Phoenix для Path of Exile 1 (ПОЕ Феникс)

Информация о чите

Встречайте новую разработку от Phoenix (Satano) — приватный чит для Path of Exile 1, созданный для тех, кто хочет сделать игровой процесс удобнее, эффективнее и безопаснее. Данный софт объединяет в себе широкий набор автоматических функций и полезных скриптов, которые значительно упрощают фарм, исследование Атласа и сражения с боссами. Функционал впечатляет: автоматическое использование фласок (Auto Heal, Auto Mana, Energy Shield), авто-выход при критическом уровне здоровья, а также множество гибких настроек под индивидуальный стиль игры. Для исследователей мира предусмотрены функции открытия карты Атласа и бесконечного зума — теперь вы всегда будете видеть всё, что происходит вокруг. Чит оснащён системой конфигов для быстрого сохранения и загрузки ваших настроек, а также возможностью назначать горячие клавиши для активации отдельных функций. Удобное меню делает работу с программой максимально комфортной. Безопасность на высшем уровне — низкий риск бана и наличие HWID спуфера, повышающего защиту вашего оборудования. Phoenix для Path of Exile — это надёжное решение, созданное, чтобы сделать каждое ваше приключение в Атласе максимально продуктивным и комфортным.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam, POE Launcher
Visuals

  • Always Health Bar - постоянное отображение полоски HP над врагами
  • Map Revealer - отображает всю карту
  • Infinity Zoom - позволяет значительно отдалять камеру

Скрипты

  • Auto Health - авто-лечение ХП
  • Auto Mana - восстанавливает ману героя
  • Auto Energy Shield - восстанавливает уровень энергии щита
  • Auto ESC - автоматически выходит из сеанса при наступлении критического уровня ХП
  • Binds - позволяет установить клавиши для включения/выключения скрипта
  • Script Mode - режим работы скриптов (всегда, по нажатию клавиши)

Другие фичи Phoenix POE

  • Configs - система настроек чита (сохранить, загрузить, сбросить)
  • Menu Key - клавиша для вызова меню Феникс ПОЕ 1
  • Scale - настройка масштаба меню чита Феникс Path of Exile
  • HWID Spoofer - в комплекте идет Спуфер HWID для дополнительной безопасности

