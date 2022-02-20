ESP Чит для Gray Zone Warfare (GZW ЕСП)
Информация о чите
Представляем вашему вниманию очередной продукт для игры Gray Zone Warfare. В этот раз мы решили выпустить ESP чит без ничего лишнего, чтобы вы не переплачивали за лишние функции, если они вам не нужны. В процессе разработки мы сфокусировали внимание на ЕСП функциях: в чите есть детальная настройка цветов и других параметров ESP. Отсутствие рискованных видов взлома позволит софту дольше находиться в статусе Undetected и снизит риск получения бана. Кроме того, этот продукт является самым доступным по цене, что будет приятно для многих пользователей. Надеемся, что наше предложение вас заинтересует.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Players ESP (ЕСП на игроков в GZW)
- Enabled - Включить / выключить ESP
- Players ESP - вх против игроков
- Bots ESP (Ai) - вх против ботов
- Visible Check - игроки за стеной и в прямой видимости будут окрашены по разному
- Corpse - трупы игроков и ботов
- In Vehicle - показывать игроков на транспорте
- Boxes (Corner, 2D Boxes, Filled) - вх в виде коробок
- Skeleton - вх в виде скелетов
- Distance - расстояние до целей
- Snaplines - вх в виде линий
- Max Distance - ограничить дистанцию работы ЕСП
- Custom Colors - настройка цветов для ЕСП
- Enemy Only (Если этот параметр активирован, то ЕСП не будет показывать союзников)
- Team Name (Показывать названия фракция игроков)
Loot ESP (ЕСП на Лут для Gray Zone Warfare)
- Loot Boxes - показывать расположение ящиков с лутом
- Loot Boxes Condition - состояние ящиков (закрыты или открыты)
- Dropped Items - есп показывающий предметы лежащие на земле
- Item Type - тип предмета (оружие, патроны и т.д)
- Item Name - названия предметов
- Loot List - показать список лута лежащего рядом в виде списка в углу экрана
- Weapons - лут есп показывает где лежат оружия
- Attachments - показывать модули для оружий
- Ammo - расположение боеприпасов
- Provision - предметы связанные с едой / напитками
- Armor - различная броня и другая одежда
- Containers - предметы внутри которых лежат другие предметы
- Medicine - предметы связанные с медициной и лечением
- Grenades - показывать гранаты
- Max Distance - установить максимальную дистанцию работы для Loot ESP
- Custom Colors - настройка цветов для предметов на свой вкус
Radar (Радар для GZW)
- Radar - на экране появляется радар показывающий различную информацию
- Scale - масштаб радара
- Size Point - размер точек на радаре
- Players - показывать игроков на радаре
- Dropped Items - показывать лут на радаре
- Loot Boxes - показывать лут боксы на радаре
- Colors - возможность настроить цвета для радара
Misc (Другие Функции)
- Language (English, Russian) - возможность переключать языки в меню чита
- Hotkeys (Players, Items, Loot) - бинд клавиш для активации разделов ESP