Phoenix для Path of Exile 1 (ПОЕ Феникс)
Информация о чите
Встречайте новую разработку от Phoenix (Satano) — приватный чит для Path of Exile 1, созданный для тех, кто хочет сделать игровой процесс удобнее, эффективнее и безопаснее. Данный софт объединяет в себе широкий набор автоматических функций и полезных скриптов, которые значительно упрощают фарм, исследование Атласа и сражения с боссами. Функционал впечатляет: автоматическое использование фласок (Auto Heal, Auto Mana, Energy Shield), авто-выход при критическом уровне здоровья, а также множество гибких настроек под индивидуальный стиль игры. Для исследователей мира предусмотрены функции открытия карты Атласа и бесконечного зума — теперь вы всегда будете видеть всё, что происходит вокруг. Чит оснащён системой конфигов для быстрого сохранения и загрузки ваших настроек, а также возможностью назначать горячие клавиши для активации отдельных функций. Удобное меню делает работу с программой максимально комфортной. Безопасность на высшем уровне — низкий риск бана и наличие HWID спуфера, повышающего защиту вашего оборудования. Phoenix для Path of Exile — это надёжное решение, созданное, чтобы сделать каждое ваше приключение в Атласе максимально продуктивным и комфортным.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam, POE Launcher
Visuals
- Always Health Bar - постоянное отображение полоски HP над врагами
- Map Revealer - отображает всю карту
- Infinity Zoom - позволяет значительно отдалять камеру
Скрипты
- Auto Health - авто-лечение ХП
- Auto Mana - восстанавливает ману героя
- Auto Energy Shield - восстанавливает уровень энергии щита
- Auto ESC - автоматически выходит из сеанса при наступлении критического уровня ХП
- Binds - позволяет установить клавиши для включения/выключения скрипта
- Script Mode - режим работы скриптов (всегда, по нажатию клавиши)
Другие фичи Phoenix POE
- Configs - система настроек чита (сохранить, загрузить, сбросить)
- Menu Key - клавиша для вызова меню Феникс ПОЕ 1
- Scale - настройка масштаба меню чита Феникс Path of Exile
- HWID Spoofer - в комплекте идет Спуфер HWID для дополнительной безопасности
