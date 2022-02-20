Undetected Wallhack для PUBG (ПАБГ ВХ, ESP)
Информация о чите
PUBG Wallhack - надежный и гибкий вх для PUBG c широким визуальным функционалом. Данный чит использует самый инновационный и современный метод обхода античита, обеспечивая безопасную и комфортную игру. Софт использует только движок игры, поэтому позволяет обеспечить стабильную игру без лагов и просадок ФПС. Наша команда следит за обновлениями игры и своевременно обновляет данный продукт. Взять топ проще, чем ты думаешь, надо лишь использовать наш PUBG ESP :) Помимо ВХ на игроков, PUBG ESP может показывать машины, лут и аирдропы. Также у нас имеется рабочий спуфер для ПАБГА. Для получения спуфера свяжитесь с нами после покупки и мы бесплатно вам выдадим его. Кроме того, в программе есть возможность переключить меню чита на русский язык.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Kakao, Epic Games
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Players ESP (WH для PUBG)
- Players ESP - даёт различную информацию о врагах
- Boxes - подсветка персонажей за стенами и препятствиями с помощью коробок
- Filled - если данная опция активна, то фон боксов будет залит тёмным полупрозрачным цветом
- Show Bots - есп фича позволяющая отличить ботов от игроков, возле коробок ботов будет подписано bot
- Distance - показывает расстояние до других людей в метрах
- Health - показывает количество хитпоинтов у других игроков
- Health Style - выбор стиля отображения количества хп(доступно отображение полоской, текстом и текстом + полоской)
- Weapon - показывать какое оружие у врагов в руках
- Skeleton - подсвечивать людей с помощью наложения скелетов поверх их моделей
- Visible Check - враги в прямой видимости и за стенами будут окрашены в разные цвета
- Knocked - если здесь стоит галочка, то вх будет работать против нокнутых игроков
- Snaplines - вид валлхака в виде линий от вашей модельки до моделей соперников
- Max Distance - позволяет ограничить дальность работы есп функций
- Enemy Only - есп фичи работают только против вражеских игроков
- Kill Num - показывать количество убийств
- Level - показывать уровень противников
World ESP (ВХ на Объекты в ПАБГ)
- Vehicles - показывать где находятся транспортные средства
- Vehicle Name - показывает имя транспорта
- Vehicle Distance - показывает расстояние до машин и другого транспорта
- Airdrop - даёт информацию о том где упал airdrop
- Airdrop Distance - расстояние до аирдропа
- Airdrop Items - позволяет увидеть что лежит внутри аирдропа
- Max Distance - вы можете ограничить дальность работы валлхака как для транспорта, так и для аирдропа
Loot ESP (ВХ на ЛУТ в Пабге)
- Dropped Items - данная функция чита позволяет видеть где лежит различный лут
- Items Distance - показывает расстояние до лута
- Armor 1 LVL - показывать броню первого уровня(бронежилеты, шлемы, рюкзаки)
- Armor 2 LVL - показывать броню второго уровня(бронежилеты, шлемы, рюкзаки)
- Armor 3 LVL - показывать броню третьего уровня(бронежилеты, шлемы, рюкзаки)
- Blade - подсветка холодного оружия
- Pistols - даёт информацию о расположении пистолетов
- Submachine - показывает пистолеты-пулемёты
- Shotguns - показывает дробовики
- Rifles - даёт информацию о местонахождении штурмовых винтовок
- Snipers - показывать где валяются снайперские оружия
- Scopes - различные прицелы и оптики
- Medicine - большие и маленькие аптечки, бинты, болеутоляющие, энергетические напитки и шприцы с адреналином
- Attachments - все остальные модификации для оружий
- Limit Distance - позволяет ограничить дальность работы вх на лут
- Grenades
- Loot List
- Corpse
Misc (Дополнительные функции WH для ПУБГ)
- Spectators - показывать сколько игроков наблюдают за вашей игрой
- Crosshair - постоянно рисовать прицел ровно посередине экрана
- Hotkeys - привязка клавиш для активации вх на игроков, транспорт, аирдроп и лут
- Colors - выбор цветов для видимых и невидимых игроков, их скелетов, транспорта, аирдропа, лута и прицела посередине экрана
- Language - меню чита для ПУБГ поддерживает 2 языка: английский и русский
- Combat-Mode - отключает все функции PUBG ESP кроме WH на игроков
- Radar - отображение игроков на радаре
- HWID-Spoofer