Информация о чите

Хотите снова почувствовать атмосферу детства и при этом играть на совершенно новом уровне? Встречайте Phoenix для KUBOOM на ПК – мощное приватное решение, созданное для полного доминирования в легендарной кубической стрелялке. Главная фишка – невероятно сильный Аимбот, который легко настраивается и позволяет попадать по врагам даже через всю карту, превращая каждый бой в уверенную победу. В дополнение к этому предусмотрен удобный ESP (ВХ) на игроков, а также снэплайны, показывающие линии до противников – вы всегда будете знать, где находится враг. Особое внимание уделено удобству: в софте реализовано понятное и минималистичное меню, в котором разберется даже новичок. В плане безопасности Phoenix показывает себя исключительно надежно – благодаря продвинутой защите риск блокировки сведен к минимуму. Phoenix для KUBOOM – это сочетание простоты, эффективности и стабильности, которое позволит вам без лишних усилий взять под контроль карту и наслаждаться каждой победой.