Fury для WARDOGS (Internal)
Информация о чите
Fury для WARDOGS — производительное internal-решение с компактным, но хорошо подобранным набором функций. Продукт ориентирован на стабильную игру и предлагает только действительно необходимые инструменты. В основе находится векторный Aimbot, который помогает точно наводиться на противников даже на значительных дистанциях. Параметры наведения можно адаптировать под собственный стиль игры. Визуальная часть представлена приятным и информативным ESP с отдельной настройкой отображения противников и союзников. Вы можете самостоятельно выбрать необходимые параметры и настроить цвета элементов, чтобы интерфейс оставался удобным и не перегружал игровой экран. Fury продолжает развиваться: разработчик регулярно добавляет новые возможности и расширяет функциональность продукта. При этом текущая стоимость сохраняется, поэтому обновления позволяют получать больше возможностей без изменения цены.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & INTEL
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Aim Bot (Аимбот)
- Enable Aimbot – включить автоматическое наведение на игроков
- Aim Key – клавиша активации аимбота (удерживать)
- FOV Size – размер области для захвата целей аимботом
- Smooth – регулирует плавность наведения аима
- Visible Check – аим только на игроков в поле зрения
- Team Check – исключает союзников из выбора целей
- Target Bone – выбор точки наведения (голова, шея, грудь)
- Draw FOV – отображает область действия аимбота
- FOV Color – позволяет изменить цвет FOV
ESP (Враги, Союзники)
- Enable ESP – включает ESP для врагов или союзников
- Name – показывает имя игрока
- Skeleton – отображает скелет игрока
- Box – отображает рамку вокруг игрока
- Distance – показывает расстояние до игрока
- Visible Check – определяет видимость игрока
- Health Bar – отображает здоровье игрока в виде полосы
- Weapon – показывает оружие игрока
- Health Text – отображает здоровье игрока числовым значением
- Armor Text – отображает броню игрока числовым значением
- Knocked Status – показывает статус нокнутого игрока
- Backplate – добавляет чёрный фон за именем игрока
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения врагов
- ESP Color Settings – позволяет настроить цвета элементов ESP
- ESP Distance Settings – позволяет настроить дистанцию отображения элементов ESP
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