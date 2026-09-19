Fury для WARDOGS (Internal)

Информация о чите

Fury для WARDOGS — производительное internal-решение с компактным, но хорошо подобранным набором функций. Продукт ориентирован на стабильную игру и предлагает только действительно необходимые инструменты. В основе находится векторный Aimbot, который помогает точно наводиться на противников даже на значительных дистанциях. Параметры наведения можно адаптировать под собственный стиль игры. Визуальная часть представлена приятным и информативным ESP с отдельной настройкой отображения противников и союзников. Вы можете самостоятельно выбрать необходимые параметры и настроить цвета элементов, чтобы интерфейс оставался удобным и не перегружал игровой экран. Fury продолжает развиваться: разработчик регулярно добавляет новые возможности и расширяет функциональность продукта. При этом текущая стоимость сохраняется, поэтому обновления позволяют получать больше возможностей без изменения цены.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & INTEL
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
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Aim Bot (Аимбот)

  • Enable Aimbot – включить автоматическое наведение на игроков
  • Aim Key – клавиша активации аимбота (удерживать)
  • FOV Size – размер области для захвата целей аимботом
  • Smooth – регулирует плавность наведения аима
  • Visible Check – аим только на игроков в поле зрения
  • Team Check – исключает союзников из выбора целей
  • Target Bone – выбор точки наведения (голова, шея, грудь)
  • Draw FOV – отображает область действия аимбота
  • FOV Color – позволяет изменить цвет FOV

ESP (Враги, Союзники)

  • Enable ESP – включает ESP для врагов или союзников
  • Name – показывает имя игрока
  • Skeleton – отображает скелет игрока
  • Box – отображает рамку вокруг игрока
  • Distance – показывает расстояние до игрока
  • Visible Check – определяет видимость игрока
  • Health Bar – отображает здоровье игрока в виде полосы
  • Weapon – показывает оружие игрока
  • Health Text – отображает здоровье игрока числовым значением
  • Armor Text – отображает броню игрока числовым значением
  • Knocked Status – показывает статус нокнутого игрока
  • Backplate – добавляет чёрный фон за именем игрока
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения врагов
  • ESP Color Settings – позволяет настроить цвета элементов ESP
  • ESP Distance Settings – позволяет настроить дистанцию отображения элементов ESP
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