PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) – это культовая королевская битва, которая уже несколько лет удерживает внимание миллионов игроков по всему миру. С момента выхода игра установила новые стандарты жанра Battle Royale: огромные карты с разнообразным ландшафтом, реалистичная баллистика, динамичные перестрелки и стратегия выживания делают каждый матч уникальным и напряжённым. На старте проект вызвал настоящий хайп, достигнув пиковых показателей единовременных игроков в Steam и завоевав популярность среди геймеров на разных платформах. Сегодня PUBG доступна на ПК через Steam, Kakao и Epic Games, а также ранее была доступна в старых клиентах, таких как читы PUBG Lite и версия от PUBG Mailru. Несмотря на появление множества аналогов в жанре – Fortnite, Apex Legends, Call of Duty Warzone – интерес к PUBG не угасает: регулярные обновления, новые карты, оружие и постоянное внимание разработчиков к балансу поддерживают активность игроков на высоком уровне. С приватными читами игроки могут сделать процесс игры более комфортным и результативным. Читы помогают точнее прицеливаться, быстрее находить лут и управлять ситуацией на карте, особенно в интенсивных матчах с большой конкуренцией. Важно отметить, что такие программы работают исключительно на ПК и рассчитаны на сетевую игру – одиночные матчи против ИИ в PUBG используют другие механики, поэтому функционал читов на них ограничен. На консолях вроде Xbox и PlayStation запуск подобных программ технически невозможен, поэтому все приватные решения создаются именно для Windows. Использование читов открывает новые возможности для контроля карты, управления боем и анализа действий противников. При этом приватные софты сохраняют невидимость для античита, позволяя игроку сосредоточиться на стратегии, а не на случайных промахах.

На данной странице размещены товары для ПК версии ПАБГ, если вас интересуют читы для мобильной версии игры, то найти их можно в разделе "Читы для PUBG Mobile".

Если Вас интересуют Читы для PUBG ПК, вас может заинтересовать: "Читы для Rust", "Читы для Dayz", "Читы для Escape from Tarkov", "Читы для Delta Force: Hawk Ops".

Возможности читов в PUBG (ПУБГ)

Приватные читы для PUBG дают игроку больше контроля над происходящим в матче. В условиях, где каждая секунда решает исход дуэли, а удачный выстрел может определить победителя всей катки, такие инструменты позволяют убрать случайность и играть максимально стабильно. Главный плюс приватного софта – это гибкая настройка: игрок сам решает, какие возможности включать, чтобы они выглядели естественно и не привлекали внимания.

ПАБГ Аимбот (PUBG Aimbot)

Аимбот – это основа большинства приватных решений для PUBG. Он берёт на себя самое важное – точность. Игра славится сложной баллистикой и системой отдачи: каждая винтовка ведёт себя по-разному, а попадания на дальних дистанциях требуют опыта и терпения. Аимбот снимает этот барьер и позволяет сосредоточиться на тактике.

Возможности аимбота и их выгода:

Enable Aimbot – гибкое включение/отключение функции, удобно под разные режимы и карты.

– гибкое включение/отключение функции, удобно под разные режимы и карты. FOV – настройка радиуса работы, чтобы ограничить или расширить угол прицеливания. Чем меньше FOV, тем естественнее игра выглядит.

– настройка радиуса работы, чтобы ограничить или расширить угол прицеливания. Чем меньше FOV, тем естественнее игра выглядит. Smooth – сглаживание наведения: чем выше значение, тем плавнее движения прицела, что помогает имитировать игру руками.

– сглаживание наведения: чем выше значение, тем плавнее движения прицела, что помогает имитировать игру руками. Bone – выбор хитбокса: голова для быстрых убийств или тело для стабильного урона.

– выбор хитбокса: голова для быстрых убийств или тело для стабильного урона. Prediction – предугадывание движения цели, особенно полезно против бегущих или прыгающих врагов.

– предугадывание движения цели, особенно полезно против бегущих или прыгающих врагов. RCS (Recoil Control System) – система контроля отдачи, которая компенсирует вертикальное и горизонтальное смещение при стрельбе очередями.

(Recoil Control System) – система контроля отдачи, которая компенсирует вертикальное и горизонтальное смещение при стрельбе очередями. No Sway – убирает покачивание оружия при прицеливании, что критично при снайперской стрельбе.

– убирает покачивание оружия при прицеливании, что критично при снайперской стрельбе. Aim Knocked – фокусировка прицела на нокнутых врагах, чтобы быстро добить их или завершить бой.

Примеры использования в PUBG:

На Erangel снайперская дуэль через всю карту: Prediction и Bone на «голова» обеспечивают попадание даже по движущемуся противнику.

На Sanhok в густых джунглях Smooth + FOV помогают играть аккуратно и не палиться, при этом выигрывать перестрелки на ближней дистанции.

На Miramar с её открытыми пустошами RCS и No Sway позволяют уверенно вести огонь из автоматов без утомительной борьбы с отдачей.

В режимах Squad Aim Knocked даёт возможность быстро добить противников, пока союзники не успели поднять их.

Аимбот в PUBG – это не только инструмент для меткости, но и средство для стратегического контроля игры. Он убирает технические ограничения, оставляя игроку самую важную часть – тактику и принятие решений. При правильной настройке эта фича работает незаметно, сохраняя естественный стиль игры и давая ощутимое преимущество в любой перестрелке.

ВХ на ПАБГ (PUBG WH)

ESP – это целый набор фич, позволяющий видеть больше, чем обычно доступно игроку. В PUBG, где важна каждая секунда и информация о противниках решает исход боя, WH/ESP превращает карту в максимально прозрачную. Игрок получает доступ к данным о врагах, их экипировке, здоровье и даже действиях в реальном времени. Это особенно полезно на больших картах вроде Erangel или Miramar, где дистанции огромные, а заметить врага вовремя сложно.

Возможности ESP и их выгода:

2D Boxes / Box Fill – выделение врагов прямоугольниками с возможностью закрашивания, чтобы видеть их даже на фоне густой листвы.

– выделение врагов прямоугольниками с возможностью закрашивания, чтобы видеть их даже на фоне густой листвы. Health (Text, Bar) – отображение здоровья игроков, что позволяет быстро оценить, кого добить первым.

(Text, Bar) – отображение здоровья игроков, что позволяет быстро оценить, кого добить первым. Nickname / Team ID / Team Colors – вывод имён и номеров команд, удобно для анализа ситуации в Squad и предотвращения засады.

– вывод имён и номеров команд, удобно для анализа ситуации в Squad и предотвращения засады. Skeleton – отображение модели врага в виде скелета, что помогает отследить движения даже сквозь препятствия.

– отображение модели врага в виде скелета, что помогает отследить движения даже сквозь препятствия. Weapon / Ammo Count / Equipment – информация о вооружении и патронах врага. Зная, что у противника дробовик и мало патронов, можно смело идти в атаку.

– информация о вооружении и патронах врага. Зная, что у противника дробовик и мало патронов, можно смело идти в атаку. Show Knocked – быстрый анализ: кто ещё в строю, а кто уже лежит.

– быстрый анализ: кто ещё в строю, а кто уже лежит. Spectator Count – счётчик наблюдателей, позволяющий понять, когда стоит вести себя осторожнее.

– счётчик наблюдателей, позволяющий понять, когда стоит вести себя осторожнее. Snaplines / Off-Screen Arrows – линии и стрелки для отображения врагов, даже если они находятся вне поля зрения.

– линии и стрелки для отображения врагов, даже если они находятся вне поля зрения. Distance / Render Distance – настройка дальности отображения, чтобы оставить только важные объекты и снизить нагрузку.

Примеры использования ВХ для PUBG:

На Vikendi ESP помогает отслеживать врагов в заснеженной местности, где силуэты сливаются с окружением.

В городских боях на Sanhok Skeleton и Snaplines показывают, где именно враг прячется за стеной.

На Miramar можно заранее заметить вражеский сквад, оценить их оружие и экипировку и решить, стоит ли ввязываться в бой.

Во время топ-10 на Erangel Spectator Count показывает, что за вами наблюдают, значит – пора включить максимально «чистую» игру.

ESP превращает PUBG в игру, где случайных факторов почти не остаётся. Вы всегда знаете, кто рядом, чем вооружён враг и какое у него здоровье. Это не просто «видеть сквозь стены», а управлять информацией и принимать решения быстрее соперников. С ESP вы контролируете динамику боя и минимизируете риск попасть в засаду – а значит, приближаетесь к победе в каждом матче.

ПАБГ Радар (PUBG Radar)

Радар – это ещё один мощный инструмент для тех, кто хочет держать под контролем всю карту. В отличие от ESP, который показывает врагов на экране, радар выводит данные в отдельное окно, на втором мониторе или даже на смартфон. Это позволяет отслеживать позиции противников и союзников, оставаясь максимально незаметным в самой игре. В PUBG, где огромные открытые пространства и частые перестрелки на дистанции, радар становится настоящим тактическим преимуществом.

Виды радар-читов для PUBG

PUBG предлагает разные сценарии игры: от городских перестрелок на ближних дистанциях до долгих снайперских дуэлей на открытых картах. Поэтому и радары делятся на несколько типов — каждый из них заточен под конкретные ситуации и стиль игры. Игрок сам выбирает, что удобнее: быстрый контроль ближайшего окружения или глобальный взгляд на карту.

MiniMap Radar – отображает врагов на внутриигровой миникарте в виде точек. Идеально для ближнего боя в зданиях и городских зонах.

– отображает врагов на внутриигровой миникарте в виде точек. Идеально для ближнего боя в зданиях и городских зонах. Big Map Radar – показывает позиции врагов на большой карте (которая открывается кнопкой M). Удобно для анализа глобальной ситуации в катке.

– показывает позиции врагов на большой карте (которая открывается кнопкой M). Удобно для анализа глобальной ситуации в катке. Map Predict – отображение карты ещё до загрузки в матч, что позволяет заранее выбрать оптимальное место высадки.

– отображение карты ещё до загрузки в матч, что позволяет заранее выбрать оптимальное место высадки. DMA Radar – работает через внешние устройства (например, карты захвата), позволяя выносить отображение врагов на второй монитор или смартфон.

Каждый вид радара в PUBG решает свою задачу: один подходит для агрессивной игры на «Санхоке», другой — для спокойного анализа ситуации на «Мирамаре». Универсального решения нет, но грамотное использование нескольких типов в разных матчах даёт игроку гибкость и контроль, которые недоступны обычным пользователям.

Возможности радар-читов для ПУБГа

Главная сила радара не только в том, что он показывает врагов. Он даёт игроку стратегическое преимущество: информация о транспорте, союзниках и наблюдателях превращает каждую катку в управляемый процесс. В PUBG, где победа часто зависит от деталей, каждая лишняя секунда понимания ситуации может решить исход боя.

Показ позиций врагов и союзников в реальном времени – вы видите, где находится каждый игрок вокруг вас.

Трекинг транспорта – отображение машин, лодок и даже вертолётов с их состоянием (топливо, прочность).

Spectator Count – отображение количества наблюдателей, чтобы знать, когда нужно осторожничать.

Отображение нокнутых игроков – можно сразу понять, какие цели выбить в первую очередь.

Гибкая настройка масштаба – возможность регулировать зону покрытия радара от локальной до глобальной.

Функции радара делают из игрока командира, который управляет боем с позиции силы. Вы знаете, где враги, кто нокнут, а кто ещё в строю, где стоит техника и кто за вами следит. Такой уровень контроля выводит PUBG на совершенно иной уровень тактики, превращая случайные перестрелки в осознанные и подготовленные действия.

ПАБГ Паки (PUBG Mods / Packs)

В PUBG паки — это специальные сборки модификаций, которые объединяют несколько функций в одном решении. В отличие от точечных инструментов вроде ESP или радара, паки дают полный «набор выживания», позволяя комбинировать разные читы под свой стиль игры. Такой подход удобен: не нужно запускать несколько отдельных программ, всё собрано в одном интерфейсе.

Виды паков для PUBG

Паки отличаются по набору возможностей и по назначению: одни делают упор на боевые функции, другие — на комфорт и информативность. Выбор зависит от того, как именно игрок хочет адаптировать игру под себя.

Combat Pack – фокус на боевые фичи: аимбот, ESP, радар и антиотдача.

– фокус на боевые фичи: аимбот, ESP, радар и антиотдача. Stealth Pack – включает функции, позволяющие максимально замаскировать использование читов (например, безопасные настройки ESP, незаметные изменения геймплея).

– включает функции, позволяющие максимально замаскировать использование читов (например, безопасные настройки ESP, незаметные изменения геймплея). Utility Pack – дополнительные возможности: быстрая смена оружия, автоматический подбор предметов, улучшенные интерфейсы.

– дополнительные возможности: быстрая смена оружия, автоматический подбор предметов, улучшенные интерфейсы. Hybrid Pack – комбинированные решения, в которых игрок сам выбирает модули под конкретный стиль.

Разные паки позволяют кастомизировать PUBG под себя. Это не просто «сборка функций», а целая философия геймплея: хочешь играть агрессивно — бери Combat, предпочитаешь аккуратность — подойдёт Stealth. Возможность выбора превращает паки в инструмент гибкой настройки игры.

Возможности паков

Главный плюс паков в том, что они сочетают сразу несколько направлений улучшений: боевые, тактические и вспомогательные. Это удобно для тех, кто хочет держать всё под рукой и не переключаться между отдельными программами.

Мгновенная активация нужных функций – всё в одном меню, без необходимости запускать разные софты.

Совместимость с разными версиями PUBG – большинство паков поддерживаются как на Steam, так и на Kakao или Epic Games.

Гибкая настройка интерфейса – возможность отключать ненужные фичи и оставлять только ключевые.

Повышение стабильности – в паке фичи уже оптимизированы для работы вместе, что снижает риск конфликтов.

Разные режимы использования – «тихий» режим для соло или агрессивный для сквадов.

Паки дают игроку не просто читы, а удобную экосистему, где всё собрано и готово к использованию. Это делает игру более предсказуемой и подконтрольной, а сам процесс — комфортным. Если ESP и радар можно считать отдельными инструментами, то паки — это целый арсенал, который позволяет чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

PUBG Макросы (Скрипты)

В PlayerUnknown’s Battlegrounds каждое сражение решают секунды. Даже небольшой промах может стоить матча, а контроль оружия и скорость реакции определяют, кто выживет. Именно здесь на помощь приходят макросы – автоматизированные скрипты, которые снимают рутину с игрока и делают механику стрельбы более предсказуемой. В отличие от «жёстких» читов, макросы часто выглядят максимально естественно и не вызывают подозрений.

Игрокам PUBG они дают ощутимый перевес: где раньше приходилось тратить время на привыкание к отдаче или зажимать мышь под странными углами, макросы позволяют сосредоточиться на тактике и позиционировании.

Возможности макросов в PUBG

Когда речь заходит о макросах в PUBG, многие думают только о «зажиме без отдачи». На деле это куда более широкий инструмент, который можно подстроить под свой стиль игры. Макросы помогают убрать рутину, ускорить действия и сделать каждое движение максимально чётким. Это особенно заметно в матчах, где даже доли секунды могут решить исход перестрелки.

Автоматический контроль отдачи – компенсирует вертикальную и горизонтальную отдачу, делая зажимы с АКМ или Beryl M762 стабильными.

– компенсирует вертикальную и горизонтальную отдачу, делая зажимы с АКМ или Beryl M762 стабильными. Фаст-шот для полуавтоматов – ускоряет стрельбу с DMR, превращая их в почти автоматическое оружие.

– ускоряет стрельбу с DMR, превращая их в почти автоматическое оружие. Автоподбор и быстрые действия – позволяет мгновенно использовать аптечки, энергетики и гранаты.

– позволяет мгновенно использовать аптечки, энергетики и гранаты. Анти-спрей профили – разные настройки под каждое оружие, включая Kar98k, SCAR-L и Mini-14.

– разные настройки под каждое оружие, включая Kar98k, SCAR-L и Mini-14. Гибкая кастомизация – возможность настроить макросы под карты и режимы, от TDM до классических каток.

Таким образом, макросы — это не просто «дополнение к геймплею», а полноценный инструмент контроля. Они упрощают механику и позволяют играть не за счёт механического навыка, а за счёт понимания ситуации. Это делает игру более комфортной, а действия – предсказуемыми.

Примеры использования макросов в PUBG

Макросы ценны не только теорией, но и реальными сценариями. Их польза проявляется именно в конкретных ситуациях на карте, когда нужно действовать быстрее соперника.

На Erangel, в школе или «Починках», макрос на ровный зажим даёт преимущество в ближнем бою, где важен каждый патрон.

На Sanhok, в джунглях, быстрый макрос на гранату позволяет закинуть её раньше врага и занять выгодную позицию.

На Miramar, в открытой пустыне, макрос на Mini-14 превращает длинные перестрелки в дуэли, где соперник не успевает реагировать на скорость огня.

В TDM, где важна скорость, макросы дают возможность концентрироваться на движении и позициях, а не на контроле отдачи.

В каждом матче PUBG макросы проявляются по-своему: где-то они решают исход перестрелки, где-то позволяют быстрее захилиться или закинуть гранату. Но итог всегда один — игрок получает дополнительное время и спокойствие. А это и есть главный ресурс в PUBG, где выживание решают секунды.

Макросы в PUBG – это не просто вспомогательный инструмент, а полноценный помощник для стабильной игры. Они снимают лишние движения и упрощают контроль оружия, оставляя игроку только стратегию и тактические решения. Благодаря макросам можно быстрее адаптироваться к любой карте, играть агрессивно или осторожно и не терять драгоценные секунды в бою.

Если аимбот часто выглядит очевидным, то макросы — это более «чистый» способ повысить эффективность, сохраняя при этом естественный стиль игры. В итоге макросы превращают каждую перестрелку в уверенный и прогнозируемый сценарий, что особенно ценят опытные игроки PUBG.