Apex X-Ray: Легендарный Иксрэй от Феникса
Информация о чите
Команда разработчиков wh-satano долгое время разрабатывала сложные алгоритмы обхода античита EAC, который в свою очередь является античитом для игры Apex Legends. Приватный чит для апекса имеет удобный лаунчер без лишнего интерфейса, а также даёт пользователю возможность играть спокойно и не беспокоиться о бане. В софте нет никаких лишних функций, только X-ray использующий движок игры, поэтому с настройкой париться не нужно. Также чит практически не влияет на ваш фпс в апексе. Иксрей на апекс хорошо оптимизирован и позволяет пользоваться простым и удобным вх, а регулярные обновления нашего хака гарантируют то, что ваш аккаунт не будет забанен.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Origin, EA Game APP
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Информация об Apex X-Ray (Апекс Иксрэй)
- X-RAY(Иксрэй)
- WALLHACK(ВХ)
- Видно врагов сквозь препятствия
- Надёжный обход(Bypass)
- Высокая оптимизация
- Не садит фпс
- Обходит EAC
- Регулярные обновления
- Самая низкая цена на рынке!