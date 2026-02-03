Радар-хак Аркана для ПУБГ Battlegrounds
Информация о чите
Arcane Radar — это максимально легитное и надежное решение с низким шансом бана для PUBG Battlegrounds от разработчика Arcane, выполненное в формате полноценного радара (мапхака). Софт не вмешивается в игровой интерфейс в привычном понимании и предоставляет всю информацию исключительно через карту, что делает его идеальным вариантом для аккуратной и спокойной игры. Радар отображает всех игроков разных отрядов, транспорт, аирдропы, лут и другие важные объекты прямо на внешней интерактивной карте во время матча. Главное преимущество Arcane Radar — возможность запуска на любом устройстве. Вы можете открыть карту в браузере Steam, на втором мониторе, ноутбуке, планшете или даже на смартфоне. Это позволяет использовать радар там, где вам удобно, не выводя никаких визуальных элементов в саму игру. Отсутствие интерфейса в клиенте PUBG делает Arcane Radar отличным выбором для записи геймплея и проведения стримов — софт никак не отображается на экране. В настройках доступны фильтры отображения объектов (игроки, транспорт, дропы, предметы), управление масштабом карты и режим разворота на весь экран без лишних рамок. Дополнительно предусмотрена вкладка Player List, где отображается номер команды, ник игрока, оружие в руках, количество патронов и расстояние до цели. Arcane Radar идеально подойдёт для легитной игры с сохранением интереса к геймплею и минимальными рисками.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
- Процессор: AMD & INTEL
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Kakao
Возможности PUBG MapHack
- Any Device – возможность открыть карту на устройстве (второй монитор, ноутбук, планшет или смартфон)
- Browser Access – открывает радар напрямую в браузере
- Share Radar Link – позволяет расшарить ссылку на радар друзьям
- Steam Overlay Support – поддерживает открытие радара через Steam Overlay во время игры
- Cross-Device Access – позволяет открыть радар с любого другого устройства, подключенного к интернету
Игроки
- Players – отображение игроков на радаре
- Show Team – отображение всех союзников или только выбранных тиммейтов
- Team Number – отображение номера команды игрока
- Team Color – настройка цвета команды на радаре
- Nickname – отображение никнейма игрока
- Distance – отображение дистанции до игрока
- Weapon Name – отображение названия оружия игрока
- Ammo Count + Is Reloading – отображение количества патронов и статуса перезарядки
- Show Shooting Line – отображение направления стрельбы игроков
Транспорт
- Vehicles – отображение транспорта на радаре
- Show Vehicles – включение отображения техники
- Show Health – отображение прочности транспорта
- Show Fuel – отображение уровня топлива транспорта
- Style – выбор стиля отображения транспорта: иконка, иконка с названием или только название
- Icon Size – настройка размера иконок транспорта
Предметы и Лут
- Items – отображение предметов на радаре
- Key Cards – отображать ключ-карты для схронов и секретных комнат
- Show Drops – отображение аирдропов на карте
- Show Drop Contents On Map – отображение содержимого аирдропа прямо на радаре
- Style – выбор стиля отображения предметов: иконка, иконка с названием или только название
- Icon Size – настройка размера иконок предметов
- Advanced Items Filter – расширенный фильтр предметов для отображения только нужного лута
- Items Distance – отображение дистанции до предмета
- Search For Nearby Items – поиск предметов рядом с вами
- Items Nearby Table – таблица отображающая список ближайших к вам предметов
Другие фичи Arcane PUBG Radar
- No Recoil – отключение отдачи оружия по горячей клавише
- Show Local Aiming Line – отображение линии направления вашего прицела
- Show Mortar Trajectory – отображение траектории полёта миномётных снарядов
- Auto-Scaling – умное автоматическое изменение масштаба карты в зависимости от ситуации (скорость движения, кол-во врагов, кол-во лута рядом)
- Follow Local Player – центрирование радара на вашем персонаже
- Ability To Follow Specific Team Member – возможность переключения слежения за выбранным союзником
- Global Player Table – глобальная таблица всех игроков матча с подробной информацией
- Stats (Level, Kills, Spectators) – отображение уровня, убийств и количества наблюдателей
- Gear – отображение экипировки игрока, оружия и брони
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