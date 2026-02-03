Радар-хак Аркана для ПУБГ Battlegrounds

Информация о чите

Arcane Radar — это максимально легитное и надежное решение с низким шансом бана для PUBG Battlegrounds от разработчика Arcane, выполненное в формате полноценного радара (мапхака). Софт не вмешивается в игровой интерфейс в привычном понимании и предоставляет всю информацию исключительно через карту, что делает его идеальным вариантом для аккуратной и спокойной игры. Радар отображает всех игроков разных отрядов, транспорт, аирдропы, лут и другие важные объекты прямо на внешней интерактивной карте во время матча. Главное преимущество Arcane Radar — возможность запуска на любом устройстве. Вы можете открыть карту в браузере Steam, на втором мониторе, ноутбуке, планшете или даже на смартфоне. Это позволяет использовать радар там, где вам удобно, не выводя никаких визуальных элементов в саму игру. Отсутствие интерфейса в клиенте PUBG делает Arcane Radar отличным выбором для записи геймплея и проведения стримов — софт никак не отображается на экране. В настройках доступны фильтры отображения объектов (игроки, транспорт, дропы, предметы), управление масштабом карты и режим разворота на весь экран без лишних рамок. Дополнительно предусмотрена вкладка Player List, где отображается номер команды, ник игрока, оружие в руках, количество патронов и расстояние до цели. Arcane Radar идеально подойдёт для легитной игры с сохранением интереса к геймплею и минимальными рисками.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
  • Процессор: AMD & INTEL
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Kakao
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Возможности PUBG MapHack

  • Any Device – возможность открыть карту на устройстве (второй монитор, ноутбук, планшет или смартфон)
  • Browser Access – открывает радар напрямую в браузере
  • Share Radar Link – позволяет расшарить ссылку на радар друзьям
  • Steam Overlay Support – поддерживает открытие радара через Steam Overlay во время игры
  • Cross-Device Access – позволяет открыть радар с любого другого устройства, подключенного к интернету

Игроки

  • Players – отображение игроков на радаре
  • Show Team – отображение всех союзников или только выбранных тиммейтов
  • Team Number – отображение номера команды игрока
  • Team Color – настройка цвета команды на радаре
  • Nickname – отображение никнейма игрока
  • Distance – отображение дистанции до игрока
  • Weapon Name – отображение названия оружия игрока
  • Ammo Count + Is Reloading – отображение количества патронов и статуса перезарядки
  • Show Shooting Line – отображение направления стрельбы игроков

Транспорт

  • Vehicles – отображение транспорта на радаре
  • Show Vehicles – включение отображения техники
  • Show Health – отображение прочности транспорта
  • Show Fuel – отображение уровня топлива транспорта
  • Style – выбор стиля отображения транспорта: иконка, иконка с названием или только название
  • Icon Size – настройка размера иконок транспорта

Предметы и Лут

  • Items – отображение предметов на радаре
  • Key Cards – отображать ключ-карты для схронов и секретных комнат
  • Show Drops – отображение аирдропов на карте
  • Show Drop Contents On Map – отображение содержимого аирдропа прямо на радаре
  • Style – выбор стиля отображения предметов: иконка, иконка с названием или только название
  • Icon Size – настройка размера иконок предметов
  • Advanced Items Filter – расширенный фильтр предметов для отображения только нужного лута
  • Items Distance – отображение дистанции до предмета
  • Search For Nearby Items – поиск предметов рядом с вами
  • Items Nearby Table – таблица отображающая список ближайших к вам предметов

Другие фичи Arcane PUBG Radar

  • No Recoil – отключение отдачи оружия по горячей клавише
  • Show Local Aiming Line – отображение линии направления вашего прицела
  • Show Mortar Trajectory – отображение траектории полёта миномётных снарядов
  • Auto-Scaling – умное автоматическое изменение масштаба карты в зависимости от ситуации (скорость движения, кол-во врагов, кол-во лута рядом)
  • Follow Local Player – центрирование радара на вашем персонаже
  • Ability To Follow Specific Team Member – возможность переключения слежения за выбранным союзником
  • Global Player Table – глобальная таблица всех игроков матча с подробной информацией
  • Stats (Level, Kills, Spectators) – отображение уровня, убийств и количества наблюдателей
  • Gear – отображение экипировки игрока, оружия и брони
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