Phoenix Full для ПАБГ (Satano)

Информация о чите

Встречайте полную версию легендарного Phoenix — одного из самых известных и функциональных читов для PUBG. Софт давно зарекомендовал себя стабильной работой, широкими возможностями и продуманным подходом к комфортной игре без лишних рисков. Ключевой особенностью Phoenix является векторный аимбот с гибкой системой настроек. Он позволяет точно подстроить поведение прицела под разные стили боя — от аккуратной легит-стрельбы до более уверенных агрессивных перестрелок. Управление аимом интуитивно понятно и не требует долгой настройки. Информативный ESP (WallHack) отображает игроков, транспорт, лут, аирдропы и другие важные объекты на карте. Дополнительно реализована функция отображения наблюдателей, что помогает контролировать ситуацию и избегать подозрительных моментов. Для повышения концентрации в бою предусмотрен Battle Mode — режим, отключающий World и Loot ESP, оставляя только информацию по игрокам. В комплекте с Phoenix поставляется HWID Spoofer, а удобное меню поддерживает русский и английский языки. Отличный выбор для тех, кто ценит функциональность, стабильность и контроль над каждой деталью геймплея в PUBG.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Aim Bot (Аимбот)

  • Aimbot – включает автоматическое наведение на цель
  • Aim Key – назначает клавишу активации аимбота (удерживать)
  • Visible Check – наводится только на видимые цели (вне преград)
  • Sticky Target – удерживает прицел на выбранной цели
  • Ignore Knocked – аим игнорирует нокнутых противников
  • Aim at Bots – включает аимбот по ботам
  • Require Weapon – активирует аимбот только при наличии оружия
  • Bone – позволяет выбрать часть тела для наведения (ближайший к прицелу, голова, грудь, таз)
  • Priority – позволяет выбрать приоритет поиска целей (к прицелу, дистанция, гибрид)
  • Field of View – позволяет изменить область захвата целей аимботом
  • Max Distance – ограничивает максимальную дальность работы аимбота
  • Separate Smooth – включает раздельную настройку плавности наведения
  • Smoothness – регулирует плавность наведения
  • RCS – автоматически компенсирует отдачу оружия
  • Head Height – регулирует высоту точки наведения
  • Draw FOV Circle – отображает область работы аимбота

Player ESP (ВХ Игроки)

  • Player ESP – включает отображение игроков
  • Visible Check – отображает видимых и скрытых за препятствиями игроков разными цветами
  • Show All – отображает всех игроков без проверки видимости
  • Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения игроков (настраивается)
  • Name – отображает игровые ники игроков
  • Distance – отображает расстояние до игроков
  • Weapon – отображает используемое оружие игроков
  • Ammo – отображает количество патронов
  • Kills – отображает количество убийств игроков
  • Level – отображает уровень игроков
  • Status – отображает текущее состояние игроков
  • Ping – отображает пинг игроков
  • Damage – отображает нанесенный урон игроков
  • Equipment – отображает экипировку игроков
  • Hover Inventory – отображает инвентарь игрока при наведении
  • Snaplines – отображает линии до игроков
  • Boxes – отображает рамки вокруг игроков
  • Filled – отображает заполненные рамки вокруг игроков
  • Box Type – позволяет выбрать тип рамок
  • Health – отображает полоску здоровья игроков
  • Health Style – позволяет выбрать стиль отображения шкалы здоровья
  • Knocked – отображает нокнутых игроков
  • Skeleton – отображает скелет игроков
  • Visibility Colors – отображает видимых и скрытых игроков разными цветами
  • Grenades – отображает брошенные гранаты
  • Timer – отображает время до взрыва гранат

Vehicle ESP (ВХ Транспорт)

  • Vehicle ESP – включает отображение транспорта
  • Name – отображает названия транспорта
  • Fuel – отображает уровень топлива транспорта
  • Health – отображает прочность транспорта
  • Distance – отображает расстояние до транспорта
  • Render Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения транспорта (настраивается)

Airdrop ESP (ВХ Аирдроп)

  • Airdrop ESP – включает отображение аирдропов
  • Contains – отображает содержимое аирдропов
  • Distance – отображает расстояние до аирдропов
  • Render Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения аирдропов (настраивается)

Corpses ESP (ВХ Трупы)

  • Corpses ESP – включает отображение тел игроков
  • Contains – отображает содержимое тел игроков
  • Distance – отображает расстояние до тел игроков
  • Render Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения тел игроков (настраивается)

Dropped Items ESP (ВХ Лут)

  • Dropped Items – включает отображение предметов на земле
  • Distance – отображает расстояние до предметов
  • Filter – позволяет выбрать отображаемые категории предметов (15+ категорий)
  • Render Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения предметов (настраивается)

Радар-хак

  • Radar – отображает радар поверх игры
  • Scale – позволяет изменить масштаб радара (настраивается)
  • Size – позволяет изменить размер радара (настраивается)
  • Zones – отображает игровые зоны на радаре
  • Direction – отображает направление движения объектов на радаре
  • Filter – позволяет выбрать отображаемые категории объектов

Другие функции Phoenix PUBG Full

  • Spectators – отображает список наблюдателей
  • Match Info – отображает информацию о текущем матче
  • Inventory – отображает инвентарь игроков
  • Combat Mode Key – назначает клавишу активации боевого режима
  • Combat Filter - фильтр отображаемых в Combat Mode объектов (Машины, Гранаты, Лут)
  • HWID-Spoofer - в комплекте с читом вы также получаете спуфер для обхода бана в ПУБГ
  • Language - меню чита для ПУБГ поддерживает 2 языка: английский и русский

Отзывы о WH-SATANO PU8G FULL (Phoenix)

Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.

Arda

Arda

Приемлемый ВХ для ПYБГ

Очень хорошо всё работает, но когда играешь, фпс очень сильно падает, до 60фпс в игре, из за этого не можешь нормально пострелять.

kjk

kjk

Отличный Аим Софт для ПУБГ

Всё в данном софте работает отлично, нужно просто немного разобраться в настройках, лайк

Денис

Денис

Приемлемый ВХ для ПУБГ

ВХ норм, но иногда отключается и потом само включается. Аим сломан, не цепляет противников + смуч нерабочий (надеюсь всё исправят)

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