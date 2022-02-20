Phoenix Spoofer для Apex Legends (Апекс Спуфер)
Информация о чите
Вы просили - мы сделали. Теперь Phoenix Spoofer можно приобрести отдельно в автоматическом режиме, ранее данный товар выдавался только при покупке других софтов. Феникс Спуфер появился в начале 2020 года, когда у наших пользователей в Apex Legends, Rust и R6S появилась необходимость обходить баны по железу. Чтобы нашей аудитории не приходилось искать сторонние рабочие спуферы, мы решили разработать свой собственный надёжный софт для этих целей. С тех пор наш продукт исправно функционирует на протяжении многих лет. Мы регулярно обновляем спуфер под новые версии античитов, новые версии Windows, драйверов и прочего. За весь срок работы Phoenix Spoofer показал себя максимально надёжным и стабильным инструментом для обхода банов по железу в таких популярнейших играх как Rust, Apex, R6s, а также мы недавно выяснили, что он помогает и в некоторых других играх на античитах Battle Eye и EAC. Кроме того, мы всегда стараемся продавать наш софт для обхода HWID-бана по максимально низкой цене, чтобы у людей была возможность играть в их любимые игры даже после получения бана по железу.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, EA App, Origin
Выберите тариф с помощью ползунка
Функции Phoenix Spoofer (Apex Спуфер)
- Подмена данных Вашего ПК для обхода HWID-бана в Apex Legends
- Очистка следов за собой после проведения подмены данных
- Очистка логов и временных файлов Анти-Читов EAC и Battle Eye
- Полная подмена данных вашего ПК до перезагрузки системы.
- Стабильно работает на большинстве версий Windows 10 и Windows 11.
- Не наносит ущерба вашему ПК и операционной системе(OC Windows).
Поддерживаемые игры (помимо Апекса)
- Apex Legends
- Rust
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege(R6S)
- Dead By Daylight(DBD)
- Hunt: Showdown
- The Cycle: Frontier
- PUBG(PUBG: Battlegrounds)
- Some other games protected by EAC/BE