Информация о чите

Fury для WARDOGS — производительное internal-решение с компактным, но хорошо подобранным набором функций. Продукт ориентирован на стабильную игру и предлагает только действительно необходимые инструменты. В основе находится векторный Aimbot, который помогает точно наводиться на противников даже на значительных дистанциях. Параметры наведения можно адаптировать под собственный стиль игры. Визуальная часть представлена приятным и информативным ESP с отдельной настройкой отображения противников и союзников. Вы можете самостоятельно выбрать необходимые параметры и настроить цвета элементов, чтобы интерфейс оставался удобным и не перегружал игровой экран. Fury продолжает развиваться: разработчик регулярно добавляет новые возможности и расширяет функциональность продукта. При этом текущая стоимость сохраняется, поэтому обновления позволяют получать больше возможностей без изменения цены.