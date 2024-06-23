Phoenix Чит для CS 2: Надёжный Софт без Бана (Феникс)

Информация о чите

Данный чит для CS представляет из себя очень безопасное ПО. Т.к этот софт полностью безопасен, то он никак не внедряется в процесс и файлы игры, поэтому получить бан при игре с этим софтом минимальный. Если говорить о наполнении софта, то здесь всё отлично: у вас под рукой будет гибкий аимбот, плавный WH, радар, триггер и некоторые другие возможности. Благодаря тому, что данная разработка не оставляет никаких следов, ваш Trust Factor всегда будет оставаться зеленым и вы сможете играть против честных игроков, используя читы: главное играть аккуратно и не привлекать к себе лишнее внимание. Если вы хотите долго играть на 1 аккаунте и не получать бан, то этот продукт для вас!