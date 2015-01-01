Руководство по использованию ПО Predator Systems (Гайд)

Deadlock, Marvel Rivals, CS 2, Инструкции

На данной странице находится инструкция по использованию следующих продуктов: Predator Marvel.

Инструкция по запуску софта Predator

Пошаговый гайд по активации ключа, загрузке и запуску софта:

  1. После оплаты вы получаете ключ для активации подписки на чит и все необходимые ссылки.
  2. Для начала необходимо создать аккаунт в софте Predator. Ссылку для регистрации вы получаете после оплаты вместе с ключом.
  3. После завершения регистрации необходимо активировать ключ, чтобы получить доступ к загрузке софта. Ссылка на активацию вы также получаете после оплаты.
  4. Теперь нужно подготовиться к загрузке лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов Predator.
  5. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер на странице, ссылку на которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
  6. Перед запуском лоадера обязательно убедитесь, что все игры закрыты. Строго не рекомендуется запускать лоадер при наличии открытых игр!
  7. Запустите скачанный ранее лоадер от имени администратора.
  8. Вам необходимо войти в свой аккаунт Predator Systems в лоадере. Поставьте галку на "Remember me", чтобы не вводить свои данные заново в следующий раз.
  9. После небольшой загрузки перед вами появится интерфейс лоадера со списком доступных вам приложений и информацией о них.
  10. Выберите нужную вам игру и нажмите "Load".
  11. Когда появится надпись "Waiting for the game..." - открывайте свою игру.
  12. После полной загрузки главного меню игры в левой верхней части экрана появится уведомление об успешном инжекте софта.

Поздравляем, вы запустили успешно запустили чит Predator Systems! Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши Insert.

Видео гайд по активации и запуску софта Predator

Скоро здесь появится подробная инструкция.

Известные ошибки и способы их решения

Некоторые известные нам проблемы и способы их исправления:

Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте.
Также вы можете связаться с поддержкой В Нашей Группе Вконтакте.
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы на Marvel Rivals.