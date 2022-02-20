ESP Чит для Gray Zone Warfare (GZW ЕСП)

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Информация о чите

Представляем вашему вниманию очередной продукт для игры Gray Zone Warfare. В этот раз мы решили выпустить ESP чит без ничего лишнего, чтобы вы не переплачивали за лишние функции, если они вам не нужны. В процессе разработки мы сфокусировали внимание на ЕСП функциях: в чите есть детальная настройка цветов и других параметров ESP. Отсутствие рискованных видов взлома позволит софту дольше находиться в статусе Undetected и снизит риск получения бана. Кроме того, этот продукт является самым доступным по цене, что будет приятно для многих пользователей. Надеемся, что наше предложение вас заинтересует.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Players ESP (ЕСП на игроков в GZW)

  • Enabled - Включить / выключить ESP
  • Players ESP - вх против игроков
  • Bots ESP (Ai) - вх против ботов
  • Visible Check - игроки за стеной и в прямой видимости будут окрашены по разному
  • Corpse - трупы игроков и ботов
  • In Vehicle - показывать игроков на транспорте
  • Boxes (Corner, 2D Boxes, Filled) - вх в виде коробок
  • Skeleton - вх в виде скелетов
  • Distance - расстояние до целей
  • Snaplines - вх в виде линий
  • Max Distance - ограничить дистанцию работы ЕСП
  • Custom Colors - настройка цветов для ЕСП
  • Enemy Only (Если этот параметр активирован, то ЕСП не будет показывать союзников)
  • Team Name (Показывать названия фракция игроков)

Loot ESP (ЕСП на Лут для Gray Zone Warfare)

  • Loot Boxes - показывать расположение ящиков с лутом
  • Loot Boxes Condition - состояние ящиков (закрыты или открыты)
  • Dropped Items - есп показывающий предметы лежащие на земле
  • Item Type - тип предмета (оружие, патроны и т.д)
  • Item Name - названия предметов
  • Loot List - показать список лута лежащего рядом в виде списка в углу экрана
  • Weapons - лут есп показывает где лежат оружия
  • Attachments - показывать модули для оружий
  • Ammo - расположение боеприпасов
  • Provision - предметы связанные с едой / напитками
  • Armor - различная броня и другая одежда
  • Containers - предметы внутри которых лежат другие предметы
  • Medicine - предметы связанные с медициной и лечением
  • Grenades - показывать гранаты
  • Max Distance - установить максимальную дистанцию работы для Loot ESP
  • Custom Colors - настройка цветов для предметов на свой вкус

Radar (Радар для GZW)

  • Radar - на экране появляется радар показывающий различную информацию
  • Scale - масштаб радара
  • Size Point - размер точек на радаре
  • Players - показывать игроков на радаре
  • Dropped Items - показывать лут на радаре
  • Loot Boxes - показывать лут боксы на радаре
  • Colors - возможность настроить цвета для радара

Misc (Другие Функции)

  • Language (English, Russian) - возможность переключать языки в меню чита
  • Hotkeys (Players, Items, Loot) - бинд клавиш для активации разделов ESP