Dullwave Delta Force (Дуллвейв Дельта Форс)

Информация о чите

Приватный чит Dullwave для Delta Force: Hawk Ops — это новинка от надёжного и хорошо зарекомендовавшего себя разработчика, созданная специально для новой части легендарной серии. Софт предлагает всё необходимое для комфортной и эффективной игры: мощный Aimbot с гибкими настройками, подходящий как для легитной игры, так и для агрессивного стиля, а также стильный и информативный ESP, который отображает противников и важную информацию о них в реальном времени. Интерфейс чита прост и понятен, меню выполнено в эргономичном дизайне, что делает процесс настройки максимально удобным даже для новичков. Если вы ищете надёжный и безопасный чит для Дельта Форс — Дуллвейв станет отличным выбором, который точно не разочарует.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Aimbot (Аимбот)

  • Enabled - включить/выключить аимбот
  • Bind - выбор клавиши для активации аима
  • Bone - выбор части тела для прицеливания аимом
  • FOV - размер области работы на экране
  • Draw FOV - показывать размер области аима на экране
  • Aim Lock - фиксация аима на цели до её уничтожения или остановки огня
  • Humanize - аим будет стараться симулировать человеческие движения
  • Invisibles (Visible Check) - огонь по целям за стенами с помощью аима
  • Dynamic Smooth - динамичное сглаживание, в зависимости от ситуации
  • Draw Snapline - помечать текущую цель аима с помощью линии
  • Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
  • Distance - дальность работы аима

Player ESP (WH)

  • Player ESP - ВХ для отображения игроков и информации о них
  • Box (Corner, 2D BOX, Filled) - ЕСП в виде коробок и их настройки
  • Health Bar - индикатор для отображения ХП противников
  • Nickname - имена персонажей и игроков
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Skeleton - есп в виде скелетов
  • Snapline - ЕСП в виде линий
  • Level - уровень профилей игроков

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