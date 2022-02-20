Undetected Wallhack для PUBG (ПАБГ ВХ, ESP)

Информация о чите

PUBG Wallhack - надежный и гибкий вх для PUBG c широким визуальным функционалом. Данный чит использует самый инновационный и современный метод обхода античита, обеспечивая безопасную и комфортную игру. Софт использует только движок игры, поэтому позволяет обеспечить стабильную игру без лагов и просадок ФПС. Наша команда следит за обновлениями игры и своевременно обновляет данный продукт. Взять топ проще, чем ты думаешь, надо лишь использовать наш PUBG ESP :) Помимо ВХ на игроков, PUBG ESP может показывать машины, лут и аирдропы. Также у нас имеется рабочий спуфер для ПАБГА. Для получения спуфера свяжитесь с нами после покупки и мы бесплатно вам выдадим его. Кроме того, в программе есть возможность переключить меню чита на русский язык.