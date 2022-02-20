Apex X-Ray: Легендарный Иксрэй от Феникса

Скриншот PHOENIX APEX X-RAY_0
Скриншот PHOENIX APEX X-RAY_1
Скриншот PHOENIX APEX X-RAY_2

Информация о чите

Команда разработчиков wh-satano долгое время разрабатывала сложные алгоритмы обхода античита EAC, который в свою очередь является античитом для игры Apex Legends. Приватный чит для апекса имеет удобный лаунчер без лишнего интерфейса, а также даёт пользователю возможность играть спокойно и не беспокоиться о бане. В софте нет никаких лишних функций, только X-ray использующий движок игры, поэтому с настройкой париться не нужно. Также чит практически не влияет на ваш фпс в апексе. Иксрей на апекс хорошо оптимизирован и позволяет пользоваться простым и удобным вх, а регулярные обновления нашего хака гарантируют то, что ваш аккаунт не будет забанен.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Origin, EA Game APP

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Информация об Apex X-Ray (Апекс Иксрэй)

  • X-RAY(Иксрэй)
  • WALLHACK(ВХ)
  • Видно врагов сквозь препятствия
  • Надёжный обход(Bypass)
  • Высокая оптимизация
  • Не садит фпс
  • Обходит EAC
  • Регулярные обновления
  • Самая низкая цена на рынке!