности аимбота
  • Line - настройка цвета для линий аима

ВХ на Врагов

  • Enabled - активировать или выключить ЕСП (ВХ) на игроков
  • BOX - ВХ в виде боксов (коробок)
  • Lines - рисует линии до игроков
  • Distance - расстояние до игроков в метрах
  • ESP Colors - возможность настроить цвета ВХ элементов
  • BOX Color - настройка цвета для боксов
  • Lines - настройка цвета ВХ линий
  • Distance - настройка цвета текста дистанции

Другие возможности Phoenix KUBOOM

  • No Recoil - полное отключение отдачи при стрельбе
  • FOV Changer - позволяет увеличить поле зрения
  • Slider - настройка различных параметров в виде полоски слайдера

