PYBG COVCHEG (ПУБГ КОВЧЕГ)
Информация о чите
Данный продукт отлично подойдёт тем, кто не любит убивать интерес к игре слишком сильными читами. ПУБГ Covcheg сделан достаточно просто и не включает в себя лишних фич - сделать есть только WH против врагов и ничего более. Здесь много внимания было уделено безопасности и обходу античита, поэтому шанс бана будет минимальным. При аккуратном и совестном использовании шанс получить блокировку практически равен нулю. ЕСП в софте COVCHEG для PUBG очень простой и включает в себя только самое основное: боксы, скелеты, хп бар и расстояние. Такое небольшое количество функций делает шанс детекта максимально низким. Мы уверены, что среди вас найдутся поклонники таких софтов. Удачных королевских битв всем!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVidia, AMD, Intel
- Клиент: Steam
Player ESP (ВХ)
- Player ESP - есп показывающий игроков и различную информацию о них
- Enable ESP - возможность включить / выключить ESP во время использования софта
- Draw BOX - валлхак в виде коробок, самая популярная фича в читах
- Draw Health - показывать здоровье игроков с помощью полоски (бара)
- Draw Distance - отображение расстояния до целей (в метрах)
- Max Distance - возможность ограничить дальность работы чита COVCHEG
- Enemy Only - при использовании WH отображаются только противники, союзники не подсвечиваются
- Team ID - отображать ID команды игроков
Loot ESP (ВХ на Лут)
- Оружие
- Модули оружия
- Боеприпасы
- Броня
- Медикаменты
- Бусты
Отзывы о PYBG COVCHEG
Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.
Давид
Без лишней воды, софт хороший, единственное, что вечером нужно долго заходить из-за медленной загрузки софта.
Давид
Без лишней воды, софт хороший, единственное, что вечером нужно долго заходить из-за медленной загрузки софта.
Похожие Товары
Arcane PYBG Radar
- Легитный Радар (MapHack) для ПУБГ
- Удобная система фильтров, настройка зума и низкий шанс бана
- Интерактивная карта на любом устройстве (ноутбук, планшет, смартфон)
WH-SATANO PU8G FULL (Phoenix)
- Векторный аимбот с гибкой настройкой под любой стиль боя
- Информативный ESP и Battle Mode для чистых перестрелок
- HWID Spoofer и меню на русском и английском языках
Wh-Satano PYBG WH (Phoenix)
- Мы регулярно обновляем данный продукт с 2021 года!
- Максимально гибкий Wallhack (ESP) по доступной цене
- HWID-Spoofer для обхода бана
Ancient PYBG Hack
- Мощный AIM: много настроек, точная стрельба
- 2 Вида Радара: На Мини-карте и на Большой карте
- Полный СтримПруф - Чит не видно нигде!