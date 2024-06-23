Phoenix Чит для CS 2: Надёжный Софт без Бана (Феникс)

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Информация о чите

Данный чит для CS представляет из себя очень безопасное ПО. Т.к этот софт полностью безопасен, то он никак не внедряется в процесс и файлы игры, поэтому получить бан при игре с этим софтом минимальный. Если говорить о наполнении софта, то здесь всё отлично: у вас под рукой будет гибкий аимбот, плавный WH, радар, триггер и некоторые другие возможности. Благодаря тому, что данная разработка не оставляет никаких следов, ваш Trust Factor всегда будет оставаться зеленым и вы сможете играть против честных игроков, используя читы: главное играть аккуратно и не привлекать к себе лишнее внимание. Если вы хотите долго играть на 1 аккаунте и не получать бан, то этот продукт для вас!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot

  • Enable / Disable (Включить / Выключить Аимбот)
  • Visible Check (Проверка на видимость)
  • Enemy Only (Аим только против врагов)
  • Flash check (Проверка на ослепление)
  • Aim Key (Hotkey) - клавиша для активации аимбота
  • FOV (радиус работы аима)
  • Fov Circle color (цвет круга FOV)
  • Separate Aim Settings for Weapons (Rifle, Shotgun, SMG, Pistols, Snipers, Auto-Snipers) - отдельные настройки для разных категорий оружия
  • Enable aim settings for weapon group (Включить / Выключить аимбот для определенных видов оружия)
  • Smooth X / Y (Плавность движений аимбота по горизонтали и вертикали)
  • RCS (Recoil Control System) - система контроля отдачи оружия при стрельбе
  • Recoil Control X / Y - контроль отдачи по горизонтали / вертикали
  • Auto Stop Movement - активации аимбота останавливает ваше движение
  • Start with this bullet count - с какой по счету пули начинать аим
  • Hitboxes (Bones) - части тела для наведения на них аимботом
  • Visual Hitbox Selection - выбор хитбоксов в меню кликая по модели персонажа
  • Target Switch Delay - задержка перед сменой цели
  • RCS Fov (Separate FOV for Aiming with RCS enabled) - возможность увеличить / уменьшить FOV при работе RCS
  • Silent Aimbot

Trigger Bot (Триггер Бот для КС 2)

  • Enable / Disable (Включить / Выключить тригербот)
  • Visible Check (Проверка на видимость)
  • Enemy Only (Тригер только против врагов)
  • Flash check (Проверка на ослепление)
  • Trigger Key (Hotkey) - клавиша для активации триггер бота
  • Separate Trigger Settings for Weapons (Rifle, Shotgun, SMG, Pistols, Snipers, Auto-Snipers) - отдельные настройки триггер бота для разных видов оружия
  • Enable Trigger settings for weapon group - возможность включить / выключить триггер бот для некоторых оружий
  • Auto Stop Movement - автоматически останавливает ваше движение при работе триггербота
  • Shoot Delay - задержка перед первым выстрелом триггербота

Wallhack (ESP)

  • Visible Check (Окрашивать врагов за стеной и в прямой видимости разным цветом)
  • Visible Only (Активировать WH только против видимых персонажей)
  • Enemy Only (В этом режиме ESP показывает только врагов)
  • Boxes ESP (WH в виде коробок)
  • Head ESP (отдельно выделять хитбокс головы)
  • Skeleton (WH в виде скелета)
  • Out of FOV ESP (стрелочки показывающие врагов в слепой зоне)
  • Names - никнеймы игроков
  • Weapon - оружие у игроков в руках
  • Has Immunity - иммунитет к урону, в DM
  • Health Bar - количество ХП
  • Flashed - показывать если враг ослеплен
  • Scoped - показывать открыт у врага прицел или нет
  • Money - количество денег у игрока
  • Custom Colors - детальная настройка цветов для различных ESP функций
  • Snaplines - вх в виде линий
  • Players Chams

Dropped Items (Loot)

  • Weapons - показывать оружие лежащее на земле
  • Grenades (HE, Fire, Smoke, Flash) - гранаты (осколочные, зажигательные, дымовые, световые)
  • Outline - обводка лута дополнительной линией
  • Max Distance (Range) - дальность работы ВХ на оружие
  • Custom Colors - детальная настройка цветов для Loot ESP
  • Items Chams
  • Grenades Chams
  • Corpses Chams (Ragdolls)

Radar (Радар для CS 2)

  • Enable / Disable (Включить / Выключить Радар)
  • Enemy Only (Показывать на радаре только врагов)
  • Visible Only (Показывать только видимых игроков на радаре)
  • Cross Line (разделить радар на 4 равные части)
  • Range (дальность работы радара)
  • Alpha (прозрачность радара)
  • Scale (масштаб изображения на радаре)
  • Points Color (цвет точек на радаре)

Misc (Остальное)

  • Bomb Timer (показывать сколько осталось до взрыва C4)
  • Crosshair (Sniper Crosshair) - статичный прицел для любого оружия
  • Crosshair Settings (Outline / Padding / Size / Color) - детальная настройка статичного прицела
  • Capture Bypass (StreamProof) - скрыть чит на записи видео или трансляции
  • CFG System - возможность сохранять и загружать свои настройки