Приватные читы для PYBG (ПУБГ / ПАБГ)

Надёжный софт для PUBG / ПУБГ / ПАБГ / PlayerUnknown's Battlegrounds / PUBG Battlegrounds от Wh-Satano!

Список Читов для PU8G

Arcane PYBG Radar

  • Легитный Радар (MapHack) для ПУБГ
  • Удобная система фильтров, настройка зума и низкий шанс бана
  • Интерактивная карта на любом устройстве (ноутбук, планшет, смартфон)
Undetected
от 259

WH-SATANO PU8G FULL (Phoenix)

  • Векторный аимбот с гибкой настройкой под любой стиль боя
  • Информативный ESP и Battle Mode для чистых перестрелок
  • HWID Spoofer и меню на русском и английском языках
Undetected
от 249

Wh-Satano PYBG WH (Phoenix)

  • Мы регулярно обновляем данный продукт с 2021 года!
  • Максимально гибкий Wallhack (ESP) по доступной цене
  • HWID-Spoofer для обхода бана
Undetected
от 149

Ancient PYBG Hack

  • Мощный AIM: много настроек, точная стрельба
  • 2 Вида Радара: На Мини-карте и на Большой карте
  • Полный СтримПруф - Чит не видно нигде!
Undetected
от 339

Arcane PYBG ESP

  • Только ESP (WH) функции для легит игры
  • Игроки, Лут, Транспорт, Аирдропы
  • Стримпруф
Undetected
от 429

Arcane PYBG Full

  • Высокоточный Аимбот для ПАБГ с тонкой настройкой
  • ВХ для показа врагов, лута и других объектов
  • Мощная защита от записи на стриме и защита от бана
Undetected
от 429

Memez PYBG Radar

  • Работает на ПК, ноутбуках, планшетах и смартфонах
  • Можно поделиться ссылкой с друзьями
  • Отображение игроков, объектов и детальная настройка каждого параметра
Undetected
от 159

PYBG Softhub Full

  • Мощный Aim Assist для автоматического оружия
  • Расширенный ESP с предиктом движения целей
  • Радар, лут-фильтры и Stream-Proof режим
Обновляется
от 299

PYBG SOFTHUB

  • Удобный Loot ESP с выбором тиров предметов
  • Player ESP, World ESP и Radar (Все виды WH в одном софте)
  • StreamProof - чит не видно на скриншотах, стримах и записи
Обновляется
от 199

Vengeance PYBG

  • Гибкий аимбот с настройкой FOV и плавности
  • Детализированный ESP с Visible Check
  • Stream-Proof, стабильная работа и система конфигов
Undetected
от 349

Fecurity PYBG Hack

  • Популярный чит с очень удобным меню
  • Удобный ESP: Игроки, Лут и Транспорт
  • Чит с отличной оптимизацией (Full Internal)
Обновляется
от 429

PYBG COVCHEG

  • Просто WH для PUBG - Ничего Лишнего (Легит)
  • Player и Loot ESP: Boxes, Health, Skeleton и Distance
  • Весьма доступная цена и низкий шанс бана
Undetected
от 249

Phoenix Spoofer (Satano)

  • Проверенный Временем HWID Spoofer
  • Отлично справляется с анти-читами EAC и BE
  • Доступная цена и отличная работоспособность
Undetected
от 129

PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) – это культовая королевская битва, которая уже несколько лет удерживает внимание миллионов игроков по всему миру. С момента выхода игра установила новые стандарты жанра Battle Royale: огромные карты с разнообразным ландшафтом, реалистичная баллистика, динамичные перестрелки и стратегия выживания делают каждый матч уникальным и напряжённым. На старте проект вызвал настоящий хайп, достигнув пиковых показателей единовременных игроков в Steam и завоевав популярность среди геймеров на разных платформах. Сегодня PUBG доступна на ПК через Steam, Kakao и Epic Games, а также ранее была доступна в старых клиентах, таких как читы PUBG Lite и версия от PUBG Mailru. Несмотря на появление множества аналогов в жанре – Fortnite, Apex Legends, Call of Duty Warzone – интерес к PUBG не угасает: регулярные обновления, новые карты, оружие и постоянное внимание разработчиков к балансу поддерживают активность игроков на высоком уровне. С приватными читами игроки могут сделать процесс игры более комфортным и результативным. Читы помогают точнее прицеливаться, быстрее находить лут и управлять ситуацией на карте, особенно в интенсивных матчах с большой конкуренцией. Важно отметить, что такие программы работают исключительно на ПК и рассчитаны на сетевую игру – одиночные матчи против ИИ в PUBG используют другие механики, поэтому функционал читов на них ограничен. На консолях вроде Xbox и PlayStation запуск подобных программ технически невозможен, поэтому все приватные решения создаются именно для Windows. Использование читов открывает новые возможности для контроля карты, управления боем и анализа действий противников. При этом приватные софты сохраняют невидимость для античита, позволяя игроку сосредоточиться на стратегии, а не на случайных промахах.

На данной странице размещены товары для ПК версии ПАБГ, если вас интересуют читы для мобильной версии игры, то найти их можно в разделе "Читы для PUBG Mobile".

Если Вас интересуют Читы для PUBG ПК, вас может заинтересовать: "Читы для Rust", "Читы для Dayz", "Читы для Escape from Tarkov", "Читы для Delta Force: Hawk Ops".

Возможности читов в PUBG (ПУБГ)

Приватные читы для PUBG дают игроку больше контроля над происходящим в матче. В условиях, где каждая секунда решает исход дуэли, а удачный выстрел может определить победителя всей катки, такие инструменты позволяют убрать случайность и играть максимально стабильно. Главный плюс приватного софта – это гибкая настройка: игрок сам решает, какие возможности включать, чтобы они выглядели естественно и не привлекали внимания.

ПАБГ Аимбот (PUBG Aimbot)

Аимбот – это основа большинства приватных решений для PUBG. Он берёт на себя самое важное – точность. Игра славится сложной баллистикой и системой отдачи: каждая винтовка ведёт себя по-разному, а попадания на дальних дистанциях требуют опыта и терпения. Аимбот снимает этот барьер и позволяет сосредоточиться на тактике.

Возможности аимбота и их выгода:

  • Enable Aimbot – гибкое включение/отключение функции, удобно под разные режимы и карты.
  • FOV – настройка радиуса работы, чтобы ограничить или расширить угол прицеливания. Чем меньше FOV, тем естественнее игра выглядит.
  • Smooth – сглаживание наведения: чем выше значение, тем плавнее движения прицела, что помогает имитировать игру руками.
  • Bone – выбор хитбокса: голова для быстрых убийств или тело для стабильного урона.
  • Prediction – предугадывание движения цели, особенно полезно против бегущих или прыгающих врагов.
  • RCS (Recoil Control System) – система контроля отдачи, которая компенсирует вертикальное и горизонтальное смещение при стрельбе очередями.
  • No Sway – убирает покачивание оружия при прицеливании, что критично при снайперской стрельбе.
  • Aim Knocked – фокусировка прицела на нокнутых врагах, чтобы быстро добить их или завершить бой.

Примеры использования в PUBG:

  • На Erangel снайперская дуэль через всю карту: Prediction и Bone на «голова» обеспечивают попадание даже по движущемуся противнику.
  • На Sanhok в густых джунглях Smooth + FOV помогают играть аккуратно и не палиться, при этом выигрывать перестрелки на ближней дистанции.
  • На Miramar с её открытыми пустошами RCS и No Sway позволяют уверенно вести огонь из автоматов без утомительной борьбы с отдачей.
  • В режимах Squad Aim Knocked даёт возможность быстро добить противников, пока союзники не успели поднять их.

Аимбот в PUBG – это не только инструмент для меткости, но и средство для стратегического контроля игры. Он убирает технические ограничения, оставляя игроку самую важную часть – тактику и принятие решений. При правильной настройке эта фича работает незаметно, сохраняя естественный стиль игры и давая ощутимое преимущество в любой перестрелке.

ВХ на ПАБГ (PUBG WH)

ESP – это целый набор фич, позволяющий видеть больше, чем обычно доступно игроку. В PUBG, где важна каждая секунда и информация о противниках решает исход боя, WH/ESP превращает карту в максимально прозрачную. Игрок получает доступ к данным о врагах, их экипировке, здоровье и даже действиях в реальном времени. Это особенно полезно на больших картах вроде Erangel или Miramar, где дистанции огромные, а заметить врага вовремя сложно.

Возможности ESP и их выгода:

  • 2D Boxes / Box Fill – выделение врагов прямоугольниками с возможностью закрашивания, чтобы видеть их даже на фоне густой листвы.
  • Health (Text, Bar) – отображение здоровья игроков, что позволяет быстро оценить, кого добить первым.
  • Nickname / Team ID / Team Colors – вывод имён и номеров команд, удобно для анализа ситуации в Squad и предотвращения засады.
  • Skeleton – отображение модели врага в виде скелета, что помогает отследить движения даже сквозь препятствия.
  • Weapon / Ammo Count / Equipment – информация о вооружении и патронах врага. Зная, что у противника дробовик и мало патронов, можно смело идти в атаку.
  • Show Knocked – быстрый анализ: кто ещё в строю, а кто уже лежит.
  • Spectator Count – счётчик наблюдателей, позволяющий понять, когда стоит вести себя осторожнее.
  • Snaplines / Off-Screen Arrows – линии и стрелки для отображения врагов, даже если они находятся вне поля зрения.
  • Distance / Render Distance – настройка дальности отображения, чтобы оставить только важные объекты и снизить нагрузку.

Примеры использования ВХ для PUBG:

  • На Vikendi ESP помогает отслеживать врагов в заснеженной местности, где силуэты сливаются с окружением.
  • В городских боях на Sanhok Skeleton и Snaplines показывают, где именно враг прячется за стеной.
  • На Miramar можно заранее заметить вражеский сквад, оценить их оружие и экипировку и решить, стоит ли ввязываться в бой.
  • Во время топ-10 на Erangel Spectator Count показывает, что за вами наблюдают, значит – пора включить максимально «чистую» игру.

ESP превращает PUBG в игру, где случайных факторов почти не остаётся. Вы всегда знаете, кто рядом, чем вооружён враг и какое у него здоровье. Это не просто «видеть сквозь стены», а управлять информацией и принимать решения быстрее соперников. С ESP вы контролируете динамику боя и минимизируете риск попасть в засаду – а значит, приближаетесь к победе в каждом матче.

ПАБГ Радар (PUBG Radar)

Радар – это ещё один мощный инструмент для тех, кто хочет держать под контролем всю карту. В отличие от ESP, который показывает врагов на экране, радар выводит данные в отдельное окно, на втором мониторе или даже на смартфон. Это позволяет отслеживать позиции противников и союзников, оставаясь максимально незаметным в самой игре. В PUBG, где огромные открытые пространства и частые перестрелки на дистанции, радар становится настоящим тактическим преимуществом.

Виды радар-читов для PUBG

PUBG предлагает разные сценарии игры: от городских перестрелок на ближних дистанциях до долгих снайперских дуэлей на открытых картах. Поэтому и радары делятся на несколько типов — каждый из них заточен под конкретные ситуации и стиль игры. Игрок сам выбирает, что удобнее: быстрый контроль ближайшего окружения или глобальный взгляд на карту.

  • MiniMap Radar – отображает врагов на внутриигровой миникарте в виде точек. Идеально для ближнего боя в зданиях и городских зонах.
  • Big Map Radar – показывает позиции врагов на большой карте (которая открывается кнопкой M). Удобно для анализа глобальной ситуации в катке.
  • Map Predict – отображение карты ещё до загрузки в матч, что позволяет заранее выбрать оптимальное место высадки.
  • DMA Radar – работает через внешние устройства (например, карты захвата), позволяя выносить отображение врагов на второй монитор или смартфон.

Каждый вид радара в PUBG решает свою задачу: один подходит для агрессивной игры на «Санхоке», другой — для спокойного анализа ситуации на «Мирамаре». Универсального решения нет, но грамотное использование нескольких типов в разных матчах даёт игроку гибкость и контроль, которые недоступны обычным пользователям.

Возможности радар-читов для ПУБГа

Главная сила радара не только в том, что он показывает врагов. Он даёт игроку стратегическое преимущество: информация о транспорте, союзниках и наблюдателях превращает каждую катку в управляемый процесс. В PUBG, где победа часто зависит от деталей, каждая лишняя секунда понимания ситуации может решить исход боя.

  • Показ позиций врагов и союзников в реальном времени – вы видите, где находится каждый игрок вокруг вас.
  • Трекинг транспорта – отображение машин, лодок и даже вертолётов с их состоянием (топливо, прочность).
  • Spectator Count – отображение количества наблюдателей, чтобы знать, когда нужно осторожничать.
  • Отображение нокнутых игроков – можно сразу понять, какие цели выбить в первую очередь.
  • Гибкая настройка масштаба – возможность регулировать зону покрытия радара от локальной до глобальной.

Функции радара делают из игрока командира, который управляет боем с позиции силы. Вы знаете, где враги, кто нокнут, а кто ещё в строю, где стоит техника и кто за вами следит. Такой уровень контроля выводит PUBG на совершенно иной уровень тактики, превращая случайные перестрелки в осознанные и подготовленные действия.

ПАБГ Паки (PUBG Mods / Packs)

В PUBG паки — это специальные сборки модификаций, которые объединяют несколько функций в одном решении. В отличие от точечных инструментов вроде ESP или радара, паки дают полный «набор выживания», позволяя комбинировать разные читы под свой стиль игры. Такой подход удобен: не нужно запускать несколько отдельных программ, всё собрано в одном интерфейсе.

Виды паков для PUBG

Паки отличаются по набору возможностей и по назначению: одни делают упор на боевые функции, другие — на комфорт и информативность. Выбор зависит от того, как именно игрок хочет адаптировать игру под себя.

  • Combat Pack – фокус на боевые фичи: аимбот, ESP, радар и антиотдача.
  • Stealth Pack – включает функции, позволяющие максимально замаскировать использование читов (например, безопасные настройки ESP, незаметные изменения геймплея).
  • Utility Pack – дополнительные возможности: быстрая смена оружия, автоматический подбор предметов, улучшенные интерфейсы.
  • Hybrid Pack – комбинированные решения, в которых игрок сам выбирает модули под конкретный стиль.

Разные паки позволяют кастомизировать PUBG под себя. Это не просто «сборка функций», а целая философия геймплея: хочешь играть агрессивно — бери Combat, предпочитаешь аккуратность — подойдёт Stealth. Возможность выбора превращает паки в инструмент гибкой настройки игры.

Возможности паков

Главный плюс паков в том, что они сочетают сразу несколько направлений улучшений: боевые, тактические и вспомогательные. Это удобно для тех, кто хочет держать всё под рукой и не переключаться между отдельными программами.

  • Мгновенная активация нужных функций – всё в одном меню, без необходимости запускать разные софты.
  • Совместимость с разными версиями PUBG – большинство паков поддерживаются как на Steam, так и на Kakao или Epic Games.
  • Гибкая настройка интерфейса – возможность отключать ненужные фичи и оставлять только ключевые.
  • Повышение стабильности – в паке фичи уже оптимизированы для работы вместе, что снижает риск конфликтов.
  • Разные режимы использования – «тихий» режим для соло или агрессивный для сквадов.

Паки дают игроку не просто читы, а удобную экосистему, где всё собрано и готово к использованию. Это делает игру более предсказуемой и подконтрольной, а сам процесс — комфортным. Если ESP и радар можно считать отдельными инструментами, то паки — это целый арсенал, который позволяет чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

PUBG Макросы (Скрипты)

В PlayerUnknown’s Battlegrounds каждое сражение решают секунды. Даже небольшой промах может стоить матча, а контроль оружия и скорость реакции определяют, кто выживет. Именно здесь на помощь приходят макросы – автоматизированные скрипты, которые снимают рутину с игрока и делают механику стрельбы более предсказуемой. В отличие от «жёстких» читов, макросы часто выглядят максимально естественно и не вызывают подозрений.

Игрокам PUBG они дают ощутимый перевес: где раньше приходилось тратить время на привыкание к отдаче или зажимать мышь под странными углами, макросы позволяют сосредоточиться на тактике и позиционировании.

Возможности макросов в PUBG

Когда речь заходит о макросах в PUBG, многие думают только о «зажиме без отдачи». На деле это куда более широкий инструмент, который можно подстроить под свой стиль игры. Макросы помогают убрать рутину, ускорить действия и сделать каждое движение максимально чётким. Это особенно заметно в матчах, где даже доли секунды могут решить исход перестрелки.

  • Автоматический контроль отдачи – компенсирует вертикальную и горизонтальную отдачу, делая зажимы с АКМ или Beryl M762 стабильными.
  • Фаст-шот для полуавтоматов – ускоряет стрельбу с DMR, превращая их в почти автоматическое оружие.
  • Автоподбор и быстрые действия – позволяет мгновенно использовать аптечки, энергетики и гранаты.
  • Анти-спрей профили – разные настройки под каждое оружие, включая Kar98k, SCAR-L и Mini-14.
  • Гибкая кастомизация – возможность настроить макросы под карты и режимы, от TDM до классических каток.

Таким образом, макросы — это не просто «дополнение к геймплею», а полноценный инструмент контроля. Они упрощают механику и позволяют играть не за счёт механического навыка, а за счёт понимания ситуации. Это делает игру более комфортной, а действия – предсказуемыми.

Примеры использования макросов в PUBG

Макросы ценны не только теорией, но и реальными сценариями. Их польза проявляется именно в конкретных ситуациях на карте, когда нужно действовать быстрее соперника.

  • На Erangel, в школе или «Починках», макрос на ровный зажим даёт преимущество в ближнем бою, где важен каждый патрон.
  • На Sanhok, в джунглях, быстрый макрос на гранату позволяет закинуть её раньше врага и занять выгодную позицию.
  • На Miramar, в открытой пустыне, макрос на Mini-14 превращает длинные перестрелки в дуэли, где соперник не успевает реагировать на скорость огня.
  • В TDM, где важна скорость, макросы дают возможность концентрироваться на движении и позициях, а не на контроле отдачи.

В каждом матче PUBG макросы проявляются по-своему: где-то они решают исход перестрелки, где-то позволяют быстрее захилиться или закинуть гранату. Но итог всегда один — игрок получает дополнительное время и спокойствие. А это и есть главный ресурс в PUBG, где выживание решают секунды.

Макросы в PUBG – это не просто вспомогательный инструмент, а полноценный помощник для стабильной игры. Они снимают лишние движения и упрощают контроль оружия, оставляя игроку только стратегию и тактические решения. Благодаря макросам можно быстрее адаптироваться к любой карте, играть агрессивно или осторожно и не терять драгоценные секунды в бою.

Если аимбот часто выглядит очевидным, то макросы — это более «чистый» способ повысить эффективность, сохраняя при этом естественный стиль игры. В итоге макросы превращают каждую перестрелку в уверенный и прогнозируемый сценарий, что особенно ценят опытные игроки PUBG.

Оружие Тип Популярные макросы Риск обнаружения Комментарий
M416 Штурмовая винтовка Анти-отдача, ровный зажим Низкий Классика для макросов: зажим выглядит естественно, особенно с обвесами.
Beryl M762 Штурмовая винтовка Анти-отдача, сглаживание Средний Из-за высокой отдачи заметно, если игрок стреляет «слишком ровно» без привычки.
AKM Штурмовая винтовка Контроль вертикальной отдачи Средний Сильный зажим почти невозможен руками, поэтому ровная стрельба может вызвать подозрения.
Mini-14 DMR (Semi-auto) Rapid Fire (ускоренная стрельба) Высокий Стрельба превращается в автоматический огонь, что быстро привлекает внимание.
SKS DMR Фаст-шот, сглаживание отдачи Средний Макрос ускоряет огонь, но выглядит естественнее, чем у Mini-14.
Kar98k Снайперская винтовка Быстрая смена оружия после выстрела Низкий Ускорение анимаций почти не палится и часто воспринимается как хороший скилл.
Vector ПП Анти-отдача Низкий Быстрый зажим и так «легкий» в контроле, макросы смотрятся естественно.
UMP45 ПП Стабильный зажим Низкий Макросы для UMP выглядят очень органично, риск минимален.
SLR DMR Фаст-шот, анти-отдача Средний Можно ускорить стрельбу, но при «идеальной» отдаче могут заподозрить.
MK14 DMR / Автоматический режим Анти-отдача в авто-режиме Высокий MK14 с ровным авто-зажимом — очень подозрительно, часто проверяется античитом.

Спуфер для ПАБГ (PUBG Spoofer)

В PUBG, как и в любой другой онлайн-игре с активным античитом, защита аккаунта — ключевой момент. Здесь на помощь приходит спуфер — инструмент, который маскирует уникальные идентификаторы железа (HWID) и другие данные системы, делая вашу игру максимально безопасной. Даже если античит отслеживает подозрительную активность или вы меняете ПК, спуфер помогает оставаться «невидимым» и минимизировать риск блокировки.

Для опытных игроков PUBG это особенно важно: никто не хочет потерять аккаунт с редкой снарягой, скинами или достижениями. Спуфер позволяет сосредоточиться на бою, а не на страхе бана.

Возможности спуфера в PUBG

Спуфер в PUBG — это не просто «костыль» для обхода античита. На деле это полноценный инструмент, который обеспечивает защиту аккаунта, позволяет безопасно использовать другие инструменты (макросы, паки, радары) и сохраняет прогресс. Чем больше функций вы используете одновременно, тем выше нагрузка на защиту аккаунта, и здесь спуфер становится ключевым элементом безопасности.

  • HWID-Spoofer – подменяет идентификаторы железа, делая систему «невидимой» для античита.
  • Обход античита – снижает риск детекта при активной игре с другими читами.
  • Автоматическая смена идентификаторов при запуске – каждый старт игры безопасен, даже при переустановке ОС.
  • Совместимость с разными клиентами – работает на Steam, Kakao и Epic Games версиях.
  • StreamProof – скрывает использование софта на стримах, скриншотах и видеозаписях.

Возможности спуфера превращают его из простого «щитка» в полноценный защитный инструмент. Он даёт уверенность, позволяет играть с любыми дополнительными функциями и снижает риск блокировки до минимума. Для любого игрока PUBG, ценящего свой аккаунт и прогресс, спуфер — обязательный элемент арсенала.

Примеры использования спуфера в PUBG

Эффективность спуфера проявляется именно в реальных матчах, где на кону прогресс и репутация. Он особенно полезен тем, кто активно использует макросы, паки и визуальные функции, так как их применение без защиты повышает риск обнаружения.

  • При смене ПК или переустановке системы HWID-Spoofer позволяет сразу запустить PUBG без блокировки.
  • Во время игры на Erangel с включёнными ESP и радаром спуфер минимизирует риск того, что античит заметит сторонние процессы.
  • В TDM или сквадовых катках спуфер даёт спокойствие: можно концентрироваться на командной тактике, а не переживать о детекте.
  • При переходе между клиентами (Steam → Kakao → Epic Games) спуфер обеспечивает корректную работу всех функций, сохраняя достижения.

Примеры использования показывают, что спуфер — это не абстрактная защита, а реальный инструмент, который делает игру безопасной и комфортной. С ним игрок сосредоточен на стратегии, бою и командной работе, а не на технических рисках, что особенно важно в интенсивных матчах PUBG.

ПУБГ Читы на ПК

PUBG — это игра, которая изначально создавалась под ПК, и именно здесь раскрывается её максимальный потенциал. Версия для компьютера отличается не только качеством графики и стабильностью, но и гибкостью: игроки могут настраивать интерфейс, чувствительность, отклик мыши и клавиатуры под себя. В условиях динамичных перестрелок это даёт колоссальное преимущество по сравнению с консольными версиями.

Читы для PUBG на ПК позволяют игрокам использовать функционал, недоступный на других платформах. Это точная настройка aimbot’а, кастомизация ESP, создание уникальных макросов и безопасная работа радара или спуфера. На консолях всё это технически невозможно — закрытая архитектура систем не даёт доступ к внутриигровым процессам.

Кроме того, большинство приватных читов разрабатывается исключительно под Windows. Это связано с тем, что античиты, такие как BattlEye и Easy Anti-Cheat, интегрированы именно в ПК-версию PUBG, и под них создаются устойчивые обходы и обновления. Поэтому, если вы хотите использовать действительно функциональный и безопасный софт — ПК остаётся единственным правильным выбором.

WH-Satano специализируется именно на читах для ПК-платформы. Каждый продукт адаптирован под разные клиенты PUBG — Steam, Kakao и Epic Games — и проходит регулярные обновления. Это гарантирует стабильную работу, высокий FPS и минимальный риск детекта даже после крупных обновлений игры.

Вывод

Читы на ПК открывают перед игроком весь спектр возможностей PUBG: максимальную точность, гибкость, безопасность и совместимость. На консолях всё это остаётся недостижимым — именно поэтому профессиональные игроки и киберспортсмены выбирают компьютерную версию, где каждый элемент можно контролировать и совершенствовать.

Лучшие читы на ПАБГ — Wh-Satano

Wh-Satano — это не просто магазин софта, а полноценный сервис для игроков PUBG, которые ценят комфорт, безопасность и поддержку. Мы предлагаем приватные читы, которые разрабатываются опытными специалистами, регулярно обновляются и остаются невидимыми для античита.

Преимущества Wh-Satano:

  • Приватность и безопасность – читы недоступны третьим лицам, ваш аккаунт остаётся в безопасности.
  • Опыт и надёжность – наши разработчики работают с читами для PUBG с момента релиза игры на ПК и знают, как обходить EAC и другие системы.
  • Поддержка 24/7 – наши специалисты всегда на связи, помогут с установкой и настройкой софта.
  • Прозрачная оплата – мгновенный доступ после успешной транзакции, удобные способы оплаты.
  • Регулярные обновления – после каждого патча PUBG читы замораживаются, проверяются и выпускаются снова только когда гарантированно безопасны.

Покупая читы у Wh-Satano, вы получаете не просто софт, а полноценный сервис: безопасность, профессиональную поддержку и постоянное обновление функций. Это делает игру комфортнее и уверенно защищает ваш аккаунт. Wh-Satano — лучший выбор для PUBG, если вы хотите сочетать эффективность и надёжность.

Как купить чит на ПАБГ в 2026?

Процесс покупки приватного софта в нашем магазине прост и интуитивно понятен, даже для новичка. Всё делается за несколько шагов, и вы сразу получаете доступ к файлу и инструкции по установке.

Пошаговая инструкция:

  1. Перейдите на сайт Wh-Satano.
  2. Откройте раздел с читами для PUBG и изучите доступный ассортимент.
  3. Выберите подходящий софт и перейдите на его страницу.
  4. Ознакомьтесь с описанием, возможностями и особенностями, чтобы убедиться, что чит подходит под ваши задачи.
  5. Если доступна подписка — выберите удобный срок (например, день, неделя или месяц).
  6. Нажмите кнопку «Купить».
  7. Укажите удобный способ оплаты и завершите транзакцию.
  8. После успешной оплаты доступ к скачиванию и инструкции откроется автоматически.
  9. Установите чит на свой ПК, следуя подробной инструкции.
  10. Запустите PUBG и наслаждайтесь всеми преимуществами приватного софта.

Как видите, процесс покупки максимально прост. Вы получаете софт и инструкции сразу после оплаты, не тратите время на лишние шаги и можете сразу включить функции в игре. С Wh-Satano играть становится безопасно, удобно и эффективно.

PUBG Battlegrounds Читы

Приватные читы для PUBG делают игру более комфортной, динамичной и интересной. Они позволяют сосредоточиться на стратегии, перестрелках и командной работе, не тратя силы на рутину — контроль отдачи, прицеливание, поиск лута или отслеживание врагов теперь подстраиваются под игрока, а не наоборот. Паки, макросы, аимботы, WH/ESP, радары и спуферы — всё это превращает каждый матч в продуманный сценарий, где у вас всегда есть преимущество.

Одновременно с этим приватность и безопасность остаются ключевыми. С Wh-Satano вы получаете полный контроль над своим аккаунтом: софт защищён от детекта, обновляется после патчей, и наша поддержка 24/7 готова помочь в любой ситуации. Вы покупаете не просто инструменты для игры — вы покупаете сервис, который делает каждый матч уверенным и безопасным.

Wh-Satano — это выбор тех, кто хочет играть эффективно, с комфортом и без лишней тревоги. С нами PUBG становится не просто игрой, а площадкой, где вы максимально реализуете свои навыки и тактическое мышление.

Часто задаваемые вопросы о читах для PU8G

HWID-спуфер — это инструмент, который подменяет уникальные идентификаторы вашего оборудования (Hardware ID), такие как серийные номера материнской платы, процессора, видеокарты и других компонентов. В PUBG и других онлайн-играх античит отслеживает эти идентификаторы, чтобы обнаруживать игроков, ранее забаненных или использующих запрещённый софт. Если игрок был заблокирован, повторный вход с тем же HWID автоматически приведёт к повторной блокировке, даже при новом аккаунте. Использование HWID-спуфера критически важно для игроков, которые применяют приватные читы. Он позволяет безопасно менять ПК, переустанавливать операционную систему или использовать дополнительные функции, такие как макросы, аимботы и WH/ESP, не опасаясь детекта античит-системой BattlEye. При этом спуфер интегрирован с другими функциями безопасности: автоматическая подмена идентификаторов при каждом запуске игры и совместимость с разными клиентами (Steam, Kakao, Epic Games) минимизируют риск блокировки. В итоге, HWID-спуфер — это не просто «обход», а полноценная защита аккаунта и прогресса в PUBG.

Макросы в PUBG — это автоматизация рутинных действий: контроль отдачи, быстрый зажим, ускорение использования аптечек и гранат. Несмотря на видимую простоту, некорректная настройка макросов может привлечь внимание античита, особенно если зажим оружия выглядит нереалистично или происходит слишком часто.

Чтобы снизить риск бана, важно:

  • Использовать приватные макросы от проверенного источника (например, Wh-Satano).

  • Настраивать профили под конкретное оружие и стиль игры, чтобы движения оставались естественными.

  • Не злоупотреблять «ускоренной стрельбой» для DMR и автоматического режима тяжелых винтовок, где зажим выглядит слишком «ровно».

  • Совмещать макросы с HWID-спуфером и StreamProof, чтобы античит не фиксировал сторонние процессы.

При правильной настройке макросы не только безопасны, но и повышают эффективность игры, позволяя сосредоточиться на стратегии, позиции и командной работе, а не на рутине контроля оружия.

StreamProof — это функция, которая скрывает использование читов на стримах, скриншотах и видеозаписях. Даже если вы записываете игровой процесс или транслируете матч в Twitch, сторонние зрители и автоматические проверки скриншотов не увидят активные функции софта. Это особенно важно для стримеров и создателей контента, которые используют приватные читы для тренировки или тестирования. StreamProof гарантирует, что ESP, аимбот, макросы и радары остаются невидимыми для зрителей и стороннего ПО. Благодаря этому игрок получает полную конфиденциальность: античит не фиксирует видимые вмешательства, а аудит скриншотов и стримов проходит без угрозы бана. Также, стоит отметить, что анти-чит в PUBG умеет делать скриншоты игры и попадание элементов чита на скриншоты анти-чита моментально приведет к блокировке аккаунта.

Да, приватные читы, такие как Wh-Satano, совместимы с основными ПК-клиентами PUBG: Steam, Kakao и Epic Games. Это означает, что вне зависимости от платформы вы можете запускать все функции читов: аимбот, макросы, WH/ESP, радары и спуфер.

Важно понимать, что каждый клиент имеет свои нюансы: Steam и Epic Games используют схожие античит-системы, тогда как Kakao может иметь отдельные механизмы проверки. Поэтому разработчики приватных читов учитывают все особенности клиентов, обеспечивая корректную работу функций и минимальный риск детекта. При этом HWID-спуфер и автоматическая подмена идентификаторов дополнительно защищают аккаунт при смене клиента. В итоге, игрок получает гибкость и безопасность на всех платформах, без потери прогресса и настроек.

В Ranked матчах PUBG каждая ошибка может стоить позиции или рейтинга, поэтому эффективность и скорость реакции играют ключевую роль.

Здесь особенно полезны:

  • Аимбот и RCS – позволяют быстро и точно вести огонь по противникам, компенсируя отдачу и предсказывая траекторию движения.
  • WH/ESP и радары – обеспечивают полное понимание позиции врагов, команды и лута, что особенно важно для планирования тактики.
  • Макросы – ускоряют использование аптечек, бустов и гранат, освобождая внимание для стратегии.
  • HWID-спуфер и StreamProof – сохраняют безопасность аккаунта и предотвращают бан, что критично для рейтинговых игр.

Эти функции позволяют игроку сосредоточиться на командной игре, позиционировании и контроле карты, не отвлекаясь на рутину или опасения бана. В результате даже в соревновательном режиме каждый матч проходит максимально уверенно и безопасно.

Последние отзывы о наших читах для PU8G

WH-SATANO PU8G FULL (Phoenix)
Arda

Arda

Приемлемый ВХ для ПYБГ

Очень хорошо всё работает, но когда играешь, фпс очень сильно падает, до 60фпс в игре, из за этого не можешь нормально пострелять.

Wh-Satano PYBG WH (Phoenix)
Адиль

Адиль

Визуал не дорогой и очень хороший

За свои деньги очень хорош, но минус есть. Можете в будущем пофиксить: иногда ESP пропадает, потом появляется, но быстро. Ещё хотел бы поблагодарить саппорта Lex и ему тоже поставить оценку 5, как и за софт в целом.

Arcane PYBG Full
Mason

Mason

10/10

Всё работает как надо, вх хорошее (Даже нарисована 3я нога у врага), аим очень приятный, ркс стабильно пашет без сбоев Единственное что, хотелось бы больше функционала, по факту всё что нужно для игры - есть. Но было бы интереснее увидеть новые функции, что-нибудь такое что выделило бы чит среди других еще больше Это твёрдая пятерка, советую.

Всё работает как надо, вх хорошее (Даже нарисована 3я нога у врага), аим очень приятный, ркс стабильно пашет без сбоев Единственное что, хотелось бы больше функционала, по факту всё что нужно для игры - есть. Но было бы интереснее увидеть новые функции, что-нибудь такое что выделило бы чит среди других еще больше Это твёрдая пятерка, советую.

Phoenix Spoofer (Satano)
mld

mld

Rust 50/50

Работает раз через раз, иногда eac сносит за 10 минут за publisher banned, а иногда можете играть по 5-6 часов. Но за 130 рублей можно взять поиграть, лучше переплатить и взять спуфер получше p.s- чистка системы после бана работает

Arcane PYBG ESP
cheat enjoyer

cheat enjoyer

Лучший

Чит работает отлично, ESP на машины просто прелесть :D. Подсчет зрителей и отсутствие отдачи привели к сбою игры, эти две функции нужно исправить. Но в остальном все очень хорошо и плавно.

Проверка видимости и проверка ботов — мои любимые функции.

Arcane PYBG ESP
Александр

Александр

Arcane PUBG ESP

Данный софт ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для аккуратной игры, что я и советую. Ни какого аима и пр., есть основные функции - контроль игроков, линия до них (до 1000м(за глубокой горкой могут игроки не отображаться)), инвентарь настраиваемый по любым хотелкам и очень много полезных функций. Да, самый дорогой софт - но тут ваша задняя точка спасена тем, что нету АИМ.. АИМ это для бустов, по-мне так, иначе по другому не найти применение ( буст других людей, вы отлетите с репорта 100% если он будет). РЕКОМЕНДУЮ!...
Читать дальше

Данный софт ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для аккуратной игры, что я и советую. Ни какого аима и пр., есть основные функции - контроль игроков, линия до них (до 1000м(за глубокой горкой могут игроки не отображаться)), инвентарь настраиваемый по любым хотелкам и очень много полезных функций. Да, самый дорогой софт - но тут ваша задняя точка спасена тем, что нету АИМ.. АИМ это для бустов, по-мне так, иначе по другому не найти применение ( буст других людей, вы отлетите с репорта 100% если он будет). РЕКОМЕНДУЮ! С ув. Аlex Короче, мужики) Берите.. Не пожалеете!)

Arcane PYBG ESP
trindade

trindade

Отличный хак, но ужасная производительность!

Взлом хороший, но производительность сильно падает, игра сильно тормозит, частота кадров падает примерно на 40%, я его не рекомендую!!

Fecurity PYBG Hack
FileGone

FileGone

Средний Чит

Fecurity отличный софт, но аимбот находился в стадии разработки (после обновления).

Arcane PYBG ESP
Cheat Tester

Cheat Tester

Честный отзыв об WH SATANO и Arcane

Итак, спустя 2 сезона использования Arcane для ПУБ, могу сделать выводы, за первый сезон был получен ранг кристал, за второй сезон был получен топ 250 мира, я играл только Валхак и антиотдача, с запуском софта проблем не возникло, по вопросам обращался в поддержку, отвечали сразу же после моего вопроса, тех поддержка феникса радует на протяжении 5 лет, однозначно 5/5, по софту могу сказать - это качественный ЕКСТЕРНАЛ, так еще и Undetect, за свою цену - это прям конфетка. Хотите получить удово...
Читать дальше

Итак, спустя 2 сезона использования Arcane для ПУБ, могу сделать выводы, за первый сезон был получен ранг кристал, за второй сезон был получен топ 250 мира, я играл только Валхак и антиотдача, с запуском софта проблем не возникло, по вопросам обращался в поддержку, отвечали сразу же после моего вопроса, тех поддержка феникса радует на протяжении 5 лет, однозначно 5/5, по софту могу сказать - это качественный ЕКСТЕРНАЛ, так еще и Undetect, за свою цену - это прям конфетка. Хотите получить удовольствие от игры - берите, тесты софта проводил на двух аккаунтах, Оба всё ещё живы!

Phoenix Spoofer (Satano)
Dwight

Dwight

Лучший спуфер!

Всё классно, быстрое и легкое подключение, в дбд работает, поддержка отзывчивая!

Arcane PYBG
Георгий

Георгий

Аркане чит

Самый топовый чит, оптимизированный, не лагает, один единственный не лагает, вот только аим кривой, всё остальное как надо сделано и менюшка фпс не жрет, оставьте эту менюшку пожалуйста, а вот аим сделайте получше!!!

Phoenix Spoofer (Satano)
Rapinlakk

Rapinlakk

Пришлось переустанавливать винду :(

В Rust работает, Но после перезапуска ПК появился новый пользователь и перестало заходить в аккаунт Windows с моим паролем. Рекомендую, так как мне легче переустановить винду, чем тратить намного больше денег на другие спуферы.

PYBG COVCHEG
Давид

Давид

Хороший софт.

Без лишней воды, софт хороший, единственное, что вечером нужно долго заходить из-за медленной загрузки софта.

Wh-Satano PYBG WH (Phoenix)
Николай

Николай

За свои деньги - топ AIMBOT

Иногда исчезает ESP, но быстро возвращается, за свои копейки очень хороший аим бот)

WH-SATANO PU8G FULL (Phoenix)
kjk

kjk

Отличный Аим Софт для ПУБГ

Всё в данном софте работает отлично, нужно просто немного разобраться в настройках, лайк

WH-SATANO PU8G FULL (Phoenix)
Денис

Денис

Приемлемый ВХ для ПУБГ

ВХ норм, но иногда отключается и потом само включается. Аим сломан, не цепляет противников + смуч нерабочий (надеюсь всё исправят)