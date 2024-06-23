Phoenix Чит для CS 2: Надёжный Софт без Бана (Феникс)
Информация о чите
Данный чит для CS представляет из себя очень безопасное ПО. Т.к этот софт полностью безопасен, то он никак не внедряется в процесс и файлы игры, поэтому получить бан при игре с этим софтом минимальный. Если говорить о наполнении софта, то здесь всё отлично: у вас под рукой будет гибкий аимбот, плавный WH, радар, триггер и некоторые другие возможности. Благодаря тому, что данная разработка не оставляет никаких следов, ваш Trust Factor всегда будет оставаться зеленым и вы сможете играть против честных игроков, используя читы: главное играть аккуратно и не привлекать к себе лишнее внимание. Если вы хотите долго играть на 1 аккаунте и не получать бан, то этот продукт для вас!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot
- Enable / Disable (Включить / Выключить Аимбот)
- Visible Check (Проверка на видимость)
- Enemy Only (Аим только против врагов)
- Flash check (Проверка на ослепление)
- Aim Key (Hotkey) - клавиша для активации аимбота
- FOV (радиус работы аима)
- Fov Circle color (цвет круга FOV)
- Separate Aim Settings for Weapons (Rifle, Shotgun, SMG, Pistols, Snipers, Auto-Snipers) - отдельные настройки для разных категорий оружия
- Enable aim settings for weapon group (Включить / Выключить аимбот для определенных видов оружия)
- Smooth X / Y (Плавность движений аимбота по горизонтали и вертикали)
- RCS (Recoil Control System) - система контроля отдачи оружия при стрельбе
- Recoil Control X / Y - контроль отдачи по горизонтали / вертикали
- Auto Stop Movement - активации аимбота останавливает ваше движение
- Start with this bullet count - с какой по счету пули начинать аим
- Hitboxes (Bones) - части тела для наведения на них аимботом
- Visual Hitbox Selection - выбор хитбоксов в меню кликая по модели персонажа
- Target Switch Delay - задержка перед сменой цели
- RCS Fov (Separate FOV for Aiming with RCS enabled) - возможность увеличить / уменьшить FOV при работе RCS
- Silent Aimbot
Trigger Bot (Триггер Бот для КС 2)
- Enable / Disable (Включить / Выключить тригербот)
- Visible Check (Проверка на видимость)
- Enemy Only (Тригер только против врагов)
- Flash check (Проверка на ослепление)
- Trigger Key (Hotkey) - клавиша для активации триггер бота
- Separate Trigger Settings for Weapons (Rifle, Shotgun, SMG, Pistols, Snipers, Auto-Snipers) - отдельные настройки триггер бота для разных видов оружия
- Enable Trigger settings for weapon group - возможность включить / выключить триггер бот для некоторых оружий
- Auto Stop Movement - автоматически останавливает ваше движение при работе триггербота
- Shoot Delay - задержка перед первым выстрелом триггербота
Wallhack (ESP)
- Visible Check (Окрашивать врагов за стеной и в прямой видимости разным цветом)
- Visible Only (Активировать WH только против видимых персонажей)
- Enemy Only (В этом режиме ESP показывает только врагов)
- Boxes ESP (WH в виде коробок)
- Head ESP (отдельно выделять хитбокс головы)
- Skeleton (WH в виде скелета)
- Out of FOV ESP (стрелочки показывающие врагов в слепой зоне)
- Names - никнеймы игроков
- Weapon - оружие у игроков в руках
- Has Immunity - иммунитет к урону, в DM
- Health Bar - количество ХП
- Flashed - показывать если враг ослеплен
- Scoped - показывать открыт у врага прицел или нет
- Money - количество денег у игрока
- Custom Colors - детальная настройка цветов для различных ESP функций
- Snaplines - вх в виде линий
- Players Chams
Dropped Items (Loot)
- Weapons - показывать оружие лежащее на земле
- Grenades (HE, Fire, Smoke, Flash) - гранаты (осколочные, зажигательные, дымовые, световые)
- Outline - обводка лута дополнительной линией
- Max Distance (Range) - дальность работы ВХ на оружие
- Custom Colors - детальная настройка цветов для Loot ESP
- Items Chams
- Grenades Chams
- Corpses Chams (Ragdolls)
Radar (Радар для CS 2)
- Enable / Disable (Включить / Выключить Радар)
- Enemy Only (Показывать на радаре только врагов)
- Visible Only (Показывать только видимых игроков на радаре)
- Cross Line (разделить радар на 4 равные части)
- Range (дальность работы радара)
- Alpha (прозрачность радара)
- Scale (масштаб изображения на радаре)
- Points Color (цвет точек на радаре)
Misc (Остальное)
- Bomb Timer (показывать сколько осталось до взрыва C4)
- Crosshair (Sniper Crosshair) - статичный прицел для любого оружия
- Crosshair Settings (Outline / Padding / Size / Color) - детальная настройка статичного прицела
- Capture Bypass (StreamProof) - скрыть чит на записи видео или трансляции
- CFG System - возможность сохранять и загружать свои настройки