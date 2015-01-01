На данной странице находится инструкция по использованию следующих продуктов: Predator Marvel.

Инструкция по запуску софта Predator

Пошаговый гайд по активации ключа, загрузке и запуску софта:

После оплаты вы получаете ключ для активации подписки на чит и все необходимые ссылки. Для начала необходимо создать аккаунт в софте Predator. Ссылку для регистрации вы получаете после оплаты вместе с ключом. После завершения регистрации необходимо активировать ключ, чтобы получить доступ к загрузке софта. Ссылка на активацию вы также получаете после оплаты. Теперь нужно подготовиться к загрузке лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов Predator. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер на странице, ссылку на которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом. Перед запуском лоадера обязательно убедитесь, что все игры закрыты. Строго не рекомендуется запускать лоадер при наличии открытых игр! Запустите скачанный ранее лоадер от имени администратора . Вам необходимо войти в свой аккаунт Predator Systems в лоадере. Поставьте галку на "Remember me", чтобы не вводить свои данные заново в следующий раз. После небольшой загрузки перед вами появится интерфейс лоадера со списком доступных вам приложений и информацией о них. Выберите нужную вам игру и нажмите "Load". Когда появится надпись " Waiting for the game... " - открывайте свою игру. После полной загрузки главного меню игры в левой верхней части экрана появится уведомление об успешном инжекте софта.

Поздравляем, вы запустили успешно запустили чит Predator Systems! Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши Insert.

Видео гайд по активации и запуску софта Predator

Известные ошибки и способы их решения

Некоторые известные нам проблемы и способы их исправления:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите " Синхронизировать ".

". Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.

Если вы столкнулись с одной из следующих ошибок: "An error occured in the secure channel support" / "The request has timed out" / "The operation timed out", то причиной могут быть антивирусы или античиты, проблемы с подключением к серверу или неправильное время на вашем ПК.

Если вы видите ошибку "Hardware mismatch", то это свидетельствует о том, что либо в вашем ПК что-то поменялось, либо вы пытаетесь запустить чит с другого ПК. Сброс привязки по HWID доступен бесплатно 1 раз в неделю в личном кабинете Predator. Ссылку на сброс привязки по HWID вы также получили вместе с ключом и инструкцией.

"Internal public server error" - что-то блокирует подключение к серверам чита. Ещё раз проверьте антчиты, антивирусы и другую защиту. Всё должно быть отключено и удалено.

Если бесконечно висит "Waiting for the game initialization" при запуске чита для Marvel Rivals, то, во-первых, нужно убедиться, что вы запускаете игру через Steam, т.к другие лаунчеры не поддерживаются. Во-вторых, если вы столкнулись с этим при запуске игры через Steam, нужно удалить все текущие параметры запуска у игры и добавить следующие: -d3d12 -dx12 .

. Ошибка "Antivirus Interference detected" - причиной может быть как включенный антивирус, так и наоборот, заражение вашего ПК вирусом. Если вы уверены, что все антивирусы отключены, но ошибка сохраняется, то вам нужно скачать какой-нибудь антивирус и полностью проверить ваш ПК. Рекомендуем DrWeb или Kaspersky. После лечения ПК антивирусы нужно будет удалить.

Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте.

