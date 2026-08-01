Unnamed Full Internal для Apex Legends (unnamedtech)
Информация о чите
Unnamed Full Internal для Apex Legends — флагманское решение от известного разработчика, построенное на internal-архитектуре. Такой подход обеспечивает высокую производительность, максимально плавную работу ESP без задержек и отличную оптимизацию даже в динамичных сражениях. Софт предлагает один из самых функциональных аимботов для Apex с огромным количеством настроек, адаптированных под особенности стрельбы и передвижения игры. Помимо продвинутого Аимбота и Триггербота, мод-меню включает детализированный ESP (ВХ) с классическими боксами, скелетами, индикаторами здоровья и щита, отображением легенд, уровней, оружия и отдельными Chams для игроков и их вооружения. Для любителей продвинутых механик реализованы Tap Strafe, Super Glide, поддержка геймпадов, список наблюдателей, боевой режим для быстрого скрытия лишних визуалов и множество других функций. Unnamed Full давно зарекомендовал себя как стабильное и надежное решение для комфортной игры в Apex Legends.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam, EA App
Аимбот (Aim Bot)
- Aimbot – включает автоматическое наведение на цель
- Aim Key – назначает клавишу активации аимбота
- Smooth – регулирует плавность наведения (настраивается)
- Speed – регулирует скорость наведения (настраивается)
- Prediction – учитывает скорость и направление движения цели при наведении
- FOV – позволяет изменить область захвата целей аимботом (настраивается)
- Dead Zone – позволяет изменить зону без срабатывания аимбота (настраивается)
- Bone – позволяет выбрать часть тела для наведения
- Stickiness – регулирует силу удержания прицела на цели (настраивается)
- Target Filter – позволяет выбрать приоритет поиска целей
- Target Switch Delay – регулирует задержку переключения между целями (настраивается)
- Disable on Spectator – автоматически отключает аимбот при наблюдении
- Ignore Knocked – игнорирует нокнутых противников
- Team Check – исключает союзников из списка целей
- Visible Check – наводится только на видимые цели
- Maximum Distance – ограничивает максимальную дистанцию работы аимбота (настраивается)
- Show Aimbot FOV – отображает область работы аимбота
- Show Dead Zone FOV – отображает зону без срабатывания аимбота
- Target Line – отображает линию до текущей цели
Triggerbot (Авто-выстрел)
- Triggerbot – автоматически производит выстрел при наведении на цель
- Trigger Key – назначает клавишу активации триггербота
- Trigger Mode – позволяет выбрать режим работы триггербота
- First Shot Delay – регулирует задержку перед первым выстрелом (настраивается)
- Shot Delay – регулирует задержку между выстрелами (настраивается)
- Disable on Spectator – автоматически отключает триггербот при наблюдении
Player ESP (ВХ)
- Chams – подсвечивает модели игроков
- Weapon Chams – подсвечивает оружие игроков
- Box – отображает рамки вокруг игроков
- Skeleton – отображает скелет игроков
- Head Circle – отображает окружность головы игроков
- Health Bar – отображает шкалу здоровья игроков
- Shield Bar – отображает шкалу щита игроков
- View Direction – отображает направление взгляда игроков
- Name – отображает игровые ники игроков
- Level – отображает уровень игроков
- Legend – отображает легенду выбранного персонажа
- Team ID – отображает идентификатор команды игрока
- Distance – отображает расстояние до игроков
- Snapline – отображает линии до игроков
- Show Knocked – отображает нокнутых игроков
- Visible Check – видимые/невидимые цели окрашены разными цветами
- Ignore Knocked – скрывает нокнутых игроков
- Only Enemies – отображает только противников
Misc-функции Unnamed Apex Full Internal
- Native Controller Support – включает поддержку игрового контроллера для аимбота
- Super Glide – автоматически выполняет Super Glide
- Super Glide Key – назначает клавишу активации Super Glide
- Super Glide Mode – позволяет выбрать режим работы Super Glide
- Tap Strafe – автоматически выполняет Tap Strafe
- Tap Strafe Key – назначает клавишу активации Tap Strafe
- Tap Strafe Mode – позволяет выбрать режим работы Tap Strafe
- Spectator List – отображает список наблюдателей
- ESP Size – позволяет изменить размер элементов ESP (настраивается)
- Features Status – отображает состояние активных функций в отдельном окне
- Crosshair – отображает дополнительный прицел
- Combat Mode – отключает лишние ESP-функции и оставляет только ВХ на игроков
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