Чит Dullwave для Apex Legends (AIM + ESP + Loot)

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Информация о чите

Мы рады вам представить новинку нашего магазина: приватный чит Dullwave для Apex Legends. Отличительными особенностями данного продукта являются его сбалансированность и качество, а также Loot ESP с большим количеством настроек. Первой и основной функцией софта является АИМ, в данном случае он векторный. Отлично подойдёт для игры в стиле Legit или Semi-Rage. Следующая вкладка в меню - Loot. WH показывающий предметы сделан здесь очень хорошо, есть много настроек, различные категории, выглядит это красиво и удобно. Player ESP также не отстаёт от AIM и Loot, в продукте присутствует полноценный ESP показывающий игроков, включает в себя множество настроек, работает плавно. Отдельно следует отметить высокую производительность чита Dullwave и низкий шанс бана. Если хотите попробовать что-нибудь новенькое и надёжное в сфере читов для Апекс - дуллвейв станет отличным выбором.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Origin, EA Game APP

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AIM

  • Enabled - включить аимбот, помощь в наводке при стрельбе
  • Bind - выбор клавиши для активации аимбота (удерживать)
  • Bone - части тела на которые будет наводитсья аимбот
  • FOV - размер области работы аимбота
  • Draw FOV - показывать рабочую область аимбота в виде окружности вокруг прицела
  • Smooth - плавность работы аимбота, больше плавность - медленнее аимбот
  • Prediction - предугадывание траектории движения противника
  • Visible Check - целиться только во врагов не за стенами
  • Draw Snapline - рисовать линию до текущей цели аимбота
  • Dynamic Smooth - динамичная плавность, в зависимости от ситуации
  • Ignore Knocked - игнорировать нокнутых врагов
  • Max Distance - ограничить дальность работы аима

ESP (Wallhack)

  • Player ESP - wh показывающий игроков
  • Box ESP - wh в виде коробок
  • Box Style - стиль коробок, углы или полные 2Д коробки
  • Health Bar - показывать количество ХП с помощью полоски
  • Armor Bar - показывать количество армора у игроков с помощью полоски
  • Skeleton - вх в виде скелетов
  • Distance - расстояние до целей
  • Name ESP - никнеймы игроков
  • Snaplines - wh в виде линий
  • Weapon - оружие в руках у игроков
  • Glow - обводка моделей персонажей
  • Spectators - показывать количество игроков которые наблюдают за вами после смерти

Loot ESP (Предметы)

  • Loot ESP - wh показывающий предметы (лут)
  • Rarity Filter - фильтр предметов в зависимости от их редкости
  • Glow - обводка предметов
  • Ammo - показывать боеприпасы
  • Heal - аптечки, предметы для лечения
  • Scopes - прицелы для оружия
  • Weapons - различное оружие
  • Deathbox - ящики мертвых игроков с лутом внутри
  • Grenades - граната, взрывчатка
  • Equipment - шлемы, броня, рюкзаки
  • Attachments - различные модуля для оружия
  • Distance - расстояние до лута