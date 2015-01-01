Всё работает как надо, вх хорошее (Даже нарисована 3я нога у врага), аим очень приятный, ркс стабильно пашет без сбоев Единственное что, хотелось бы больше функционала, по факту всё что нужно для игры - есть. Но было бы интереснее увидеть новые функции, что-нибудь такое что выделило бы чит среди других еще больше Это твёрдая пятерка, советую.
Приватные читы для PYBG (ПУБГ / ПАБГ)
Надёжный софт для PUBG / ПУБГ / ПАБГ / PlayerUnknown's Battlegrounds / PUBG Battlegrounds от Wh-Satano!
Список Читов для PU8G
Arcane PYBG Radar
- Легитный Радар (MapHack) для ПУБГ
- Удобная система фильтров, настройка зума и низкий шанс бана
- Интерактивная карта на любом устройстве (ноутбук, планшет, смартфон)
WH-SATANO PU8G FULL (Phoenix)
- Векторный аимбот с гибкой настройкой под любой стиль боя
- Информативный ESP и Battle Mode для чистых перестрелок
- HWID Spoofer и меню на русском и английском языках
Wh-Satano PYBG WH (Phoenix)
- Мы регулярно обновляем данный продукт с 2021 года!
- Максимально гибкий Wallhack (ESP) по доступной цене
- HWID-Spoofer для обхода бана
Ancient PYBG Hack
- Мощный AIM: много настроек, точная стрельба
- 2 Вида Радара: На Мини-карте и на Большой карте
- Полный СтримПруф - Чит не видно нигде!
Arcane PYBG ESP
- Только ESP (WH) функции для легит игры
- Игроки, Лут, Транспорт, Аирдропы
- Стримпруф
Arcane PYBG Full
- Высокоточный Аимбот для ПАБГ с тонкой настройкой
- ВХ для показа врагов, лута и других объектов
- Мощная защита от записи на стриме и защита от бана
Memez PYBG Radar
- Работает на ПК, ноутбуках, планшетах и смартфонах
- Можно поделиться ссылкой с друзьями
- Отображение игроков, объектов и детальная настройка каждого параметра
PYBG Softhub Full
- Мощный Aim Assist для автоматического оружия
- Расширенный ESP с предиктом движения целей
- Радар, лут-фильтры и Stream-Proof режим
PYBG SOFTHUB
- Удобный Loot ESP с выбором тиров предметов
- Player ESP, World ESP и Radar (Все виды WH в одном софте)
- StreamProof - чит не видно на скриншотах, стримах и записи
Vengeance PYBG
- Гибкий аимбот с настройкой FOV и плавности
- Детализированный ESP с Visible Check
- Stream-Proof, стабильная работа и система конфигов
Fecurity PYBG Hack
- Популярный чит с очень удобным меню
- Удобный ESP: Игроки, Лут и Транспорт
- Чит с отличной оптимизацией (Full Internal)
PYBG COVCHEG
- Просто WH для PUBG - Ничего Лишнего (Легит)
- Player и Loot ESP: Boxes, Health, Skeleton и Distance
- Весьма доступная цена и низкий шанс бана
PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) – это культовая королевская битва, которая уже несколько лет удерживает внимание миллионов игроков по всему миру. С момента выхода игра установила новые стандарты жанра Battle Royale: огромные карты с разнообразным ландшафтом, реалистичная баллистика, динамичные перестрелки и стратегия выживания делают каждый матч уникальным и напряжённым. На старте проект вызвал настоящий хайп, достигнув пиковых показателей единовременных игроков в Steam и завоевав популярность среди геймеров на разных платформах. Сегодня PUBG доступна на ПК через Steam, Kakao и Epic Games, а также ранее была доступна в старых клиентах, таких как читы PUBG Lite и версия от PUBG Mailru. Несмотря на появление множества аналогов в жанре – Fortnite, Apex Legends, Call of Duty Warzone – интерес к PUBG не угасает: регулярные обновления, новые карты, оружие и постоянное внимание разработчиков к балансу поддерживают активность игроков на высоком уровне. С приватными читами игроки могут сделать процесс игры более комфортным и результативным. Читы помогают точнее прицеливаться, быстрее находить лут и управлять ситуацией на карте, особенно в интенсивных матчах с большой конкуренцией. Важно отметить, что такие программы работают исключительно на ПК и рассчитаны на сетевую игру – одиночные матчи против ИИ в PUBG используют другие механики, поэтому функционал читов на них ограничен. На консолях вроде Xbox и PlayStation запуск подобных программ технически невозможен, поэтому все приватные решения создаются именно для Windows. Использование читов открывает новые возможности для контроля карты, управления боем и анализа действий противников. При этом приватные софты сохраняют невидимость для античита, позволяя игроку сосредоточиться на стратегии, а не на случайных промахах.
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Возможности читов в PUBG (ПУБГ)
Приватные читы для PUBG дают игроку больше контроля над происходящим в матче. В условиях, где каждая секунда решает исход дуэли, а удачный выстрел может определить победителя всей катки, такие инструменты позволяют убрать случайность и играть максимально стабильно. Главный плюс приватного софта – это гибкая настройка: игрок сам решает, какие возможности включать, чтобы они выглядели естественно и не привлекали внимания.
ПАБГ Аимбот (PUBG Aimbot)
Аимбот – это основа большинства приватных решений для PUBG. Он берёт на себя самое важное – точность. Игра славится сложной баллистикой и системой отдачи: каждая винтовка ведёт себя по-разному, а попадания на дальних дистанциях требуют опыта и терпения. Аимбот снимает этот барьер и позволяет сосредоточиться на тактике.
Возможности аимбота и их выгода:
- Enable Aimbot – гибкое включение/отключение функции, удобно под разные режимы и карты.
- FOV – настройка радиуса работы, чтобы ограничить или расширить угол прицеливания. Чем меньше FOV, тем естественнее игра выглядит.
- Smooth – сглаживание наведения: чем выше значение, тем плавнее движения прицела, что помогает имитировать игру руками.
- Bone – выбор хитбокса: голова для быстрых убийств или тело для стабильного урона.
- Prediction – предугадывание движения цели, особенно полезно против бегущих или прыгающих врагов.
- RCS (Recoil Control System) – система контроля отдачи, которая компенсирует вертикальное и горизонтальное смещение при стрельбе очередями.
- No Sway – убирает покачивание оружия при прицеливании, что критично при снайперской стрельбе.
- Aim Knocked – фокусировка прицела на нокнутых врагах, чтобы быстро добить их или завершить бой.
Примеры использования в PUBG:
- На Erangel снайперская дуэль через всю карту: Prediction и Bone на «голова» обеспечивают попадание даже по движущемуся противнику.
- На Sanhok в густых джунглях Smooth + FOV помогают играть аккуратно и не палиться, при этом выигрывать перестрелки на ближней дистанции.
- На Miramar с её открытыми пустошами RCS и No Sway позволяют уверенно вести огонь из автоматов без утомительной борьбы с отдачей.
- В режимах Squad Aim Knocked даёт возможность быстро добить противников, пока союзники не успели поднять их.
Аимбот в PUBG – это не только инструмент для меткости, но и средство для стратегического контроля игры. Он убирает технические ограничения, оставляя игроку самую важную часть – тактику и принятие решений. При правильной настройке эта фича работает незаметно, сохраняя естественный стиль игры и давая ощутимое преимущество в любой перестрелке.
ВХ на ПАБГ (PUBG WH)
ESP – это целый набор фич, позволяющий видеть больше, чем обычно доступно игроку. В PUBG, где важна каждая секунда и информация о противниках решает исход боя, WH/ESP превращает карту в максимально прозрачную. Игрок получает доступ к данным о врагах, их экипировке, здоровье и даже действиях в реальном времени. Это особенно полезно на больших картах вроде Erangel или Miramar, где дистанции огромные, а заметить врага вовремя сложно.
Возможности ESP и их выгода:
- 2D Boxes / Box Fill – выделение врагов прямоугольниками с возможностью закрашивания, чтобы видеть их даже на фоне густой листвы.
- Health (Text, Bar) – отображение здоровья игроков, что позволяет быстро оценить, кого добить первым.
- Nickname / Team ID / Team Colors – вывод имён и номеров команд, удобно для анализа ситуации в Squad и предотвращения засады.
- Skeleton – отображение модели врага в виде скелета, что помогает отследить движения даже сквозь препятствия.
- Weapon / Ammo Count / Equipment – информация о вооружении и патронах врага. Зная, что у противника дробовик и мало патронов, можно смело идти в атаку.
- Show Knocked – быстрый анализ: кто ещё в строю, а кто уже лежит.
- Spectator Count – счётчик наблюдателей, позволяющий понять, когда стоит вести себя осторожнее.
- Snaplines / Off-Screen Arrows – линии и стрелки для отображения врагов, даже если они находятся вне поля зрения.
- Distance / Render Distance – настройка дальности отображения, чтобы оставить только важные объекты и снизить нагрузку.
Примеры использования ВХ для PUBG:
- На Vikendi ESP помогает отслеживать врагов в заснеженной местности, где силуэты сливаются с окружением.
- В городских боях на Sanhok Skeleton и Snaplines показывают, где именно враг прячется за стеной.
- На Miramar можно заранее заметить вражеский сквад, оценить их оружие и экипировку и решить, стоит ли ввязываться в бой.
- Во время топ-10 на Erangel Spectator Count показывает, что за вами наблюдают, значит – пора включить максимально «чистую» игру.
ESP превращает PUBG в игру, где случайных факторов почти не остаётся. Вы всегда знаете, кто рядом, чем вооружён враг и какое у него здоровье. Это не просто «видеть сквозь стены», а управлять информацией и принимать решения быстрее соперников. С ESP вы контролируете динамику боя и минимизируете риск попасть в засаду – а значит, приближаетесь к победе в каждом матче.
ПАБГ Радар (PUBG Radar)
Радар – это ещё один мощный инструмент для тех, кто хочет держать под контролем всю карту. В отличие от ESP, который показывает врагов на экране, радар выводит данные в отдельное окно, на втором мониторе или даже на смартфон. Это позволяет отслеживать позиции противников и союзников, оставаясь максимально незаметным в самой игре. В PUBG, где огромные открытые пространства и частые перестрелки на дистанции, радар становится настоящим тактическим преимуществом.
Виды радар-читов для PUBG
PUBG предлагает разные сценарии игры: от городских перестрелок на ближних дистанциях до долгих снайперских дуэлей на открытых картах. Поэтому и радары делятся на несколько типов — каждый из них заточен под конкретные ситуации и стиль игры. Игрок сам выбирает, что удобнее: быстрый контроль ближайшего окружения или глобальный взгляд на карту.
- MiniMap Radar – отображает врагов на внутриигровой миникарте в виде точек. Идеально для ближнего боя в зданиях и городских зонах.
- Big Map Radar – показывает позиции врагов на большой карте (которая открывается кнопкой M). Удобно для анализа глобальной ситуации в катке.
- Map Predict – отображение карты ещё до загрузки в матч, что позволяет заранее выбрать оптимальное место высадки.
- DMA Radar – работает через внешние устройства (например, карты захвата), позволяя выносить отображение врагов на второй монитор или смартфон.
Каждый вид радара в PUBG решает свою задачу: один подходит для агрессивной игры на «Санхоке», другой — для спокойного анализа ситуации на «Мирамаре». Универсального решения нет, но грамотное использование нескольких типов в разных матчах даёт игроку гибкость и контроль, которые недоступны обычным пользователям.
Возможности радар-читов для ПУБГа
Главная сила радара не только в том, что он показывает врагов. Он даёт игроку стратегическое преимущество: информация о транспорте, союзниках и наблюдателях превращает каждую катку в управляемый процесс. В PUBG, где победа часто зависит от деталей, каждая лишняя секунда понимания ситуации может решить исход боя.
- Показ позиций врагов и союзников в реальном времени – вы видите, где находится каждый игрок вокруг вас.
- Трекинг транспорта – отображение машин, лодок и даже вертолётов с их состоянием (топливо, прочность).
- Spectator Count – отображение количества наблюдателей, чтобы знать, когда нужно осторожничать.
- Отображение нокнутых игроков – можно сразу понять, какие цели выбить в первую очередь.
- Гибкая настройка масштаба – возможность регулировать зону покрытия радара от локальной до глобальной.
Функции радара делают из игрока командира, который управляет боем с позиции силы. Вы знаете, где враги, кто нокнут, а кто ещё в строю, где стоит техника и кто за вами следит. Такой уровень контроля выводит PUBG на совершенно иной уровень тактики, превращая случайные перестрелки в осознанные и подготовленные действия.
ПАБГ Паки (PUBG Mods / Packs)
В PUBG паки — это специальные сборки модификаций, которые объединяют несколько функций в одном решении. В отличие от точечных инструментов вроде ESP или радара, паки дают полный «набор выживания», позволяя комбинировать разные читы под свой стиль игры. Такой подход удобен: не нужно запускать несколько отдельных программ, всё собрано в одном интерфейсе.
Виды паков для PUBG
Паки отличаются по набору возможностей и по назначению: одни делают упор на боевые функции, другие — на комфорт и информативность. Выбор зависит от того, как именно игрок хочет адаптировать игру под себя.
- Combat Pack – фокус на боевые фичи: аимбот, ESP, радар и антиотдача.
- Stealth Pack – включает функции, позволяющие максимально замаскировать использование читов (например, безопасные настройки ESP, незаметные изменения геймплея).
- Utility Pack – дополнительные возможности: быстрая смена оружия, автоматический подбор предметов, улучшенные интерфейсы.
- Hybrid Pack – комбинированные решения, в которых игрок сам выбирает модули под конкретный стиль.
Разные паки позволяют кастомизировать PUBG под себя. Это не просто «сборка функций», а целая философия геймплея: хочешь играть агрессивно — бери Combat, предпочитаешь аккуратность — подойдёт Stealth. Возможность выбора превращает паки в инструмент гибкой настройки игры.
Возможности паков
Главный плюс паков в том, что они сочетают сразу несколько направлений улучшений: боевые, тактические и вспомогательные. Это удобно для тех, кто хочет держать всё под рукой и не переключаться между отдельными программами.
- Мгновенная активация нужных функций – всё в одном меню, без необходимости запускать разные софты.
- Совместимость с разными версиями PUBG – большинство паков поддерживаются как на Steam, так и на Kakao или Epic Games.
- Гибкая настройка интерфейса – возможность отключать ненужные фичи и оставлять только ключевые.
- Повышение стабильности – в паке фичи уже оптимизированы для работы вместе, что снижает риск конфликтов.
- Разные режимы использования – «тихий» режим для соло или агрессивный для сквадов.
Паки дают игроку не просто читы, а удобную экосистему, где всё собрано и готово к использованию. Это делает игру более предсказуемой и подконтрольной, а сам процесс — комфортным. Если ESP и радар можно считать отдельными инструментами, то паки — это целый арсенал, который позволяет чувствовать себя уверенно в любой ситуации.
PUBG Макросы (Скрипты)
В PlayerUnknown’s Battlegrounds каждое сражение решают секунды. Даже небольшой промах может стоить матча, а контроль оружия и скорость реакции определяют, кто выживет. Именно здесь на помощь приходят макросы – автоматизированные скрипты, которые снимают рутину с игрока и делают механику стрельбы более предсказуемой. В отличие от «жёстких» читов, макросы часто выглядят максимально естественно и не вызывают подозрений.
Игрокам PUBG они дают ощутимый перевес: где раньше приходилось тратить время на привыкание к отдаче или зажимать мышь под странными углами, макросы позволяют сосредоточиться на тактике и позиционировании.
Возможности макросов в PUBG
Когда речь заходит о макросах в PUBG, многие думают только о «зажиме без отдачи». На деле это куда более широкий инструмент, который можно подстроить под свой стиль игры. Макросы помогают убрать рутину, ускорить действия и сделать каждое движение максимально чётким. Это особенно заметно в матчах, где даже доли секунды могут решить исход перестрелки.
- Автоматический контроль отдачи – компенсирует вертикальную и горизонтальную отдачу, делая зажимы с АКМ или Beryl M762 стабильными.
- Фаст-шот для полуавтоматов – ускоряет стрельбу с DMR, превращая их в почти автоматическое оружие.
- Автоподбор и быстрые действия – позволяет мгновенно использовать аптечки, энергетики и гранаты.
- Анти-спрей профили – разные настройки под каждое оружие, включая Kar98k, SCAR-L и Mini-14.
- Гибкая кастомизация – возможность настроить макросы под карты и режимы, от TDM до классических каток.
Таким образом, макросы — это не просто «дополнение к геймплею», а полноценный инструмент контроля. Они упрощают механику и позволяют играть не за счёт механического навыка, а за счёт понимания ситуации. Это делает игру более комфортной, а действия – предсказуемыми.
Примеры использования макросов в PUBG
Макросы ценны не только теорией, но и реальными сценариями. Их польза проявляется именно в конкретных ситуациях на карте, когда нужно действовать быстрее соперника.
- На Erangel, в школе или «Починках», макрос на ровный зажим даёт преимущество в ближнем бою, где важен каждый патрон.
- На Sanhok, в джунглях, быстрый макрос на гранату позволяет закинуть её раньше врага и занять выгодную позицию.
- На Miramar, в открытой пустыне, макрос на Mini-14 превращает длинные перестрелки в дуэли, где соперник не успевает реагировать на скорость огня.
- В TDM, где важна скорость, макросы дают возможность концентрироваться на движении и позициях, а не на контроле отдачи.
В каждом матче PUBG макросы проявляются по-своему: где-то они решают исход перестрелки, где-то позволяют быстрее захилиться или закинуть гранату. Но итог всегда один — игрок получает дополнительное время и спокойствие. А это и есть главный ресурс в PUBG, где выживание решают секунды.
Макросы в PUBG – это не просто вспомогательный инструмент, а полноценный помощник для стабильной игры. Они снимают лишние движения и упрощают контроль оружия, оставляя игроку только стратегию и тактические решения. Благодаря макросам можно быстрее адаптироваться к любой карте, играть агрессивно или осторожно и не терять драгоценные секунды в бою.
Если аимбот часто выглядит очевидным, то макросы — это более «чистый» способ повысить эффективность, сохраняя при этом естественный стиль игры. В итоге макросы превращают каждую перестрелку в уверенный и прогнозируемый сценарий, что особенно ценят опытные игроки PUBG.
|Оружие
|Тип
|Популярные макросы
|Риск обнаружения
|Комментарий
|M416
|Штурмовая винтовка
|Анти-отдача, ровный зажим
|Низкий
|Классика для макросов: зажим выглядит естественно, особенно с обвесами.
|Beryl M762
|Штурмовая винтовка
|Анти-отдача, сглаживание
|Средний
|Из-за высокой отдачи заметно, если игрок стреляет «слишком ровно» без привычки.
|AKM
|Штурмовая винтовка
|Контроль вертикальной отдачи
|Средний
|Сильный зажим почти невозможен руками, поэтому ровная стрельба может вызвать подозрения.
|Mini-14
|DMR (Semi-auto)
|Rapid Fire (ускоренная стрельба)
|Высокий
|Стрельба превращается в автоматический огонь, что быстро привлекает внимание.
|SKS
|DMR
|Фаст-шот, сглаживание отдачи
|Средний
|Макрос ускоряет огонь, но выглядит естественнее, чем у Mini-14.
|Kar98k
|Снайперская винтовка
|Быстрая смена оружия после выстрела
|Низкий
|Ускорение анимаций почти не палится и часто воспринимается как хороший скилл.
|Vector
|ПП
|Анти-отдача
|Низкий
|Быстрый зажим и так «легкий» в контроле, макросы смотрятся естественно.
|UMP45
|ПП
|Стабильный зажим
|Низкий
|Макросы для UMP выглядят очень органично, риск минимален.
|SLR
|DMR
|Фаст-шот, анти-отдача
|Средний
|Можно ускорить стрельбу, но при «идеальной» отдаче могут заподозрить.
|MK14
|DMR / Автоматический режим
|Анти-отдача в авто-режиме
|Высокий
|MK14 с ровным авто-зажимом — очень подозрительно, часто проверяется античитом.
Спуфер для ПАБГ (PUBG Spoofer)
В PUBG, как и в любой другой онлайн-игре с активным античитом, защита аккаунта — ключевой момент. Здесь на помощь приходит спуфер — инструмент, который маскирует уникальные идентификаторы железа (HWID) и другие данные системы, делая вашу игру максимально безопасной. Даже если античит отслеживает подозрительную активность или вы меняете ПК, спуфер помогает оставаться «невидимым» и минимизировать риск блокировки.
Для опытных игроков PUBG это особенно важно: никто не хочет потерять аккаунт с редкой снарягой, скинами или достижениями. Спуфер позволяет сосредоточиться на бою, а не на страхе бана.
Возможности спуфера в PUBG
Спуфер в PUBG — это не просто «костыль» для обхода античита. На деле это полноценный инструмент, который обеспечивает защиту аккаунта, позволяет безопасно использовать другие инструменты (макросы, паки, радары) и сохраняет прогресс. Чем больше функций вы используете одновременно, тем выше нагрузка на защиту аккаунта, и здесь спуфер становится ключевым элементом безопасности.
- HWID-Spoofer – подменяет идентификаторы железа, делая систему «невидимой» для античита.
- Обход античита – снижает риск детекта при активной игре с другими читами.
- Автоматическая смена идентификаторов при запуске – каждый старт игры безопасен, даже при переустановке ОС.
- Совместимость с разными клиентами – работает на Steam, Kakao и Epic Games версиях.
- StreamProof – скрывает использование софта на стримах, скриншотах и видеозаписях.
Возможности спуфера превращают его из простого «щитка» в полноценный защитный инструмент. Он даёт уверенность, позволяет играть с любыми дополнительными функциями и снижает риск блокировки до минимума. Для любого игрока PUBG, ценящего свой аккаунт и прогресс, спуфер — обязательный элемент арсенала.
Примеры использования спуфера в PUBG
Эффективность спуфера проявляется именно в реальных матчах, где на кону прогресс и репутация. Он особенно полезен тем, кто активно использует макросы, паки и визуальные функции, так как их применение без защиты повышает риск обнаружения.
- При смене ПК или переустановке системы HWID-Spoofer позволяет сразу запустить PUBG без блокировки.
- Во время игры на Erangel с включёнными ESP и радаром спуфер минимизирует риск того, что античит заметит сторонние процессы.
- В TDM или сквадовых катках спуфер даёт спокойствие: можно концентрироваться на командной тактике, а не переживать о детекте.
- При переходе между клиентами (Steam → Kakao → Epic Games) спуфер обеспечивает корректную работу всех функций, сохраняя достижения.
Примеры использования показывают, что спуфер — это не абстрактная защита, а реальный инструмент, который делает игру безопасной и комфортной. С ним игрок сосредоточен на стратегии, бою и командной работе, а не на технических рисках, что особенно важно в интенсивных матчах PUBG.
ПУБГ Читы на ПК
PUBG — это игра, которая изначально создавалась под ПК, и именно здесь раскрывается её максимальный потенциал. Версия для компьютера отличается не только качеством графики и стабильностью, но и гибкостью: игроки могут настраивать интерфейс, чувствительность, отклик мыши и клавиатуры под себя. В условиях динамичных перестрелок это даёт колоссальное преимущество по сравнению с консольными версиями.
Читы для PUBG на ПК позволяют игрокам использовать функционал, недоступный на других платформах. Это точная настройка aimbot’а, кастомизация ESP, создание уникальных макросов и безопасная работа радара или спуфера. На консолях всё это технически невозможно — закрытая архитектура систем не даёт доступ к внутриигровым процессам.
Кроме того, большинство приватных читов разрабатывается исключительно под Windows. Это связано с тем, что античиты, такие как BattlEye и Easy Anti-Cheat, интегрированы именно в ПК-версию PUBG, и под них создаются устойчивые обходы и обновления. Поэтому, если вы хотите использовать действительно функциональный и безопасный софт — ПК остаётся единственным правильным выбором.
WH-Satano специализируется именно на читах для ПК-платформы. Каждый продукт адаптирован под разные клиенты PUBG — Steam, Kakao и Epic Games — и проходит регулярные обновления. Это гарантирует стабильную работу, высокий FPS и минимальный риск детекта даже после крупных обновлений игры.
Вывод
Читы на ПК открывают перед игроком весь спектр возможностей PUBG: максимальную точность, гибкость, безопасность и совместимость. На консолях всё это остаётся недостижимым — именно поэтому профессиональные игроки и киберспортсмены выбирают компьютерную версию, где каждый элемент можно контролировать и совершенствовать.
Лучшие читы на ПАБГ — Wh-Satano
Wh-Satano — это не просто магазин софта, а полноценный сервис для игроков PUBG, которые ценят комфорт, безопасность и поддержку. Мы предлагаем приватные читы, которые разрабатываются опытными специалистами, регулярно обновляются и остаются невидимыми для античита.
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PUBG Battlegrounds Читы
Приватные читы для PUBG делают игру более комфортной, динамичной и интересной. Они позволяют сосредоточиться на стратегии, перестрелках и командной работе, не тратя силы на рутину — контроль отдачи, прицеливание, поиск лута или отслеживание врагов теперь подстраиваются под игрока, а не наоборот. Паки, макросы, аимботы, WH/ESP, радары и спуферы — всё это превращает каждый матч в продуманный сценарий, где у вас всегда есть преимущество.
Одновременно с этим приватность и безопасность остаются ключевыми. С Wh-Satano вы получаете полный контроль над своим аккаунтом: софт защищён от детекта, обновляется после патчей, и наша поддержка 24/7 готова помочь в любой ситуации. Вы покупаете не просто инструменты для игры — вы покупаете сервис, который делает каждый матч уверенным и безопасным.
Wh-Satano — это выбор тех, кто хочет играть эффективно, с комфортом и без лишней тревоги. С нами PUBG становится не просто игрой, а площадкой, где вы максимально реализуете свои навыки и тактическое мышление.
Часто задаваемые вопросы о читах для PU8G
HWID-спуфер — это инструмент, который подменяет уникальные идентификаторы вашего оборудования (Hardware ID), такие как серийные номера материнской платы, процессора, видеокарты и других компонентов. В PUBG и других онлайн-играх античит отслеживает эти идентификаторы, чтобы обнаруживать игроков, ранее забаненных или использующих запрещённый софт. Если игрок был заблокирован, повторный вход с тем же HWID автоматически приведёт к повторной блокировке, даже при новом аккаунте. Использование HWID-спуфера критически важно для игроков, которые применяют приватные читы. Он позволяет безопасно менять ПК, переустанавливать операционную систему или использовать дополнительные функции, такие как макросы, аимботы и WH/ESP, не опасаясь детекта античит-системой BattlEye. При этом спуфер интегрирован с другими функциями безопасности: автоматическая подмена идентификаторов при каждом запуске игры и совместимость с разными клиентами (Steam, Kakao, Epic Games) минимизируют риск блокировки. В итоге, HWID-спуфер — это не просто «обход», а полноценная защита аккаунта и прогресса в PUBG.
Макросы в PUBG — это автоматизация рутинных действий: контроль отдачи, быстрый зажим, ускорение использования аптечек и гранат. Несмотря на видимую простоту, некорректная настройка макросов может привлечь внимание античита, особенно если зажим оружия выглядит нереалистично или происходит слишком часто.
Чтобы снизить риск бана, важно:
-
Использовать приватные макросы от проверенного источника (например, Wh-Satano).
-
Настраивать профили под конкретное оружие и стиль игры, чтобы движения оставались естественными.
-
Не злоупотреблять «ускоренной стрельбой» для DMR и автоматического режима тяжелых винтовок, где зажим выглядит слишком «ровно».
-
Совмещать макросы с HWID-спуфером и StreamProof, чтобы античит не фиксировал сторонние процессы.
При правильной настройке макросы не только безопасны, но и повышают эффективность игры, позволяя сосредоточиться на стратегии, позиции и командной работе, а не на рутине контроля оружия.
StreamProof — это функция, которая скрывает использование читов на стримах, скриншотах и видеозаписях. Даже если вы записываете игровой процесс или транслируете матч в Twitch, сторонние зрители и автоматические проверки скриншотов не увидят активные функции софта. Это особенно важно для стримеров и создателей контента, которые используют приватные читы для тренировки или тестирования. StreamProof гарантирует, что ESP, аимбот, макросы и радары остаются невидимыми для зрителей и стороннего ПО. Благодаря этому игрок получает полную конфиденциальность: античит не фиксирует видимые вмешательства, а аудит скриншотов и стримов проходит без угрозы бана. Также, стоит отметить, что анти-чит в PUBG умеет делать скриншоты игры и попадание элементов чита на скриншоты анти-чита моментально приведет к блокировке аккаунта.
Да, приватные читы, такие как Wh-Satano, совместимы с основными ПК-клиентами PUBG: Steam, Kakao и Epic Games. Это означает, что вне зависимости от платформы вы можете запускать все функции читов: аимбот, макросы, WH/ESP, радары и спуфер.
Важно понимать, что каждый клиент имеет свои нюансы: Steam и Epic Games используют схожие античит-системы, тогда как Kakao может иметь отдельные механизмы проверки. Поэтому разработчики приватных читов учитывают все особенности клиентов, обеспечивая корректную работу функций и минимальный риск детекта. При этом HWID-спуфер и автоматическая подмена идентификаторов дополнительно защищают аккаунт при смене клиента. В итоге, игрок получает гибкость и безопасность на всех платформах, без потери прогресса и настроек.
В Ranked матчах PUBG каждая ошибка может стоить позиции или рейтинга, поэтому эффективность и скорость реакции играют ключевую роль.
Здесь особенно полезны:
- Аимбот и RCS – позволяют быстро и точно вести огонь по противникам, компенсируя отдачу и предсказывая траекторию движения.
- WH/ESP и радары – обеспечивают полное понимание позиции врагов, команды и лута, что особенно важно для планирования тактики.
- Макросы – ускоряют использование аптечек, бустов и гранат, освобождая внимание для стратегии.
- HWID-спуфер и StreamProof – сохраняют безопасность аккаунта и предотвращают бан, что критично для рейтинговых игр.
Эти функции позволяют игроку сосредоточиться на командной игре, позиционировании и контроле карты, не отвлекаясь на рутину или опасения бана. В результате даже в соревновательном режиме каждый матч проходит максимально уверенно и безопасно.
Последние отзывы о наших читах для PU8G
Arda
Очень хорошо всё работает, но когда играешь, фпс очень сильно падает, до 60фпс в игре, из за этого не можешь нормально пострелять.
Адиль
За свои деньги очень хорош, но минус есть. Можете в будущем пофиксить: иногда ESP пропадает, потом появляется, но быстро. Ещё хотел бы поблагодарить саппорта Lex и ему тоже поставить оценку 5, как и за софт в целом.
Mason
Всё работает как надо, вх хорошее (Даже нарисована 3я нога у врага), аим очень приятный, ркс стабильно пашет без сбоев Единственное что, хотелось бы больше функционала, по факту всё что нужно для игры - есть. Но было бы интереснее увидеть новые функции, что-нибудь такое что выделило бы чит среди других еще больше Это твёрдая пятерка, советую.
mld
Работает раз через раз, иногда eac сносит за 10 минут за publisher banned, а иногда можете играть по 5-6 часов. Но за 130 рублей можно взять поиграть, лучше переплатить и взять спуфер получше p.s- чистка системы после бана работает
cheat enjoyer
Чит работает отлично, ESP на машины просто прелесть :D. Подсчет зрителей и отсутствие отдачи привели к сбою игры, эти две функции нужно исправить. Но в остальном все очень хорошо и плавно.
Проверка видимости и проверка ботов — мои любимые функции.
Александр
Данный софт ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для аккуратной игры, что я и советую. Ни какого аима и пр., есть основные функции - контроль игроков, линия до них (до 1000м(за глубокой горкой могут игроки не отображаться)), инвентарь настраиваемый по любым хотелкам и очень много полезных функций. Да, самый дорогой софт - но тут ваша задняя точка спасена тем, что нету АИМ.. АИМ это для бустов, по-мне так, иначе по другому не найти применение ( буст других людей, вы отлетите с репорта 100% если он будет).
РЕКОМЕНДУЮ!...
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Данный софт ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для аккуратной игры, что я и советую. Ни какого аима и пр., есть основные функции - контроль игроков, линия до них (до 1000м(за глубокой горкой могут игроки не отображаться)), инвентарь настраиваемый по любым хотелкам и очень много полезных функций. Да, самый дорогой софт - но тут ваша задняя точка спасена тем, что нету АИМ.. АИМ это для бустов, по-мне так, иначе по другому не найти применение ( буст других людей, вы отлетите с репорта 100% если он будет). РЕКОМЕНДУЮ! С ув. Аlex Короче, мужики) Берите.. Не пожалеете!)
trindade
Взлом хороший, но производительность сильно падает, игра сильно тормозит, частота кадров падает примерно на 40%, я его не рекомендую!!
FileGone
Fecurity отличный софт, но аимбот находился в стадии разработки (после обновления).
Cheat Tester
Итак, спустя 2 сезона использования Arcane для ПУБ, могу сделать выводы, за первый сезон был получен ранг кристал, за второй сезон был получен топ 250 мира, я играл только Валхак и антиотдача, с запуском софта проблем не возникло, по вопросам обращался в поддержку, отвечали сразу же после моего вопроса, тех поддержка феникса радует на протяжении 5 лет, однозначно 5/5, по софту могу сказать - это качественный ЕКСТЕРНАЛ, так еще и Undetect, за свою цену - это прям конфетка. Хотите получить удово...
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Итак, спустя 2 сезона использования Arcane для ПУБ, могу сделать выводы, за первый сезон был получен ранг кристал, за второй сезон был получен топ 250 мира, я играл только Валхак и антиотдача, с запуском софта проблем не возникло, по вопросам обращался в поддержку, отвечали сразу же после моего вопроса, тех поддержка феникса радует на протяжении 5 лет, однозначно 5/5, по софту могу сказать - это качественный ЕКСТЕРНАЛ, так еще и Undetect, за свою цену - это прям конфетка. Хотите получить удовольствие от игры - берите, тесты софта проводил на двух аккаунтах, Оба всё ещё живы!
Dwight
Всё классно, быстрое и легкое подключение, в дбд работает, поддержка отзывчивая!
Георгий
Самый топовый чит, оптимизированный, не лагает, один единственный не лагает, вот только аим кривой, всё остальное как надо сделано и менюшка фпс не жрет, оставьте эту менюшку пожалуйста, а вот аим сделайте получше!!!
Rapinlakk
В Rust работает, Но после перезапуска ПК появился новый пользователь и перестало заходить в аккаунт Windows с моим паролем. Рекомендую, так как мне легче переустановить винду, чем тратить намного больше денег на другие спуферы.
Давид
Без лишней воды, софт хороший, единственное, что вечером нужно долго заходить из-за медленной загрузки софта.
Николай
Иногда исчезает ESP, но быстро возвращается, за свои копейки очень хороший аим бот)
kjk
Всё в данном софте работает отлично, нужно просто немного разобраться в настройках, лайк
Денис
ВХ норм, но иногда отключается и потом само включается. Аим сломан, не цепляет противников + смуч нерабочий (надеюсь всё исправят)