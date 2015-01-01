Информация о чите

Приватный чит Dullwave для Delta Force: Hawk Ops — это новинка от надёжного и хорошо зарекомендовавшего себя разработчика, созданная специально для новой части легендарной серии. Софт предлагает всё необходимое для комфортной и эффективной игры: мощный Aimbot с гибкими настройками, подходящий как для легитной игры, так и для агрессивного стиля, а также стильный и информативный ESP, который отображает противников и важную информацию о них в реальном времени. Интерфейс чита прост и понятен, меню выполнено в эргономичном дизайне, что делает процесс настройки максимально удобным даже для новичков. Если вы ищете надёжный и безопасный чит для Дельта Форс — Дуллвейв станет отличным выбором, который точно не разочарует.