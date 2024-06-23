Чит Dullwave для Apex Legends (AIM + ESP + Loot)
Информация о чите
Мы рады вам представить новинку нашего магазина: приватный чит Dullwave для Apex Legends. Отличительными особенностями данного продукта являются его сбалансированность и качество, а также Loot ESP с большим количеством настроек. Первой и основной функцией софта является АИМ, в данном случае он векторный. Отлично подойдёт для игры в стиле Legit или Semi-Rage. Следующая вкладка в меню - Loot. WH показывающий предметы сделан здесь очень хорошо, есть много настроек, различные категории, выглядит это красиво и удобно. Player ESP также не отстаёт от AIM и Loot, в продукте присутствует полноценный ESP показывающий игроков, включает в себя множество настроек, работает плавно. Отдельно следует отметить высокую производительность чита Dullwave и низкий шанс бана. Если хотите попробовать что-нибудь новенькое и надёжное в сфере читов для Апекс - дуллвейв станет отличным выбором.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Origin, EA Game APP
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AIM
- Enabled - включить аимбот, помощь в наводке при стрельбе
- Bind - выбор клавиши для активации аимбота (удерживать)
- Bone - части тела на которые будет наводитсья аимбот
- FOV - размер области работы аимбота
- Draw FOV - показывать рабочую область аимбота в виде окружности вокруг прицела
- Smooth - плавность работы аимбота, больше плавность - медленнее аимбот
- Prediction - предугадывание траектории движения противника
- Visible Check - целиться только во врагов не за стенами
- Draw Snapline - рисовать линию до текущей цели аимбота
- Dynamic Smooth - динамичная плавность, в зависимости от ситуации
- Ignore Knocked - игнорировать нокнутых врагов
- Max Distance - ограничить дальность работы аима
ESP (Wallhack)
- Player ESP - wh показывающий игроков
- Box ESP - wh в виде коробок
- Box Style - стиль коробок, углы или полные 2Д коробки
- Health Bar - показывать количество ХП с помощью полоски
- Armor Bar - показывать количество армора у игроков с помощью полоски
- Skeleton - вх в виде скелетов
- Distance - расстояние до целей
- Name ESP - никнеймы игроков
- Snaplines - wh в виде линий
- Weapon - оружие в руках у игроков
- Glow - обводка моделей персонажей
- Spectators - показывать количество игроков которые наблюдают за вами после смерти
Loot ESP (Предметы)
- Loot ESP - wh показывающий предметы (лут)
- Rarity Filter - фильтр предметов в зависимости от их редкости
- Glow - обводка предметов
- Ammo - показывать боеприпасы
- Heal - аптечки, предметы для лечения
- Scopes - прицелы для оружия
- Weapons - различное оружие
- Deathbox - ящики мертвых игроков с лутом внутри
- Grenades - граната, взрывчатка
- Equipment - шлемы, броня, рюкзаки
- Attachments - различные модуля для оружия
- Distance - расстояние до лута