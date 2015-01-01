Satano для КУБУМ (Phoenix Kuboom)
Информация о чите
Хотите снова почувствовать атмосферу детства и при этом играть на совершенно новом уровне? Встречайте Phoenix для KUBOOM на ПК – мощное приватное решение, созданное для полного доминирования в легендарной кубической стрелялке. Главная фишка – невероятно сильный Аимбот, который легко настраивается и позволяет попадать по врагам даже через всю карту, превращая каждый бой в уверенную победу. В дополнение к этому предусмотрен удобный ESP (ВХ) на игроков, а также снэплайны, показывающие линии до противников – вы всегда будете знать, где находится враг. Особое внимание уделено удобству: в софте реализовано понятное и минималистичное меню, в котором разберется даже новичок. В плане безопасности Phoenix показывает себя исключительно надежно – благодаря продвинутой защите риск блокировки сведен к минимуму. Phoenix для KUBOOM – это сочетание простоты, эффективности и стабильности, которое позволит вам без лишних усилий взять под контроль карту и наслаждаться каждой победой.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & Nvidia
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enabled - включить или выключить Аимбот
- FOV - область (зона) действия Аимбота вокруг прицела
- Draw FOV - показать зону действия аима в виде окружности
- Colors Settings - настройка цвета для элементов аимбота
- Cirlce - настройка цвета для окружности аимбота
- Line - настройка цвета для линий аима
ВХ на Врагов
- Enabled - активировать или выключить ЕСП (ВХ) на игроков
- BOX - ВХ в виде боксов (коробок)
- Lines - рисует линии до игроков
- Distance - расстояние до игроков в метрах
- ESP Colors - возможность настроить цвета ВХ элементов
- BOX Color - настройка цвета для боксов
- Lines - настройка цвета ВХ линий
- Distance - настройка цвета текста дистанции
Другие возможности Phoenix KUBOOM
- No Recoil - полное отключение отдачи при стрельбе
- FOV Changer - позволяет увеличить поле зрения
- Slider - настройка различных параметров в виде полоски слайдера
