Undetected Wallhack для PUBG (ПАБГ ВХ, ESP)

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Информация о чите

PUBG Wallhack - надежный и гибкий вх для PUBG c широким визуальным функционалом. Данный чит использует самый инновационный и современный метод обхода античита, обеспечивая безопасную и комфортную игру. Софт использует только движок игры, поэтому позволяет обеспечить стабильную игру без лагов и просадок ФПС. Наша команда следит за обновлениями игры и своевременно обновляет данный продукт. Взять топ проще, чем ты думаешь, надо лишь использовать наш PUBG ESP :) Помимо ВХ на игроков, PUBG ESP может показывать машины, лут и аирдропы. Также у нас имеется рабочий спуфер для ПАБГА. Для получения спуфера свяжитесь с нами после покупки и мы бесплатно вам выдадим его. Кроме того, в программе есть возможность переключить меню чита на русский язык.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Kakao, Epic Games

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Players ESP (WH для PUBG)

  • Players ESP - даёт различную информацию о врагах
  • Boxes - подсветка персонажей за стенами и препятствиями с помощью коробок
  • Filled - если данная опция активна, то фон боксов будет залит тёмным полупрозрачным цветом
  • Show Bots - есп фича позволяющая отличить ботов от игроков, возле коробок ботов будет подписано bot
  • Distance - показывает расстояние до других людей в метрах
  • Health - показывает количество хитпоинтов у других игроков
  • Health Style - выбор стиля отображения количества хп(доступно отображение полоской, текстом и текстом + полоской)
  • Weapon - показывать какое оружие у врагов в руках
  • Skeleton - подсвечивать людей с помощью наложения скелетов поверх их моделей
  • Visible Check - враги в прямой видимости и за стенами будут окрашены в разные цвета
  • Knocked - если здесь стоит галочка, то вх будет работать против нокнутых игроков
  • Snaplines - вид валлхака в виде линий от вашей модельки до моделей соперников
  • Max Distance - позволяет ограничить дальность работы есп функций
  • Enemy Only - есп фичи работают только против вражеских игроков
  • Kill Num - показывать количество убийств
  • Level - показывать уровень противников

World ESP (ВХ на Объекты в ПАБГ)

  • Vehicles - показывать где находятся транспортные средства
  • Vehicle Name - показывает имя транспорта
  • Vehicle Distance - показывает расстояние до машин и другого транспорта
  • Airdrop - даёт информацию о том где упал airdrop
  • Airdrop Distance - расстояние до аирдропа
  • Airdrop Items - позволяет увидеть что лежит внутри аирдропа
  • Max Distance - вы можете ограничить дальность работы валлхака как для транспорта, так и для аирдропа

Loot ESP (ВХ на ЛУТ в Пабге)

  • Dropped Items - данная функция чита позволяет видеть где лежит различный лут
  • Items Distance - показывает расстояние до лута
  • Armor 1 LVL - показывать броню первого уровня(бронежилеты, шлемы, рюкзаки)
  • Armor 2 LVL - показывать броню второго уровня(бронежилеты, шлемы, рюкзаки)
  • Armor 3 LVL - показывать броню третьего уровня(бронежилеты, шлемы, рюкзаки)
  • Blade - подсветка холодного оружия
  • Pistols - даёт информацию о расположении пистолетов
  • Submachine - показывает пистолеты-пулемёты
  • Shotguns - показывает дробовики
  • Rifles - даёт информацию о местонахождении штурмовых винтовок
  • Snipers - показывать где валяются снайперские оружия
  • Scopes - различные прицелы и оптики
  • Medicine - большие и маленькие аптечки, бинты, болеутоляющие, энергетические напитки и шприцы с адреналином
  • Attachments - все остальные модификации для оружий
  • Limit Distance - позволяет ограничить дальность работы вх на лут
  • Grenades
  • Loot List
  • Corpse

Misc (Дополнительные функции WH для ПУБГ)

  • Spectators - показывать сколько игроков наблюдают за вашей игрой
  • Crosshair - постоянно рисовать прицел ровно посередине экрана
  • Hotkeys - привязка клавиш для активации вх на игроков, транспорт, аирдроп и лут
  • Colors - выбор цветов для видимых и невидимых игроков, их скелетов, транспорта, аирдропа, лута и прицела посередине экрана
  • Language - меню чита для ПУБГ поддерживает 2 языка: английский и русский
  • Combat-Mode - отключает все функции PUBG ESP кроме WH на игроков
  • Radar - отображение игроков на радаре
  • HWID-Spoofer