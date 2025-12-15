Phoenix Full для ПАБГ (Satano)
Информация о чите
Встречайте полную версию легендарного Phoenix — одного из самых известных и функциональных читов для PUBG. Софт давно зарекомендовал себя стабильной работой, широкими возможностями и продуманным подходом к комфортной игре без лишних рисков. Ключевой особенностью Phoenix является векторный аимбот с гибкой системой настроек. Он позволяет точно подстроить поведение прицела под разные стили боя — от аккуратной легит-стрельбы до более уверенных агрессивных перестрелок. Управление аимом интуитивно понятно и не требует долгой настройки. Информативный ESP (WallHack) отображает игроков, транспорт, лут, аирдропы и другие важные объекты на карте. Дополнительно реализована функция отображения наблюдателей, что помогает контролировать ситуацию и избегать подозрительных моментов. Для повышения концентрации в бою предусмотрен Battle Mode — режим, отключающий World и Loot ESP, оставляя только информацию по игрокам. В комплекте с Phoenix поставляется HWID Spoofer, а удобное меню поддерживает русский и английский языки. Отличный выбор для тех, кто ценит функциональность, стабильность и контроль над каждой деталью геймплея в PUBG.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Aim Bot (Аимбот)
- Aimbot – включает автоматическое наведение на цель
- Aim Key – назначает клавишу активации аимбота (удерживать)
- Visible Check – наводится только на видимые цели (вне преград)
- Sticky Target – удерживает прицел на выбранной цели
- Ignore Knocked – аим игнорирует нокнутых противников
- Aim at Bots – включает аимбот по ботам
- Require Weapon – активирует аимбот только при наличии оружия
- Bone – позволяет выбрать часть тела для наведения (ближайший к прицелу, голова, грудь, таз)
- Priority – позволяет выбрать приоритет поиска целей (к прицелу, дистанция, гибрид)
- Field of View – позволяет изменить область захвата целей аимботом
- Max Distance – ограничивает максимальную дальность работы аимбота
- Separate Smooth – включает раздельную настройку плавности наведения
- Smoothness – регулирует плавность наведения
- RCS – автоматически компенсирует отдачу оружия
- Head Height – регулирует высоту точки наведения
- Draw FOV Circle – отображает область работы аимбота
Player ESP (ВХ Игроки)
- Player ESP – включает отображение игроков
- Visible Check – отображает видимых и скрытых за препятствиями игроков разными цветами
- Show All – отображает всех игроков без проверки видимости
- Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения игроков (настраивается)
- Name – отображает игровые ники игроков
- Distance – отображает расстояние до игроков
- Weapon – отображает используемое оружие игроков
- Ammo – отображает количество патронов
- Kills – отображает количество убийств игроков
- Level – отображает уровень игроков
- Status – отображает текущее состояние игроков
- Ping – отображает пинг игроков
- Damage – отображает нанесенный урон игроков
- Equipment – отображает экипировку игроков
- Hover Inventory – отображает инвентарь игрока при наведении
- Snaplines – отображает линии до игроков
- Boxes – отображает рамки вокруг игроков
- Filled – отображает заполненные рамки вокруг игроков
- Box Type – позволяет выбрать тип рамок
- Health – отображает полоску здоровья игроков
- Health Style – позволяет выбрать стиль отображения шкалы здоровья
- Knocked – отображает нокнутых игроков
- Skeleton – отображает скелет игроков
- Visibility Colors – отображает видимых и скрытых игроков разными цветами
- Grenades – отображает брошенные гранаты
- Timer – отображает время до взрыва гранат
Vehicle ESP (ВХ Транспорт)
- Vehicle ESP – включает отображение транспорта
- Name – отображает названия транспорта
- Fuel – отображает уровень топлива транспорта
- Health – отображает прочность транспорта
- Distance – отображает расстояние до транспорта
- Render Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения транспорта (настраивается)
Airdrop ESP (ВХ Аирдроп)
- Airdrop ESP – включает отображение аирдропов
- Contains – отображает содержимое аирдропов
- Distance – отображает расстояние до аирдропов
- Render Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения аирдропов (настраивается)
Corpses ESP (ВХ Трупы)
- Corpses ESP – включает отображение тел игроков
- Contains – отображает содержимое тел игроков
- Distance – отображает расстояние до тел игроков
- Render Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения тел игроков (настраивается)
Dropped Items ESP (ВХ Лут)
- Dropped Items – включает отображение предметов на земле
- Distance – отображает расстояние до предметов
- Filter – позволяет выбрать отображаемые категории предметов (15+ категорий)
- Render Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения предметов (настраивается)
Радар-хак
- Radar – отображает радар поверх игры
- Scale – позволяет изменить масштаб радара (настраивается)
- Size – позволяет изменить размер радара (настраивается)
- Zones – отображает игровые зоны на радаре
- Direction – отображает направление движения объектов на радаре
- Filter – позволяет выбрать отображаемые категории объектов
Другие функции Phoenix PUBG Full
- Spectators – отображает список наблюдателей
- Match Info – отображает информацию о текущем матче
- Inventory – отображает инвентарь игроков
- Combat Mode Key – назначает клавишу активации боевого режима
- Combat Filter - фильтр отображаемых в Combat Mode объектов (Машины, Гранаты, Лут)
- HWID-Spoofer - в комплекте с читом вы также получаете спуфер для обхода бана в ПУБГ
- Language - меню чита для ПУБГ поддерживает 2 языка: английский и русский
Отзывы о WH-SATANO PU8G FULL (Phoenix)
Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.
Arda
Очень хорошо всё работает, но когда играешь, фпс очень сильно падает, до 60фпс в игре, из за этого не можешь нормально пострелять.
kjk
Всё в данном софте работает отлично, нужно просто немного разобраться в настройках, лайк
Денис
ВХ норм, но иногда отключается и потом само включается. Аим сломан, не цепляет противников + смуч нерабочий (надеюсь всё исправят)
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