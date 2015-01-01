Dullwave Delta Force (Дуллвейв Дельта Форс)
Информация о чите
Приватный чит Dullwave для Delta Force: Hawk Ops — это новинка от надёжного и хорошо зарекомендовавшего себя разработчика, созданная специально для новой части легендарной серии. Софт предлагает всё необходимое для комфортной и эффективной игры: мощный Aimbot с гибкими настройками, подходящий как для легитной игры, так и для агрессивного стиля, а также стильный и информативный ESP, который отображает противников и важную информацию о них в реальном времени. Интерфейс чита прост и понятен, меню выполнено в эргономичном дизайне, что делает процесс настройки максимально удобным даже для новичков. Если вы ищете надёжный и безопасный чит для Дельта Форс — Дуллвейв станет отличным выбором, который точно не разочарует.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Aimbot (Аимбот)
- Enabled - включить/выключить аимбот
- Bind - выбор клавиши для активации аима
- Bone - выбор части тела для прицеливания аимом
- FOV - размер области работы на экране
- Draw FOV - показывать размер области аима на экране
- Aim Lock - фиксация аима на цели до её уничтожения или остановки огня
- Humanize - аим будет стараться симулировать человеческие движения
- Invisibles (Visible Check) - огонь по целям за стенами с помощью аима
- Dynamic Smooth - динамичное сглаживание, в зависимости от ситуации
- Draw Snapline - помечать текущую цель аима с помощью линии
- Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
- Distance - дальность работы аима
Player ESP (WH)
- Player ESP - ВХ для отображения игроков и информации о них
- Box (Corner, 2D BOX, Filled) - ЕСП в виде коробок и их настройки
- Health Bar - индикатор для отображения ХП противников
- Nickname - имена персонажей и игроков
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Snapline - ЕСП в виде линий
- Level - уровень профилей игроков
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