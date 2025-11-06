PYBG COVCHEG (ПУБГ КОВЧЕГ)

Информация о чите

Данный продукт отлично подойдёт тем, кто не любит убивать интерес к игре слишком сильными читами. ПУБГ Covcheg сделан достаточно просто и не включает в себя лишних фич - сделать есть только WH против врагов и ничего более. Здесь много внимания было уделено безопасности и обходу античита, поэтому шанс бана будет минимальным. При аккуратном и совестном использовании шанс получить блокировку практически равен нулю. ЕСП в софте COVCHEG для PUBG очень простой и включает в себя только самое основное: боксы, скелеты, хп бар и расстояние. Такое небольшое количество функций делает шанс детекта максимально низким. Мы уверены, что среди вас найдутся поклонники таких софтов. Удачных королевских битв всем!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVidia, AMD, Intel
  • Клиент: Steam
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Player ESP (ВХ)

  • Player ESP - есп показывающий игроков и различную информацию о них
  • Enable ESP - возможность включить / выключить ESP во время использования софта
  • Draw BOX - валлхак в виде коробок, самая популярная фича в читах
  • Draw Health - показывать здоровье игроков с помощью полоски (бара)
  • Draw Distance - отображение расстояния до целей (в метрах)
  • Max Distance - возможность ограничить дальность работы чита COVCHEG
  • Enemy Only - при использовании WH отображаются только противники, союзники не подсвечиваются
  • Team ID - отображать ID команды игроков

Loot ESP (ВХ на Лут)

  • Оружие
  • Модули оружия
  • Боеприпасы
  • Броня
  • Медикаменты
  • Бусты

Отзывы о PYBG COVCHEG

Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.

Давид

Давид

Хороший софт.

Без лишней воды, софт хороший, единственное, что вечером нужно долго заходить из-за медленной загрузки софта.

Давид

Давид

Хороший софт.

Без лишней воды, софт хороший, единственное, что вечером нужно долго заходить из-за медленной загрузки софта.

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