Чит Dullwave для Apex Legends (AIM + ESP + Loot)

Информация о чите

Мы рады вам представить новинку нашего магазина: приватный чит Dullwave для Apex Legends. Отличительными особенностями данного продукта являются его сбалансированность и качество, а также Loot ESP с большим количеством настроек. Первой и основной функцией софта является АИМ, в данном случае он векторный. Отлично подойдёт для игры в стиле Legit или Semi-Rage. Следующая вкладка в меню - Loot. WH показывающий предметы сделан здесь очень хорошо, есть много настроек, различные категории, выглядит это красиво и удобно. Player ESP также не отстаёт от AIM и Loot, в продукте присутствует полноценный ESP показывающий игроков, включает в себя множество настроек, работает плавно. Отдельно следует отметить высокую производительность чита Dullwave и низкий шанс бана. Если хотите попробовать что-нибудь новенькое и надёжное в сфере читов для Апекс - дуллвейв станет отличным выбором.