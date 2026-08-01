Unnamed Full Internal для Apex Legends (unnamedtech)

Информация о чите

Unnamed Full Internal для Apex Legends — флагманское решение от известного разработчика, построенное на internal-архитектуре. Такой подход обеспечивает высокую производительность, максимально плавную работу ESP без задержек и отличную оптимизацию даже в динамичных сражениях. Софт предлагает один из самых функциональных аимботов для Apex с огромным количеством настроек, адаптированных под особенности стрельбы и передвижения игры. Помимо продвинутого Аимбота и Триггербота, мод-меню включает детализированный ESP (ВХ) с классическими боксами, скелетами, индикаторами здоровья и щита, отображением легенд, уровней, оружия и отдельными Chams для игроков и их вооружения. Для любителей продвинутых механик реализованы Tap Strafe, Super Glide, поддержка геймпадов, список наблюдателей, боевой режим для быстрого скрытия лишних визуалов и множество других функций. Unnamed Full давно зарекомендовал себя как стабильное и надежное решение для комфортной игры в Apex Legends.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam, EA App
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Аимбот (Aim Bot)

  • Aimbot – включает автоматическое наведение на цель
  • Aim Key – назначает клавишу активации аимбота
  • Smooth – регулирует плавность наведения (настраивается)
  • Speed – регулирует скорость наведения (настраивается)
  • Prediction – учитывает скорость и направление движения цели при наведении
  • FOV – позволяет изменить область захвата целей аимботом (настраивается)
  • Dead Zone – позволяет изменить зону без срабатывания аимбота (настраивается)
  • Bone – позволяет выбрать часть тела для наведения
  • Stickiness – регулирует силу удержания прицела на цели (настраивается)
  • Target Filter – позволяет выбрать приоритет поиска целей
  • Target Switch Delay – регулирует задержку переключения между целями (настраивается)
  • Disable on Spectator – автоматически отключает аимбот при наблюдении
  • Ignore Knocked – игнорирует нокнутых противников
  • Team Check – исключает союзников из списка целей
  • Visible Check – наводится только на видимые цели
  • Maximum Distance – ограничивает максимальную дистанцию работы аимбота (настраивается)
  • Show Aimbot FOV – отображает область работы аимбота
  • Show Dead Zone FOV – отображает зону без срабатывания аимбота
  • Target Line – отображает линию до текущей цели

Triggerbot (Авто-выстрел)

  • Triggerbot – автоматически производит выстрел при наведении на цель
  • Trigger Key – назначает клавишу активации триггербота
  • Trigger Mode – позволяет выбрать режим работы триггербота
  • First Shot Delay – регулирует задержку перед первым выстрелом (настраивается)
  • Shot Delay – регулирует задержку между выстрелами (настраивается)
  • Disable on Spectator – автоматически отключает триггербот при наблюдении

Player ESP (ВХ)

  • Chams – подсвечивает модели игроков
  • Weapon Chams – подсвечивает оружие игроков
  • Box – отображает рамки вокруг игроков
  • Skeleton – отображает скелет игроков
  • Head Circle – отображает окружность головы игроков
  • Health Bar – отображает шкалу здоровья игроков
  • Shield Bar – отображает шкалу щита игроков
  • View Direction – отображает направление взгляда игроков
  • Name – отображает игровые ники игроков
  • Level – отображает уровень игроков
  • Legend – отображает легенду выбранного персонажа
  • Team ID – отображает идентификатор команды игрока
  • Distance – отображает расстояние до игроков
  • Snapline – отображает линии до игроков
  • Show Knocked – отображает нокнутых игроков
  • Visible Check – видимые/невидимые цели окрашены разными цветами
  • Ignore Knocked – скрывает нокнутых игроков
  • Only Enemies – отображает только противников

Misc-функции Unnamed Apex Full Internal

  • Native Controller Support – включает поддержку игрового контроллера для аимбота
  • Super Glide – автоматически выполняет Super Glide
  • Super Glide Key – назначает клавишу активации Super Glide
  • Super Glide Mode – позволяет выбрать режим работы Super Glide
  • Tap Strafe – автоматически выполняет Tap Strafe
  • Tap Strafe Key – назначает клавишу активации Tap Strafe
  • Tap Strafe Mode – позволяет выбрать режим работы Tap Strafe
  • Spectator List – отображает список наблюдателей
  • ESP Size – позволяет изменить размер элементов ESP (настраивается)
  • Features Status – отображает состояние активных функций в отдельном окне
  • Crosshair – отображает дополнительный прицел
  • Combat Mode – отключает лишние ESP-функции и оставляет только ВХ на игроков
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