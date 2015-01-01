Информация о чите

Встречайте новую разработку от Phoenix (Satano) — приватный чит для Path of Exile 1, созданный для тех, кто хочет сделать игровой процесс удобнее, эффективнее и безопаснее. Данный софт объединяет в себе широкий набор автоматических функций и полезных скриптов, которые значительно упрощают фарм, исследование Атласа и сражения с боссами. Функционал впечатляет: автоматическое использование фласок (Auto Heal, Auto Mana, Energy Shield), авто-выход при критическом уровне здоровья, а также множество гибких настроек под индивидуальный стиль игры. Для исследователей мира предусмотрены функции открытия карты Атласа и бесконечного зума — теперь вы всегда будете видеть всё, что происходит вокруг. Чит оснащён системой конфигов для быстрого сохранения и загрузки ваших настроек, а также возможностью назначать горячие клавиши для активации отдельных функций. Удобное меню делает работу с программой максимально комфортной. Безопасность на высшем уровне — низкий риск бана и наличие HWID спуфера, повышающего защиту вашего оборудования. Phoenix для Path of Exile — это надёжное решение, созданное, чтобы сделать каждое ваше приключение в Атласе максимально продуктивным и комфортным.