Phoenix Spoofer для Apex Legends (Апекс Спуфер)

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Информация о чите

Вы просили - мы сделали. Теперь Phoenix Spoofer можно приобрести отдельно в автоматическом режиме, ранее данный товар выдавался только при покупке других софтов. Феникс Спуфер появился в начале 2020 года, когда у наших пользователей в Apex Legends, Rust и R6S появилась необходимость обходить баны по железу. Чтобы нашей аудитории не приходилось искать сторонние рабочие спуферы, мы решили разработать свой собственный надёжный софт для этих целей. С тех пор наш продукт исправно функционирует на протяжении многих лет. Мы регулярно обновляем спуфер под новые версии античитов, новые версии Windows, драйверов и прочего. За весь срок работы Phoenix Spoofer показал себя максимально надёжным и стабильным инструментом для обхода банов по железу в таких популярнейших играх как Rust, Apex, R6s, а также мы недавно выяснили, что он помогает и в некоторых других играх на античитах Battle Eye и EAC. Кроме того, мы всегда стараемся продавать наш софт для обхода HWID-бана по максимально низкой цене, чтобы у людей была возможность играть в их любимые игры даже после получения бана по железу.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, EA App, Origin

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Функции Phoenix Spoofer (Apex Спуфер)

  • Подмена данных Вашего ПК для обхода HWID-бана в Apex Legends
  • Очистка следов за собой после проведения подмены данных
  • Очистка логов и временных файлов Анти-Читов EAC и Battle Eye
  • Полная подмена данных вашего ПК до перезагрузки системы.
  • Стабильно работает на большинстве версий Windows 10 и Windows 11.
  • Не наносит ущерба вашему ПК и операционной системе(OC Windows).

Поддерживаемые игры (помимо Апекса)

  • Apex Legends
  • Rust
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege(R6S)
  • Dead By Daylight(DBD)
  • Hunt: Showdown
  • The Cycle: Frontier
  • PUBG(PUBG: Battlegrounds)
  • Some other games protected by EAC/BE